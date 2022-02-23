Госдума под санкциями

Доброе утро!
В Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции, но этого – на фоне происходящего в двух соседних странах – никто не заметил:
- Совет Федерации одобрил использование российских военных в "ДНР и "ЛНР".
- Путин заявил, что территория "ЛНР" и "ДНР" проходит по границе Луганской и Донецкой областей, и выступил за демилитаризацию Украины.
- Западные страны объявили о введении первого раунда санкций в отношении России, Германия приостановила сертификацию “Северного потока – 2”.
- Свидетель обвинения по делу Навального Федор Горожанко не пришел в суд. Ранее он заявил о давлении следователя и отказался от показаний.
Единогласно одобрили
Российская Госдума и вслед за ней Совет Федерации единогласно признали сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Глава КПРФ Зюганов назвал украинское правительство “нацистско-бандеровским режимом” и “выкормышами американских спецслужб”, глава “Справедливой России” Миронов сказал, что Владимир Зеленский – “трус”, который хочет доделать то, чего не успел Гитлер (то есть поставил под вопрос безъядерный статус Украины), а депутат Луговой назвал Зеленского “обезьяной с игрушечной гранатой” и предложил “вернуть в лоно” всю Украину (посмотрите). Договоры о дружбе между Россией и “ДНР” и “ЛНР” единогласно ратифицированы Госдумой, Советом Федерации и самими “ДНР” и “ЛНР”. Россия уже установила дипломатические отношения с этими образованиями.
Отдельно Совет Федерации одобрил использование российских войск в “ДНР” и “ЛНР” в ответ на запрос Путина. В российском МИД заявили, что Россия “пока” не планирует отправлять туда свои войска – несмотря на сообщения очевидцев, что они уже там.
Важнейший для понимания будущего вопрос о том, в каких границах Россия признала “ДНР” и “ЛНР” – в реально существующих или в закрепленных в их “конституционных” документах – долго оставался без ответа. Пресс-секретарю Путина Пескову этот вопрос задали восемь раз, но он так ничего и не объяснил. Глава “ДНР” Пушилин настаивал на том, что “ДНР” – это вся Донецкая область (просто две трети ее территории “оккупированы” Украиной). Наконец, Путин объяснил, что границы сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" прописаны в их "конституции" и совпадают с границами Донецкой и Луганской областей в составе Украины – всё “в рамках закона”. Условием мирного разрешения конфликта Путин назвал признание Украиной российской аннексии Крыма и “демилитаризацию” страны; он также признал, что Минских соглашений больше не существует. Чуть раньше глава российского МИД сказал, что Украина вообще не имеет права на суверенитет, так как ее власти "не представляют весь народ".
В Москве задержали муниципального депутата Сергея Цукасова и поэта и вокалиста группы “Аркадий Коц” Кирилла Медведева, вышедших на антивоенный пикет к зданию Администрации президента. Медведева впоследствии отпустили из ОВД с протоколом и тут же снова задержали.
Призыв резервистов
Российский МИД эвакуирует сотрудников дипмиссии на Украине, Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России, президент Украины рассматривает вопрос о разрыве дипотношений с Россией. Верховная рада Украины призвала другие страны и международные организации не признавать вслед за Россией независимость неподконтрольных украинскому правительству сепаратистских республик Донбасса.
Вечером во вторник Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в Вооруженные силы Украины, но от введения военного положения пока воздержался. Минобороны Украины призывает граждан не распространять информацию о передвижении украинских войск.
На линии разграничения в Донбассе не прекращаются интенсивные обстрелы (текст и видеорепортаж). В ночь на среду российское РИА “Новости” рассказали – со слов и.о. “министра информации” “ДНР” Даниила Безносова – о взрыве у телецентра в Донецке (никто не пострадал, а сам взрыв был, по версии властей ДНР, “попыткой запугать журналистов”). Независимых подтверждений этой информации нет. Власти “ЛНР” тоже объявили о “террористическом акте” в районе троллейбусного депо.
Ранее эксперты назвали фейком видео ФСБ о ликвидации "украинского БТР" в Ростовской области: таких БТР на вооружении Вооруженных сил Украины нет.
Санкционный поток
- США в качестве первого раунда санкций в отношении России в связи с признанием так называемых “ДНР” и “ЛНР” США ввели запрет на покупку на вторичном рынке новых выпусков российских облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года, блокирующие санкции против двух банков – ВЭФ.рф и “Промсвязьбанка”, обслуживающего российский военный комплекс, а также против 42 их дочерних структур, и, кроме того, ввели санкции против детей высших российских чиновников – зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, председателя правления Промсвязьбанка Петра Фрадкова и главы VK Владимира Кириенко. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова отменена, подготовка переговоров между Байденом и Путиным больше не ведется. В случае дальнейшей эскалации конфликта санкции будут расширяться.
- Евросоюз. Министры иностранных дел стран ЕС тоже согласовали свой первый пакет. По неофициальной пока информации, новые санкции затрагивают 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание “ДНР” и “ЛНР”, а также 27 чиновников, бизнесменов и пропагандистов, среди которых все семейство “повара Путина” Евгения Пригожина и его фабрика троллей, глава RT Маргарита Симоньян, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, “пропагандисты” Владимир Соловьев, Алексей Пушков и Петр Толстой. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отменил планировавшуюся на 25 февраля встречу с Лавровым.
- Германия приостановила процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом объявил канцлер Шольц.
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков ("Россия", "Промсвязьбанк", Индустриальный сберегательный банк, Black Sea Bank и "Генбанк"), а также персональные санкции против друзей Путина Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга и сына Аркадия Ротенберга Игоря. Санкции предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Это первая волна ограничений.
- Канада запретила своим гражданам какие-либо трансакции с “ДНР” и “ЛНР”, ввела ограничения на покупку российских гособлигаций, ввела санкции в отношении двух банков и всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание “ДНР” и “ЛНР”.
- Япония накладывает запрет на выдачу российских займов, замораживает активы и запрещает въезд ряду россиян.
- Австралия объявила о санкциях в отношении восьми россиян и нескольких российских банков.
- США и Канада перебрасывают дополнительные войска в страны Балтии для защиты союзников по НАТО от возможной российской агрессии.
Прогнозы и толкования
В НАТО считают, что Россия продолжает подготовку к нападению на Украину. В том, что прямое военное столкновение между российской и украинской армиями теперь неизбежно, согласны российский и украинский политологи Иван Преображенский и Владимир Фесенко. Представитель Донецка в бывшей уже трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш говорит, что операция по “отвоеванию” территории Донецкой и Луганской областей как “принадлежащей” так называемым “ДНР” и “ЛНР” начнется довольно скоро – об этом свидетельствует и объявленная на неподконтрольных Киеву территориях мобилизация, и присутствие российских войск, которого не скрывают главы “ДНР” и “ЛНР”.
Алексей Навальный сравнил последние действия российского руководства по отношению к Украине с советским вторжением в Афганистан в 1979 году: “Афганистан был разрушен, но и СССР получил смертельную рану”. Комментируя речь Путина об Украине, Навальный отметил, что вместо слова “Украина” в нее можно подставить название любой бывшей советской республики и даже слово “Финляндия”. Другие комментаторы этой речи назвали ее “демонстрацией фрустрации”, “агрессивной демагогией”, “манипуляцией историей” и “посланием российским элитам”. Вопрос возможного обретения Украиной ядерного оружия, который затронул в своей мюнхенской речи Владимир Зеленский и который потом долго обсуждал в своей речи Путин, разъясняется здесь: теоретически Украина, конечно, может создать ядерное оружие, но делать этого она не будет, потому что это дорого и невыгодно.
Директор “Левада-центра” Денис Волков говорит, что никакого “донбасского консенсуса” наподобие “крымского” в России сейчас нет, и граждане готовы проглотить предстоящую войну только в силу усталости от украинской темы: чтобы хоть как-нибудь ее закончить.
Несмотря на то, что во вторник утром российский рубль стал самой волатильной валютой в мире на фоне единогласного одобрения Госдумой путинских украинских инициатив, президент ассоциации финансовых рынков Сергей Романчук уверен, что ничего катастрофического с российскими финансами из-за западных санкций не случится – от общего падения пострадают разве что мелкие частные инвесторы, недавно в большом количестве пришедшие на финансовый и фондовый рынки.
Тем временем в России
- В покровской колонии продолжается суд на Навальным. Свидетель обвинения Федор Горожанко, накануне назвавший дело о краже пожертвований ФБК абсурдным и рассказавший о давлении следствия, на заседание во вторник не явился. Несмотря на протесты защиты, в суде зачитали его показания из материалов дела, а потом стали допрашивать юриста и блогера Илью Ремесло, давно специализирующегося на травле Навального. Вот текстовый онлайн “Медиазоны”. Что касается Горожанко, то бывший директор ФБК Иван Жданов сообщил, что с ним все в порядке – он просто не хочет участвовать в процессе, а доказательства давления на него переданы третьим лицам и будут обнародованы, если с ним что-то случится. Вот рассказ самого Горожанко о том, почему он отказался давать показания против Навального.
- Суд в Новосибирске взыскал более трех миллионов рублей с депутата горсовета Антона Картавина и видеоблогера Тимура Ханова за работу полиции на акции 31 января 2021 года в поддержку Навального. Еще три миллиона МВД требует от другой группы новосибирцев.
- Суд в Чечне приговорил братьев Магамадова и Исаева к 8 и 6 годам колонии: после похищения их из шелтера в Нижнем Новгороде власти Чечни обвинили их в пособничестве незаконным вооруженным формированиям путем предоставления продуктов. В Нижний Новгород братья бежали после пыток в подвале казармы полка ППС имени Кадырова. "Новая газета" писала, что один из них – гей, другой проходит через процедуру трансгендерного перехода.
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил трех участников акции против коронавирусных ограничений во Владикавказе к четырем годам колонии общего режима (“участие в массовых беспорядках”). Митинг проходил весной 2020 года и не был согласован с властями.
- 27 заключенных СИЗО №1 города Черкесска объявили голодовку в знак протеста против пыток и нарушений их прав.
Семь ссылок
- Литература. Интервью с чешским искусствоведом и писательницей Миленой Славицкой к выходу русского перевода ее концептуальной книги “Она” (изд-во “Носорог”) – сборника рассказов, в которых главными героинями становятся второстепенные женские персонажи из произведений знаменитых писателей-мужчин. Или фрагмент из книги венгерского литературоведа Жужи Хетени “Сдвиги: Узоры прозы Nабокоvа” (изд-во Academic Studies Press), в котором обсуждается, почему “Лолита” – не порнографический роман.
- Урбанистика. Беседа с социологом Виктором Вахштайном о его новой книге “Воображая город. Введение в теорию концептуализации” (изд-во “НЛО”) – о блеске и нищете урбанистики, разных московских районах и влиянии пандемии на города. Плюс два отрывка из книги Вахштайна: первый, в котором рассказывается о слепых пятнах урбанистики и поиске новых метаязыков для описания города, и второй – об архитектуре полицейских участков.
- Кровь. Два отрывка из книги гематолога Михаила Фоминых “Пять литров красного. Что необходимо знать о крови, ее болезнях и лечении” (изд-во “Альпина Паблишер”): первый – об интерпретации анализов крови, и второй, посвященный истории создания и механизму действия ингибиторов протеинкиназ.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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