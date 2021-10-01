Доброе утро!

Сейм Латвии одобрил во втором чтении законопроект о запрете на ношение георгиевских лент на праздниках и шествиях – год назад законопроект вызвал бурные споры, но сейчас никто не возражал. Почему-то. Прочие новости:

Основателя The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы. У его родителей прошли обыски, жену и отца допрашивали в СК.

ЕСПЧ временно запретил депортировать в Узбекистан правозащитницу Валентину Чупик, помогавшую трудовым мигрантам.

В Беларуси – массовые задержания из-за комментариев о гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

В России третий день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от COVID-19 – на этот раз 867 человек.

Приключения “иностранных агентов”

Основателя издания The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. Утром в четверг в его московской квартире и в квартире его родителей прошли обыски, изъята вся техника. Жену журналиста и его отца, 71-летнего профессора философии, допросили в Следственном комитете, мать будут допрашивать в понедельник. По версии следствия, 1 августа Доброхотов незаконно пересек российско-украинскую границу “в пешем порядке”. В июле у журналиста прошли обыски по делу о клевете на нидерландского блогера Макса ван дер Верффа (в связи со сбитым “Боингом”) – тогда у него и изъяли загранпаспорт. Читайте интервью с Романом (свое местонахождение он скрывает) и его заявление на сайте The Insider. В реестр “СМИ – иностранных агентов” издание включили в июле.

Вот разговор с координатором правозащитного проекта “ОВД-Инфо” Леонидом Драбкиным о полученном в среду “иноагентском статусе”, а вот беседы с участниками движения за права избирателей “Голос” – о том же самом.

ФСБ утвердила перечень информации, за сбор которой признают физическим лицом – “иностранным агентом”. В нем 60 пунктов, которые касаются всего связанного с армией и “Роскосмосом”.

Алексей Навальный, переквалифицированный российскими властями из “иностранного агента” в “экстремиста”, передал из тюрьмы оптимистический пост: по его подсчетам, он выйдет на свободу “не позже весны 2051 года”. Его соратнице Любови Соболь суд ужесточил приговор по “санитарному делу”.

Товарищи оппозиционеры

По словам политолога Аббаса Галлямова, в новой российской политической реальности рискуют все – в том числе и представители “системной”, вроде бы, оппозиции, КПРФ. Здесь юрист партии Максим Сикач рассказывает о сложной операции по подаче исков об отмене результатов электронного голосования в Москве, а также о том, что партийцам удалось обнаружить иностранное финансирование предвыборной кампании “Единой России”, в связи с чем КПРФ направила запрос в Минюст и ЦИК о признании "Единой России" "иностранным агентом".

Задержанный в среду редактор студенческого журнала DOXA Армен Арамян оштрафован на 20 тысяч рублей за ссылку на трансляцию с акции коммунистов на Пушкинской площади, а преподаватель Шанинки социолог Борис Кагарлицкий – арестован на 10 суток за твит об этой акции.

Жизнь идет

Бывшая замглавы министерства просвещения Марина Ракова, которую обвиняют в мошенничестве с госконтрактами, исчезла после обысков. Зато по ее делу арестовали двух топ-менеджеров “Сбера” и бывшего исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову.

В Чувашии суд оштрафовал еще на 25 тысяч рублей главу правозащитного проекта “Апология протеста” Алексея Глухова. Всего на Глухова составлено девять протоколов за старые ссылки на сайт “Открытой России”, ныне “нежелательной”.

Комиссия по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложила признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри "экстремизмом".

В Москве после фотосессии на Красной площади задержали блогера. Поскольку он гражданин Таджикистана, а фотография, которую он опубликовал в инстаграме, почему-то очень задела российскую полицию, его могут депортировать. На снимке, сделанном на фоне собора Василия Блаженного, девушка в куртке с надписью “полиция” стоит перед блогером на коленях, изображая минет.

ЕСПЧ запретил как минимум до 17 октября депортировать в Узбекистан правозащитницу Валентину Чупик, помогавшую трудовым мигрантам, – применено правило 39. Представители Чупик обратились к Украине с просьбой об убежище.

Кадыров награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” очередной степени. Здесь рассказывается, как в Чечне преследуют родственников тех, кто выступил с критикой властей.

Вот репортаж из бурятского поселка Уакит, который уже месяц отрезан от мира после крушения самолета авиакомпании “Сила”, которая доставляла туда продукты: еда кончается, медицинской помощи нет, но сделать никто ничего не может. Зато Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на потребительские товары из Евросоюза.

Нечаянные радости

Полиция прекратила уголовное дело о хулиганстве в отношении журналистки SOTA Ники Самусик, которая снимала перформанс Павла Крисевича на Красной площади. Крисевича обвиняют в хулиганстве, а у Самусик в общежитии СПбГ и у ее родителей в Мурманской области недавно прошли обыски. Комментируя новость, Самусик сказала, что технику ей так и не вернули, и добавила: “Такие вот радости в нашей стране”.

Суд в Улан-Удэ назначил 1 миллион рублей компенсации матери 17-летнего подростка, погибшего от пыток в отделе полиции. Ее требование о том, чтобы МВД принес ей публичные извинения, суд отклонил.

Суд в Уфе отказал МВД Башкортостана в иске к активистке Ольге Комлевой. МВД требовало, чтобы Комлева выплатила компенсацию в размере 1 106 008 рублей за внеурочную работу полицейских на митинге в поддержку Навального 31 января. Комлева защищала себя в суде сама и выиграла процесс. Вот разговор с ней.

Свобода в тюрьме

В разных городах Беларуси силовики задержали около 50 человек по статьям об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни за комментарии о гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ. По статистике, которую ведет Следственный комитет Беларуси, 40% уголовных дел, возбужденных из-за протестов, связаны с клеветой и оскорблениями.

КГБ Беларуси отчитался о ликвидации “сети экстремистов” в рабочей среде, а основатель добровольческого батальона “Донбасс” и бывший депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко (находящийся сейчас под арестом) рассказал журналистам “Украинской правды”, как украинская разведка пыталась помочь “группе Автуховича” поставками оружия. Николай Автухович – белорусский политзаключенный со стажем, который был задержан белорусскими властями в декабре прошлого года по обвинению в подготовке терактов и ввозе оружия из Украины. Насколько рассказам Семенченко можно верить, неизвестно.

“Би-би-си” публикует большое интервью с Марией Колесниковой, приговоренной к 11 годам заключения за “попытку захвата власти”. Она говорит, что в тюрьме чувствует себя свободной, но жалуется, что вокруг много курят.

Вокруг света

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян задержан в рамках уголовного дела о поставке неисправных боеприпасов вооруженным силам страны.

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы за незаконное финансирование избирательной кампании. Тюрьмы он избежит – будет сидеть дома с браслетом.

В Германии задержали 96-летнюю секретаршу коменданта концлагеря Штуттгоф – она сбежала из дома престарелых перед судом по делу о соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в годы Второй мировой войны. Адвокаты настаивают, что она работала с документами и понятия не имела о том, что происходит за пределами комендатуры.

В эквадорской тюрьме из-за беспорядков погибли 116 заключенных, по меньшей мере пятеро из них были обезглавлены. Конфликт произошел между бандами Los Lobos и Los Choneros, которые борются за контроль над тюрьмой.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 23 888. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 511 тысяч; официальное число жертв достигло к утру четверга 207 255 человек (+867 за сутки – это третий подряд рекорд за все время пандемии).

С сегодняшнего дня москвичей с симптомами ОРВИ обязывают сдавать тест на антиген к COVID-19. В Петербурге отмечен максимум новых госпитализаций с августа и рекордное с 31 января число новых случаев, губернатор города по телевизору призывает всех прививаться.

Шесть ссылок

Российская история. Беседа с писателем Леонидом Юзефовичем о бароне фон Унгерне – к столетию его расстрела. Или разговор с историком Евгением Ростовцевым о дневниках Надежды Платоновой, жены знаменитого историка Сергея Платонова, которые он готовил к печати (можно слушать).

Беседа с писателем Леонидом Юзефовичем о бароне фон Унгерне – к столетию его расстрела. Или разговор с историком Евгением Ростовцевым о дневниках Надежды Платоновой, жены знаменитого историка Сергея Платонова, которые он готовил к печати (можно слушать). Политическая теория. Рассуждения Гасана Гусейнова о тирании – на античном и самом современном материале. Или отрывок из книги Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича “Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура” (выходит в НЛО).

Рассуждения Гасана Гусейнова о тирании – на античном и самом современном материале. Или отрывок из книги Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича “Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура” (выходит в НЛО). Музыка. Фрагмент из книги французского писателя Паскаля Киньяра “Ненависть к музыке: короткие трактаты” (изд-во “Текст”). Или беседа с азербайджанским певцом Алимом Гасымовым – об искусстве мугама, которое он всю жизнь популяризирует.

Фрагмент из книги французского писателя Паскаля Киньяра “Ненависть к музыке: короткие трактаты” (изд-во “Текст”). Или беседа с азербайджанским певцом Алимом Гасымовым – об искусстве мугама, которое он всю жизнь популяризирует. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок