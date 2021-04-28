“Детский мир” на “Набережной”

Доброе утро!

Суд в Красноярске прекратил дело активистки, которая пыталась привлечь внимание властей к экологическим проблемам города посредством пикета с гробом на колесиках. “Но гробик мне не отдали”, – пожаловалась активистка после суда. Судя по новостям, гробик уже не пригодится, все пикеты отменяются:

За неделю после акций в поддержку Навального полиция задержала больше ста человек. Их распознают по камерам слежения.

Мосгорсуд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией.

Украина высылает российского консула в Одессе.

По данным Минздрава, в 2020 году смертность в России выросла на 18%.

Новые методы – старые камеры

Полиция в разных городах России, в основном в Москве, занимается задержаниями участников акций в поддержку Навального – задержанных уже больше ста, всех вычисляют по камерам наблюдения. Среди побывавших в полиции попадаются люди известные: бывший политик Леонид Гозман (комментируя тактику властей, он предсказывает “озверение” активной части протестующих), профессор РГГУ религиовед Александр Агаджанян (несмотря на астму, он провел ночь в полиции, на следующий день его оштрафовали на 20 тысяч рублей), вечером во вторник задержали поэта Всеволода Емелина, чтобы вручить ему повестку в суд. Вот хроника этих точечных репрессий, а вот большое и очень грустное интервью с врачом-гастроэнтерологом Алексеем Головенко, который просидел в полиции сутки, но был отпущен судом.

Отдельно в Москве работают с журналистами: задержали журналиста “Дождя” Алексея Коростелева, работавшего на акции, приходили к спецкорру “Медузы” (забавный репортаж), посетили корреспондента "Эха Москвы" Олега Овчаренко, корреспондента Радио Свобода Антона Сергиенко, журналиста “Комсомольской правды” Александра Рогозу (видео). Задержанную накануне журналистку ИА "Вольница" Елизавету Лошак уже оштрафовали на 200 тысяч рублей за освещение акции в поддержку задержанного ранее (а впоследствии арестованного и оштрафованного) либертарианца Михаила Светова. Песков объяснил эти “приводы” тем, что не все, кто представляется журналистами, на самом деле журналисты.

Как работают эти отложенные задержания с административной точки зрения, рассказано тут, с технической – здесь. Почему в Петербурге пока не прибегают к этой “умной” модели, а грубо забирают участников прямо на акции, объясняется в этом материале. Прочитав эти статьи, вы узнаете, что в Москве всем заправляет “Детский мир”, а в Петербурге – “Набережная”.

В других городах участников акций тоже по головке не гладят: в Калининграде пенсионер-диабетик получил 15 суток ареста за то, что вышел 21 апреля, в Екатеринбурге адвокату назначили 30 часов обязательных работ за трансляцию в фейсбуке акции 31 января. Московских “санитарных дел” по итогам акции 23 января стало много: каждого обвиняемого выделили в отдельное производство, сообщил адвокат Любови Соболь. На этом фоне в Иркутске объявили “неделю несогласия”: до 1 мая активисты будут проводить одиночные пикеты в поддержку политзаключенных.

Навальный и его штабы

Мосгорсуд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией до решения по иску прокуратуры о признании фонда “экстремистским”. Самого "перечня запретов" нет, потому что дело рассматривают в закрытом режиме из-за страшной секретности. Что происходит в штабах Навального, приостановивших работу днем ранее, читайте тут.

Сам Навальный подал иск к “Матросской тишине” за необоснованную постановку на учет как “склонного к побегу” и поблагодарил в соцсетях всех лечивших его врачей, включая тюремных. Премию мужества, которой Навального удостоил Женевский форум по правам человека, в начале июня будет получать его дочь Даша.

Российская жизнь

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на $12 млн "за злоупотребление доминирующим положением" по заявлению "Лаборатории Касперского".

Пресс-служба Госдумы потребовала от нескольких изданий убрать имя спикера Вячеслава Володина из публикаций о клиентах центра суррогатного материнства, директора которого обвиняют в торговле детьми (Володин назывался в качестве одного из благодарных отцов-клиентов).

Минпросвещения отыскало учебник истории, которым был недоволен Путин. Автор каяться не стал, а напомнил, что “содержание учебников – не дело императоров и монархов”.

На каких основаниях суды на Северном Кавказе при разводе чаще всего отбирают детей у матери, рассказывается здесь.

Плюс рассказ о “поминках” по деревянному вокзалу 1916 года постройки, которые прошли в Токсово под Петербургом: компания РЖД просто снесла это милое здание.

Украина и Беларусь

Украина высылает российского консула в Одессе. О том, на каких условиях может пройти встреча Зеленского и Путина, здесь рассказывает украинский политолог Владимир Фесенко. Идею российских властей добывать пресную воду для Крыма из-под Азовского озера украинский замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий называет “бредовой” и объясняет почему.

ЦИК Беларуси объявил, что референдум по поправкам к Конституции состоится в январе-феврале. Член команды YouTube-канала Сергея Тихановского “Страна для жизни” приговорен к шести годам колонии строгого режима за “подготовку к участию в массовых беспорядках”.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 8053. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 779 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 108 980 человек (+392 за сутки).

Цифры в этих официальных сводках почти не меняются уже больше месяца, но при этом российских школьников отправили на каникулы с 1 по 10 мая и студентов тоже собираются. О присутствии коронавируса в СИЗО можно судить по делу экс-министра Абызова: для участия в процессе по видеосвязи его приносят в комнату видеосвязи в “Матросской тишине” на носилках – у него диагностирован COVID-19. По данным Минздрава, смертность в России в 2020 году выросла почти на 18% (причем пандемию винят почему-то лишь в половине этого прироста).

В мире продолжают с тревогой следить за ситуацией в Индии – хуже всего дела обстоят в крупных городах, где людям просто не хватает кислорода. Бразилия, несмотря на рост заболеваемости, отказалась регистрировать “Спутник V”, зато Бангладеш зарегистрировал. В Кыргызстане на вакцинацию “Спутником V” выстраиваются очереди, китайский “Синофарм” спросом не пользуется.

In memoriam

В Петербурге покончила с собой художница Мария Касьяненко – вдова Романа Шустрова, автора “Петербургского ангела” и памятника погибшим от ковида врачам.

В начале этой недели стало известно о смерти двух очень важных для Петербурга литераторов – Марины Ефимовой и Владимира Марамзина. Марина Ефимова умерла в Бостоне, Владимир Марамзин – в Париже.

Шесть ссылок

История. Рассказ о возведении самого большого в мире памятника Сталину в Праге – недавно археологи обнаружили остатки трудового лагеря, в котором жили строители этого колосса, простоявшего всего семь лет. Или отрывок из книги Марты Нобель-Олейниковой “Нобели. История моей семьи: династия ученых, инженеров, предпринимателей” (изд-во Paulsen) – о том, какую роль сыграл изобретатель-конструктор Людвиг Нобель в развитии речной, морской и железнодорожной транспортировки нефти в России.

Рассказ о возведении самого большого в мире памятника Сталину в Праге – недавно археологи обнаружили остатки трудового лагеря, в котором жили строители этого колосса, простоявшего всего семь лет. Или отрывок из книги Марты Нобель-Олейниковой “Нобели. История моей семьи: династия ученых, инженеров, предпринимателей” (изд-во Paulsen) – о том, какую роль сыграл изобретатель-конструктор Людвиг Нобель в развитии речной, морской и железнодорожной транспортировки нефти в России. Кино. Разговор с режиссером Севой Галкиным, чью короткометражку “Фанаты” о двух скинхедах, которые знакомятся с геями и убивают их, без объяснений сняли с показа на Московском кинофестивале. Или путеводитель Дмитрия Волчека по документальным фильмам фестиваля Visions du Réel в Ньюоне (Швейцария).

Разговор с режиссером Севой Галкиным, чью короткометражку “Фанаты” о двух скинхедах, которые знакомятся с геями и убивают их, без объяснений сняли с показа на Московском кинофестивале. Или путеводитель Дмитрия Волчека по документальным фильмам фестиваля Visions du Réel в Ньюоне (Швейцария). Другой взгляд. Беседа с британским нейробиологом Дэниелом Глейзером о понимании искусства как физическом процессе. Или рассказ литературоведа Павла Арсеньева о том, как в гуманитарных науках исследуют влияние физических аспектов коммуникации на ее содержание.

Беседа с британским нейробиологом Дэниелом Глейзером о понимании искусства как физическом процессе. Или рассказ литературоведа Павла Арсеньева о том, как в гуманитарных науках исследуют влияние физических аспектов коммуникации на ее содержание. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок