Уголовно наказуемый младенец

Доброе утро!

В Нью-Йорке на 89 году жизни умерла Тони Моррисон – автор замечательных романов, лауреат Нобелевской премии по литературе. Прочие новости тоже безрадостные:

В связи с акциями протеста в Москве появилось новое уголовное дело: о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Отца и мать годовалого ребенка, присутствовавшего на акции 27 июля, хотят лишить родительских прав.

Рабочая группа ЦИК не рекомендовала регистрировать на выборах в Мосгордуму независимых кандидатов Соболь, Гудкова, Русакову.

Незарегистрированного кандидата Юлию Галямину посадили на 15 суток после того, как она отсидела 10.

Дело о младенце

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям из-за присутствия на акции протеста 27 июля годовалого ребенка: “оставление в опасности” и “неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”. Прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении отца и матери родительских прав. В ночь на 6 августа у них прошел обыск.

Суть претензий в том, что родители отдали младенца Сергею Фомину – участнику акции, уже допрошенному СК по делу о “массовых беспорядках” и теперь объявленному в розыск. Судя по распространяемому в сети пропагандистскому ролику, Фомин “организовывал” “массовые беспорядки”, а чужим ребенком якобы воспользовался, чтобы беспрепятственно выйти из оцепления.

На допросе в СК выяснилось, что Фомин – родственник матери младенца и его крестный отец. После взрыва возмущения (иск прокуратуры раскритиковали члены СПЧ и Совета Федерации, а также детский омбудсмен Москвы) и допроса родителей в СК адвокат семьи рассказал, что у следствия нет претензий к родителям. О закрытии уголовного дела, правда, нигде не сообщается.

Недопущенные

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать на выборах в Мосгордуму независимых кандидатов Дмитрия Гудкова, Елену Русакову, Любовь Соболь и других. Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе так сказать дискуссии (посмотрите!) назвала Соболь невеждой и удивилась, что та закончила вуз с красным дипломом. Никакие аргументы о том, что забракованные подписи избирателей являются реальными, не помогли. Вот интервью Михаила Ширвиндта, подпись которого в поддержку Любови Соболь тоже признали недействительной. Сегодня ЦИК, очевидно, последует рекомендации рабочей группы и окончательно откажет всем в регистрации.

Незарегистрированный кандидат Иван Жданов обратился в связи с забракованными, но на самом деле реальными подписями не в ЦИК, а в суд – в Мосгорсуде ему тоже объяснили, что мнение не несущего никакой ответственности “почерковеда” МДВ имеет больший вес, чем живой человек, готовый подтвердить подлинность своей подписи.

Незарегистрированный кандидат Юлия Галямина, отсидев 10 суток за организацию акции 27 июля, села еще на 15 за организацию той же акции. Протокол на нее был составлен в мужском роде.

Дело о “массовых беспорядках”

Сейчас в рамках этого дела обвиняют десять человек, девять из них сидят в СИЗО, один – уже упоминавшийся в связи с младенцем Сергей Фомин – объявлен в розыск.

Активная общественная кампания развернулась только в поддержку арестованного по делу Егора Жукова – студента-политолога ВШЭ и популярного видеоблогера, тут подробнее о нем. В поддержку Жукова выступила и проректор ВШЭ, кандидат в Мосгордуму Валерия Касамара – вот любопытное в смысле некоторой скользкости интервью с ней (“Дождь” выяснил, что ее кампания частично финансируется организациями, связанными с “Единой Россией” и ОНФ).

Другой обвиняемый по делу, Самариддин Раджабов, 1 августа объявил голодовку в СИЗО. Он третий: голодают еще двое обвиняемых – 28-летний Кирилл Жуков и 34-летний Алексей Миняйло.

О 22-летнем Владиславе Барабанове, тоже арестованном по этому делу, здесь рассказывает его мать.

Отголоски 3 августа

Во вторник московские суды назначали задержанным в ходе субботней прогулки по бульварам только штрафы, и самый крупный из них, 200 тысяч рублей, у националиста Дмитрия Демушкина.

“Новая газета” без указания источника сообщает, что у некоторых задержанных пытались взломать Telegram и Gmail – 3 августа у них отбирали телефоны в полицейских участках.

Постепенно выясняется, что 3 августа на бульварах по требованию силовиков действительно глушили интернет – у “Би-би-си” есть письмо с разъяснениями, разосланное сотрудникам колл-центра одного из операторов “большой тройки”.

Избитый на акции велосипедист подал жалобу на омоновцев в Следственный комитет. Совет по правам человека при Путине обратился в разные ведомства с заявлением о недопустимости насилия со стороны полицейских. Вот интервью с главой СПЧ Михаилом Федотовым.

По данным “Левада-Центра”, большинство москвичей знают об акциях протеста, а каждый третий их одобряет.

Стихии и ракеты

По данным Greenpeace, площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. Генпрокуратура заговорила о “намеренных поджогах” лесов ради прикрытия незаконных вырубок. Вот еще один квалифицированный обзор о сибирских пожарах, их (не)тушении и катастрофических последствиях принятия Лесного кодекса в 2006 году.

Пожар в военной части близ города Ачинска Красноярского края по официальным сообщениям ликвидирован. Погиб один человек, больше 16 тысяч были эвакуированы. Вот большой репортаж из Ачинска, а вот репортаж поменьше.

В Петербурге после драки болельщиков “Зенита” с ОМОНом возбуждено второе уголовное дело. Вот здесь интересный, хоть и анонимный, разговор о перспективах политизации фанатского движения.

Иран представил новые ракеты собственного производства, Северная Корея провела четвертую серию ракетных пусков за последние две недели.

Шесть ссылок

Литература. Новый текст на “Полке” – Иван Чувиляев рассказывает о повести Чехова “В овраге”, очень хорошо рассказывает. Или глава из книги филолога Александра Пронина “Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский” (изд-во НЛО) о Маяковском-киноактере (он снялся в трех фильмах, и один из них даже сохранился).

Новый текст на “Полке” – Иван Чувиляев рассказывает о повести Чехова “В овраге”, очень хорошо рассказывает. Или глава из книги филолога Александра Пронина “Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский” (изд-во НЛО) о Маяковском-киноактере (он снялся в трех фильмах, и один из них даже сохранился). Художества. Душевный разговор с художником Владимиром Буркиным про птиц, рыб, тень отца и всякую всячину.

Душевный разговор с художником Владимиром Буркиным про птиц, рыб, тень отца и всякую всячину. История. Две версии исчезновения Бориса Пивенштейна – одного из летчиков, спасавших челюскинцев, в 1952 году заочно (и возможно посмертно) приговоренного в Москве к расстрелу за измену родине.

Две версии исчезновения Бориса Пивенштейна – одного из летчиков, спасавших челюскинцев, в 1952 году заочно (и возможно посмертно) приговоренного в Москве к расстрелу за измену родине. Поп-наука. Краткий и очень понятный путеводитель по дозам радиации и их воздействию на организм или монологи ученых-биологов о том, как на самом деле должны выглядеть русалки.

Искренне Ваши,

Семь Сорок