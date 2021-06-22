Доброе утро!

Сегодня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, время выбрано исключительно удачно:

В России четыре дня подряд суточный прирост новых случаев COVID-19 превышает 17 тысяч. Все больше регионов вводят обязательную вакцинацию.

Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима Лукашенко.

Прокуратура России объявила “нежелательным” Bard College – американский университет, сотрудничающий с СПбГУ с 1997 года.

В ярославской колонии №1, сотрудников которой обвиняли в пытках, умер заключенный.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 17 378. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 334 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 129 801 человека (+440 за сутки). Напоминаем, что эти цифры не отражают реальной картины и даже могут не иметь внутренней логики, но заслуживающие большего доверия данные Росстата о смертности появляются с сильным запозданием.

Все больше российских регионов вводят обязательную вакцинацию для госслужащих и работников сферы обслуживания: в Подмосковье непривитым чиновникам заблокировали вход в здание правительства, в Новгородской области с 1 октября непривитых сотрудников всех предприятий заставят проходить еженедельное тестирование на коронавирус. В Москве все больше кафе и ресторанов стремятся объявить себя “бесковидными”: в этом случае им разрешать работать в удобном для них режиме в обмен на обязательство проверять сертификат о вакцинации. Российский омбудсмен Москалькова выступила против подобных принудительных мер.

Новых ограничений при этом не вводится – только в Екатеринбурге закрыли фан-зону Евро-2020 и отменили музыкальный фестиваль Ural Music Night. В Москве на выходных даже прошел Бал медиков, собравший около 400 участников. Организаторы утверждают, что все они были привиты, но на фоне рассказов врачей, работающих в красных зонах, “зажигательная кадриль, энергичный галоп и головокружительный вальс” выглядят какой-то неуместной цитатой из болливудской экранизации “Войны и мира”.

Как в условиях пандемии пройдет Олимпиада в Токио, рассказано здесь.

Скоординированные санкции

Министры иностранных дел Евросоюза утвердили четвертый после президентских выборов 2020 года пакет санкций против белорусских властей. В ограничительном списке – 78 человек и восемь компаний, активы которых будут заморожены. Среди попавших под европейские санкции компаний – машиностроительные МАЗ и БелАЗ, а также “Новая нефтяная компания” с непонятным составом акционеров и правом на экспорт нефтепродуктов из Беларуси. Большинство физических лиц – белорусские силовики и чиновники, но среди них есть и российский миллиардер Гуцериев, имеющий большое влияние в белорусской экономике благодаря дружбе с Лукашенко.

Вслед за Евросоюзом санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с режимом Лукашенко, ввели США, Канада и Великобритания. Черногория, Норвегия, Исландия и еще четыре страны закрыли небо для полетов "Белавиа".

В самой Беларуси все по-прежнему:

Перечень нацистской символики скоро пополнится бело-красно-белым флагом и лозунгом "Жыве Беларусь".

На территории Беларуси прекращается вещание русскоязычного телеканала RTVI и приостанавливается работа советника офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

Вот история жительницы города Борисова Юлии Черных, которая пыталась добиться наказания для силовиков, избивших ее сына-подростка, но сама стала обвиняемой по делу об оскорблении председателя комиссии по делам несовершеннолетних.

"Если кого-то нужно убить – убьем"

Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов опубликовал в инстаграме видео с угрозами убийства в адрес критиков главы Чечни Рамзана Кадырова: “Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем". Возможно, адресатом этих угроз является издание “Проект”: несколько дней назад Ахмадов подал иск в арбитражный суд Чечни с требованием удалить с YouTube расследование “Проекта” о женах Рамзана Кадырова. Ждем угроз в адрес “Важных историй”: они опубликовали расследование о перемещениях яхт российских миллиардеров во время пандемии (в основном миллиардеры предпочитали Сардинию и Корсику).

Генпрокуратура России признала частный американский университет Bard College нежелательной организацией. Интрига тут в том, что Bard College сотрудничает с СПбГУ с 1997 года, и плодом этого сотрудничества был Смольный колледж (а затем просто “факультет”) свободных наук и искусств, который с 2011 года возглавляет бывший министр финансов России Алексей Кудрин. В этом году факультет должен был выделиться в самостоятельный вуз, выпускники которого должны были получать сразу два диплома – Бард-колледжа и Университета свободных искусств и наук. Видимо, так уже не получится.

В Петрозаводске полиция пришла на лекцию по сексуальному просвещению, чтобы выявить “нарушения санитарных норм”. Теперь руководителей арт-пространства, где проходила лекция, будут таскать в полицию еще чаще, чем раньше.

Житель Приморья получил два года колонии-поселения за видео в TikTok. Что он на этом видео говорил, неизвестно, но следствие сочло, что призывал убить "неопределенное число служащих правоохранительных органов по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".

В ярославской колонии №1, сотрудники которой попали под суд по обвинению в систематических пытках, умер заключенный. Ему был 31 год.

Навстречу думским выборам

Российская Общественная палата ввела дополнительные ограничения на наблюдение за ходом голосования: теперь некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, СМИ – “иностранные агенты”, а также “нежелательные организации” не смогут вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии.

Решения XX съезда “Единой России” о пятерке партийных лидеров здесь критикует политолог Аббас Галлямов: Шойгу, Лавров, главврач “Коммунарки” и две самоотверженные женщины, одна из которых очень православная, олицетворяют, по его мнению, милитаризм, поиск внешних врагов, борьбу с ковидом и "традиционные ценности", и россияне от всего этого давным-давно устали. Галлямов считает, что такая пятерка была личным выбором Путина, и с ним согласен социолог Григорий Юдин: затаскивание силой в федеральный список главврача “Коммунарки” Дениса Проценко он объясняет его приемлемостью для обычного избирателя (“не супергерой, но и не вызывает желания ему врезать”), а российские выборы в целом характеризует как “фестиваль насилия”.

По данным “Левада-центра”, доля россиян, считающих Путина выдающейся личностью, упала вдвое с 2017 года. Вот любопытный разговор об этой личности с американским политологом Грэмом Робертсоном, соавтором книги “Кто здесь власть?”: в нынешней волне ужесточения репрессий он видит намеки на то, что Путин мог исчерпать свои способности к адаптации.

Вокруг света

На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия и.о. премьера Никола Пашиняна. “Гражданский договор” недобрал всего 0,08%, чтобы единолично сформировать правительство.

Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев объясняет причины недавнего потопа в Крыму и дает советы российским властям.

В Германии по подозрению в шпионаже в пользу России задержан россиянин, научный сотрудник университета в Аугсбурге.

Шесть ссылок

Печальные даты. Умер поэт-метареалист Александр Ерёменко – один из самых известных неофициальных поэтов в позднем СССР. В последние годы он молчал, но вот интервью, взятое у него в 2013 году для книги “Матрос котенка не обидит” – пока самого полного собрания его стихов. К 22 июня – рассказ Юрия Фельтшинского о том, как Германия объявила войну СССР (он утверждает, что она ее все же объявила).

Умер поэт-метареалист Александр Ерёменко – один из самых известных неофициальных поэтов в позднем СССР. В последние годы он молчал, но вот интервью, взятое у него в 2013 году для книги “Матрос котенка не обидит” – пока самого полного собрания его стихов. К 22 июня – рассказ Юрия Фельтшинского о том, как Германия объявила войну СССР (он утверждает, что она ее все же объявила). Оживление наследия. Рассказ журналиста и градозащитника Армена Арутюнова о недооцененном наследии архитектурного модернизма в Самаре. Или разговор с театральным режиссером Максимом Диденко о его работе над постановками русской классики.

Рассказ журналиста и градозащитника Армена Арутюнова о недооцененном наследии архитектурного модернизма в Самаре. Или разговор с театральным режиссером Максимом Диденко о его работе над постановками русской классики. История медицины. Статья диссидента Валерия Абрамкина о докторе Гаазе (1780–1853), много сделавшего для переустройства российского тюремного быта, создания тюремных больниц и прочего (из сборника статей и выступлений Абрамкина “Романтик тюрьмы”). Или краткая история лоботомии в портретах ее идеологов и жертв.

Статья диссидента Валерия Абрамкина о докторе Гаазе (1780–1853), много сделавшего для переустройства российского тюремного быта, создания тюремных больниц и прочего (из сборника статей и выступлений Абрамкина “Романтик тюрьмы”). Или краткая история лоботомии в портретах ее идеологов и жертв. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок