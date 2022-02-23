Госдума под санкциями

Доброе утро!

В Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции, но этого – на фоне происходящего в двух соседних странах – никто не заметил:

Совет Федерации одобрил использование российских военных в "ДНР и "ЛНР".

Путин заявил, что территория "ЛНР" и "ДНР" проходит по границе Луганской и Донецкой областей, и выступил за демилитаризацию Украины.

Западные страны объявили о введении первого раунда санкций в отношении России, Германия приостановила сертификацию “Северного потока – 2”.

Свидетель обвинения по делу Навального Федор Горожанко не пришел в суд. Ранее он заявил о давлении следователя и отказался от показаний.

Единогласно одобрили

Российская Госдума и вслед за ней Совет Федерации единогласно признали сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Глава КПРФ Зюганов назвал украинское правительство “нацистско-бандеровским режимом” и “выкормышами американских спецслужб”, глава “Справедливой России” Миронов сказал, что Владимир Зеленский – “трус”, который хочет доделать то, чего не успел Гитлер (то есть поставил под вопрос безъядерный статус Украины), а депутат Луговой назвал Зеленского “обезьяной с игрушечной гранатой” и предложил “вернуть в лоно” всю Украину (посмотрите). Договоры о дружбе между Россией и “ДНР” и “ЛНР” единогласно ратифицированы Госдумой, Советом Федерации и самими “ДНР” и “ЛНР”. Россия уже установила дипломатические отношения с этими образованиями.

Отдельно Совет Федерации одобрил использование российских войск в “ДНР” и “ЛНР” в ответ на запрос Путина. В российском МИД заявили, что Россия “пока” не планирует отправлять туда свои войска – несмотря на сообщения очевидцев, что они уже там.

Важнейший для понимания будущего вопрос о том, в каких границах Россия признала “ДНР” и “ЛНР” – в реально существующих или в закрепленных в их “конституционных” документах – долго оставался без ответа. Пресс-секретарю Путина Пескову этот вопрос задали восемь раз, но он так ничего и не объяснил. Глава “ДНР” Пушилин настаивал на том, что “ДНР” – это вся Донецкая область (просто две трети ее территории “оккупированы” Украиной). Наконец, Путин объяснил, что границы сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" прописаны в их "конституции" и совпадают с границами Донецкой и Луганской областей в составе Украины – всё “в рамках закона”. Условием мирного разрешения конфликта Путин назвал признание Украиной российской аннексии Крыма и “демилитаризацию” страны; он также признал, что Минских соглашений больше не существует. Чуть раньше глава российского МИД сказал, что Украина вообще не имеет права на суверенитет, так как ее власти "не представляют весь народ".

В Москве задержали муниципального депутата Сергея Цукасова и поэта и вокалиста группы “Аркадий Коц” Кирилла Медведева, вышедших на антивоенный пикет к зданию Администрации президента. Медведева впоследствии отпустили из ОВД с протоколом и тут же снова задержали.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Призыв резервистов

Российский МИД эвакуирует сотрудников дипмиссии на Украине, Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России, президент Украины рассматривает вопрос о разрыве дипотношений с Россией. Верховная рада Украины призвала другие страны и международные организации не признавать вслед за Россией независимость неподконтрольных украинскому правительству сепаратистских республик Донбасса.

Вечером во вторник Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в Вооруженные силы Украины, но от введения военного положения пока воздержался. Минобороны Украины призывает граждан не распространять информацию о передвижении украинских войск.

На линии разграничения в Донбассе не прекращаются интенсивные обстрелы (текст и видеорепортаж). В ночь на среду российское РИА “Новости” рассказали – со слов и.о. “министра информации” “ДНР” Даниила Безносова – о взрыве у телецентра в Донецке (никто не пострадал, а сам взрыв был, по версии властей ДНР, “попыткой запугать журналистов”). Независимых подтверждений этой информации нет. Власти “ЛНР” тоже объявили о “террористическом акте” в районе троллейбусного депо.

Ранее эксперты назвали фейком видео ФСБ о ликвидации "украинского БТР" в Ростовской области: таких БТР на вооружении Вооруженных сил Украины нет.

Санкционный поток

США в качестве первого раунда санкций в отношении России в связи с признанием так называемых “ДНР” и “ЛНР” США ввели запрет на покупку на вторичном рынке новых выпусков российских облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года, блокирующие санкции против двух банков – ВЭФ.рф и “Промсвязьбанка”, обслуживающего российский военный комплекс, а также против 42 их дочерних структур, и, кроме того, ввели санкции против детей высших российских чиновников – зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, председателя правления Промсвязьбанка Петра Фрадкова и главы VK Владимира Кириенко. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова отменена, подготовка переговоров между Байденом и Путиным больше не ведется. В случае дальнейшей эскалации конфликта санкции будут расширяться.

в качестве первого раунда санкций в отношении России в связи с признанием так называемых “ДНР” и “ЛНР” США ввели запрет на покупку на вторичном рынке новых выпусков российских облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года, блокирующие санкции против двух банков – ВЭФ.рф и “Промсвязьбанка”, обслуживающего российский военный комплекс, а также против 42 их дочерних структур, и, кроме того, ввели санкции против детей высших российских чиновников – зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, председателя правления Промсвязьбанка Петра Фрадкова и главы VK Владимира Кириенко. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова отменена, подготовка переговоров между Байденом и Путиным больше не ведется. В случае дальнейшей эскалации конфликта санкции будут расширяться. Евросоюз. Министры иностранных дел стран ЕС тоже согласовали свой первый пакет. По неофициальной пока информации, новые санкции затрагивают 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание “ДНР” и “ЛНР”, а также 27 чиновников, бизнесменов и пропагандистов, среди которых все семейство “повара Путина” Евгения Пригожина и его фабрика троллей, глава RT Маргарита Симоньян, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, “пропагандисты” Владимир Соловьев, Алексей Пушков и Петр Толстой. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отменил планировавшуюся на 25 февраля встречу с Лавровым.

Министры иностранных дел стран ЕС тоже согласовали свой первый пакет. По неофициальной пока информации, новые санкции затрагивают 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание “ДНР” и “ЛНР”, а также 27 чиновников, бизнесменов и пропагандистов, среди которых все семейство “повара Путина” Евгения Пригожина и его фабрика троллей, глава RT Маргарита Симоньян, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, “пропагандисты” Владимир Соловьев, Алексей Пушков и Петр Толстой. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отменил планировавшуюся на 25 февраля встречу с Лавровым. Германия приостановила процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом объявил канцлер Шольц.

приостановила процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом объявил канцлер Шольц. Великобритания ввела санкции против пяти российских банков ("Россия", "Промсвязьбанк", Индустриальный сберегательный банк, Black Sea Bank и "Генбанк"), а также персональные санкции против друзей Путина Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга и сына Аркадия Ротенберга Игоря. Санкции предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Это первая волна ограничений.

ввела санкции против пяти российских банков ("Россия", "Промсвязьбанк", Индустриальный сберегательный банк, Black Sea Bank и "Генбанк"), а также персональные санкции против друзей Путина Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга и сына Аркадия Ротенберга Игоря. Санкции предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Это первая волна ограничений. Канада запретила своим гражданам какие-либо трансакции с “ДНР” и “ЛНР”, ввела ограничения на покупку российских гособлигаций, ввела санкции в отношении двух банков и всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание “ДНР” и “ЛНР”.

запретила своим гражданам какие-либо трансакции с “ДНР” и “ЛНР”, ввела ограничения на покупку российских гособлигаций, ввела санкции в отношении двух банков и всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание “ДНР” и “ЛНР”. Япония накладывает запрет на выдачу российских займов, замораживает активы и запрещает въезд ряду россиян.

накладывает запрет на выдачу российских займов, замораживает активы и запрещает въезд ряду россиян. Австралия объявила о санкциях в отношении восьми россиян и нескольких российских банков.

объявила о санкциях в отношении восьми россиян и нескольких российских банков. США и Канада перебрасывают дополнительные войска в страны Балтии для защиты союзников по НАТО от возможной российской агрессии.

Прогнозы и толкования

В НАТО считают, что Россия продолжает подготовку к нападению на Украину. В том, что прямое военное столкновение между российской и украинской армиями теперь неизбежно, согласны российский и украинский политологи Иван Преображенский и Владимир Фесенко. Представитель Донецка в бывшей уже трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш говорит, что операция по “отвоеванию” территории Донецкой и Луганской областей как “принадлежащей” так называемым “ДНР” и “ЛНР” начнется довольно скоро – об этом свидетельствует и объявленная на неподконтрольных Киеву территориях мобилизация, и присутствие российских войск, которого не скрывают главы “ДНР” и “ЛНР”.

Алексей Навальный сравнил последние действия российского руководства по отношению к Украине с советским вторжением в Афганистан в 1979 году: “Афганистан был разрушен, но и СССР получил смертельную рану”. Комментируя речь Путина об Украине, Навальный отметил, что вместо слова “Украина” в нее можно подставить название любой бывшей советской республики и даже слово “Финляндия”. Другие комментаторы этой речи назвали ее “демонстрацией фрустрации”, “агрессивной демагогией”, “манипуляцией историей” и “посланием российским элитам”. Вопрос возможного обретения Украиной ядерного оружия, который затронул в своей мюнхенской речи Владимир Зеленский и который потом долго обсуждал в своей речи Путин, разъясняется здесь: теоретически Украина, конечно, может создать ядерное оружие, но делать этого она не будет, потому что это дорого и невыгодно.

Директор “Левада-центра” Денис Волков говорит, что никакого “донбасского консенсуса” наподобие “крымского” в России сейчас нет, и граждане готовы проглотить предстоящую войну только в силу усталости от украинской темы: чтобы хоть как-нибудь ее закончить.

Несмотря на то, что во вторник утром российский рубль стал самой волатильной валютой в мире на фоне единогласного одобрения Госдумой путинских украинских инициатив, президент ассоциации финансовых рынков Сергей Романчук уверен, что ничего катастрофического с российскими финансами из-за западных санкций не случится – от общего падения пострадают разве что мелкие частные инвесторы, недавно в большом количестве пришедшие на финансовый и фондовый рынки.

Тем временем в России

В покровской колонии продолжается суд на Навальным. Свидетель обвинения Федор Горожанко, накануне назвавший дело о краже пожертвований ФБК абсурдным и рассказавший о давлении следствия, на заседание во вторник не явился. Несмотря на протесты защиты, в суде зачитали его показания из материалов дела, а потом стали допрашивать юриста и блогера Илью Ремесло, давно специализирующегося на травле Навального. Вот текстовый онлайн “Медиазоны”. Что касается Горожанко, то бывший директор ФБК Иван Жданов сообщил, что с ним все в порядке – он просто не хочет участвовать в процессе, а доказательства давления на него переданы третьим лицам и будут обнародованы, если с ним что-то случится. Вот рассказ самого Горожанко о том, почему он отказался давать показания против Навального.

Суд в Новосибирске взыскал более трех миллионов рублей с депутата горсовета Антона Картавина и видеоблогера Тимура Ханова за работу полиции на акции 31 января 2021 года в поддержку Навального. Еще три миллиона МВД требует от другой группы новосибирцев.

Суд в Чечне приговорил братьев Магамадова и Исаева к 8 и 6 годам колонии: после похищения их из шелтера в Нижнем Новгороде власти Чечни обвинили их в пособничестве незаконным вооруженным формированиям путем предоставления продуктов. В Нижний Новгород братья бежали после пыток в подвале казармы полка ППС имени Кадырова. "Новая газета" писала, что один из них – гей, другой проходит через процедуру трансгендерного перехода.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил трех участников акции против коронавирусных ограничений во Владикавказе к четырем годам колонии общего режима (“участие в массовых беспорядках”). Митинг проходил весной 2020 года и не был согласован с властями.

27 заключенных СИЗО №1 города Черкесска объявили голодовку в знак протеста против пыток и нарушений их прав.

Семь ссылок

Литература. Интервью с чешским искусствоведом и писательницей Миленой Славицкой к выходу русского перевода ее концептуальной книги “Она” (изд-во “Носорог”) – сборника рассказов, в которых главными героинями становятся второстепенные женские персонажи из произведений знаменитых писателей-мужчин. Или фрагмент из книги венгерского литературоведа Жужи Хетени “Сдвиги: Узоры прозы Nабокоvа” (изд-во Academic Studies Press), в котором обсуждается, почему “Лолита” – не порнографический роман.

Интервью с чешским искусствоведом и писательницей Миленой Славицкой к выходу русского перевода ее концептуальной книги “Она” (изд-во “Носорог”) – сборника рассказов, в которых главными героинями становятся второстепенные женские персонажи из произведений знаменитых писателей-мужчин. Или фрагмент из книги венгерского литературоведа Жужи Хетени “Сдвиги: Узоры прозы Nабокоvа” (изд-во Academic Studies Press), в котором обсуждается, почему “Лолита” – не порнографический роман. Урбанистика. Беседа с социологом Виктором Вахштайном о его новой книге “Воображая город. Введение в теорию концептуализации” (изд-во “НЛО”) – о блеске и нищете урбанистики, разных московских районах и влиянии пандемии на города. Плюс два отрывка из книги Вахштайна: первый, в котором рассказывается о слепых пятнах урбанистики и поиске новых метаязыков для описания города, и второй – об архитектуре полицейских участков.

Беседа с социологом Виктором Вахштайном о его новой книге “Воображая город. Введение в теорию концептуализации” (изд-во “НЛО”) – о блеске и нищете урбанистики, разных московских районах и влиянии пандемии на города. Плюс два отрывка из книги Вахштайна: первый, в котором рассказывается о слепых пятнах урбанистики и поиске новых метаязыков для описания города, и второй – об архитектуре полицейских участков. Кровь. Два отрывка из книги гематолога Михаила Фоминых “Пять литров красного. Что необходимо знать о крови, ее болезнях и лечении” (изд-во “Альпина Паблишер”): первый – об интерпретации анализов крови, и второй, посвященный истории создания и механизму действия ингибиторов протеинкиназ.

Искренне Ваши,

Семь Сорок