Собаки против россиян

Доброе утро!

Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов назвал защитников животных зарубежным проектом по "уничтожению россиян с помощью собак" и предложил "ставить их к стенке". В остальном так:

Навального и 11 его соратников внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Президент Хорватии заявил, что "Украине не место в НАТО", и обещал отозвать "всех до единого" военнослужащих при эскалации конфликта.

Президент США готов рассмотреть вопрос о санкциях лично против Путина.

В даркнете выставили на продажу данные 48 миллионов российских сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Вокруг Навального

На американском кинофестивале Sundance состоялась премьера документального фильма о Навальном, снятого, пока он проходил реабилитацию в Германии и участвовал в расследовании собственного отравления. Здесь об этом фильме и той роли, которую он должен сыграть в деле освобождения Навального, рассказывает автор расследования Bellingcat об отравителях из ФСБ Христо Грозев.

Пока дела плохи:

Инспекция обратилась в суд с требованием заменить условный срок Олега Навального по “санитарному делу” на реальный (дата рассмотрения иска пока не назначена).

Адвокат Владимир Воронин навестил в СИЗО Юрия Жданова – отца бывшего директора ФБК Ивана Жданова – и пишет в инстаграме: “В стене камеры разбито несколько кирпичей и есть "окно" в соседнюю. Через него туда-сюда бегают огромные крысы, которые норовят что-нибудь украсть у арестантов, поэтому люди всю еду складывают в пакеты и подвешивают на крюки к верхним шконкам. Не найдя еды, крысы роются в мусорном ведре и уносят оттуда в норы консервные банки”.

Бывший координатор штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина уехала из России. Фотожурналист Евгений Фельдман, снимавший предвыборную кампанию Навального 2018 года, тоже.

Росфинмониторинг внес Навального и 11 его соратников в список террористов и экстремистов. Люди, включенные в этот список, не имеют возможности пользоваться банковскими счетами, что для большинства новоиспеченных “экстремистов” и так было невозможно из-за других уголовных дел. Здесь глава правозащитной группы “Агора” Павел Чиков объясняет, что еще подразумевает этот статус, а здесь на свой новый ярлык реагирует бывший юрист ФБК Любовь Соболь: она подчеркивает, что тихие действия российских властей по пополнению этого списка ничем не отличаются от громких заявлений Кадырова о том, что журналисты и правозащитники – террористы.

Кадыров

Глава Чечни объяснил сделанное им накануне заявление о том, что Россия тратит на содержание чеченского народа больше 300 миллиардов рублей в год, недостаточным знанием русского языка и тем, что он не академик (хотя на самом деле он академик). Сказав это, Кадыров тут же “увеличил” содержание своей республики до 375 млрд рублей в год.

Здесь функцию Кадырова в российском государстве и (не)возможность его отставки объясняют журналист Кирилл Мартынов и бывший депутат Госдумы и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

Для пропустивших историю о похищении чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой – ее стройное и понятное изложение.

Прочее российское

Петербургскому политику Андрею Пивоварову, обвиняемому в сотрудничестве с “нежелательной организацией” “Открытая Россия”, впервые за восемь месяцев заключения разрешили встретиться с матерью. Для этого ей пришлось лететь в Краснодар. Вот интервью с ней.

В Москве задержали активистку Полину Олейникову из-за акции против репрессий, которую она провела 16 января. Полиция ждала ее у дверей квартиры.

Следователь ФСБ Александр Чабан, ведущий дело о госизмене против журналиста Ивана Сафронова, решил ограничить его защитников в сроках ознакомления с материалами.

Суд в Астрахани приговорил к шести годам лишения свободы 56-летнюю сторонницу Свидетелей Иеговы (они в России тоже “экстремисты”, как и сторонники Навального).

Суд в Саратове запретил клип "Две девочки" певицы Алены Швец из-за "пропаганды однополых отношений".

Пациенты со спинальной мышечной атрофией старше 21 года провели пикет у Совета Федерации в Москве, требуя обеспечить им лечение. Сейчас лекарства бесплатно могут получить только граждане до 21 года.

Правительство Московской области приглашает всех желающих на "Парад победы на льду" в парке "Патриот". Он запланирован на 29 января на Соборной площади у здания главного храма Вооруженных сил. На мероприятии будут исполнять советскую, русскую и тувинскую музыку.

В ожидании войны

Аналитики Conflict Intelligence Team сообщили о переброске в Брянскую область, которая граничит с Украиной и Беларусью, российских десантников, боевых машин десанта и бронетранспортеров.

Президент Хорватии Зоран Миланович в ответ на вопрос, как его страна будет реагировать на обострение ситуации вокруг Украины, заявил, что Украине не место в НАТО и что в случае эскалации конфликта он отзовет всех хорватских военнослужащих, находящихся в рамках миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие" в Польше и Литве. Миланович назвал Украину одним из самых коррумпированных государств, а революцию достоинства – переворотом. Киеву это заявление, конечно, не понравилось.

Госсекретарь США, объясняя прессе политику своей страны, сказал, что в случае российского вторжения в Украину санкции США против России будут нацелены на финансы и технологии. Президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против Путина.

Украинские политики на этом фоне выглядят гораздо спокойнее – вот интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой (спойлер: как только все до одной страны Запада откажутся от “нейтральной” позиции по отношению к российско-украинскому конфликту, он будет разрешен).

Вокруг света

Утром во вторник почти на всей территории Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана отключилось электричеств. Это случилось из-за того, что еще при СССР эти страны были объединены мощными транзитными ЛЭП (энергокольцом). В теории если в одной стране произойдет авария, система должна перенаправить энергию и помочь. Причина вчерашнего блэкаута пока не ясна, Узбекистан и Казахстан обвинят друг друга.

Президент Казахстана уволил главу ЦИК Берика Имашева – за родственные связи с Нурсултаном Назарбаевым (Имашев – сват старшей дочери Назарбаева Дариги).

Внезапная отставка президента Армении может объясняться наличием у него второго гражданства – островного государства Сент-Китс и Невис. Если это так, то его избрание было незаконным.

Польша начала строительство высокого забора на границе с Беларусью.

В Литве продается здание бывшей секретной тюрьмы ЦРУ, где пытали предполагаемых террористов. Власти страны перестали активно отрицать сам факт того, что она там была.

Скоро в Чили сменится президент – вот хороший рассказ о будущем лидере страны 36-летнем Габриэле Бориче, прославившемся как организатор студенческих забастовок.

Телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно долетел до места назначения, которое находится в полутора миллионах километров от Земли – точки Лагранжа в системе Солнце – Земля, и вышел на орбиту вокруг нее.

Хроники пандемии

Россия пятый день подряд обновляет рекорды суточной заболеваемости COVID-19: во вторник утром было объявлено о 67 809 новых случаях, по всей стране зарегистрирована 681 смерть от ковида за сутки. По оценкам мэра Москвы, рост будет продолжаться на протяжении еще двух недель. В Ленинградской области приостанавливают плановую медицинскую помощь в поликлиниках, в Петербурге введены жесткие ограничения для детей (кружки переведены на удаленку, а там, где это невозможно, закрыты).

В даркнете продается база QR-кодов вакцинированных россиян из приложения “Госуслуги СТОП Коронавирус”.

Шесть ссылок

Классики. Статья Ольги Седаковой об аллегорическом портрете Данте работы Аньоло Бронзино. Или републикация статьи Корнея Чуковского “Забытое и новое о Достоевском” (1914) с обстоятельным предисловием Павла Крючкова.

Статья Ольги Седаковой об аллегорическом портрете Данте работы Аньоло Бронзино. Или републикация статьи Корнея Чуковского “Забытое и новое о Достоевском” (1914) с обстоятельным предисловием Павла Крючкова. Галилей. Два отрывка из книги астрофизика и писателя Марио Ливио “Галилей и отрицатели науки” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): о падуанском периоде жизни ученого и о римском.

Два отрывка из книги астрофизика и писателя Марио Ливио “Галилей и отрицатели науки” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): о падуанском периоде жизни ученого и о римском. Палеонтология. Отрывок из книги Андрея Журавлева “Похождения видов. Вампироноги, паукохвосты и другие переходные формы в эволюции животных” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором описываются доисторические беспозвоночные животные. Или рассказ о том, какие паразиты донимали динозавров и их современников.

Искренне Ваши,

Семь Сорок