Плаксивому сброду велено не истерить

Доброе утро!

В Мурманской области почтили память моряков, погибших 21 год назад на подлодке "Курск". Открывая мероприятие, ведущие сказали, что катастрофа "Курска" стала "поворотной вехой на пути возрождения военно-морского флота". Без 118 жертв его было, конечно, не возродить. В новостях, соответственно, так:

Бывшему координатору "Открытой России" в Пскове Лии Милушкиной дали 10,5 лет колонии по делу о наркотиках, ее мужу Артему – 11.

При крушении вертолета на Камчатке погибли восемь человек; жертвой взрыва автобуса в Воронеже стала женщина, еще 17 человек пострадали.

В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Суточная смертность от COVID-19 в России впервые превысила 800 человек.

Пыль по судам глотать замучились

Псковский районный суд приговорил к десяти с половиной годам колонии бывшего координатора псковского отделения "Открытой России" Лию Милушкину (ей дали отсрочку наказания до 2024 года, потому что дети еще маленькие). Мужу Лии, активисту Артему Милушкину дали 11 лет колонии. После вынесения приговора Артем сломал скамейку, стоявшую в клетке, и начал ломать саму клетку. Милушкиных судили по статье о сбыте наркотиков, они свою вину не признали. Правозащитники называют дело полностью сфабрикованным и считают его местью за политическую активность – здесь подробнее.

Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника, где она отсидела 15 суток, и завели на нее новое административное дело о “пропаганде нацистской символики” (символику углядели в какой-то из Instagram-stories Флорес).

Жителя Кирова задержали по делу об угрозах убийством или причинением вреда здоровью прокурору Екатерине Фроловой из процесса по замене Навальному условного срока на реальный (угрозу убийства откопали в каких-то комментах в интернете).

Прокурор просит два года ограничения свободы для пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш по “санитарному делу” и требует оставить ее под домашним арестом, пока приговор не вступит в силу.

В Москве по обвинению в госизмене арестован еще один ученый – гендиректор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александр Куранов. Ему 73 года, суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Виталий Бородин, написавший донос на “Проект”, подал иск о защите чести и достоинства к главреду издания Роману Баданину и телеканалу “Дождь”: Баданин в эфире “Дождя” назвал Бородина “ничтожеством, пустым местом, мразью”, а “Дождь” повинен в том, что транслировал. Бородин требует миллион.

Неизвестные попытались взломать телефон журналистки издания The Bell Ирины Панкратовой и, воспользовавшись поддельной доверенностью, заказали в “Мегафоне” детализацию ее звонков и СМСок за два года.

В Краснодаре задержан полковник ФСБ, бравший взятки квартирами, машинами и сетью канализации.

Навстречу выборам

Команда Навального выпустила расследование о члене ЦИК Антоне Лопатине: он тесно связан с председателем Госдумы Володиным (не только в политике, но и в бизнесе), а бывшая теща Лопатина хорошо зарабатывает на контрактах с ЦИК. В ЦИК расследование никак не прокомментировали, но призвали “не истерить” в связи с прекращением общедоступных видеотрансляций с избирательных участков.

Одной из особенностей нынешних выборов стало возвращение избирательных технологий 90-х: в интернете появляются компрометирующие кандидатов видео, скопинский маньяк активно топит за КПРФ без ведома самой КПРФ, в списках кандидатов появляются однофамильцы реальных политиков, среди участников электронного голосования в Москве разыгрывают квартиры и машины – здесь политологи пытаются объяснить, зачем все это надо в условиях, когда избраться не одобренному властью кандидату и так малореально.

Для недопущения “не тех людей” на выборы принят специальный закон о лишении “экстремистов” пассивного избирательного права. С 2020 года список “экстремистов” вырос на четверть. Протестовать против этого тоже не получается: в специальном докладе Amnesty International анализируются правовые ограничения массовых акций в России и делается вывод, что протест “в рамках закона” попросту невозможен. Здесь о докладе рассказывает один из его авторов Олег Козловский.

Из жизни “плаксивого сброда”

На Камчатке упал в озеро вертолет Ми-8 c туристами на борту. Выжили восемь из 16 человек.

В Воронеже взорвался рейсовый автобус. Пострадали не менее 17 человек, одна женщина умерла. Сначала происшествие объяснили взрывом газа в автобусе, но когда выяснилось, что он дизельный, взрыв никак объяснять не стали. Версия теракта пока не рассматривается.

В Каспийском трубопроводном консорциуме, на терминале которого произошел выброс нефти в Черное море, прошли обыски. Глава консорциума продолжает настаивать, что нефти вылилось совсем мало, а громадное пятно, которое увидели ученые, никакого отношения к нефти не имеет. Губернатор Краснодарского края вообще не увидел пятна. Здесь экологи объясняют, почему нефтяники так себя ведут, и какими могут последствия разлива для природы.

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жителей региона "ноющей кучей дерьма" и "плаксивым сбродом" из-за жалоб на дым от якутских лесных пожаров, накрывший город. Воздух в Красноярске и без лесных пожаров не очень чистый – здесь подробно рассказывается, как там дышится.

На НТВ скоро выйдет фильм “Солнцепек” о наемниках ЧВК Вагнера, героически сражавшихся за так называемую “Луганскую народную республику”. Снимался он не в Луганске, а в Евпатории на деньги “повара Путина” Пригожина. Сам Пригожин утверждает, что никакого отношения к вагнеровцам он не имеет и про финансирование фильма тоже ничего не знает: “У Евгения Викторовича нет информации, финансировал ли он съемки «Солнцепека»”, – сказали в его пресс-службе.

Белкамера №18

Правоохранительные органы в Беларуси продолжают работать без выходных и перекуров:

Группу обвиняемых по делу о "массовых беспорядках" в Бресте приговорили к колонии на сроки от 3 до 4,5 лет. Это уже третья группа осужденных по этому делу, всех суд признал “склонными к экстремизму”.

Задержан бывший кандидат в президенты, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

Бывшего посла Беларуси в Израиле и Словакии Игоря Лещеню поместили в изолятор на Окрестина. Накануне у него прошел обыск.

Приговор минчанину Степану Латыпову, арестованному за то, что он защищал мурал с диджеями в своем дворе, огласят в понедельник. Вот его последнее слово: он рассказывает, как его били и как он пытался покончить с собой в зале суда.

В Беларуси ходят слухи, что Лукашенко собирается помиловать часть политзаключенных – для этого требуется написать соответствующее прошение, их собирает Юрий Воскресенский, бывший волонтер штаба Бабарико, который, посидев в СИЗО, согласился представлять “конструктивную” белорусскую оппозицию. В скором помиловании всех политзаключенных уверена и жена чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина (после экстрадиции из России его приговорили к 2,5 годам колонии). Что стоит за этими слухами, объясняется здесь.

Почитайте истории белорусок, прошедших через изолятор на Окрестина в августе прошлого года и поучаствовавших в мультимедиа-проекте “Камера №18” – впечатляет. Здесь – истории белорусских студентов, которые будут заканчивать свое образование в Чехии (в этом году чешские вузы приняли 85 студентов из Беларуси).

Литва с декабря прекращает транзит продукции "Беларуськалия" в соответствии с санкциями США против режима Лукашенко.

Вокруг света

Талибы захватили второй и третий по величине города Афганистана, Кандагар и Герат. Вот интерактивная карта. США направляют в Афганистан военных для эвакуации персонала посольства.

В столице Турции Анкаре произошли столкновения между местными жителями и беженцами из Сирии, перешедшие в погром магазинов и поджоги машин.

Президент Литвы сообщил о кибератаке на МИД. Речь может идти о полутора миллионах секретных писем, их утечка может нанести серьезный ущерб Литве и ее союзникам по НАТО.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 21 932. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 535 тысяч; официальное число жертв достигло к утру четверга 168 049 человек (+808 за сутки). Рубеж в 800 смертей преодолен впервые с начала пандемии, ранее четыре раза фиксировалась смерть 799 человек за сутки.

Представления о реальных масштабах смертности дают данные отделов ЗАГС по всей стране – проблема только в том, что они публикуются с задержкой и не во всех регионах. Здесь демограф Алексей Ракша рассказывает, что данные из 21 региона России дают 53-процентное среднее превышение смертности по сравнению с доковидным уровнем 2019 года.

Шесть ссылок

Против течения. Краткая история женщин в антифашистском Сопротивлении. Или отрывок из книги Бена Макинтайра “Шпион и предатель. Самая громкая шпионская история времен холодной войны” (изд-во Corpus) – о том, как британские спецслужбы вывезли из СССР своего шпиона и по совместительству сотрудника КГБ Олега Гордиевского.

Краткая история женщин в антифашистском Сопротивлении. Или отрывок из книги Бена Макинтайра “Шпион и предатель. Самая громкая шпионская история времен холодной войны” (изд-во Corpus) – о том, как британские спецслужбы вывезли из СССР своего шпиона и по совместительству сотрудника КГБ Олега Гордиевского. Кладбища. Разговор со знатоком Смоленского кладбища в Петербурге Валерией Ефремовой – о кладбищенском туризме и специфике лютеранских захоронений. Или фрагмент из книги литературоведа и культуролога Ольги Матич “Музеи смерти: парижские и московские кладбища” (изд-во НЛО), посвященный Введенскому иноверческому кладбищу в Москве.

Разговор со знатоком Смоленского кладбища в Петербурге Валерией Ефремовой – о кладбищенском туризме и специфике лютеранских захоронений. Или фрагмент из книги литературоведа и культуролога Ольги Матич “Музеи смерти: парижские и московские кладбища” (изд-во НЛО), посвященный Введенскому иноверческому кладбищу в Москве. Дети и звери. Рассказ о русских открытках рубежа веков с изображениями детей (с картинками). Или эссе Анны Изакар о нашествии зверей в современное кино.

Рассказ о русских открытках рубежа веков с изображениями детей (с картинками). Или эссе Анны Изакар о нашествии зверей в современное кино. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок