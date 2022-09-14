Скинулись на трусы и носки

Доброе утро!

В Швейцарии, прибегнув к разрешенной там процедуре эвтаназии, умер режиссер Жан-Люк Годар, ему был 91 год. Французская “Либерасьон” озаглавила свой некролог “Смерть Годара, смерть истории кино”, а вот более прозаический текст об изобретателе авторского кинематографа и вечном переизобретателе самого себя. У живых так:

New York Times рассказывает, что Украина cпланировала контрнаступление в Харьковской области при помощи Великобритании и США.

Американский институт изучения войны пишет об освобождении стратегически важного села Киселевка в Херсонской области.

Украина разработала проект послевоенного договора о гарантиях безопасности.

Леонида Гозмана вновь задержали в Москве на выходе из спецприемника, где он провел 15 суток. Ему грозит новый арест – за запись в ЖЖ за 2013 год.

Суд в Петербурге разрешил распустить совет муниципальных депутатов, призвавший обвинить Путина в госизмене. Депутата этого совета оштрафовали на 47 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии.

Токаев поддержал переименование Нур-Султана в Астану, три с половиной года назад переименованную в Нур-Султан по его предложению.

Военные сводки

Наступление украинской армии – пусть и не столь стремительное, как на прошлой неделе, – продолжается: украинские военные в нескольких местах форсировали реку Северский Донец и готовят наступление в Луганской области. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, в данный момент идут бои за город Лиман Донецкой области, а после его взятия ожидается наступление на Сватово, Кременную и Северодонецк. Сейчас, по данным Гайдая, в Кременной и Старобельске российских военных просто нет; несколько населенных пунктов в Луганской области, по его словам, уже освобождены, но он не приводит названий.

Украинское командование “Юг” сообщает о продвижении линии фронта на 12 километров в Херсонской области, детали не разглашаются. Американский Институт изучения войны пишет, что украинцам, вероятно, удалось освободить стратегически важную деревню Киселевка – последнюю перед аэропортом Чернобаевка на окраине Херсона. Днем в понедельник российские агентства сообщали об отключении в Херсоне электричества и водоснабжения.

В Харькове во вторник обстрелов не было, однако город все равно почти весь день прожил без электричества из-за отказа резервной линии; метро опять останавливали. К вечеру электроснабжение восстановили. Обстрелы велись в основном на Донбассе, там же погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал (он служил гранатометчиком). Вот истории двух украинских военных-добровольцев, участвовавших в боях в этом регионе.

Оружие и будущее

Украинская армия утверждает, что сбила близ Купянска Харьковской области ударный беспилотник иранского производства, а на освобожденной территории обнаружила в качестве трофея российский беспилотник “Орлан-10” вместе с наземной станцией управления, антеннами и заводской документацией (полный обзор трофеев – здесь).

The New York Times рассказывает, что Украина вела подготовку наступления в Харьковской области в тесном сотрудничестве с британскими и американскими военными. Почему Россия не заметила этой подготовки и не смогла противостоять ВСУ, здесь отвечают российский, американский и австралийский военные эксперты (они указывают на проблемы с живой силой, гибкостью командования, отсутствие понятной цели кампании и пр.). Насколько остры проблемы с живой силой можно судить и по тому, что российские военные базы в Узбекистане и Кыргызстане практически обезлюдели. Местные жители рассказали журналистам, что многие из служивших на этих базах россиян уже погибли в Украине.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, призвал страны-члены ЕС усилить военную поддержку Украины, потому что поставки оружия очевидным образом эффективны. Белый дом заявил, что в ближайшее время может объявить об очередном пакете военной помощи для Украины.

Вечером во вторник Путин полтора часа обсуждал войну в Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, в последнее время Украина получала запросы о переговорах от российских официальных лиц, но отвергла их, потому что надеется добиться своего военными средствами. После победы Киев рассчитывает на принятие договора о безопасности, предполагающего стратегическое партнерство Украины с отдельными государствами-гарантами – проект этого документа был представлен в Киеве. Гарантами могут стать крупнейшие западные державы, Турция, страны Балтии, а также государства Северной и Центральной Европы.

Деоккупация

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении “стабилизационных мер” на 4 тысячах квадратных километров освобожденной территории. В чем они состоят, рассказывается здесь. Вот несколько видеорепортажей из освобожденных городов Харьковской области – один, второй; вот рассказ жительницы Купянска о шести месяцах, проведенных под российской оккупацией. В Балаклее нашли тюрьму и помещение для пыток, которые оборудовали российские войска – вот свидетельства побывавших в этой тюрьме жителей города, вот еще рассказы горожан о жизни в оккупации.

Российские власти оставляют детей из Изюма и Балаклеи, вывезенных в оздоровительный лагерь в Геленджике, еще на один сезон в связи с украинским контрнаступлением. Детей вывезли на Кубань, потому что этот российский регион в конце июля “взял шефство” над Харьковской областью.

После заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук об уголовной ответственности, которая грозит российским учителям, задержанным на освобожденных территориях Украины, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с задержанием этих учителей. Русский фейсбук успел вусмерть переругаться по поводу правомерности преследования российских учителей в Украине, когда Офис генпрокурора Украины официально заявил, что никаких российских учителей на территории Харьковской области пока не задерживали. Зато достоверно известно, что еще в марте российские военные похитили в Черниговской области и увезли в Россию украинскую сельскую учительницу – здесь о ее судьбе рассказывает правозащитница Ольга Романова.

Жители Бучи под Киевом требуют наказать мэра города за провал эвакуации в начале войны – сам Анатолий Федорук, не покидавший города во время оккупации, свою вину отрицает. Будет суд.

Суд в Днепропетровской области приговорил к 12 годам заключения сторонницу "русского мира" из Лисичанска, передававшую информацию российской армии; имя женщины не называется, она была задержана еще в начале апреля.

Россия воюющая

В Москве состоялось первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы. Глава КПРФ Геннадий Зюганов констатировал перерастание “спецоперации” в полноценную войну и объявил о необходимости “мобилизации сил и ресурсов”. Многие поняли его слова как призыв объявить всеобщую мобилизацию, но пресс-секретарь КПРФ назвал такое понимание “откровенной провокацией” и предложил “казнить” перевирающих Зюганова. Что же до “мобилизации ресурсов”, то она и без Зюганова идет полным ходом: в подмосковном Подольске учителей попросили скинуться на “трусы и носки” для воюющих в Украине российских солдат.

В Ленобласть начали прибывать тела солдат, погибших в Украине в последние недели – 9 сентября в Петергофе похоронили младшего сержанта Анатолия Паскаля, который успел провоевать два месяца. Обстоятельства его гибели Минобороны не раскрывает. Вот репортаж с похорон.

Родственники военных из Калининградской области, попавших в плен под Балаклеей, пока не могут добиться от Минобороны каких-либо обещаний по обмену. Они рассказывают, что срочников, подписавших контракт непосредственно перед “спецоперацией”, отправляли на фронт под угрозой тюрьмы.

Русская жизнь

В Москве политика Леонида Гозмана задержали на выходе из спецприемника, в котором он провел 15 суток за пост в фейсбуке, и отправили ночевать в ОВД. На этот раз его обвиняют в публичном отождествлении сталинского СССР и нацистской Германии в связи с опубликованныс в 2013 году постом в ЖЖ. Адвокат Гозмана Михаил Бирюков распространил в фейсбуке его заявление о готовности сидеть “долго, может быть, до смерти”.

На художницу Юлию Цветкову написали 200 заявлений с требованием возбудить новое дело о распространении порнографии. Сейчас начальница отдела по делам несовершеннолетних МВД вызывает заявителей на опросы с целью использовать их сведения “в качестве доказательств”. В середине июля суд – через три года после начала преследования – оправдал художницу.

Суд в Петербурге удовлетворил иск прокуратуры и разрешил распустить совет депутатов муниципального образования Смольнинское, члены которого призывали обвинить Путина в госизмене. Другой петербургский райсуд оштрафовал депутата этого совета Дмитрия Палюгу на 47 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии. С начала войны в суды поступило 4035 административных дел по этой статье.

Апелляция по делу московского муниципального депутата Алексея Горинова, получившего семь лет колонии за “фейки” о российской армии, пройдет 19 сентября в закрытом режиме, хотя для этого нет никаких оснований. Адвокаты думают, что власти просто боятся показать публике Горинова, тяжело болеющего в СИЗО.

В аннексированном Крыму чиновники закрыли на время проверок ресторан, где на свадьбе включали украинскую песню “Червона калина”.

Ликвидированный три месяца назад “Комитет против пыток” оштрафовали на 100 тысяч рублей за недобросовестное иноагентство.

Математику Мифтахову, осужденному на шесть лет по делу о разбитом окне в офисе "Единой России", отказали в УДО.

ФСБ отчиталась о задержании топ-менеджера самолетостроительной корпорации "МиГ" Михаила Баранова, арестованного Лефортовским судом еще 9 сентября. В спецслужбе утверждают, что Баранов передал гражданину Украины, сотруднику "Одесского авиационного завода", секретные чертежи деталей российской авиатехники. Это по меньшей мере шестое дело о госизмене, возбужденное с начала лета.

В Верховный суд России подан коллективный иск экологов, в котором утверждается, что климатическая стратегия России предусматривает многолетний рост выбросов парниковых газов, а это нарушает фундаментальные права граждан на жизнь и охрану здоровья.

У Путина с охраной здоровья все хорошо: как выяснила Русская служба “Би-би-си”, на Восточном экономическом форуме 6 и 7 сентября за его здоровьем следили сразу 12 медиков кремлевской Центральной клинической больницы. В прежние годы сопровождавших президента врачей было меньше. Врачи прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до Путина и сидели на карантине в гостинице на острове Русский, где проходил форум.

Вокруг света

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит свою миссию в Армению после очередного обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Накануне Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своих приграничных населенных пунктов, а Азербайджан Армению – в провокациях на границе. Жертвами обстрелов в Армении стали, по заявлению властей, 49 человек, а в Азербайджане – 50. Стороны по-разному объясняют, что происходит.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с предложением депутатов нижней палаты парламента о возвращении столице страны ее прежнего названия Астана. Три с половиной года назад он сам предложил переименовать ее в Нур-Султан.

Российский суд конфисковал шесть московских квартир Гульнары Каримовой. Россия и Узбекистан поровну поделят доходы от их продажи.

По меньшей мере два банка в Узбекистане ужесточили условия выдачи карт иностранцам. После российского вторжения в Украину страна стала главным направлением российского “карточного туризма”.

Худрука Русского театра в Эстонии Филиппа Лося уволили после его поста в соцсетях о “тухлой облезлой русофобии”, царящей в стране. Директор театра сказала, что такие слова “провоцируют крайне негативное отношение к самому факту существования” русского театра в Эстонии.

Суд в Чехии оштрафовал на 45 тысяч крон ($1842) депутата города Брунталь Даниэла Макая за одобрение российского вторжения в Украину. В нескольких постах в соцсетях Макай называет Путина "красавчиком", выражает надежду на демилитаризацию "укрофашистов" и предлагает ударить по Украине ядерной бомбой малой мощности “для расчистки стратегических территорий”.

В Беларуси колясочнику с ДЦП дали три года “домашней химии” за “оскорбление” Лукашенко в соцсетях. Как власти страны шантажом и пропагандой заставляют белорусов польского происхождения отказываться от "карты поляка", читайте тут.

Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы Елизаветы II; Иран будет представлен лишь на уровне посла. Во вторник вечером гроб с телом королевы прибыл из Шотландии в Букингемский дворец; сегодня он будет выставлен в Вестминстерском дворце, где с Елизаветой II смогут проститься все желающие. Похороны пройдут 19 сентября. Королевские корги Мик, Фергюс и Кэнди перейдут к принцу Эндрю и его бывшей жене Саре, герцогине Йоркской.

Шесть ссылок

Первая мировая. Рассказ о том, как Первая мировая война вылилась в германофобию по всему миру. Или отрывок из мемуаров Аугуста фон Крамона (1861–1940) “С Австрией против России, 1914–1918. Воспоминания немецкого представителя в австро-венгерской ставке” (изд-во “Евразия”), посвященный событиям 1917 года.

Рассказ о том, как Первая мировая война вылилась в германофобию по всему миру. Или отрывок из мемуаров Аугуста фон Крамона (1861–1940) “С Австрией против России, 1914–1918. Воспоминания немецкого представителя в австро-венгерской ставке” (изд-во “Евразия”), посвященный событиям 1917 года. Поздний СССР. Два отрывка из книги Алексея Конакова “Убывающий мир: история „невероятного“ в позднем СССР” (изд-во “Гаража”): первый – о том, как поисками внеземной жизни перестали заниматься ученые и начали уфологи, и второй, посвященный “открытию” биополя и позднесоветскому триумфу Джуны, Кашпировского и прочих целителей-экстрасенсов.

Два отрывка из книги Алексея Конакова “Убывающий мир: история „невероятного“ в позднем СССР” (изд-во “Гаража”): первый – о том, как поисками внеземной жизни перестали заниматься ученые и начали уфологи, и второй, посвященный “открытию” биополя и позднесоветскому триумфу Джуны, Кашпировского и прочих целителей-экстрасенсов. Художества. Статья историка Ирины Руцинской “Вне канона. Портрет жены художника в советской живописи 1920–1930-х годов” (из сборника “Женщина модерна. Гендер в русской культуре 1890–1930-х годов”, изд-во “НЛО”). Или подробный рассказ о творчестве Кристиана Болтански (1944–2021).

Искренне Ваши,

Семь Сорок