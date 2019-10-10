Устроят сладкую жизнь

Доброе утро!

Парламент Италии сократил сам себя на треть – редкий пример самоумаления в нашем мире мегаломании:

Турция начала военную операцию в Сирии. Она называется “Источник мира”.

Российский Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список “иностранных агентов”.

Белый дом отказался сотрудничать с Конгрессом по импичменту Трампа.

Нобелевскую премию по химии получили создатели литий-ионных аккумуляторов.

Источник мира

После подготовительных авиаударов Турция ввела войска на территорию Сирию с целью создания вдоль границы “зоны безопасности” глубиной 30 километров. Операция называется “Источник мира”, поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения. Подробнее о ходе операции рассказано здесь.

Президент США Дональд Трамп назвал вторжение “плохой идеей”, европейские и мировые лидеры выразили беспокойство. Но среди специалистов есть убежденность, что операция на самом деле согласована с США (здесь аргументы в пользу этой точки зрения излагает директор Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев).

“Московское дело”: шлем и баллончик

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Кириллу Жукову, которого приговорили к трем годам колонии за то, что он попытался дотронуться до забрала росгвардейца. Адвокат принесла в суд шлем, чтобы доказать, что попытка поднять забрало не может причинить боль, и одновременно показала видео, из которого следует, что удара по забралу не случилось, потому что росгвардеец отпрянул назад, но суд этим аргументам не внял. Жуков не признает вины и будет обращаться в ЕСПЧ.

Ивану Подкопаеву, приговоренному к трем годам за якобы распыленный баллончик, сократили приговор с трех до двух лет. Ранее он признавал вину, но на вчерашнем заседании от признательных показаний отказался.

По данным “Левада-центра”, 38% россиян считают несправедливыми приговоры по “московскому делу”.

Агент Навальный

Российский Минюст включил в реестр “иностранных агентов” созданный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. Для этого на счетах организации (как потом выяснилось, на заблокированных в рамках заведенного в августе уголовного дела об “отмывании денег”) был отыскан платеж на 140 тыс. рублей от испанской компании Roberto Fabio Monda Cardenas, о которой в ФБК ничего не знают. Отслеживать переводы на заблокированные счета сложно, отправлять с них деньги обратно ФБК не может. Директор ФБК Иван Жданов называет все это “попыткой обескровить мелкими порезами”.

Алексей Навальный провел вчерашний день в Варшаве, где дискутировал о будущем России со стэнфордским профессором Фрэнсисом Фукуямой. Дискуссия проходила в рамках Форума Бориса Немцова, который открылся в день рождения политика. Убитому в феврале 2015 года Немцову вчера исполнилось бы 60 лет.

Прочая уголовщина

Cуд отказал в восстановлении на работе одному из сотрудников полиции, участвовавших в задержании журналиста Ивана Голунова. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому мотивировка неизвестна. Иски двух других полицейских еще не рассмотрены.

72-летний житель Ростовской области осужден на 12 лет за госизмену – он якобы передавал информацию о жизни в находящемся на границе с Украиной Чертковском районе “сотруднику иностранной спецслужбы”. Какого именно государства – не известно, дело слушалось в закрытом режиме.

Делами о “неуважении к власти” теперь будут заниматься непосредственно начальники региональных управлений МВД – этого требует специальная методичка МВД, в которой также рассказывается, в чем еще можно обвинить человека, если на “неуважение к власти” дело не тянет.

Украинского пранкера, который позвонил в кемеровский морг с сообщением о прибытии 300 тел после пожара в “Зимней вишне”, обвинили в терроризме (в России). Скоро его заочно арестуют. Украина уже отказалась его выдавать.

В отношении экс-президента Украины заведено уголовное дело о недостоверном декларировании имущества (в Украине). Предположительно речь идет о трех панамских офшорах.

Блуждания по Москве выставки о полицейском насилии “Осень пахана” продолжаются: после того, как в галерее DorDor, где она первоначально разместилась, полиция заварила двери, выставка поехала в клуб “Бумажная фабрика”. Когда клубу неофициально пообещали “устроить сладкую жизнь”, он отказался от ее проведения.

Вокруг света

Власти Ирана освободили российскую журналистку Юлию Юзик.

Жертвами стрельбы у синагоги в Йом-Киппур в германском городе Галле стали два человека. Один из нападавших задержан.

Белый дом отказался сотрудничать с Конгрессом США по импичменту президента. Возможный кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден оценил этот шаг как “обвинение Трампом самого себя”. Зато в Украине опубликовали переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с посольством США. В документах утверждается, что заместитель директора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США информацию, которая могла навредить отношениям Киева и Вашингтона.

В США арестован сотрудник разведки, передававший журналистам секретные данные. За последние два года это уже шестой такой арест.

Нобелевское

Нобелевская премия по химии присуждена троим ученым за разработку литий-ионных аккумуляторов. Это американец Джон Гудэнаф (он стал старейшим нобелевским лауреатом, сейчас ему 97 лет), британец Стэнли Уиттинхэм и японец Акира Ёсино. У каждого читателя рассылки сейчас обязательно под рукой хотя бы один литий-ионный аккумулятор – в телефоне, ноутбуке, фотоаппарате и т.д. Как они создавались, понятно рассказано здесь.

Сегодня объявят сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе – за нынешней и за прошлый год. Вот здесь гадания на букмекерских прогнозах, хотя утечек после прошлогоднего скандала в Шведской академии вроде бы быть не должно.

Шесть ссылок

Мечтатели. Разговор с Павлом Пепперштейном о передаче всей власти над планетой Грете Тунберг и превращении искусства в ее преданный обслуживающий персонал. Или хорошее эссе о последней книжке Владимира Сорокина “Нормальная история” и о том, как он до нее дошел.

Разговор с Павлом Пепперштейном о передаче всей власти над планетой Грете Тунберг и превращении искусства в ее преданный обслуживающий персонал. Или хорошее эссе о последней книжке Владимира Сорокина “Нормальная история” и о том, как он до нее дошел. С чего начинается родина. Разговор с немецким режиссером Томасом Хайзе о его фильме “Родина – это место во времени”, в котором он воссоздает всю историю Германии XX века на материалах семейного архива и пытается понять, что же такое Heimat. Но для многих Heimat – это родной язык, и вот здесь рассказывается об опасности исчезновения, которая грозит Национальному корпусу русского языка.

Разговор с немецким режиссером Томасом Хайзе о его фильме “Родина – это место во времени”, в котором он воссоздает всю историю Германии XX века на материалах семейного архива и пытается понять, что же такое Heimat. Но для многих Heimat – это родной язык, и вот здесь рассказывается об опасности исчезновения, которая грозит Национальному корпусу русского языка. Приземленное. Отрывок из книжки хирурга Атула Гаванде, в котором он описывает собственную оплошность, едва не стоившую пациентке жизни (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или сага о редких металлах, от которых все больше зависит наша жизнь – подборка фрагментов из книги Дэвида Абрахама “Элементы силы. Гаджеты, оружие и борьба за устойчивое будущее в век редких металлов” (изд-во Института Гайдара).

Искренне Ваши,

Семь Сорок