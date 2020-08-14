Собаки Новополоцка

Доброе утро!

Внимание всего мира сейчас приковано к Беларуси, но это не значит, что в России ничего не происходит: вчера, например, состоялся онлайн-митинг в поддержку Ивана Сафронова. А в новостях так:

Поздно вечером в Минске из изолятора на Окрестина стали выпускать задержанных на акциях в последние дни, их встречали сотни волонтеров.

В четверг по всей Беларуси люди становились в “цепи солидарности”, на крупнейших предприятиях страны прошли митинги, в Жодино и Солигорске жители выражали свое возмущения мэрам. Вечерние акции не разгоняли. Глава МВД извинился по телевизору перед “случайно попавшими под раздачу”.

13-летняя дочь рязанского губернатора задекларировала доход в 10 миллионов рублей.

ОАЭ признали существование Израиля.

“Никакого насилия не было”

В ночь на пятницу к центру изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске приехал замминистра внутренних дел Александр Барсуков: пообещал, что всех задержанных на акциях протеста выпустят до шести утра, и заверил собравшихся, что никакого насилия в изоляторе не было. Освобожденных на выходе встречают сотни волонтеров, из желающих развезти их по домам образовалась пробка (белорусский журналист Станислав Ивашкевич, освободившийся в среду, говорил, что милиция специально вывозит освобожденных подальше от изоляторов и бросает в чистом поле). Освобожден задержанный сутками ранее обозреватель Радио Свобода Виталий Цыганков.

Что бы ни говорил замминистра Барсуков, свидетельства насилия множатся:

Минчанка Алина Буськина рассказывает, что ей не дали прочитать протокол, заставив подписать его такими словами: "Что ты тут мне читаешь? Я тебя сейчас вы**у и посажу на 20 суток, если ты не подпишешь".

Актер театра Янки Купалы Павел Харланчук говорит, что он всю ночь простоял во внутреннем дворе изолятора и потом был шестидесятым в камере на шесть человек.

Один из героев этой подборки, 14-летний подросток из Могилева, сутки пролежал лицом в пол, молясь о том, чтобы милиционеры не сняли с него худи, потому что под худи у него была майка с гербом “Погоня” (фактически запрещенным в Беларуси и ставшим символом оппозиции).

Госпитализирован задержанный в среду врач-реаниматолог Богдан Шильниковский – по словам друзей, его всю ночь били, надев на голову пакет.

Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова, арестованного еще до выборов по обвинению в “организации массовых беспорядков”, рассказывает, что его содержат в пыточных условиях: заставляют бриться без пены, не дают читать и делать заметки, издеваются, на ночь на всю катушку включают советскую музыку.

Вирусным стало вот это видео (смотреть до конца): омоновец лупит дубинкой по лобовому стеклу проезжающей машины, избивает водителя и уезжает на его автомобиле.

Координатору “Открытой России” Антону Важенкову предъявили обвинение в “участии в массовых беспорядках” (от 3 до 8 лет). По словам адвоката, он избит.

Верховный суд Беларуси опубликовал список из 566 арестованных на сроки от четырех до 25 суток в Минске. Глава МВД в интервью гостелевидению извинился перед “случайно попавшими под раздачу”, но потом долго рассказывал про “провокаторов, маскирующихся под мирное население”, цветные революции и самоотверженность сотрудников МВД, которые ночами не спят, чтобы избить задержанных. Спикер сената Беларуси Наталья Кочанова заявила, что “президент услышал мнение трудовых коллективов” и поручил разобраться с задержаниями. Минздрав Беларуси в официальном телеграме призвал остановить “раскручивание спирали насилия”. Хотя никакого насилия, как сказал замминистра внутренних дел, не было.

Насилия не было, но жертвы есть

Имя погибшего в Минске 10 августа власти так и не назвали, хотя в четверг состоялось опознание тела. Погиб 34-летний Александр Тарайковский – ранее он действительно отсидел семилетний срок, здесь о нем рассказывают жена и друзья. Они утверждают, что никого “взрывного устройства” у него не было. На месте его гибели возник стихийный мемориал, цветы возложили дипломаты почти всех стран ЕС.

Сестра умершего в Гомеле 25-летнего Александра Вихора тоже считает его жертвой силовиков: ей удалось выяснить, что в больницу Вихора доставили слишком поздно, причем не в кардиологию, куда ему было надо, а в психушку.

Цепи солидарности и “собрания трудовых коллективов”

В четверг мирные акции начались в Минске и других городах Беларуси с утра: женщины в белом с цветами в руках выстраивались в “цепи солидарности”, то же самое делали медики, актеры, хор белорусской государственной филармонии, сотрудники разных предприятий. С требованием остановить насилие выступили рабочие БелАЗа, МТЗ, МАЗа, Белмедпрепаратов и других госзаводов, все они говорят, что готовы к забастовке, об этом же объявил завод “Белшина”.

В городе Жодине, где находится БелАЗ и большой изолятор, куда свозили задержанных в Минске, жители вызвали на разговор мэра – народу на площади было очень много, мэр выглядел растерянным, еще до его появления врач рассказала Радио Свобода, что в больницы поступают множество молодых людей со сломанными челюстями, с переломами ребер и обширными гематомами (посмотрите). Встречу с мэром устроили и жители Солигорска.

В сети появилось обращение члена объединенного штаба Тихановской Марии Колесниковой: она потребовала от властей прекратить разгоны акций, немедленно освободить всех задержанных и политзаключенных и попросила мэров всех белорусских городов обеспечить возможность для проведения крупных митингов на выходных.

Вечерние акции в разных городах прошли без демонстративного применения силы, массовых задержаний не было, но это не значит, что их не было вообще: штаб Виктора Бабарико сообщает о задержании семи волонтеров, они проходят по делу о “массовых беспорядках”. В минских офисах “Яндекс” и Uber прошли обыски по неясным основаниям, но технику не изымали.

Увольнения входят в моду

Участковый из Гомеля, старший лейтенант милиции Иван Колос уехал из Беларуси. Через 20 минут после того, как он записал видеообращение, в котором назвал Тихановскую президентом Беларуси и призвал коллег не применять силу к протестующим, к нему домой приехало начальство – забрать форму и удостоверение.

Капитана милиции из Новополоцка Егора Емельянова задержали на следующий день после того, как он уволился и написал об этом в инстаграме. Протокол составили по статье об организации массовых мероприятий посредством поста в инстаграме, но судья его оправдал. Вот интервью с Емельяновым.

Уволился из МВД и 26-летний милиционер-кинолог из Новополоцка Виктор Шаркович, вот разговор с ним (“собаки добрее людей”).

Более 30 сотрудников силовых ведомств обратились к айтишникам, которые ранее предлагали помощь всем, готовым отказаться от этой работы. Есть сообщения об увольнениях в милиции Бреста.

Об уходе со службы заявила очередная порция телеведущих, в том числе глава президентского пула журналистов ОНТ Дмитрий Семченко. Уволилась выпускающая редактор государственного информагентства “Белта” Татьяна Петручик. Журналисты государственных медиа направили обращение к министру информации с требованием освободить задержанных журналистов, прекратить отключать интернет и не вмешиваться в работу новостников.

Об увольнении объявили сотрудник Администрации президента и начальник отдела минского горисполкома.

С открытым письмом к властям обратились белорусские учителя – они требуют отмены фальсифицированных результатов голосования, здесь об этом рассказывает учительница Анна Северинец. Беспокойство учителей понять легко: в Минске ученики и выпускники свои грамоты несут к школе, где подсчет голосов был явно сфальсифицирован.

Реакция за пределами Беларуси

В Москве у посольства Беларуси в четверг вечером задержали по меньшей мере двух участников акции. ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым половина россиян считает достоверными результаты выборов в Беларуси и положительно относится к Лукашенко. Телеведущая "России 1" Ольга Скабеева похвалила белорусских силовиков за работающую "тактику" во время жесткого разгона протестующих. Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев увидел в солидарности хабаровчан с белорусами признаки “паразитирования на протесте” и начинающейся “вакханалии”.

В Варшаве представители белорусской диаспоры начали бессрочную голодовку у здания представительства Европарламента и Еврокомиссии. Требуют, чтобы ЕС ввел санкции против властей Беларуси.

Латвия может отказаться проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Беларусью.

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Лукашенко прекратить кровопролитие.

Российская повседневность

Российский госдолг превысил резервы правительства. Но это еще не повод снижать премии членам правления “Газпрома”: они выросли почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

13-летняя дочь рязанского губернатора задекларировала доход в 10 млн рублей – вдвое больше, чем у отца.

Роскомнадзор просит YouTube удалить ролик Настоящего Времени – речь идет о веселом эксплейнере, в котором рассказывается, как работают самые распространенные схемы по отмыванию денег. В письме Роскомнадзора говорится, что в ролике содержится “информация о способах хищения должностными лицами бюджетных средств, признанная запрещенной на территории РФ".

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро четверга, в России за сутки выявлено 5057 новых случаев Covid-19 (на 50 меньше, чем сутками ранее), общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 907 тысяч. За сутки умерли 124 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро четверга 15 384, за день в Москве скончались еще 11 человек.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала производителя “Арбидола” за рекламу с коронавирусом – на 200 тысяч рублей. По данным опроса, проведенного в специализированном приложении “Справочник врача”, только четверть медиков готовы прививаться зарегистрированной в России вакциной (ссылаются на то, что данных о ее эффективности недостаточно).

Московский мэр в очередной раз опроверг слухи о готовящемся новом карантине и сказал, что школьники будут учиться без масок, но их передвижение между классами ограничат. И линейки проводить не будут. А вот мэр Каракаса умер от коронавируса.

Вокруг света

В Северной Корее сменили премьер-министра – возможно, из-за опасного подтопления главного ядерного объекта.

По подозрению в коррупции задержан посол Азербайджана в Сербии.

Объединенные Арабские Эмираты признали существование Израиля, об этом объявил Трамп. В другое время это было бы новостью дня.

Шесть ссылок

Не самые знаменитые писатели. История Лафкадио Хирна (1850–1904) –американского журналиста, которому удалось стать японским классиком. Или рассказ о жизни Бориса Поплавского (1903–1935), “царевича Монпарнаса”.

История Лафкадио Хирна (1850–1904) –американского журналиста, которому удалось стать японским классиком. Или рассказ о жизни Бориса Поплавского (1903–1935), “царевича Монпарнаса”. Беседы об истории. Исполняется сто лет битве за Варшаву (или “чуду на Висле”) –об этом разговор с польским историком Лукашем Каминьским. Или интервью с Майклом Скэммелом, редактировавшим журнал “Индекс цензуры” – о возникновении издания и борьбе западных интеллектуалов за права человека в СССР.

Исполняется сто лет битве за Варшаву (или “чуду на Висле”) –об этом разговор с польским историком Лукашем Каминьским. Или интервью с Майклом Скэммелом, редактировавшим журнал “Индекс цензуры” – о возникновении издания и борьбе западных интеллектуалов за права человека в СССР. Поздне- и постсоветское. Разговор с Андреем Родионовым – электронным композитором, автором пластинок “Пульс-1” и “512 Кбайт”, программистом и создателем первых в СССР компьютерных игр. Или беседа с графом Хортицей (он же Георгий Осипов), создателем и ведущим легендарной радиопередачи “Трансильвания беспокоит”.

Разговор с Андреем Родионовым – электронным композитором, автором пластинок “Пульс-1” и “512 Кбайт”, программистом и создателем первых в СССР компьютерных игр. Или беседа с графом Хортицей (он же Георгий Осипов), создателем и ведущим легендарной радиопередачи “Трансильвания беспокоит”. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок