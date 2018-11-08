Крабы в колонии, “Седьмая студия” в суде

Доброе утро!
По делу о превышении должностных полномочий задержан исполняющий обязанности мэра Махачкалы – это четвертый мэр Махачкалы, подвергающийся уголовному преследованию. Заколдованный город. В других городах тоже не без уголовных преследований:
- Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело Кирилла Серебренникова. Ни сам режиссер, ни другие обвиняемые вины не признали.
- Генпрокурор США Джефф Сешнс ушел в отставку по просьбе Трампа.
- В Монако предъявлены обвинения российскому миллиардеру Рыболовлеву. Он на свободе, но под надзором суда.
- Умер художник Оскар Рабин.
Две фотосессии
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами "страны-агрессора" (до трех лет за первый раз, до пяти – за повторное), а депутаты Верховной Рады, следуя традиции запорожских казаков, написали письмо российскому президенту: “Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь!” Сделано это было, очевидно, ради фотосессии:
В Петербурге попытку устроить фотосессию (вернее, как это теперь называют в России, “несанкционированное публичное мероприятие”), задержали двух левых активистов, фотографировавших друг друга в пустом парке в сто первую годовщину Октябрьской революции.
Театр и кино
В Москве началось рассмотрение дела “Седьмой студии”, обвиняемыми по которому проходят режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и Софья Апфельбаум, в прошлом сотрудник Министерства культуры. Никто из четверых вину не признал, Серебренников сказал, что не понимает суть обвинения.
Здесь понятно изложена фабула обвинения (хищение денег Минкульта), здесь – интересные комментарии режиссера Андрея Звягинцева и главы “Руси Сидящей” Ольги Романовой (она сравнивает дело “Седьмой студии” с делом ЮКОСа). Съемку в зале суда запретили, поэтому вот рисунки Анны Сарухановой. Вечером ведущий программы “Время” на Первом канале Кирилл Клейменов назвал Кирилла Серебренникова “порядочным человеком”. Следующее заседание – сегодня.
Заметили вы это или нет, но в прокат вышел фильм “Крымский мост. Сделано с любовью!” – плод семейного творчества Кеосаянов-Симоньян. Как удалось выяснить “Би-би-си”, фильм снимался на государственные средства, которые получил без конкурса, просто по просьбе Минкульта, направленной в Фонд кино. Оказывается, так можно.
Пытки, тюрьма и Монако
В Курской области сотрудников СИЗО обвинили в избиении арестанта; в аннексированном Крыму осуждены двое российских военных, которые, будучи пьяными, забили насмерть случайного прохожего (один получил шесть лет, другой – четыре).
Следственный комитет России начал проверку амурской колонии, в которой сидит Вячеслав Цеповяз – один из банды “цапков”, совершивших массовое убийство в станице Кущевская в 2010 году. Повод – появившиеся в сети фотографии застолий, в ходе которых заключенные жарят шашлык, едят крабов и снимают друг друга на мобильные телефоны. Как появляются в колонии крабы, здесь объясняет Олег Навальный, отсидевший 3,5 года, а здесь – бывший менеджер ЮКОСа Владимир Переверзин (отсидел семь с лишним лет) и юрист “Руси Сидящей” Алексей Федяров.
В Монако предъявлены обвинения российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Он остается на свободе, но под надзором суда. По данным Le Monde, что суть обвинений в том, что Рыболовлев – в процессе разбирательств со своим арт-дилером – фактически приватизировал систему правосудия княжества. Подробности этого дела с комментариями – тут.
Генпрокурор уходит сразу после выборов
Генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе президента. Исполнять его обязанности пока будет глава аппарата генпрокурора Мэтью Уитакер. Дональд Трамп был давно недоволен Сешнсом из-за его отказа участвовать в расследовании предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Теперь демократы опасаются, что заместитель Сешнса Род Розенштейн, курировавший расследование спецпрокурора Мюллера, утратит свои полномочия.
Что же до итогов промежуточных выборов в США, то вот разные интересности: рекордное количество женщин в Палате представителей, неожиданности губернаторских гонок и пр.
Утраты
На 91-м году жизни умер художник Оскар Рабин, классик московского нонконформизма, один из основателей Лианозовской школы и организатор знаменитой бульдозерной выставки, которую милиция в 1974 году уничтожила с помощью бульдозеров и поливальных машин. Вот относительно недавнее интервью с ним.
Шесть ссылок
- Революционное. Статья историка Бориса Колоницкого “Маленький человек как субъект большой политики” из сборника “#1917: Семнадцать очерков по истории Российской революции” и отрывок из того же сборника – о Керенском.
- Разговоры. Близкий друг Дэвида Боуи Джефф Маккормак рассказывает, как они с Боуи ездили по Транссибу. Или интервью с Дмитрием Даниловым, который написал пьесу “Человек из Подольска” и неожиданно прославился.
- Ликбез. О царской цензуре и о понятии гротеска.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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