Скинулись на трусы и носки

Доброе утро!
В Швейцарии, прибегнув к разрешенной там процедуре эвтаназии, умер режиссер Жан-Люк Годар, ему был 91 год. Французская “Либерасьон” озаглавила свой некролог “Смерть Годара, смерть истории кино”, а вот более прозаический текст об изобретателе авторского кинематографа и вечном переизобретателе самого себя. У живых так:
- New York Times рассказывает, что Украина cпланировала контрнаступление в Харьковской области при помощи Великобритании и США.
- Американский институт изучения войны пишет об освобождении стратегически важного села Киселевка в Херсонской области.
- Украина разработала проект послевоенного договора о гарантиях безопасности.
- Леонида Гозмана вновь задержали в Москве на выходе из спецприемника, где он провел 15 суток. Ему грозит новый арест – за запись в ЖЖ за 2013 год.
- Суд в Петербурге разрешил распустить совет муниципальных депутатов, призвавший обвинить Путина в госизмене. Депутата этого совета оштрафовали на 47 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии.
- Токаев поддержал переименование Нур-Султана в Астану, три с половиной года назад переименованную в Нур-Султан по его предложению.
Военные сводки
Наступление украинской армии – пусть и не столь стремительное, как на прошлой неделе, – продолжается: украинские военные в нескольких местах форсировали реку Северский Донец и готовят наступление в Луганской области. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, в данный момент идут бои за город Лиман Донецкой области, а после его взятия ожидается наступление на Сватово, Кременную и Северодонецк. Сейчас, по данным Гайдая, в Кременной и Старобельске российских военных просто нет; несколько населенных пунктов в Луганской области, по его словам, уже освобождены, но он не приводит названий.
Украинское командование “Юг” сообщает о продвижении линии фронта на 12 километров в Херсонской области, детали не разглашаются. Американский Институт изучения войны пишет, что украинцам, вероятно, удалось освободить стратегически важную деревню Киселевка – последнюю перед аэропортом Чернобаевка на окраине Херсона. Днем в понедельник российские агентства сообщали об отключении в Херсоне электричества и водоснабжения.
В Харькове во вторник обстрелов не было, однако город все равно почти весь день прожил без электричества из-за отказа резервной линии; метро опять останавливали. К вечеру электроснабжение восстановили. Обстрелы велись в основном на Донбассе, там же погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал (он служил гранатометчиком). Вот истории двух украинских военных-добровольцев, участвовавших в боях в этом регионе.
Оружие и будущее
Украинская армия утверждает, что сбила близ Купянска Харьковской области ударный беспилотник иранского производства, а на освобожденной территории обнаружила в качестве трофея российский беспилотник “Орлан-10” вместе с наземной станцией управления, антеннами и заводской документацией (полный обзор трофеев – здесь).
The New York Times рассказывает, что Украина вела подготовку наступления в Харьковской области в тесном сотрудничестве с британскими и американскими военными. Почему Россия не заметила этой подготовки и не смогла противостоять ВСУ, здесь отвечают российский, американский и австралийский военные эксперты (они указывают на проблемы с живой силой, гибкостью командования, отсутствие понятной цели кампании и пр.). Насколько остры проблемы с живой силой можно судить и по тому, что российские военные базы в Узбекистане и Кыргызстане практически обезлюдели. Местные жители рассказали журналистам, что многие из служивших на этих базах россиян уже погибли в Украине.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, призвал страны-члены ЕС усилить военную поддержку Украины, потому что поставки оружия очевидным образом эффективны. Белый дом заявил, что в ближайшее время может объявить об очередном пакете военной помощи для Украины.
Вечером во вторник Путин полтора часа обсуждал войну в Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По словам вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, в последнее время Украина получала запросы о переговорах от российских официальных лиц, но отвергла их, потому что надеется добиться своего военными средствами. После победы Киев рассчитывает на принятие договора о безопасности, предполагающего стратегическое партнерство Украины с отдельными государствами-гарантами – проект этого документа был представлен в Киеве. Гарантами могут стать крупнейшие западные державы, Турция, страны Балтии, а также государства Северной и Центральной Европы.
Деоккупация
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении “стабилизационных мер” на 4 тысячах квадратных километров освобожденной территории. В чем они состоят, рассказывается здесь. Вот несколько видеорепортажей из освобожденных городов Харьковской области – один, второй; вот рассказ жительницы Купянска о шести месяцах, проведенных под российской оккупацией. В Балаклее нашли тюрьму и помещение для пыток, которые оборудовали российские войска – вот свидетельства побывавших в этой тюрьме жителей города, вот еще рассказы горожан о жизни в оккупации.
Российские власти оставляют детей из Изюма и Балаклеи, вывезенных в оздоровительный лагерь в Геленджике, еще на один сезон в связи с украинским контрнаступлением. Детей вывезли на Кубань, потому что этот российский регион в конце июля “взял шефство” над Харьковской областью.
После заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук об уголовной ответственности, которая грозит российским учителям, задержанным на освобожденных территориях Украины, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с задержанием этих учителей. Русский фейсбук успел вусмерть переругаться по поводу правомерности преследования российских учителей в Украине, когда Офис генпрокурора Украины официально заявил, что никаких российских учителей на территории Харьковской области пока не задерживали. Зато достоверно известно, что еще в марте российские военные похитили в Черниговской области и увезли в Россию украинскую сельскую учительницу – здесь о ее судьбе рассказывает правозащитница Ольга Романова.
Жители Бучи под Киевом требуют наказать мэра города за провал эвакуации в начале войны – сам Анатолий Федорук, не покидавший города во время оккупации, свою вину отрицает. Будет суд.
Суд в Днепропетровской области приговорил к 12 годам заключения сторонницу "русского мира" из Лисичанска, передававшую информацию российской армии; имя женщины не называется, она была задержана еще в начале апреля.
Россия воюющая
В Москве состоялось первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы. Глава КПРФ Геннадий Зюганов констатировал перерастание “спецоперации” в полноценную войну и объявил о необходимости “мобилизации сил и ресурсов”. Многие поняли его слова как призыв объявить всеобщую мобилизацию, но пресс-секретарь КПРФ назвал такое понимание “откровенной провокацией” и предложил “казнить” перевирающих Зюганова. Что же до “мобилизации ресурсов”, то она и без Зюганова идет полным ходом: в подмосковном Подольске учителей попросили скинуться на “трусы и носки” для воюющих в Украине российских солдат.
В Ленобласть начали прибывать тела солдат, погибших в Украине в последние недели – 9 сентября в Петергофе похоронили младшего сержанта Анатолия Паскаля, который успел провоевать два месяца. Обстоятельства его гибели Минобороны не раскрывает. Вот репортаж с похорон.
Родственники военных из Калининградской области, попавших в плен под Балаклеей, пока не могут добиться от Минобороны каких-либо обещаний по обмену. Они рассказывают, что срочников, подписавших контракт непосредственно перед “спецоперацией”, отправляли на фронт под угрозой тюрьмы.
Русская жизнь
- В Москве политика Леонида Гозмана задержали на выходе из спецприемника, в котором он провел 15 суток за пост в фейсбуке, и отправили ночевать в ОВД. На этот раз его обвиняют в публичном отождествлении сталинского СССР и нацистской Германии в связи с опубликованныс в 2013 году постом в ЖЖ. Адвокат Гозмана Михаил Бирюков распространил в фейсбуке его заявление о готовности сидеть “долго, может быть, до смерти”.
- На художницу Юлию Цветкову написали 200 заявлений с требованием возбудить новое дело о распространении порнографии. Сейчас начальница отдела по делам несовершеннолетних МВД вызывает заявителей на опросы с целью использовать их сведения “в качестве доказательств”. В середине июля суд – через три года после начала преследования – оправдал художницу.
- Суд в Петербурге удовлетворил иск прокуратуры и разрешил распустить совет депутатов муниципального образования Смольнинское, члены которого призывали обвинить Путина в госизмене. Другой петербургский райсуд оштрафовал депутата этого совета Дмитрия Палюгу на 47 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии. С начала войны в суды поступило 4035 административных дел по этой статье.
- Апелляция по делу московского муниципального депутата Алексея Горинова, получившего семь лет колонии за “фейки” о российской армии, пройдет 19 сентября в закрытом режиме, хотя для этого нет никаких оснований. Адвокаты думают, что власти просто боятся показать публике Горинова, тяжело болеющего в СИЗО.
- В аннексированном Крыму чиновники закрыли на время проверок ресторан, где на свадьбе включали украинскую песню “Червона калина”.
- Ликвидированный три месяца назад “Комитет против пыток” оштрафовали на 100 тысяч рублей за недобросовестное иноагентство.
- Математику Мифтахову, осужденному на шесть лет по делу о разбитом окне в офисе "Единой России", отказали в УДО.
- ФСБ отчиталась о задержании топ-менеджера самолетостроительной корпорации "МиГ" Михаила Баранова, арестованного Лефортовским судом еще 9 сентября. В спецслужбе утверждают, что Баранов передал гражданину Украины, сотруднику "Одесского авиационного завода", секретные чертежи деталей российской авиатехники. Это по меньшей мере шестое дело о госизмене, возбужденное с начала лета.
- В Верховный суд России подан коллективный иск экологов, в котором утверждается, что климатическая стратегия России предусматривает многолетний рост выбросов парниковых газов, а это нарушает фундаментальные права граждан на жизнь и охрану здоровья.
- У Путина с охраной здоровья все хорошо: как выяснила Русская служба “Би-би-си”, на Восточном экономическом форуме 6 и 7 сентября за его здоровьем следили сразу 12 медиков кремлевской Центральной клинической больницы. В прежние годы сопровождавших президента врачей было меньше. Врачи прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до Путина и сидели на карантине в гостинице на острове Русский, где проходил форум.
Вокруг света
- Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит свою миссию в Армению после очередного обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Накануне Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своих приграничных населенных пунктов, а Азербайджан Армению – в провокациях на границе. Жертвами обстрелов в Армении стали, по заявлению властей, 49 человек, а в Азербайджане – 50. Стороны по-разному объясняют, что происходит.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с предложением депутатов нижней палаты парламента о возвращении столице страны ее прежнего названия Астана. Три с половиной года назад он сам предложил переименовать ее в Нур-Султан.
- Российский суд конфисковал шесть московских квартир Гульнары Каримовой. Россия и Узбекистан поровну поделят доходы от их продажи.
- По меньшей мере два банка в Узбекистане ужесточили условия выдачи карт иностранцам. После российского вторжения в Украину страна стала главным направлением российского “карточного туризма”.
- Худрука Русского театра в Эстонии Филиппа Лося уволили после его поста в соцсетях о “тухлой облезлой русофобии”, царящей в стране. Директор театра сказала, что такие слова “провоцируют крайне негативное отношение к самому факту существования” русского театра в Эстонии.
- Суд в Чехии оштрафовал на 45 тысяч крон ($1842) депутата города Брунталь Даниэла Макая за одобрение российского вторжения в Украину. В нескольких постах в соцсетях Макай называет Путина "красавчиком", выражает надежду на демилитаризацию "укрофашистов" и предлагает ударить по Украине ядерной бомбой малой мощности “для расчистки стратегических территорий”.
- В Беларуси колясочнику с ДЦП дали три года “домашней химии” за “оскорбление” Лукашенко в соцсетях. Как власти страны шантажом и пропагандой заставляют белорусов польского происхождения отказываться от "карты поляка", читайте тут.
- Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы Елизаветы II; Иран будет представлен лишь на уровне посла. Во вторник вечером гроб с телом королевы прибыл из Шотландии в Букингемский дворец; сегодня он будет выставлен в Вестминстерском дворце, где с Елизаветой II смогут проститься все желающие. Похороны пройдут 19 сентября. Королевские корги Мик, Фергюс и Кэнди перейдут к принцу Эндрю и его бывшей жене Саре, герцогине Йоркской.
Шесть ссылок
- Первая мировая. Рассказ о том, как Первая мировая война вылилась в германофобию по всему миру. Или отрывок из мемуаров Аугуста фон Крамона (1861–1940) “С Австрией против России, 1914–1918. Воспоминания немецкого представителя в австро-венгерской ставке” (изд-во “Евразия”), посвященный событиям 1917 года.
- Поздний СССР. Два отрывка из книги Алексея Конакова “Убывающий мир: история „невероятного“ в позднем СССР” (изд-во “Гаража”): первый – о том, как поисками внеземной жизни перестали заниматься ученые и начали уфологи, и второй, посвященный “открытию” биополя и позднесоветскому триумфу Джуны, Кашпировского и прочих целителей-экстрасенсов.
- Художества. Статья историка Ирины Руцинской “Вне канона. Портрет жены художника в советской живописи 1920–1930-х годов” (из сборника “Женщина модерна. Гендер в русской культуре 1890–1930-х годов”, изд-во “НЛО”). Или подробный рассказ о творчестве Кристиана Болтански (1944–2021).
Искренне Ваши,
Семь Сорок