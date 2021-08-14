Путем намеков

Доброе утро!

Исполнилось 60 лет началу строительства Берлинской стены, вот фотографии – выглядят вполне современно, если почитать новости:

Сына бывшего губернатора Хабаровского края не допустили на выборы в Госдуму.

Из России высылают корреспондента “Би-би-си”; бельгийская правозащитная организация признана “нежелательной”.

В Беларуси признали “экстремистскими” материалы портала TUT.BY и его соцсетей.

В России новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 815 человек.

Навстречу выборам

Избирком Хабаровского края отказал сыну арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала Антону в регистрации на выборы в Госдуму – забраковали почти половину подписей. В Москве – тоже из-за подписей – не зарегистрировали на думские выборы независимого кандидата Романа Юнемана. В 2019 году он провел успешную кампанию на выборах в Мосгордуму, но проиграл с отрывом в 84 голоса кандидатке, поддержанной “Единой Россией”.

Роман Удот из движения за права избирателей “Голос” называет нынешнюю предвыборную кампанию “цирком, которого мы еще не видели”. Отдельно он отмечает появление категории “лишенцев”, то есть всех тех, кто так или иначе связан с Навальным.

Лишенцы

Алексей Навальный, ознакомившись с предъявленным ему обвинением в “создании организации, посягающей на личность и права граждан”, сказал, что его обвинили в преступлении, совершенном при помощи машины времени, потому что ФБК был создан 10 лет назад, а “экстремистским” его признали только сейчас.

Генпрокуратура требует ужесточить приговор по “санитарному делу” бывшему юристу ФБК Любови Соболь: ограничения, которые ей назначили, предусматривают запрет покидать пределы Московской области, а прокуратура хочет, чтобы она не выезжала из Москвы. Но Соболь, кажется, уже не в Москве и даже не в области – судя по тому, что она не опровергает новости о своем отъезде за границу.

С бывшего руководителя региональных структур Навального Леонида Волкова суд (почему-то в Твери) взыскал 500 тысяч рублей по иску “повара Путина” Пригожина. Пригожину не понравились несколько постов Волкова. Какие именно, суд не уточнил, а пригожинские медиа объяснили, что речь в них шла о причастности Пригожина к убийству в ЦАР российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Бывший директор ФБК Иван Жданов рассказал, что у его отца в СИЗО изъяли все обезболивающие.

В суде по делу экс-координатора штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина (его обвиняют по “дадинской” уголовной статье о “неоднократных нарушениях правил проведения митингов”) лингвист сказала, что Ворсин побуждал людей к участию в митингах "путем намеков".

Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток за Intsgram-stories с вокалистом Tokio Hotel в форме СС. Она только что отсидела 15 суток за “неповиновение полиции”.

Свидетели Иеговы никак с Навальным не связаны, но они тоже “экстремисты”: в Краснодарском крае еще одного последователя этой религиозной организации приговорили к трем годам колонии.

План “Крепость”

Россия отказалась продлевать визу журналистке “Би-би-си” Саре Рейнсфорд. Недавно она задала Лукашенко вопросы о репрессиях и санкциях, но в ответ услышала только "да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании". В “Би-би-си” выдворение Рейнсфорд назвали “нападением на свободу СМИ”.

Генпрокуратура признала "нежелательной" бельгийскую правозащитную организацию International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство по правам человека"), она стала сорок первой “нежелательной”. Здесь о деятельности IPHR рассказывает Наталья Таубина из “Общественного вердикта”.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у должников.

МВД запретило на 50 лет въезжать в Россию гражданину Казахстана, который публиковал в YouTube возмущенные ролики о том, что русские продавцы в Казахстане не говорят с покупателями по-казахски.

Из опубликованного в июле проекта постановления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций следует, что интернет-СМИ, стриминговые сервисы и новостные агрегаторы будут обязаны передавать единому измерителю интернет-аудитории полные сведения о компьютере или смартфоне посетителя сайта (марка, модель и уникальный идентификатор), его IP-адрес и геолокацию, заголовок посещенных сайтов, название просмотренных видео, точное время доступа к ним. Совместив эти данные с теми, что и так имеются у государства, можно получить всю интернет-историю конкретного человека. Ничего общего с “измерением интернет-аудитории” это не имеет.

Белорусское

Суд в Минске признал “экстремистскими” материалы портала TUT.BY и его соцсетей. Экстремистскими признаны также сайт и соцсети Zerkalo.io – ресурса, созданного бывшими журналистами TUT.BY. МВД Беларуси в своем иске назвало TUT.BY “основной информационной пропагандистской площадкой протестного движения”. TUT.BY был самым популярным в Беларуси информационным сайтом.

Минчанин получил четыре года "химии" за якобы угрозу убийством сотруднику RT Константину Придыбайло и “разжигание национальной вражды в отношении русских” (осужденный якобы позвонил Придыбайло со словам “привет, я твой п****ц”).

Адвокат бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико и члена Координационного совета Марии Колесниковой Илья Салей уехал из Беларуси. Он полгода просидел в СИЗО по обвинению в причинении вреда нацбезопасности Беларуси, в апреле его выпустили под залог.

Вокруг света

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа приедет в Москву встречаться с Путиным – судя по тому, что из Москвы она поедет в Киев, встреча будет касаться сохранения транзита газа через Украину. Содействие Германии в этом вопросе было условием заключения договоренности между США и Германией о беспрепятственной достройке “Северного потока–2”.

Ливия обвинила сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама в связях с российскими наемниками из ЧВК "Вагнер" и выдала ордер на его арест.

Власти Афганистана официально подтвердили, что второй и третий по величине города страны, Кандагар и Герат, перешли в руки талибов, вот репортаж о том, как они там себя ведут. Тысячи беженцев прибывают в Кабул, считая столицу своим последним безопасным убежищем. США и Великобритания эвакуируют своих граждан.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 22 277. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 557 тысяч; официальное число жертв достигло к утру пятницы 168 864 человек (+815 за сутки). Это новый рекорд суточной смертности с начала пандемии.

В июле рост смертности в Москве по сравнению с июлем прошлого года составил 60%. На этом фоне в городе отменены требования об удаленной работе: по словам Собянина, 4,5 миллиона москвичей уже привились. Почему это внушает ему такой оптимизм, неясно: по данным последних исследований штамма “дельта”, он снижает эффективность вакцин и передается через вакцинированных.

Ссылки для чтения

Блок и Белый. “Весь мир казался мне Варшавой” – рассказ Игоря Белова о поездке Блока в Варшаву на похороны отца и его варшавской поэме “Возмездие”. Или текст Константина Львова об эссеистике и воспоминаниях Андрея Белого – к выходу в издательстве “Дмитрий Сечин” 16-го и 17-го томов собрания сочинений.

“Весь мир казался мне Варшавой” – рассказ Игоря Белова о поездке Блока в Варшаву на похороны отца и его варшавской поэме “Возмездие”. Или текст Константина Львова об эссеистике и воспоминаниях Андрея Белого – к выходу в издательстве “Дмитрий Сечин” 16-го и 17-го томов собрания сочинений. Средневековое. Отрывок из книги социального антрополога Сергея Мохова “История смерти. Как мы боремся и принимаем” (изд-во “Individuum”) – о том, как в парадигме христианской веры менялось отношение человека к земному телу. Или рассказ о том, что знали в Средние века о женском здоровье.

Отрывок из книги социального антрополога Сергея Мохова “История смерти. Как мы боремся и принимаем” (изд-во “Individuum”) – о том, как в парадигме христианской веры менялось отношение человека к земному телу. Или рассказ о том, что знали в Средние века о женском здоровье. Разговоры об искусстве. Беседа с Николаем Полисским – основателем крупнейшего в Европе арт-парка “Никола-Ленивец” и фестиваля “Архстояние”, ежегодно собирающего тысячи человек в калужских лесах. Или интервью с художником Андреем Бартеневым о Владиславе Мамышеве-Монро, московскую выставку о котором он курировал.

Беседа с Николаем Полисским – основателем крупнейшего в Европе арт-парка “Никола-Ленивец” и фестиваля “Архстояние”, ежегодно собирающего тысячи человек в калужских лесах. Или интервью с художником Андреем Бартеневым о Владиславе Мамышеве-Монро, московскую выставку о котором он курировал. Архитектура. Рассказ о западной футуристической архитектуре 60-х–70-х. Или фотоистория о том, как введенный в XVII веке налог на окна повлиял на британскую архитектуру.

Рассказ о западной футуристической архитектуре 60-х–70-х. Или фотоистория о том, как введенный в XVII веке налог на окна повлиял на британскую архитектуру. ИИ. Отрывок из книги Сергея Шумского “Воспитание машин: Новая история разума” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о голосовых помощниках. Или рассказ о том, как искусственный интеллект меняет современную музыку.

Отрывок из книги Сергея Шумского “Воспитание машин: Новая история разума” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о голосовых помощниках. Или рассказ о том, как искусственный интеллект меняет современную музыку. Физика. Фрагмент из книги Энтони Агирре “Космологические коаны” (изд-во Corpus), в которой устройство вселенной объясняется через дзенские притчи. Или рассказ о том, как и зачем физики ищут в небе певатроны – источники космических лучей предельной для внутригалактического фона энергии.

Фрагмент из книги Энтони Агирре “Космологические коаны” (изд-во Corpus), в которой устройство вселенной объясняется через дзенские притчи. Или рассказ о том, как и зачем физики ищут в небе певатроны – источники космических лучей предельной для внутригалактического фона энергии. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок