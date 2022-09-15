С каннибализмом в послужном списке

Доброе утро!

Концерт “ДДТ” в Петербурге перенесен на май 2023 года “по независящим от артиста и организаторов причинам”, но источники в администрации “Газпром Арены”, где он должен был пройти, сомневаются, что концерт вообще состоится. А можно было усомниться в том, что май 2023 года вообще наступит, при таких-то новостях:

Россия нанесла ракетные удары по Карачуновской плотине в Кривом Роге – уровень воды в реке Ингулец поднялся на метры. В городе перебои с водоснабжением.

В ночь на среду российским обстрелам подверглись Никополь, Николаев, города Донецкой области.

Владимир Зеленский посетил Изюм. Вечером его кортеж попал в аварию в Киеве.

В сети появилось видео, на котором “повар Путина” Пригожин вербует заключенных на войну в Украине, обещая им помилование через полгода.

В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советске отказались праздновать День города из-за войны в Украине.

Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в новых обстрелах.

Военные сводки

В ночь на среду российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, Николаев (там погибли два человека), города и села Донецкой области. Днем сразу восемь ракетных ударов были нанесены по Кривому Рогу, в результате разрушена Карачуновская плотина. Это вызвало перебои с водоснабжением в городе и резкий подъем воды в реке Ингулец (вероятно, военная цель состояла в том, чтобы смыть налаженные украинские переправы через эту реку).

Власти Херсонской области подтвердили информацию об освобождении села Киселевка под Херсоном – ранее об этом сообщал американский Институт изучения войны. Здесь правозащитница Наталья Бимбирайте рассказывает о похищениях и пытках, которые оккупационные власти применяют к жителям Херсонской области.

Контролируемые Россией власти так называемой “ЛНР” заявили о приближении украинских войск. По словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, российские военные вернулись в Кременную, чтобы сорвать вывешенные там местными жителями украинские флаги, в регионе отключили интернет.

Российское министерство обороны отчиталось об “уничтожении баржи с украинским десантом”, которая якобы пыталась пересечь Днепр в районе Запорожской АЭС, опубликовав для подтверждения видео с расстрелом опоры старого моста с вертолетов. Украинские блогеры назвали это “ударом по инфраструктуре Третьего Рейха”, потому что мост, от которого остались эти опоры, построили во время Второй мировой войны немецкие военные.

Президент Украины побывал в освобожденном Изюме, где принял участие в официальной церемонии поднятия украинского флага и вручил награды военным. Оттуда Зеленский поехал на совещания в Харьков – фотографий с этих мероприятий нет, зато есть репортаж с северной окраины города, больше всего пострадавшей от российских обстрелов (в некоторых многоэтажках там осталось по одному жителю). Всего, по последним данным украинских властей, в Харьковской области в ходе наступления было освобождено 388 населенных пунктов.

Вечером кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве, все живы, водителя увезли на скорой, обстоятельства расследуются.

Война: прошлое и будущее

Reuters утверждает, что в начале войны заместителю главы путинской администрации Дмитрию Козаку удалось согласовать с украинскими представителями проект договора, предполагавшего отказ Украины от членства в НАТО, однако Путин этот договор отверг. Кто такой Дмитрий Козак и мог ли он быть против войны, здесь рассказывает бывший журналист кремлевского пула Петр Козлов. Агентству Reuters не удалось понять из слов источников, было это соглашение с Украиной достигнуто до российского вторжения или в первые дни после него, но если верно первое, то вот здесь можно почитать, чего удалось бы в результате его подписания избежать: “Важные истории” публикуют рассказ бывшего командира российской группы разведки о первых днях вторжения, после которых тот отказался продолжать воевать и уволился из армии (спойлер: “В первый же день только на нашем направлении привезли КамАЗ трупов”).

Министерство сельского хозяйства Украины рапортует о сентябрьском росте темпов экспорта зерна из портов большой Одессы, хотя объемы все еще гораздо ниже уровня прошлого сезона. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Путин хочет уступок в обмен на продолжение экспорта зерна из Украины.

Маршал авиации Королевских ВВС в отставке, бывший генеральный директор Академии обороны Великобритании Эдвард Стрингер заявил в интервью телеканалу Sky, что если раньше он думал, что война обязательно продолжится и в следующем году, сейчас он оценивает вероятность ее завершения к Рождеству в 30%–40%.

Украина тоже начала заглядывать в мирное будущее. Сегодня с визитом в Киев прибывает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне она заявила в Европарламенте, что Украина присоединится к зоне роуминга Евросоюза. Премьер Украины Денис Шмыгаль отчитался о разработке пошагового плана получения членства в ЕС – в Киеве планируют пройти этот путь за два года.

Россия воюющая

Днем в Ставрополье упал неопознанный беспилотник – пострадали пять человек, в том числе тушивший его пожарный.

Cоратники Навального и несколько анонимных телеграм-каналов опубликовали видео, на котором “повар Путина” и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует заключенных на войну (скорее всего, дело происходит в ИК-6 в Йошкар-Оле). Пригожин говорит, что война тяжелая, первый грех – дезертирство, а нужны ему “только штурмовики”. На принятие решения он отводит пять минут. По данным основательницы “Руси сидящей” Ольги Романовой, к настоящему моменту таким образом завербовано уже не менее 10 тысяч заключенных, ограничений по статьям нет (в ряды ЧВК, по ее словам, попал даже “маньяк с каннибализмом в послужном списке”), а “отбить” заключенных от отправки на фронт через структуры ФСИН уже невозможно. По ее словам, таким образом можно завезти на фронт до полумиллиона российских зеков. Никаких законных оснований для этого нет.

На этом фоне Кадыров призывает российские регионы объявить мобилизацию и сам обязуется отправить в Украину еще девять тысяч человек. Украинский Генштаб сообщает о принудительной мобилизации в Горловке Донецкой области; появились сообщения о том, что с 19 сентября из аннексированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома.

Суд в Бахчисарае вынес приговоры участникам свадьбы, на которой звучала украинская песня “Ой у лузі червона калина”: владелец банкетного зала, где прошла свадьба, получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица – по 10 суток, мать жениха – 5 суток, мать невесты – штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана – в 50 тысяч. Сам ресторан на время проведения проверки закрыли. Здесь представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказывает о ситуации на полуострове.

В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советске отказались праздновать День города из-за войны в Украине.

ФСБ рапортует о задержании во Владивостоке (!) очередного российского “госизменника”, якобы работавшего на военную разведку Украины, а председатель Госдумы Володин предлагает засекретить обсуждение хода войны в российском парламенте.

Российские будни

В Петербурге на 46 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии оштрафован второй депутат муниципального образования Смольнинское, призывавшего обвинить Путина в госизмене за вторжение в Украину. Накануне его коллегу оштрафовали на 47 тысяч, а сам депутатский совет суд признал “бездействующим” и подлежащим роспуску.

Таганский суд Москвы оштрафовал "Новую газету" на 400 тыс. рублей по статье о "дискредитации" армии за материалы Александра Минкина "Зеркало русской резолюции", Андрея Колесникова "Империя должна озвереть" и Кирилла Фокина "Хроника арканарской грызни", опубликованные на сайте "Новой рассказ-газеты".

В то же время в Москве суд прекратил дело о “дискредитации” в отношении актрисы Кристины Асмус (в день вторжения она написала в фейсбуке "Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!!!!!"), а в Новосибирске “эшники” и полиция отпустили без протокола местного жителя, который пробежал полумарафон с украинским флагом на футболке в знак солидарности с родственниками и друзьями в Украине – вот его рассказ о задержании и “душеспасительных” беседах.

Политика Леонида Гозмана арестовали еще на 15 суток за “публичное отождествление сталинского СССР и нацистской Германии” в связи с опубликованным в 2013 году постом в ЖЖ, где говорится, что СМЕРШ не лучше СС. Гозман только что отсидел 15 суток – и тоже за “отождествление”, но в другом, более свежем посте.

Адвокату Ивана Сафронова Дмитрию Талантову ужесточили обвинение по делу о "фейках" о российской армии – теперь ему грозит до 15 лет колонии. Он сидит в московском СИЗО с 29 июня.

Заключенным ИК-6 во Владимирской области, где сидит Навальный, запретили на него смотреть. По словам родственников заключенных, когда ведут Навального, раздаются три звонка – это сигнал для зеков, по которому они должны или отвернуться, или отойти от окон, если Навальный в этот момент находится на улице.

Мосгорсуд ликвидировал независимый "Профсоюз журналистов и работников СМИ", созданный в 2016 году после нападения на журналистов и правозащитников в Ингушетии.

Госдума приняла законопроект о единых стандартах изучения гуманитарных предметов в школах и скоро скорректирует наказания для “иностранных агентов” – ужесточения наказаний внесенные в парламент поправки не предусматривают, но расширяют основания для привлечения к ответственности (теперь любого человека, которого российские власти сочтут “иноагентом”, можно будет привлечь к уголовной ответственности за то, что он заранее не подал в Минюст заявление о включении себя любимого в реестр “иноагентов”).

Уполномоченная по правам детей в Татарстане Ирина Волынец возмутилась, что уличные баннеры "тратятся на призыв заботиться о животных", а не на рекламу, направленную на повышение рождаемости. Она назвала призывы забирать животных из приюта "пропагандой чайлдфри".

Вокруг света

Обстрелы на армяно-азербайджанской границе так и не прекратились. Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле российских пограничников. Выступая в парламенте, премьер Армении Никол Пашинян сказал, что Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении, что во время боевых действий погибли 105 армянских военных и что он запросил помощь ОДКБ в восстановлении территориальной целостности. Вечером в Ереване несколько тысяч протестующих перекрыли проспект Баграмяна и пытались сломать ворота парламента, требуя отставки премьер-министра. В Азербайджане ограничили доступ к TikTok, чтобы пользователи в своих роликах не "раскрывали военную тайну". Сайт ОДКБ взломан.

Верховный суд России откликнулся на просьбу Душанбе и признал террористической Партию исламского возрождения Таджикистана, а Турция по просьбе Туркменистана отменила безвизовый режим для граждан этой страны. На границе Таджикистана и Кыргызстана вновь произошла перестрелка – один таджикский пограничник погиб и двое ранены.

В Беларуси журналиста газеты “Новы час” Дениса Ивашина приговорили к 13 годам колонии: его обвиняли в измене родине и сотрудничестве с украинской разведкой. Главред этой газеты Оксана Колб бежала из Беларуси после того, как ее приговорили к 2,5 годам “химии”, а один из постоянных авторов издания Николай Дедок осужден на пять лет колонии.

США рассекретили данные разведки, из которых следует, что Россия тайно финансировала нужных ей политиков по всему миру. С 2014 года на эти цели Москва потратила не менее 300 миллионов долларов.

МИД России запретил въезд в страну 30 гражданам Великобритании, среди которых представители британских PR-компаний и оборонного лобби.

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II перенесли из Букингемского дворца в Вестминстерский. Там до 19 сентября публика может попрощаться с покойной.

Шесть ссылок

Сибирское. Интервью с авторами фэнтезийного комикса “Спасти Колчака”, в котором к Верховному правителю России Сибирь благоволит больше, чем это было в реальности. Или рассказ о жизни и трудах Герхарда Миллера (1705–1783), автора первой истории Сибири.

Интервью с авторами фэнтезийного комикса “Спасти Колчака”, в котором к Верховному правителю России Сибирь благоволит больше, чем это было в реальности. Или рассказ о жизни и трудах Герхарда Миллера (1705–1783), автора первой истории Сибири. Современные философы. Статья американского литературоведа и теоретика марксизма Фредрика Джеймисона “Война как ризома”, в котором он анализирует современный фикшн, посвященный Второй мировой войне. Или фрагмент из книги итальянского философа Константино Эспозито “Современный нигилизм” (изд-во “РИПОЛ классик”), в которой он рассматривает нигилизм как модель мышления, ставшую повседневной нормой.

Статья американского литературоведа и теоретика марксизма Фредрика Джеймисона “Война как ризома”, в котором он анализирует современный фикшн, посвященный Второй мировой войне. Или фрагмент из книги итальянского философа Константино Эспозито “Современный нигилизм” (изд-во “РИПОЛ классик”), в которой он рассматривает нигилизм как модель мышления, ставшую повседневной нормой. Путешественники. Беседа с искусствоведом Ольгой Хорошиловой, автором книги "Джентльмен Джек в России: Невероятное путешествие Анны Листер" (изд-во "Манн, Иванов и Фербер"), посвященной последнему путешествию английской аристократки, лесбиянки и мемуаристки (1791–1842). Или отрывок из книги историка Лоуренса Бергрина “Марко Поло. От Венеции до Ксанаду” (изд-во “КоЛибри”), в котором рассказывается о миссионере Джованни Плано дель Карпини, значительно расширившем границы современного ему мира.

Искренне Ваши,

Семь Сорок