Изъят керамический лягушонок

Доброе утро!

На острове Ольхон на Байкале жители установили бюст Путина – чтобы привлечь внимание к ограничению своих прав. Новости тоже не без парадоксов:

В субботу на шествии оппозиции в Москве задержаний не было.

Дома у Егора Жукова, обвиняемого по “московскому делу”, прошел обыск. Изъяли две флешки и керамического лягушонка.

В Польше прошли торжества в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Протестующие в Гонконге снова заблокировали подъезды к аэропорту.

Мирное шествие без арестов

В субботу на шествии оппозиции в Москве, которое не было согласовано городскими властями, никого не задержали. Полиция присутствовала, но не особенно мешала – только временами блокировала дальнейшее движение собравшихся. По данным московской мэрии, в шествии приняли участие 750 человек, по наблюдениям работавших на акции журналистов, их было несколько тысяч.

Журналисту “России 1” участники шествия не дали снять репортаж, громко обвиняя его в пропаганде. Российская ЦИК, со своей стороны, обвинила в пропаганде агентство Associated Press – за интервью с Эллой Памфиловой.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь призвала граждан принять участие в “умном голосовании”, Алексей Навальный, который не пришел на шествие, объяснил это как раз подготовкой к “умному голосованию”: он уверен, что на акции его бы задержали и снова посадили на 30 суток.

В Петербурге на акции солидарности с Москвой задержали троих человек.

На митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве было немноголюдно.

Прочее российское

В Брянске умер 17-летний подросток, которого ударил пьяный майор полиции.

Все прочее – последствия московских протестов:

Дома у студента ВШЭ Егора Жукова, сидящего в СИЗО по обвинению в участии в “массовых беспорядках”, прошел обыск. В квартире в этот момент находились его 83-летняя бабушка и младший брат, которому 13 лет. Родители были на даче, адвокаты – на встречах в СИЗО. Обыск длился семь часов, изъяли две флешки, штатив, рубашку, керамическую фигурку лягушки. “Новая газета” публикует письмо Жукова из СИЗО.

Другому обвиняемому в рамках “московского дела”, программисту Айдару Губайдулину, предъявили более мягкое обвинение – не в участии в “беспорядках”, а в покушении на насилие по отношению к представителю власти (замахнулся пластиковой бутылкой в сторону полицейского). Студенты МФТИ, выпускником которого является Губайдулин, начали пикеты в его поддержку.

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Юлия Галямина освободилась из спецприемника после трех арестов подряд. Вот здесь о своем 30-дневном аресте рассказывает политик Владимир Милов.

В Велюни и Варшаве

Памятные церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны начались в воскресенье в польском городе Велюнь, который первым подвергся авиаударам гитлеровской армии. На траурном митинге президент Германии признал ответственность своей страны за развязывание войны и попросил прощения. Позже траурные мероприятия продолжились в Варшаве.

Высокие гости, собравшиеся в Польше, нашли время пообщаться друг с другом: вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в неослабевающей поддержке США; советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обсудил вопросы безопасности с представителями Украины и Беларуси; Украина, Польша и США подписали газовое соглашение.

Стрельба и протесты

Израиль обстрелял территорию на юге Ливана – в ответ на обстрел израильской военной базы с территории Ливана. Биньямин Нетаньяху, завершающий предвыборную кампанию, говорит, что потерь нет, но что Израиль готов к любым вариантам развития событий.

В результате хаотической стрельбы в Техасе погибли семь человек, более 20 ранены.

Во Франции близ Лиона два человека с ножом и шампуром напали на прохожих. Один человек погиб, девять ранены.

Протестующие в Гонконге вновь заблокировали подъезды к аэропорту, есть задержанные.

По всей Великобритании прошли акции протеста против приостановки работы парламента. На этой неделе борьба продолжится в судах, в самом парламенте и на улицах.

In memoriam

В Петербурге умер художник, основатель арт-центра “Пушкинская 10” Сергей Ковальский. Вот рассказ о его детище.

Семь мемориальных ссылок

К 80-летию начала Второй мировой войны. Разговор с профессором Энн Эпплбаум, автором книги "ГУЛАГ: Паутина большого террора" – о том, какую роль играли советские лагеря в подготовке и ведении сражений в 1939–1945 годах. Или интервью с профессором Йохеном Бёлером – о том, как начавшуюся 80 лет назад войну воспринимали простые жители Германии.

Разговор с профессором Энн Эпплбаум, автором книги "ГУЛАГ: Паутина большого террора" – о том, какую роль играли советские лагеря в подготовке и ведении сражений в 1939–1945 годах. Или интервью с профессором Йохеном Бёлером – о том, как начавшуюся 80 лет назад войну воспринимали простые жители Германии. 15 лет Беслану. Здесь хроника захвата заложников, переговоров и штурма бесланской школы №1, вот отрывок из книги Ольги Алленовой “Форпост. Беслан и его заложники” – о встрече властей с жителями города после теракта, здесь другая глава из этой же книжки – о неувязках в официальной версии событий. И наконец мультимедийный проект о том, как сейчас живут уцелевшие заложники.

Здесь хроника захвата заложников, переговоров и штурма бесланской школы №1, вот отрывок из книги Ольги Алленовой “Форпост. Беслан и его заложники” – о встрече властей с жителями города после теракта, здесь другая глава из этой же книжки – о неувязках в официальной версии событий. И наконец мультимедийный проект о том, как сейчас живут уцелевшие заложники. 25-летию вывода советских войск из Германии посвящено очень хорошее мультимедийное досье: фотографии, обзор прессы тех лет, подробный рассказ о том, как был организован вывод войск и что за этим последовало.

Искренне Ваши,

Семь Сорок