С риском для жизни приговорили к смерти

Доброе утро!

Консульства России за границей приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта с десятилетним сроком действия, получить можно будет только пятилетний паспорт старого образца. Впрочем, на фоне последних новостей и пять лет – срок солидный:

Украинской армии удалось вывести из строя Дарьевский мост через Ингулец, соединяющий два оккупированных россиянами сегмента на западном берегу Днепра.

Украинский "Энергоатом" заявил, что Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины – через сутки после первого в истории станции отключения.

Лукашенко заявил, что благодаря личной санкции Путина боевая авиация Беларуси была адаптирована для несения российских тактических ядерных зарядов.

Минпросвещения РФ опубликовало методички для внеклассных занятий “Разговоры о важном”: школьникам объяснят, что “счастье Родины дороже жизни”.

The Insider и Bellingcat раскрыли личность сотрудницы ГРУ, которая почти 10 лет жила в Европе, тесно общаясь с офицерами НАТО.

Пока цены на газ в Европе бьют рекорды, под Петербургом ежедневно сжигают четыре с лишним миллиона кубометров газа (примерно на 10 миллионов долларов).

Военные сводки

В ночь на субботу российские военные нанесли ракетный удар по двум районам в Харькове (по предварительным данным, жертв нет). Сутками ранее воздушную тревогу объявляли в 11 регионах Украины. В результате обстрелов Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области разрушены техникум и лицей, в Никополе Днепропетровской области повреждены дома, школа и санаторий. Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщает об ударе украинской армии по гостинице “Донбасс” в Кадиевке, где с 2014 года базировались пророссийские сепаратисты: в результате удара, по его сведениям, убиты 200 российских десантников, других подтверждений этой информации нет. Что украинская армия подтверждает – так это вывод из строя Дарьевского моста через реку Ингулец, которая делит на две части оккупированные Россией территории Херсонской области к западу от Днепра. Это должно значительно осложнить снабжение российской армии.

В целом ситуация на фронтах практически не меняется; по мнению основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, это объясняется нехваткой личного состава и ухудшением логистической ситуации у россиян. (Что не мешает российскому Минобороны публиковать видео об "уничтожении подразделений ВСУ", на котором видна стрельба по подсолнухам, а сам файл при этом называется "Занятия_1ДШБ_в2".)

Радио Свобода публикует интервью с бывшим военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска – его уволили оттуда в 2018 году, сейчас он живет в Якутске, но поддерживает связь с бывшими сослуживцами. По его сведениям, на первом этапе войны главной проблемой российской армии было большое число “пятисотых”, то есть отказников. “Верстка” пишет, что в российские гарнизонные военные суды продолжает поступать рекордное количество уголовных дел об оставлении войсковых частей; по меньшей мере семь человек были наказаны за попытку избежать повторной отправки в Украину, один из них получил реальный срок. “Пятисотых” пытаются заменить заключенными. Сколько их воюет в Украине, не известно, но некоторые уже погибли – вот история Евгения Еременко из Петрозаводска, которому оставалось сидеть еще восемь лет, но который был убит под Бахмутом 24 июля.

По сведениям НАТО, после украинских обстрелов крымских военных баз Россия вывела из Крыма десять истребителей. О том, как изменилась в ходе войны украинская риторика о возвращении Крыма, читайте тут.

Ядерный шантаж

Александр Лукашенко назвал канцлера Германии "пацаном, который ничего не понимает в политике", и объявил, что белорусские Су-24 уже переоборудованы для несения российских ядерных боеголовок. “Они [то есть страны Запада] должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут”, – объяснил Лукашенко сотрудникам Минского механического завода.

Владимир Рогов – глава оккупационной администрации Запорожской области – объявил в пятницу, что Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосистемы Украины (по его словам, из-за обстрелов СБУ). Чуть позже украинский “Энергоатом” сообщил, что АЭС подключили обратно, и назвал атомщиков ЗАЭС “настоящими героями”. О положении, в котором сейчас находятся эти герои, здесь рассказывает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец: ему известно о 26 сотрудниках станции, задержанных Росгвардией и с тех пор не выходивших на связь.

На случай худшего варианта развития событий жителям Запорожья начали выдавать йод в таблетках, а какие вообще возможны сценарии и как Украина переживет зиму, если полностью утратит контроль над ЗАЭС, здесь рассказывает замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

На оккупированных территориях

По данным источников “Верстки”, российские власти в данный момент готовят референдумы о вхождении в Россию только в так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Предварительной датой их проведения считается 14 сентября, но окончательное решение зависит от ситуации на фронте. Вот разговоры с двумя жительницами Луганской области, которые точно не будут участвовать в этих референдумах: они лежат в львовской больнице, где им ампутировали ноги (одну ранило при обстреле, другая наступила на мину). Украинский солдат-доброволец Юрий Бовкун, тоже получивший ранение на Донбассе, твердо верит, что этот регион будет полностью деоккупирован, но произойдет это не скоро: сейчас украинской армии, по его словам, остро не хватает оружия и боеприпасов.

В оккупированном Россией Бердянске Запорожской области убит замначальника городского ГАИ, назначенный оккупационными властями. Оккупационные власти возлагают ответственность на “преступный киевский режим”.

В Херсоне, где референдум как будто уже не планируется, оккупационные власти успели развесить плакаты “Херсон – навеки с Россией” с изображением мальчика и девочки в вышиванках. Сначала местные жители закрасили “сон” в слове “Херсон”, а потом нашлась и автор фотографии: уроженка Киевской области Анна Пасичник изначально опубликовала снимок с детьми в вышиванках в поддержку украинской армии – вот вся история.

Россия воюющая

Служба безопасности Украины обвинила Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях. Глава Чечни ответил двумя аудиосообщениями в телеграме: в первом он признал, что "участвовал, участвует и будет участвовать в специальной операции", а во втором предложил определить место, куда ему явиться, чтобы "разобраться". “Благодари Путина за то, что нам не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, кавээнщик”, – добавил Кадыров, обращаясь к президенту Украины.

ФСБ России отчиталась о задержании гражданина Украины, проживающего в Курске: его подозревают в сборе и передаче сведений о российских военных объектах. РИА Новости уже показала видео, где мужчина с размытым лицом во всем признается. Дома у него нашли “литературу по партизанской войне”, после чего возбудили уголовное дело о шпионаже. Днем ранее диверсанта поймали в Калининградской области.

Заметно активизировалась и война на идеологическом фронте. Бывает, что пускают в ход пряник: гильдия российских адвокатов наградила Игоря Вагина и Дмитрия Ершова знаками отличия "За вклад в развитие адвокатуры" – за то, что они “с риском для жизни, бескорыстно” представляли интересы трех пленных иностранцев, воевавших в составе украинской армии (суд в так называемой “ДНР” приговорил всех троих к смертной казни). Но чаще используется кнут:

Кадыров потребовал лишать льгот и выплат мужчин из малоимущих семей в Чечне за отказ от военной службы.

Православный бизнесмен Константин Малофеев, с 2014 года занимающийся информационным обслуживанием войны в Украине, с гордостью заявил, что уголовное дело о “дискредитации” армии в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана "в значительной степени" связано с деятельностью общества "Царьград". “Спецоперация делает свое дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию”, – пояснил он. Вот первое интервью Ройзмана в статусе уголовно подозреваемого.

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет с жалобой на журналистку “Фонтанки” Ксению Клочкову и главреда издания Александра Горшкова: он назвал “фейком” статью о том, как он вербует заключенных на войну, причем “фейк” этот, по его мнению, был создан "с прямым умыслом создать негативный образ России и руководства страны".

Барнаульские следователи планируют провести 100 допросов по делу о военных “фейках” из-за постов в телеграм‑канале “Антипутинцы”.

В ответ на жалобы созданной ВПЗР Прилепиным “Группы по расследованию антироссийских действий” (ГРАД) Большой театр прекратил сотрудничество с режиссером Александром Молочниковым, выступившим против войны.

Есть еще фронт воспитательно-пропагандистский:

Минпросвещения России опубликовало методичку для внеклассных занятий “Разговоры о важном”. С 1 сентября российским школьникам каждую неделю будут рассказывать, что война в Украине – пример истинной любви к стране и русскому народу, а настоящий патриот должен быть всегда готов умереть за счастье Родины.

Российские партии резко увеличили траты на поддержку войны в Украине. В Красноярске, например, член "Единой России" снялся в клипе в поддержку войны, но сам при этом заявил, что воевать не собирается, потому что его дело – агитировать за войну.

Вот два интервью с теми, кто против: с бывшим военным Андреем Приказчиковым из Оренбурга (он каждый день публикует в соцсетях записи против войны в Украине и политики Путина) и с журналисткой из Тувы Надеждой Антуфьевой (она собирает и публикует у себя в соцсетях информацию о погибших в Украине солдатах из Тувы).

Международное эхо войны

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России.

Власти нидерландского города Гаага будут просить Евросоюз о разрешении временно не соблюдать санкции против России, потому что им пока не удалось найти поставщика газа вместо "Газпрома".

Найти альтернативный источник поставок действительно сложно, и ради снижения зависимости от “Газпрома” Польша и Словакия открыли газопровод между двумя странами, чтобы Словакия могла получать газ, поступающий в Польшу из Норвегии, а Польша – газ, поступающий в Словакию через Италию из Алжира.

На этом фоне на новом заводе "Газпром СПГ Портовая", расположенном к северо-западу от Петербурга, ежедневно сжигается на факелах около 4,34 миллиона кубометров газа (примерно на 10 млн долларов по нынешним ценам). Вероятнее всего, сжигается то, что ушло бы на продажу в Европу, если бы Путин не объявил Европе газовую войну. Сжигать газ не только экономически нерационально, но еще и экологически вредно: вся сажа идет на север, где оседает на льду, который чернеет и из-за этого быстрее тает. Вместе с Европой страдают белые медведи.

Хакерам удалось получить доступ к данным, связанным с крупным европейским производителем оружия – теперь они продают в интернете секретные документы, в которых есть информация о современных системах вооружения стран НАТО и миссии альянса в странах Балтии.

Ценные сведения о НАТО добывают, как могут, не только хакеры, но и “нелегалы” ГРУ: вот захватывающее расследование The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica об Ольге Колобовой, которая под видом светской львицы перуанского происхождения годами тесно общалась с десятками НАТОвских офицеров в Неаполе, но была вынуждена вернуться в Москву, когда The Insider и Bellingcat рассказали в своем расследовании о “Петрове” и “Боширове”, что ГРУшники пользуются паспортами прикрытия из специальной серии (номер ее паспорта отличался от их лишь последней цифрой).

Der Spiegel пишет (нем.), что российские агенты шпионили за украинскими солдатами во время их обучения в Германии, пытаясь считывать данные с их мобильных устройств и запуская мини-дроны для наблюдения за местностью.

Россия и Беларусь: невоенное

Сын губернатора Приморья выиграл аукцион по добыче камчатского краба в течение 15 лет.

У главы управления ГИБДД по Ставрополью конфисковали дом с позолоченным унитазом и другое имущество на сумму 180 млн рублей.

В Москве по делу о крупном мошенничестве задержан сотрудник научно‑технического центра “Система” при ФСО Станислав Глазов: речь идет о многомиллионных хищениях для выполнения проектов “Системы” через фирмы-однодневки и несуществующих сотрудников.

Напавший на основателя "Комитета против пыток" и члена СПЧ Игоря Каляпина оказался майором полиции – против него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством, а из полиции его уже уволили.

Суд в Москве назначил по два года условно двум обвинявшимся по делу о нападении на машину с номерами АМР на митинге в поддержку Навального 23 января 2021 года. Ранее суд приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии тиктокера Константина Лакеева, который, по версии следствия, пнул машину с номерами АМР.

В Беларуси задержана жена двоюродного брата члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко (в связи с чем и по какому делу – неизвестно). Самого двоюродного брата задержали в январе этого года, его обвиняют сразу по трем уголовным статьям. Против дочери Латушко тоже возбуждено уголовное дело, но она живет за границей.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусского народа против изданий "Флагшток" и Zerkalo.io: они писали о местах массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Гомеле, которые нынешние белорусские власти пытаются выдать за могилы жертв немецких нацистов.

Все остальное

Украинский проект журналистских расследований “Схемы” обнаружил сопредседателя запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в Карловых Варах. До недавнего времени Карловы Вары были гнездилищем российских чиновников разного ранга.

Ильхам Алиев объявил о переходе города Лачина под контроль Азербайджана. Армянское население оттуда в основном уехало.

Министерство юстиции США опубликовало судебное обоснование обыска в резиденции бывшего президента Дональда Трампа, проведенного в начале августа. Из него становится понятно, что в найденных у Трампа документах содержались, помимо прочего, данные об информаторах и разведоперациях.

Биотехнологическая компания Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech из-за использования ее патентованных технологий. Moderna не имеет претензий к их использованию на пике пандемии, но считает, что после 8 марта 2022 года Pfizer и BioNTech должны были купить коммерческую лицензию.

Ссылки для чтения

Философическое. Рассказ о том, как философия Штирнера помогает понять творчество Ибсена. Или краткое изложение философии анархо-примитивистов Джона Зерзана и Льюиса Мамфорда.

Рассказ о том, как философия Штирнера помогает понять творчество Ибсена. Или краткое изложение философии анархо-примитивистов Джона Зерзана и Льюиса Мамфорда. Воительницы. Отрывок из книги Лори Стофф “Они сражались за Родину. Русские женщины-солдаты в Первую мировую войну и революцию” (изд-во Academic Studies Press) – о женских батальонах смерти. Или беседа с объявленной “иноагентом” художницей и фемактивисткой Дарьей Апахончич: после 24 февраля она отказалась ставить "иноагентскую" плашку на свои публикации в соцсетях и отправила в Минюст два отчета с антивоенными рисунками.

Отрывок из книги Лори Стофф “Они сражались за Родину. Русские женщины-солдаты в Первую мировую войну и революцию” (изд-во Academic Studies Press) – о женских батальонах смерти. Или беседа с объявленной “иноагентом” художницей и фемактивисткой Дарьей Апахончич: после 24 февраля она отказалась ставить "иноагентскую" плашку на свои публикации в соцсетях и отправила в Минюст два отчета с антивоенными рисунками. Петербургское. Путеводитель по поэтическому Петербургу Серебряного века. Или краткая история последнего великого романа русского модернизма “По ту сторону Тулы” и его автора Николева-Егунова, которому удалось пережить Сталина.

Путеводитель по поэтическому Петербургу Серебряного века. Или краткая история последнего великого романа русского модернизма “По ту сторону Тулы” и его автора Николева-Егунова, которому удалось пережить Сталина. Русский культурный экспорт. Рассказ о том, как балет стал визитной карточкой русской культуры на Западе. Или история основательницы нью-йоркского кутюрного дома Valentina Gowns Валенитины Саниной-Шлее.

Рассказ о том, как балет стал визитной карточкой русской культуры на Западе. Или история основательницы нью-йоркского кутюрного дома Valentina Gowns Валенитины Саниной-Шлее. Японское. Рассказ о том, как писатели, туризм и школьные экскурсии стали превращать послевоенную Японию из “милитаристской” страны в “хэйва кокка” – миролюбивое государство. Или отрывок из книги знатока древней японской литературы Джошуа Фридмана “Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до «Звонка» и «Наруто»” (изд-во МИФ), посвященный волшебным животным.

Искренне Ваши,

Семь Сорок