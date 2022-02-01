Финансируемый мужем соседки

Доброе утро!

По подсчетам “Важных историй”, средний возраст российских чиновников достиг показателей брежневской эпохи. Международная напряженность тоже:

МВД Украины сообщило о задержании подозреваемых в организации массовых беспорядков – предположительно, по заказу Москвы.

Совбез ООН провел заседание по Украине вопреки протестам Москвы.

Бывший волонтер московского штаба Навального арестован за комментарии о полиции и ФСБ в чате телеграм-канала Znak.com.

Президент Казахстана сменил мэра Алматы.

“Англосаксы вредят нам, европейцам”

По данным Reuters и Financial Times, США и их союзники подготовили список лиц из окружения Путина, против которых могут быть введены персональные санкции в случае вторжения России в Украину. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила, что к 10 февраля ее страна будет готова ввести их. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ посетовал, что “англосаксы вредят нам, европейцам”: видимо, по понедельникам Россия – это Европа, но со среды перед ней начинает маячить “особый путь”.

Несмотря на протесты российского представителя, Совет безопасности ООН провел заседание по Украине, в ходе которого предупреждения о санкциях, грозящих России в случае нападения на Украину, были повторены еще несколько раз. Пытаться принять резолюцию по итогам этого заседания смысла не имело, поскольку у России есть право вето. Госдепартамент США подтвердил, что получил письменный ответ России на американский ответ на российские требования о “гарантиях безопасности”, но обнародовать этот текст не будет.

В заявлениях украинских чиновников чувствуется усталость от нагнетания тревожности в связи с возможным российским вторжением. Здесь эти настроения комментируют украинский военный эксперт, а также российский и украинский политологи (спойлер: властям Украины не нужна паника внутри страны, Путина интересует не Украина как таковая, а возможность переговоров с США, а последние используют украинский кризис как точку входа в европейскую политику).

На этом фоне украинская полиция объявила о задержании подозреваемых в подготовке крупных митингов с участием титушек, на которых должны были начаться беспорядки и пролиться бутафорская кровь. Подробностей – кроме записи телефонного разговора одного из задержанных с неназванным заказчиком – приведено не было. Здесь эти громкие заявления МВД Украины комментирует журналист Юрий Бутусов.

В России антивоенное заявление Конгресса интеллигенции собрало целых две тысячи подписей – вот подборка обеспокоенных реплик авторов этого текста. Путин часто объясняет необходимость получить “гарантии безопасности” от коллективного Запада разработкой американского оружия нового поколения – здесь объясняется, что конкретно он может иметь в виду.

Риторически Беларусь стоит в этом конфликте на стороне России, и западные военные аналитики допускают, что наступление российских войск на Украину может начаться и со стороны Беларуси. При этом между двумя странами сохраняется экономическое сотрудничество, которое украинские политологи называют “типичным украинским разгильдяйством”.

Внутрироссийское

В Москве арестован бывший волонтер штаба Навального Александр Струков. Его обвиняют в возбуждении вражды с отягчающими обстоятельствами и публичных призывах к террористической деятельности. По версии следствия, все это имело место в чате телеграм-канала издания Znak.com. По этим обвинениям Струкову могут дать до 10,5 лет. Адвокат Валерия Ветошкина не думает, что арест связан с работой ее подзащитного в штабе Навального – скорее, это вписывается в тренд посадок за комменты (нового здесь только то, что раньше российские правоохранители следили главным образом за ВК, а теперь изучают еще и Telegram).

Координатор движения за права избирателей “Голос” в Ивановской области Илья Пигалкин выяснил, на каком формальном основании Минюст включил его в список “иностранных агентов”: оказалось, что Пигалкин получил “иностранное финансирование” в размере двух тысяч рублей – их перевел на его счет муж соседки, ранее занявшей у Пигалкина эти две тысячи, и этот муж оказался афганцем.

В Омске 72-летний пенсионер приговорен к четырем годам условно по экстремистской статье за отрицание распада СССР. В тюрьму его не посадят, но он внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга и не может снять со счета даже свою пенсию (можно только 10 тысяч рублей в месяц).

В Калининградской области планировали организовать историческую реконструкцию Пальмникенской трагедии – расправы с согнанными на берег Балтийского моря еврейскими узниками близлежащих концлагерей. Участникам обещали “полное погружение в события”, но после протестов со стороны еврейской общины отменили мероприятие, сославшись на коронавирусные ограничения.

Генпрокуратура России ответила на обращение “Яблока”, требовавшего отреагировать на публикацию “Важных историй” о выделении десятков миллионов рублей в качестве субсидий на покупку жилья министру просвещения Сергею Кравцову и другим чиновникам, у которых уже была недвижимость: нарушений не найдено.

В Сургуте будут судить 30-летнего следователя, который сначала украл деньги с банковской кары из вещдоков, а потом похитил свидетеля по делу о краже и пытал его.

В военной части в Подмосковье контрактник застрелил солдата-срочника.

За стеной Кавказа

Суд в Грозном заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева, брата юриста северокавказского филиала "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева. Ему вменяют статью о публичных призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск. По неподтвержденным данным, против матери братьев Янгулбаевых Заремы Мусаевой возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. “Новая газета” обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего “террористами” журналистку издания Елену Милашину и основателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина. Сам Каляпин считает, что усмирить Кадырова способен только Путин.

Сопредседатель ингушской общественной организации "Мекх-Кхел" ("Народный суд") Сараждин Султыгов обратился в полицию с заявлением о нападении, совершенном на него в Назрани. По его словам, нападавшие уехали на машинах с чеченскими номерами. Ранее Султыгов высказал главе Чечни три претензии, связанные с чечено-ингушскими отношениями. На следующий день YouTube-канал общественной организации "Мекх-Кхел" был взломан.

Белорусское

Связанный с белорусской милицией телеграм-канал “ГУБОП” опубликовал видео с “признаниями” россиянки Веры Цвикевич, задержанной в конце января за участие в акциях протеста против режима Лукашенко. Цвикевич задержали на прошлой неделе в Минске, ей вменяют организацию массовых беспорядков (до четырех лет), по сути же она виновата в том, что ее фотография попала на первую страницу “Комсомольской правды в Беларуси”, тогда еще выходившей в стране.

Гражданка Швейцарии и Беларуси Наталья Херше, осужденная в Беларуси на 2,5 года колонии строгого режима из-за сорванной с омоновца балаклавы, объявила голодовку в могилевской тюрьме. Она протестует против постоянного содержания в камере, где весь день на полную громкость вещает белорусское радио. Такому давлению Херше начали подвергать после того, как она попросила адвокатов написать несколько жалоб.

Польский адвокат Томаш Вилиньский при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления Павла Латушко подал заявление против Лукашеко в Международный уголовный суд в Гааге.

Вокруг света

Президент Казахстана отклонил призывы к международному расследованию январских протестов. “Справимся сами, у нас есть люди честные, объективные”, – объяснил он. Кроме того, Токаев сменил мэра Алматы – якобы в ответ на требования жителей. Здесь это увольнение комментирует политолог Димаш Альжанов.

Кыргызская служба Радио Свобода, OCCRP и бишкекское издание Kloop выпустили совместное расследование о давлении, которое спецслужбы Кыргызстана оказывали на журналиста-расследователя Болота Темирова, которого теперь обвиняют в хранении наркотиков: установка видеожучков в квартире, слежка, шантаж сотрудников с целью вербовки и прочее. Вот краткий пересказ.

На парламентских выборах в Португалии победила правящая партия социалистов.

Хроники пандемии

В России зафиксирован очередной рекорд суточной заболеваемости COVID-19 – 124 070 новых случаев (смертей – 621). В некоторых регионах школьников переводят на дистанционное обучение, в некоторых – объявляют каникулы: доля детей среди заболевающих растет, потому что они не привиты.

В Оттаве продолжается протест дальнобойщиков, возмущенных требованием обязательной вакцинации для водителей, занимающихся перевозками между США и Канадой. Акция началась неделю с лишним назад и к сегодняшнему дню превратилась в оккупацию центра столицы. Премьер Канады Джастин Трюдо назвал протестующих маргиналами: 90% канадских дальнобойщиков привиты.

Премьер Великобритании Борис Джонсон продолжает оправдываться в парламенте за вечеринки, которые сотрудники его администрации устраивали на Даунинг-стрит во время локдаунов. Если раньше в ответ на требования уйти в отставку Джонсон говорил, что нужно дождаться публикации официального доклада об этих вечеринках, то теперь, когда доклад обнародован, он просит своих оппонентов дождаться результатов полицейского расследования, открытого после того, как скандал набрал обороты.

Шесть ссылок

История. Замечательная подборка фотографий Красноярска конца XIX – начала XX века с комментариями краеведов. Или отрывок из книги Татьяны Бочаровой “Новочеркасск. Кровавый полдень” (изд-во “Директ-Медиа”) с воспоминаниями рабочих, участвовавших в расстрелянной забастовке 1962 года.

Замечательная подборка фотографий Красноярска конца XIX – начала XX века с комментариями краеведов. Или отрывок из книги Татьяны Бочаровой “Новочеркасск. Кровавый полдень” (изд-во “Директ-Медиа”) с воспоминаниями рабочих, участвовавших в расстрелянной забастовке 1962 года. Театральное. Интервью с театроведом Виолеттой Гудковой о том, как в 1920-е годы вместе с театральной секцией ГАХН родилась и погибла русская наука о театре. Или беседа о природе театра с режиссером Ильей Мощицким – он ставит пьесы, которые невозможно поставить.

Интервью с театроведом Виолеттой Гудковой о том, как в 1920-е годы вместе с театральной секцией ГАХН родилась и погибла русская наука о театре. Или беседа о природе театра с режиссером Ильей Мощицким – он ставит пьесы, которые невозможно поставить. Странное кино. Разговор Дмитрия Волчека со Станиславом Дорошенковым о его “игровом документе” “Ильязд” и загадочном герое этого фильма Илье Зданевиче. Или рассказ о расцвете радикального политического кино в Бразилии и Аргентине в 1960-е годы.

Искренне Ваши,

Семь Сорок