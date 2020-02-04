Привлекательность преступного образа жизни

Доброе утро!

Власти Петербурга объяснили журналистам, что не знают, кто сносил СКК – это, в общем, все, что надо знать о властях Петербурга. В остальном новости такие:

Российская генпрокуратура просит сократить срок Константину Котову с четырех лет до года. Его осудили за “неоднократные нарушения правил проведения” акций.

Российская компания, связанная с ГРУ и ФСБ, требует от Марин Лен Пен возврата кредита.

Эрдоган побывал с визитом в Киеве и пообещал военную помощь Украине на фоне конфронтации с Россией.

В Сирии погибли четверо спецназовцев ФСБ.

“Не боятся никого, кроме вас”

Родители обвиняемых по делу "Сети" обратились с открытым письмом к Путину. В нем, в частности, сказано: “Сотрудники ФСБ лгут в залах судебных заседаний в Пензе и в Петербурге... Они не боятся ничего и никого, кроме вас и вашей реакции”. Сегодня у здания Администрации президента в Москве пройдут пикеты в поддержку обвиняемых. Приговор должны вынести 10 февраля.

Накануне активисты приковали себя к забору Госдумы и растянули баннер “Свободу всем политзаключенным”. Их задержали сотрудники ФСО.

Российская генпрокуратура просит сократить срок Константину Котову с четырех лет до года. Адвокат намерена добиваться его оправдания. Ранее Конституционный суд выступил с определением о пересмотре его дела, но Верховный суд отказался отменять приговор. Котов – второй в России осужденный по статье о “неоднократном нарушении правил проведения митингов”.

Со счетов московских оппозиционных политиков сняли деньги по иску метрополитена – сняли с каждого, да еще и не один раз, хотя Навальный уже оплатил за всех эту сумму в конце января. Видимо, так было понято решение суда “взыскать солидарно”.

Суд в Воронеже запретил очередную статью на “Лурке” – за создание “образа привлекательности преступного образа жизни”.

Хроники коронавируса

Число погибших от коронавируса в Китае составило (англ.) 425 человек, количество зараженных превысило 20 тысяч. Эпидемия резко снизила спрос на нефть, ОПЕК рассматривает меры по сокращению добычи на полмиллиона баррелей в сутки.

В связи с эпидемией российский премьер перенес намечавшийся на 12-14 февраля инвестиционный форум в Сочи и обещал высылать из России иностранцев с вирусом. РЖД временно прекратила пассажирское сообщение с КНДР. Сегодня даже Госдума выступит с неким заявлением по поводу распространения этого самого вируса.

Как все это может сказаться на российской экономике, описано здесь.

Украина опять не с краю

В сирийской провинции Идлиб в результате обстрела правительственной сирийской армии погибли, по данным Анкары, восемь турецких граждан: пятеро военнослужащих и трое гражданских. Президент Турции в ходе визита в Киев обвинил Россию в попустительстве режиму Асада. Анкара предоставляет $50 млн помощи для нужд украинской армии, в том числе для закупки вооружений.

Иран больше не будет делиться с Украиной деталями расследования дела о сбитом украинском "Боинге" из-за того, что на украинском телеканале "1+1" обнародовали, как утверждается, запись переговоров диспетчера аэропорта в Тегеране с пилотом иранского самолета, который видел момент запуска ракеты по украинскому лайнеру. Комментируя запись, украинский президент сказал, что Иран изначально знал о причинах гибели самолета Международных авиалиний Украины.

Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию Кузьменко. Интерес к этому заседанию был повышенным в том числе потому, что на выходных была опубликована личная переписка главы департамента коммуникации МВД Украины, где он намекает, что к убийству Шеремета (и не просто Шеремета, а “русского агента Шеремета”) могла быть причастна Служба безопасности Украины. Вот комментарий по поводу такого поворота дела.

По делу о катастрофе MH17 над Донбассом Нидерланды предъявили обвинения гражданам России генерал-майору Сергею Дубинскому, полковнику Олегу Пулатову, полковнику Игорю Стрелкову (Гиркину) и украинцу Леониду Харченко. Суд начнется 9 марта.

Из жизни российских госструктур и их сотрудников

Российская компания "Авиазапчасть", связанная, по данным “Открытых медиа”, с ГРУ и ФСБ, через суд требует от французской партии “Национальное объединение” (ее возглавляет Марин Ле Пен) возвращения кредита в 9 млн евро. В 2014 году партия, которой отказали в кредитовании несколько европейских и американских банков, взяла деньги в Первом чешско-российском банке. Потом у банка отняли лицензию, но часть активов из него успели вывести. Кредит Ле Пен перешел к российской компании “Конти”, занимающейся прокатом машин, а потом – к “Авиазапчасти”. Удивительно, что не к Роскосмосу.

В Сирии погибли четверо спецназовцев ФСБ. Вот подробности.

Посол России в Центральноафриканской республике сказал, что убитые в ЦАР российские журналисты нарушили “массу законов”.

Издание “Проект” представило перечень дорогой недвижимости членов семейства главы “Ростеха” Сергея Чемезова. Особенно много земли у 74-летней тещи Чемезова. Трудно понять, что на всех этих гектарах можно делать.

В Москве возбудили уголовное дело о “нарисованных” прививках от гриппа на полмиллиона рублей.

ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешали удалять пользователям свои предустановленные приложения – принудительной установки российских “социально значимых” приложений показалось мало.

Все остальное

Террористическая группировка “Исламское государство” назвала 20-летнего Судеша Аммана, совершившего в воскресенье теракт в Лондоне, своим “воином”. Премьер Великобритании настаивает на необходимости ограничить право на УДО осужденным за преступления, связанные с терроризмом. Амман освободился за несколько дней до теракта.

Британские журналисты, освещающие деятельность правительства, бойкотировали брифинг в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10, когда его советники не допустили представителей критически настроенных и левых изданий.

В США начались предварительные выборы, в ходе которых определится кандидат в президенты от Демократической партии – первые кокусы прошли в Айове. Что такое кокусы и чем они отличаются от праймериз, доходчиво объясняется здесь.

Шесть ссылок

Зимнее. “Холод, скука, моральная усталость” – февральские страдания русских классиков в отрывках из дневников и писем. Или разъяснения на предмет того, насколько опасна теплая зима для впадающих в спячку животных.

“Холод, скука, моральная усталость” – февральские страдания русских классиков в отрывках из дневников и писем. Или разъяснения на предмет того, насколько опасна теплая зима для впадающих в спячку животных. Женское. История о том, как швейная машинка Зингера случайно освободила женщин. Или женский канон русской литературы от Екатерины II до Александры Марининой, составленный “Полкой”.

История о том, как швейная машинка Зингера случайно освободила женщин. Или женский канон русской литературы от Екатерины II до Александры Марининой, составленный “Полкой”. Ученое. Отрывок из книги Роберто Калассо “Век Бодлера” (выходит в Ad Marginem). Или хорошая статья Валерия Шубинского об изменчивой природе российского антисемитизма в связи с книгой Роберта Вейнберга “Кровавый навет в последние годы Российской империи” (Academic Studies Press).

Искренне Ваши,

Семь Сорок