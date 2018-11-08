Крабы в колонии, “Седьмая студия” в суде

Доброе утро!

По делу о превышении должностных полномочий задержан исполняющий обязанности мэра Махачкалы – это четвертый мэр Махачкалы, подвергающийся уголовному преследованию. Заколдованный город. В других городах тоже не без уголовных преследований:

Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело Кирилла Серебренникова. Ни сам режиссер, ни другие обвиняемые вины не признали.

Генпрокурор США Джефф Сешнс ушел в отставку по просьбе Трампа.

В Монако предъявлены обвинения российскому миллиардеру Рыболовлеву. Он на свободе, но под надзором суда.

Умер художник Оскар Рабин.

Две фотосессии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами "страны-агрессора" (до трех лет за первый раз, до пяти – за повторное), а депутаты Верховной Рады, следуя традиции запорожских казаков, написали письмо российскому президенту: “Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь!” Сделано это было, очевидно, ради фотосессии:

В Петербурге попытку устроить фотосессию (вернее, как это теперь называют в России, “несанкционированное публичное мероприятие”), задержали двух левых активистов, фотографировавших друг друга в пустом парке в сто первую годовщину Октябрьской революции.

Театр и кино

В Москве началось рассмотрение дела “Седьмой студии”, обвиняемыми по которому проходят режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и Софья Апфельбаум, в прошлом сотрудник Министерства культуры. Никто из четверых вину не признал, Серебренников сказал, что не понимает суть обвинения.

Здесь понятно изложена фабула обвинения (хищение денег Минкульта), здесь – интересные комментарии режиссера Андрея Звягинцева и главы “Руси Сидящей” Ольги Романовой (она сравнивает дело “Седьмой студии” с делом ЮКОСа). Съемку в зале суда запретили, поэтому вот рисунки Анны Сарухановой. Вечером ведущий программы “Время” на Первом канале Кирилл Клейменов назвал Кирилла Серебренникова “порядочным человеком”. Следующее заседание – сегодня.

Заметили вы это или нет, но в прокат вышел фильм “Крымский мост. Сделано с любовью!” – плод семейного творчества Кеосаянов-Симоньян. Как удалось выяснить “Би-би-си”, фильм снимался на государственные средства, которые получил без конкурса, просто по просьбе Минкульта, направленной в Фонд кино. Оказывается, так можно.

Пытки, тюрьма и Монако

В Курской области сотрудников СИЗО обвинили в избиении арестанта; в аннексированном Крыму осуждены двое российских военных, которые, будучи пьяными, забили насмерть случайного прохожего (один получил шесть лет, другой – четыре).

Следственный комитет России начал проверку амурской колонии, в которой сидит Вячеслав Цеповяз – один из банды “цапков”, совершивших массовое убийство в станице Кущевская в 2010 году. Повод – появившиеся в сети фотографии застолий, в ходе которых заключенные жарят шашлык, едят крабов и снимают друг друга на мобильные телефоны. Как появляются в колонии крабы, здесь объясняет Олег Навальный, отсидевший 3,5 года, а здесь – бывший менеджер ЮКОСа Владимир Переверзин (отсидел семь с лишним лет) и юрист “Руси Сидящей” Алексей Федяров.

В Монако предъявлены обвинения российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Он остается на свободе, но под надзором суда. По данным Le Monde, что суть обвинений в том, что Рыболовлев – в процессе разбирательств со своим арт-дилером – фактически приватизировал систему правосудия княжества. Подробности этого дела с комментариями – тут.

Генпрокурор уходит сразу после выборов

Генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе президента. Исполнять его обязанности пока будет глава аппарата генпрокурора Мэтью Уитакер. Дональд Трамп был давно недоволен Сешнсом из-за его отказа участвовать в расследовании предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Теперь демократы опасаются, что заместитель Сешнса Род Розенштейн, курировавший расследование спецпрокурора Мюллера, утратит свои полномочия.

Что же до итогов промежуточных выборов в США, то вот разные интересности: рекордное количество женщин в Палате представителей, неожиданности губернаторских гонок и пр.

Утраты

На 91-м году жизни умер художник Оскар Рабин, классик московского нонконформизма, один из основателей Лианозовской школы и организатор знаменитой бульдозерной выставки, которую милиция в 1974 году уничтожила с помощью бульдозеров и поливальных машин. Вот относительно недавнее интервью с ним.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок