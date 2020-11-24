Сглаживание процесса, или ковид у всех

Доброе утро!

По подсчетам “Медиазоны”, избыточная смертность в России за время пандемии составила 120 тысяч человек, тогда как по данным оперативного штаба жертвами коронавируса стали 36,5 тысяч. Но официальная заболеваемость растет:

В России впервые выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Завершены испытания вакцины AstraZeneca.

В России началась масштабная реформа “институтов развития”. Чубайс остается без работы.

Страны Балтии согласовали новый санкционный список против белорусских властей.

Джо Байден выбрал кандидатов на ключевые посты в Белом доме.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова побил рекорд и составил 25 173. В Москве выявлено 6866 новых случаев, в Петербурге – 2926. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 114 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 36 540 человек (+361 за сутки). За день в Москве скончались еще 76 человек. От последствий коронавируса умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин.

Республиканскую клиническую больницу в Уфе оштрафовали на 200 тысяч рублей за 1414 неучтенных случаев Covid-19, давших старт масштабной эпидемии в республике.

Собянин заявил о “сглаживании процесса” распространения коронавируса в Москве. В Петербурге, где осталось 8% свободных ковидных коек, власти молчат, поэтому почитайте монологи участковых терапевтов – им кажется, что ковид просто у всех и тесты делать бессмысленно. В половине российских регионов ковидные койки уже закончились. В AppStore и Google Play появилось российское приложение для отслеживания контактов с зараженными.

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70%. Плюс этой вакцины в том, что она, в отличие от вакцин Pfizer и Moderna, может долго храниться в обычном холодильнике.

Ноябрь оказался рекордным по заболеваемости месяцем в Азербайджане, Грузии, России и Украине. Белорусским официальным цифрам никто не верит, врачей на фоне пандемии увольняют по политическим причинам, вот репортаж. В Туркменистане, где коронавируса официально нет, власти ограничили передвижение пожилых людей из-за "распространения острых инфекционных заболеваний". Общее число случаев Covid-19 в мире превысило 59 миллионов.

“Председатель колхоза в государстве Кремля”

По данным МВД Беларуси, в ходе воскресных акций были задержаны 345 человек. В изолятор на Окрестина после воскресного марша попал Игорь Овсяник – топ-менеджер международной компании EPAM, одного из ведущих мировых поставщиков IT-услуг. Число политзаключенных в Беларуси, по оценкам “Весны”, выросло до 126 человек.

В понедельник в Минске прошел Марш мудрости – традиционное шествие пенсионеров, он собрал около трех тысяч человек.

Страны Балтии согласовали санкционный список против властей Беларуси, в нем 156 имен. Глава Белорусской автокефальной православной церкви (он служит в Торонто) предал Лукашенко анафеме.

Вот любопытное интервью бывшего посла Украины в Беларуси о личности Лукашенко и перспективах протеста: с украинской точки зрения, белорусы недостаточно серьезно оценивают угрозы со стороны Кремля, а Лукашенко он иначе как председателем колхоза не называет.

Российское государственное

Путин подписал закон о повышении до 15% подоходного налога для граждан, постоянный годовой доход которых превышает 5 млн рублей. Таким образом плоская шкала подоходного налога перестала существовать через 20 лет после ее введения.

Правительство утвердило схему реформы системы “институтов развития”. Восемь из них (в том числе РФФИ) ликвидируют, а "Роснано" и "Сколково" передадут под управление ВЭБ.РФ (то есть Нарышкина). Чубайс таким образом остается без работы. Зачем все это делается, рассказано тут.

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за нарушение порядка финансирования митингов.

Правительство утвердило требование предустановки российских государственных приложений на смартфоны и планшеты (в количестве 16), на компьютеры (в количестве трех) и на Smart TV (четыре). От “Госуслуг” теперь не отвертеться.

Опубликована утвержденная Путиным “Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года”. Она предусматривает за правоохранительными органами право блокировать банковские счета подозреваемых в наркоторговле во внесудебном порядке.

По оценке Росприроднадзора, за десять месяцев 2020 года российские предприятия нанесли десятикратный по сравнению с прошлым годом ущерб окружающей среде.

Минюст назвал претендентов на пост российского судьи Европейского суда по правам человека. Один из них сменит Дмитрия Дедова, чьи полномочия истекают в 2021 году – вот список кандидатов с биографиями.

Дальневосточное

Вот репортаж из Приморья, где без света по-прежнему остаются около ста тысяч человек.

В соседнем Хабаровском крае наблюдаются проблески политики: половина депутатов гордумы Хабаровска вышли из ЛДПР из-за несогласия с политикой регионального отделения партии. В партии это сочли “провокацией против действующей власти”. Отколовшиеся собираются создать собственную фракцию.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил не нанимать себе семерых охранников за 33 млн рублей и отменил тендер: сказал, что чиновники объявили конкурс без его ведома. Раньше он, правда, сам жаловался на угрозы.

Российская уголовщина

Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев задержан по подозрению в причастности к взрывам в московском метро в 2010 году – тогда на станциях “Лубянка” и “Парк культуры” погибли 39 человек и более ста получили ранения. Все эти десять лет Исаев возглавлял районный отдел полиции.

Роскомнадзор снова обвинил Google в отказе удалить из поиска запрещенные в России сайты. Компании грозит штраф до пяти миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту принудительной стерилизации пациенток пансионата в Свердловской области.

Жителя Краснодарского края Валерия Клименченко приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за публикацию в соцсетях о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске. В связи с высказываниями об этом взрыве возбуждено больше десяти уголовных дел.

“Повар Путина” Евгений Пригожин подал еще один многомиллионный иск к Максиму Шевченко и еженедельнику “Собеседник” в связи с их словами о его уголовном прошлом.

Суды в Москве оштрафовали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину на 10 и 15 тысяч рублей соответственно за акцию с радужными флагами на зданиях госорганов.

В Омской области учительницу деревенской школы оштрафовали за пикет против ее закрытия. В акции участвовали девять учеников.

Все остальное

В Нагорном Карабахе ранен российский офицер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. Ожидается установление дипломатических отношений.

В администрации Джо Байдена пост госсекретаря займет Энтони Блинкен, занимавший пост заместителя главы Госдепартамента при Обаме (какова будет его политика в отношении Ближнего Востока и стран Северной Африки, рассказано тут). Названы и другие кандидаты на ключевые постыв Белом доме. Администрация общих служб США сообщила Байдену, что готова начать передачу власти.

В США умер один из вдохновителей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. Ему было 37 лет. Флешмоб собрал средства на исследование бокового амиотрофического склероза (и кое-какие открытия были сделаны).

Оксфордский словарь не смог выбрать слово уходящего года и предложил сразу 16 – от лесных пожаров и белорусских протестов до “суперраспространителя” Covid-19.

Шесть ссылок

In memoriam. Воспоминания театрального художника Сергея Бархина (1938–2020), которыми он поделился со Светланой Конеген несколько лет назад. Или разговор с востоковедом Сергеем Лепеховым о популярности дзен-буддизма в позднем СССР и особой роли, которую сыграл в популяризации этого учения Николай Абаев (1949–2020).

Воспоминания театрального художника Сергея Бархина (1938–2020), которыми он поделился со Светланой Конеген несколько лет назад. Или разговор с востоковедом Сергеем Лепеховым о популярности дзен-буддизма в позднем СССР и особой роли, которую сыграл в популяризации этого учения Николай Абаев (1949–2020). Франкоязычная литература. Фрагмент из “Теории современной драмы (1880–1950)” Петера Сонди (изд-во V—A—C press), посвященный Морису Метерлинку. Или рассказ о французской литературе травмы – от Маргерит Дюрас до современных описательниц пищевых расстройств.

Фрагмент из “Теории современной драмы (1880–1950)” Петера Сонди (изд-во V—A—C press), посвященный Морису Метерлинку. Или рассказ о французской литературе травмы – от Маргерит Дюрас до современных описательниц пищевых расстройств. Полузабытые русские биографии. Статья искусствоведа Татьяны Горячевой “Нина Коган: судьба художницы”, посвященная одной из самых загадочных, если не сказать мифических фигур русского авангарда. Или рассказ о книгах психолога Александра Лурии (1902–1977), которые сегодня, кажется, больше известны на Западе, чем в России.

Статья искусствоведа Татьяны Горячевой “Нина Коган: судьба художницы”, посвященная одной из самых загадочных, если не сказать мифических фигур русского авангарда. Или рассказ о книгах психолога Александра Лурии (1902–1977), которые сегодня, кажется, больше известны на Западе, чем в России. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок