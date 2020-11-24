Сглаживание процесса, или ковид у всех

Доброе утро!
По подсчетам “Медиазоны”, избыточная смертность в России за время пандемии составила 120 тысяч человек, тогда как по данным оперативного штаба жертвами коронавируса стали 36,5 тысяч. Но официальная заболеваемость растет:
- В России впервые выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Завершены испытания вакцины AstraZeneca.
- В России началась масштабная реформа “институтов развития”. Чубайс остается без работы.
- Страны Балтии согласовали новый санкционный список против белорусских властей.
- Джо Байден выбрал кандидатов на ключевые посты в Белом доме.
Хроники пандемии
По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова побил рекорд и составил 25 173. В Москве выявлено 6866 новых случаев, в Петербурге – 2926. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 114 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 36 540 человек (+361 за сутки). За день в Москве скончались еще 76 человек. От последствий коронавируса умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин.
Республиканскую клиническую больницу в Уфе оштрафовали на 200 тысяч рублей за 1414 неучтенных случаев Covid-19, давших старт масштабной эпидемии в республике.
Собянин заявил о “сглаживании процесса” распространения коронавируса в Москве. В Петербурге, где осталось 8% свободных ковидных коек, власти молчат, поэтому почитайте монологи участковых терапевтов – им кажется, что ковид просто у всех и тесты делать бессмысленно. В половине российских регионов ковидные койки уже закончились. В AppStore и Google Play появилось российское приложение для отслеживания контактов с зараженными.
Вакцина AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70%. Плюс этой вакцины в том, что она, в отличие от вакцин Pfizer и Moderna, может долго храниться в обычном холодильнике.
Ноябрь оказался рекордным по заболеваемости месяцем в Азербайджане, Грузии, России и Украине. Белорусским официальным цифрам никто не верит, врачей на фоне пандемии увольняют по политическим причинам, вот репортаж. В Туркменистане, где коронавируса официально нет, власти ограничили передвижение пожилых людей из-за "распространения острых инфекционных заболеваний". Общее число случаев Covid-19 в мире превысило 59 миллионов.
“Председатель колхоза в государстве Кремля”
По данным МВД Беларуси, в ходе воскресных акций были задержаны 345 человек. В изолятор на Окрестина после воскресного марша попал Игорь Овсяник – топ-менеджер международной компании EPAM, одного из ведущих мировых поставщиков IT-услуг. Число политзаключенных в Беларуси, по оценкам “Весны”, выросло до 126 человек.
В понедельник в Минске прошел Марш мудрости – традиционное шествие пенсионеров, он собрал около трех тысяч человек.
Страны Балтии согласовали санкционный список против властей Беларуси, в нем 156 имен. Глава Белорусской автокефальной православной церкви (он служит в Торонто) предал Лукашенко анафеме.
Вот любопытное интервью бывшего посла Украины в Беларуси о личности Лукашенко и перспективах протеста: с украинской точки зрения, белорусы недостаточно серьезно оценивают угрозы со стороны Кремля, а Лукашенко он иначе как председателем колхоза не называет.
Российское государственное
- Путин подписал закон о повышении до 15% подоходного налога для граждан, постоянный годовой доход которых превышает 5 млн рублей. Таким образом плоская шкала подоходного налога перестала существовать через 20 лет после ее введения.
- Правительство утвердило схему реформы системы “институтов развития”. Восемь из них (в том числе РФФИ) ликвидируют, а "Роснано" и "Сколково" передадут под управление ВЭБ.РФ (то есть Нарышкина). Чубайс таким образом остается без работы. Зачем все это делается, рассказано тут.
- В Госдуму внесен законопроект о штрафах за нарушение порядка финансирования митингов.
- Правительство утвердило требование предустановки российских государственных приложений на смартфоны и планшеты (в количестве 16), на компьютеры (в количестве трех) и на Smart TV (четыре). От “Госуслуг” теперь не отвертеться.
- Опубликована утвержденная Путиным “Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года”. Она предусматривает за правоохранительными органами право блокировать банковские счета подозреваемых в наркоторговле во внесудебном порядке.
- По оценке Росприроднадзора, за десять месяцев 2020 года российские предприятия нанесли десятикратный по сравнению с прошлым годом ущерб окружающей среде.
- Минюст назвал претендентов на пост российского судьи Европейского суда по правам человека. Один из них сменит Дмитрия Дедова, чьи полномочия истекают в 2021 году – вот список кандидатов с биографиями.
Дальневосточное
- Вот репортаж из Приморья, где без света по-прежнему остаются около ста тысяч человек.
- В соседнем Хабаровском крае наблюдаются проблески политики: половина депутатов гордумы Хабаровска вышли из ЛДПР из-за несогласия с политикой регионального отделения партии. В партии это сочли “провокацией против действующей власти”. Отколовшиеся собираются создать собственную фракцию.
- Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил не нанимать себе семерых охранников за 33 млн рублей и отменил тендер: сказал, что чиновники объявили конкурс без его ведома. Раньше он, правда, сам жаловался на угрозы.
Российская уголовщина
- Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев задержан по подозрению в причастности к взрывам в московском метро в 2010 году – тогда на станциях “Лубянка” и “Парк культуры” погибли 39 человек и более ста получили ранения. Все эти десять лет Исаев возглавлял районный отдел полиции.
- Роскомнадзор снова обвинил Google в отказе удалить из поиска запрещенные в России сайты. Компании грозит штраф до пяти миллионов рублей.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту принудительной стерилизации пациенток пансионата в Свердловской области.
- Жителя Краснодарского края Валерия Клименченко приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за публикацию в соцсетях о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске. В связи с высказываниями об этом взрыве возбуждено больше десяти уголовных дел.
- “Повар Путина” Евгений Пригожин подал еще один многомиллионный иск к Максиму Шевченко и еженедельнику “Собеседник” в связи с их словами о его уголовном прошлом.
- Суды в Москве оштрафовали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину на 10 и 15 тысяч рублей соответственно за акцию с радужными флагами на зданиях госорганов.
- В Омской области учительницу деревенской школы оштрафовали за пикет против ее закрытия. В акции участвовали девять учеников.
Все остальное
- В Нагорном Карабахе ранен российский офицер.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. Ожидается установление дипломатических отношений.
- В администрации Джо Байдена пост госсекретаря займет Энтони Блинкен, занимавший пост заместителя главы Госдепартамента при Обаме (какова будет его политика в отношении Ближнего Востока и стран Северной Африки, рассказано тут). Названы и другие кандидаты на ключевые постыв Белом доме. Администрация общих служб США сообщила Байдену, что готова начать передачу власти.
- В США умер один из вдохновителей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. Ему было 37 лет. Флешмоб собрал средства на исследование бокового амиотрофического склероза (и кое-какие открытия были сделаны).
- Оксфордский словарь не смог выбрать слово уходящего года и предложил сразу 16 – от лесных пожаров и белорусских протестов до “суперраспространителя” Covid-19.
Шесть ссылок
- In memoriam. Воспоминания театрального художника Сергея Бархина (1938–2020), которыми он поделился со Светланой Конеген несколько лет назад. Или разговор с востоковедом Сергеем Лепеховым о популярности дзен-буддизма в позднем СССР и особой роли, которую сыграл в популяризации этого учения Николай Абаев (1949–2020).
- Франкоязычная литература. Фрагмент из “Теории современной драмы (1880–1950)” Петера Сонди (изд-во V—A—C press), посвященный Морису Метерлинку. Или рассказ о французской литературе травмы – от Маргерит Дюрас до современных описательниц пищевых расстройств.
- Полузабытые русские биографии. Статья искусствоведа Татьяны Горячевой “Нина Коган: судьба художницы”, посвященная одной из самых загадочных, если не сказать мифических фигур русского авангарда. Или рассказ о книгах психолога Александра Лурии (1902–1977), которые сегодня, кажется, больше известны на Западе, чем в России.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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