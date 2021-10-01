Доброе утро!
Сейм Латвии одобрил во втором чтении законопроект о запрете на ношение георгиевских лент на праздниках и шествиях – год назад законопроект вызвал бурные споры, но сейчас никто не возражал. Почему-то. Прочие новости:
- Основателя The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы. У его родителей прошли обыски, жену и отца допрашивали в СК.
- ЕСПЧ временно запретил депортировать в Узбекистан правозащитницу Валентину Чупик, помогавшую трудовым мигрантам.
- В Беларуси – массовые задержания из-за комментариев о гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.
- В России третий день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от COVID-19 – на этот раз 867 человек.
Приключения “иностранных агентов”
Основателя издания The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. Утром в четверг в его московской квартире и в квартире его родителей прошли обыски, изъята вся техника. Жену журналиста и его отца, 71-летнего профессора философии, допросили в Следственном комитете, мать будут допрашивать в понедельник. По версии следствия, 1 августа Доброхотов незаконно пересек российско-украинскую границу “в пешем порядке”. В июле у журналиста прошли обыски по делу о клевете на нидерландского блогера Макса ван дер Верффа (в связи со сбитым “Боингом”) – тогда у него и изъяли загранпаспорт. Читайте интервью с Романом (свое местонахождение он скрывает) и его заявление на сайте The Insider. В реестр “СМИ – иностранных агентов” издание включили в июле.
Вот разговор с координатором правозащитного проекта “ОВД-Инфо” Леонидом Драбкиным о полученном в среду “иноагентском статусе”, а вот беседы с участниками движения за права избирателей “Голос” – о том же самом.
ФСБ утвердила перечень информации, за сбор которой признают физическим лицом – “иностранным агентом”. В нем 60 пунктов, которые касаются всего связанного с армией и “Роскосмосом”.
Алексей Навальный, переквалифицированный российскими властями из “иностранного агента” в “экстремиста”, передал из тюрьмы оптимистический пост: по его подсчетам, он выйдет на свободу “не позже весны 2051 года”. Его соратнице Любови Соболь суд ужесточил приговор по “санитарному делу”.
Товарищи оппозиционеры
По словам политолога Аббаса Галлямова, в новой российской политической реальности рискуют все – в том числе и представители “системной”, вроде бы, оппозиции, КПРФ. Здесь юрист партии Максим Сикач рассказывает о сложной операции по подаче исков об отмене результатов электронного голосования в Москве, а также о том, что партийцам удалось обнаружить иностранное финансирование предвыборной кампании “Единой России”, в связи с чем КПРФ направила запрос в Минюст и ЦИК о признании "Единой России" "иностранным агентом".
Задержанный в среду редактор студенческого журнала DOXA Армен Арамян оштрафован на 20 тысяч рублей за ссылку на трансляцию с акции коммунистов на Пушкинской площади, а преподаватель Шанинки социолог Борис Кагарлицкий – арестован на 10 суток за твит об этой акции.
Жизнь идет
- Бывшая замглавы министерства просвещения Марина Ракова, которую обвиняют в мошенничестве с госконтрактами, исчезла после обысков. Зато по ее делу арестовали двух топ-менеджеров “Сбера” и бывшего исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову.
- В Чувашии суд оштрафовал еще на 25 тысяч рублей главу правозащитного проекта “Апология протеста” Алексея Глухова. Всего на Глухова составлено девять протоколов за старые ссылки на сайт “Открытой России”, ныне “нежелательной”.
- Комиссия по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложила признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри "экстремизмом".
- В Москве после фотосессии на Красной площади задержали блогера. Поскольку он гражданин Таджикистана, а фотография, которую он опубликовал в инстаграме, почему-то очень задела российскую полицию, его могут депортировать. На снимке, сделанном на фоне собора Василия Блаженного, девушка в куртке с надписью “полиция” стоит перед блогером на коленях, изображая минет.
- ЕСПЧ запретил как минимум до 17 октября депортировать в Узбекистан правозащитницу Валентину Чупик, помогавшую трудовым мигрантам, – применено правило 39. Представители Чупик обратились к Украине с просьбой об убежище.
- Кадыров награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” очередной степени. Здесь рассказывается, как в Чечне преследуют родственников тех, кто выступил с критикой властей.
- Вот репортаж из бурятского поселка Уакит, который уже месяц отрезан от мира после крушения самолета авиакомпании “Сила”, которая доставляла туда продукты: еда кончается, медицинской помощи нет, но сделать никто ничего не может. Зато Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на потребительские товары из Евросоюза.
Нечаянные радости
- Полиция прекратила уголовное дело о хулиганстве в отношении журналистки SOTA Ники Самусик, которая снимала перформанс Павла Крисевича на Красной площади. Крисевича обвиняют в хулиганстве, а у Самусик в общежитии СПбГ и у ее родителей в Мурманской области недавно прошли обыски. Комментируя новость, Самусик сказала, что технику ей так и не вернули, и добавила: “Такие вот радости в нашей стране”.
- Суд в Улан-Удэ назначил 1 миллион рублей компенсации матери 17-летнего подростка, погибшего от пыток в отделе полиции. Ее требование о том, чтобы МВД принес ей публичные извинения, суд отклонил.
- Суд в Уфе отказал МВД Башкортостана в иске к активистке Ольге Комлевой. МВД требовало, чтобы Комлева выплатила компенсацию в размере 1 106 008 рублей за внеурочную работу полицейских на митинге в поддержку Навального 31 января. Комлева защищала себя в суде сама и выиграла процесс. Вот разговор с ней.
Свобода в тюрьме
В разных городах Беларуси силовики задержали около 50 человек по статьям об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни за комментарии о гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ. По статистике, которую ведет Следственный комитет Беларуси, 40% уголовных дел, возбужденных из-за протестов, связаны с клеветой и оскорблениями.
КГБ Беларуси отчитался о ликвидации “сети экстремистов” в рабочей среде, а основатель добровольческого батальона “Донбасс” и бывший депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко (находящийся сейчас под арестом) рассказал журналистам “Украинской правды”, как украинская разведка пыталась помочь “группе Автуховича” поставками оружия. Николай Автухович – белорусский политзаключенный со стажем, который был задержан белорусскими властями в декабре прошлого года по обвинению в подготовке терактов и ввозе оружия из Украины. Насколько рассказам Семенченко можно верить, неизвестно.
“Би-би-си” публикует большое интервью с Марией Колесниковой, приговоренной к 11 годам заключения за “попытку захвата власти”. Она говорит, что в тюрьме чувствует себя свободной, но жалуется, что вокруг много курят.
Вокруг света
- Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян задержан в рамках уголовного дела о поставке неисправных боеприпасов вооруженным силам страны.
- Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы за незаконное финансирование избирательной кампании. Тюрьмы он избежит – будет сидеть дома с браслетом.
- В Германии задержали 96-летнюю секретаршу коменданта концлагеря Штуттгоф – она сбежала из дома престарелых перед судом по делу о соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в годы Второй мировой войны. Адвокаты настаивают, что она работала с документами и понятия не имела о том, что происходит за пределами комендатуры.
- В эквадорской тюрьме из-за беспорядков погибли 116 заключенных, по меньшей мере пятеро из них были обезглавлены. Конфликт произошел между бандами Los Lobos и Los Choneros, которые борются за контроль над тюрьмой.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 23 888. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 511 тысяч; официальное число жертв достигло к утру четверга 207 255 человек (+867 за сутки – это третий подряд рекорд за все время пандемии).
С сегодняшнего дня москвичей с симптомами ОРВИ обязывают сдавать тест на антиген к COVID-19. В Петербурге отмечен максимум новых госпитализаций с августа и рекордное с 31 января число новых случаев, губернатор города по телевизору призывает всех прививаться.
Шесть ссылок
- Российская история. Беседа с писателем Леонидом Юзефовичем о бароне фон Унгерне – к столетию его расстрела. Или разговор с историком Евгением Ростовцевым о дневниках Надежды Платоновой, жены знаменитого историка Сергея Платонова, которые он готовил к печати (можно слушать).
- Политическая теория. Рассуждения Гасана Гусейнова о тирании – на античном и самом современном материале. Или отрывок из книги Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича “Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура” (выходит в НЛО).
- Музыка. Фрагмент из книги французского писателя Паскаля Киньяра “Ненависть к музыке: короткие трактаты” (изд-во “Текст”). Или беседа с азербайджанским певцом Алимом Гасымовым – об искусстве мугама, которое он всю жизнь популяризирует.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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