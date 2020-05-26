Завхоз замазал фреску

Доброе утро!

Российский премьер Мишустин рекомендовал гражданам “воздержаться” от отпуска за границей – мало того, что граница закрыта с обеих сторон, так надо еще и в мыслях своих воздержаться и ни в коем случае не думать о белой обезьяне. Новостей, в общем, нет:

Суточный прирост случаев Covid-19 в России держится на уровне 8-9 тысяч в день; пресс-секретарь Путина выписался из больницы, но туда попал глава Тувы.

Прокурор потребовал 18 лет тюрьмы для американца Пола Уилана по делу о шпионаже.

Черногория объявила, что там больше нет больных Covid-19.

В Петербурге по указанию завхоза школы замазали штукатуркой уличную фреску с фотографией Иосифа Бродского напротив музея-квартиры на Пестеля.

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Полупобежденная эпидемия

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8946. Всего в стране 354 тысяч инфицированных, почти 119 тысяч из них выздоровели. Общее число умерших составляло на утро понедельника 3633, за день в Москве скончались еще 76 человек. Вот история одной из жертв коронавируса, московского хирурга Заали Георгадзе (в неофициальном “Списке памяти” врачей – жертв эпидемии значатся уже 277 имен).

Новую порцию масла в огонь споров о достоверности российской статистики добавила аудиозапись, опубликованная депутатом областного совета Липецкой области Олегом Хомутинниковым: на аудио липецкий губернатор Артамонов требует от чиновников “поменять данные” в отчетах об эпидемии. Губернатор подтвердил подлинность записи, но сказал, что он все это говорил в другом смысле.

Утром в понедельник правозащитники опубликовали “Серую карту” о распространении Covid-19 в колониях и СИЗО, созданную на основе сообщений осужденных, их родственников и адвокатов. Буквально через несколько часов ФСИН обновила официальную статистику и объявила, что Covid-19 подтвержден у 980 сотрудников и 238 заключенных.

В рядах высшего российского чиновничества больных не убавилось и не прибавилось: пресс-секретарь Путина Песков выписался из больницы, но в больницу попал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Минздрав отчитался о выплате президентских надбавок медикам за апрель. Но в регионах их получили далеко не все – есть, например, проблемы с сотрудниками скорой помощи: им дополнительные деньги начисляют только за работу с уже диагностированными пациентами, а за тех, кому Covid-19 поставят потом, не платят. О том, как медикам отстаивать свои права, здесь рассказывает глава независимого профсоюза “Альянс врачей” Анастасия Васильева.

Эпидемия вскрывает и другие проблемы – в последние два месяца женщины в России оказались фактически лишенными права на аборт, операции по прерыванию беременности делали исключительно в частных клиниках.

Запреты и ограничения

По оценкам московских властей, в столице сейчас вынужденно не работают около миллиона человек. В регионах постепенно снимают ограничения – даже в Нижегородской области, занимающей четвертое место в стране по числу заболевших; наибольшее число случаев Covid-19 в последнее время выявляется в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, что нетрудно связать с находящимся там и работающим с 13 апреля заводом ГАЗ. Тем не менее, формальным требованиям Роспотребнадзора для первого этапа снятия ограничений регион соответствует. Сам Роспотребнадзор уверенно смотрит в будущее и говорит, что масочный режим будет сохраняться в России еще месяц-другой.

Самые жесткие ограничения действуют в Москве (почитайте историю о людях, запертых в общежитии без еды и денег), городским властям идея с “цифровизацией” всего и вся очевидно понравилась, и с 1 июля они собираются ввести специальное приложение “мобильный идентификатор” вместо паспорта.

Министерство просвещения уточнило, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Настоящие экзамены выпускники начнут сдавать с 3 июля. Подготовка к “всенародному одобрению” поправок к Конституции идет полным ходом, глава ЦИК уже разъясняет, как будут проводить дистанционное голосование. О грядущих выборах тоже не забывают: Минюст наделил правом участия в выборах Партию прямой демократии, зарегистрированную создателем World of Tanks.

Уголовщина

В Москве арестованы (1) администратор паблика “Омбудсмен полиции” Игорь Худяков – по делу о распространении порнографии и (2) обвиняемый в захвате заложников в отделении “Альфа-банка”.

По делу о стрельбе на Каширском шоссе задержаны восемь человек. В чем там было дело, до конца не понятно, но по слухам ссорились две похоронные конторы.

В Петербурге, несмотря на карантины в СИЗО и действующий режим ограничений, возобновился суд по делу “Сети”, перед началом заседания задержали активистов, вот репортаж о самом процессе. Тем, кто уже подзабыл, о чем это все – сюда.

Прокуратура требует приговорить к 18 годам колонии строгого режима американца Пола Уилана, которого российские власти обвиняют в шпионаже. Приговор будет оглашен 15 июня.

В Украине задержаны полицейские, обвиняемые в изнасиловании задержанной.

Хроники пандемии

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило к 5,5 миллионов, жертвами пандемии стали свыше 347 тысяч человек. Динамика остается прежней: на подъеме эпидемия находится в Бразилии, а в США, лидирующих как по числу инфицированных, так и по числу смертей, оба эти показателя снижаются. Наиболее пострадавшей от пандемии страной на Ближнем Востоке, возможно, является Иран (в официальную статистику оттуда мало кто верит) – но там уже снимают ограничения в силу экономических причин.

Советник премьера Великобритании Доминик Каммингс, отставки которого за нарушение ограничительных мер требовали оппозиция, пресса и даже некоторые тори, отказался извиняться и в отставку не уходит – чтобы сообщить об этом, он собрал специальную пресс-конференцию.

В Украине заработало метро (вот как это выглядит в Киеве), хотя новые очаги эпидемии продолжают обнаруживаться – например, в инфекционной больнице в Харькове. Пандемия пролила свет на не самую заметную отрасль украинской экономики – суррогатное материнство: из-за закрытых границ рожденные для иностранцев младенцы остаются в киевских клиниках, причем их все больше и больше.

Черногория объявила, что больных Covid-19 в стране больше нет, а ВОЗ приостановила испытания препаратов гидроксихлорохина и хлорохина при лечении Covid-19 – тех самых, которые якобы принимает “для профилактики” президент США.

Вся власть завхозам

В Петербурге по указанию завхоза школы замазали штукатуркой фреску с фотографией Бродского напротив музея-квартиры на улице Пестеля. Художественные достоинства этой “фрески” (на самом деле – переводной картинки) весьма сомнительны, но роль завхоза в российской жизни по-прежнему трудно переоценить. Вот подробности.

Шесть ссылок

Комиксы. Краткая история чешского комикса – от Йозефа Лады до комиксов об авторах комиксов. Или рассказ о графическом романе Эмманюэля Гибера “Война Алана” (изд-во “Бумкнига”) с отрывками из него.

Краткая история чешского комикса – от Йозефа Лады до комиксов об авторах комиксов. Или рассказ о графическом романе Эмманюэля Гибера “Война Алана” (изд-во “Бумкнига”) с отрывками из него. Региональное. Пристрастный рассказ Дмитрия Безуглова об образе Екатеринбурга в литературе и жизни. Или интервью Дениса Ларионова с поэтом и прозаиком Шамшадом Абдуллаевым – о нем самом и о ферганской поэтической школе.

Пристрастный рассказ Дмитрия Безуглова об образе Екатеринбурга в литературе и жизни. Или интервью Дениса Ларионова с поэтом и прозаиком Шамшадом Абдуллаевым – о нем самом и о ферганской поэтической школе. Немножко странные искусства. Рассказ о японском движении Мингэй, начиная с 1910-х годов искавшем в японских традиционных ремеслах истоки культуры (неожиданно много пересечений с европейскими движениями того же времени). Или эссе художника Евгения Стрелкова о Сахарове, Саровском КБ и художнической работе над историей науки.

Искренне Ваши,

Семь Сорок