Пожар в холодильнике

Добрый день!

Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов. В нем 15 параметров, первым идет уровень лояльности президенту. Прежний перечень критериев эффективности, действовавший с 2017 года, включал в себя 24 пункта, и первым там стояла ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Времена меняются, и губернаторы вместе с ними. Новости такие:

В России завели уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, которая идет на экспорт.

В Архангельске заведено первое административное дело по закону о распространении “фейковых новостей”.

Россиянка Мария Бутина приговорена в США к 18 месяцам колонии за деятельность иностранного агента без соответствующей регистрации. Девять из них она уже отсидела.

Власти Австралии планируют истребить два миллиона диких кошек.

Умышленное загрязнение нефти

В России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". По словам советника президента "Транснефти" Игоря Демина, в Самаре в офисах нескольких частных организаций прошли обыски. Утверждается, что вброс хлорорганических соединений происходил через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей. Замгендиректора "Самаратранснефть-Терминал", в свою очередь, утверждает, что узел слива и компаундирования нефти Самара – Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, был продан в конце 2017 года. Ранее Украина, Польша, Венгрия, Германия и Чехия временно прекратили отбор российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Пожары

Был ли умышленным пожар в здании Российского государственного университета нефти и газа в Москве, никто пока не объяснил. Крупный пожар произошел также на оборонном заводе “Красмаш” в Красноярске. На “Красмаше” делают ракеты “Синева” и “Сармат”, но также и холодильники “Бирюса” – вот они и сгорели. В довершение всего в Москве на ВДНХ немного горел (по другим сведениям – только дымился) фонтан “Каменный цветок”, только что открывшийся после дорогой реставрации.

Друзья, родственники и сослуживцы кролика

Старый друг Путина Аркадий Ротенберг, только что завершивший строительство рекордного по стоимости Крымского моста, теперь будет строить мост через Волгу в объезд Тольятти. Этот проект не сильно дешевле, финансировать его частично будет государство, но дорога будет платная. Почему мосты в России в последнее время строит только Ротенберг, объясняется тут.

Мария Воронцова, то есть предположительно старшая дочь Путина, включена указом Путина в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий. На реализацию этой программы в 2019–2027 годах государство планирует потратить 127 миллиардов рублей. 111 миллиардов будет выделено из федерального бюджета.

Суд арестовал на два месяца полковника ФСБ Кирилла Черкалина (по обвинению во взяточничестве) и двух его бывших подчиненных-решальщиков (по обвинению в хищении). Ожидается, что по масштабности это дело будет сравнимо с делом полковника ФСБ Захарченко.

Из жизни гражданского общества

В Архангельске на организатора антимусорного митинга Елену Калинину составили административный протокол по закону о “фейковых новостях”: она опубликовала в ВК анонс несогласованной акции 7 апреля. Полицейские решили, что раз акция не согласована, то и новость о ней – фейковая (и неважно, что на этот митинг в реальности пришли около трех тысяч человек). Это первый в России случай применения новоиспеченного закона об ответственности за распространение недостоверной информации.

Суд обязал "Новую газету" по требованию ФСБ удалить статью о пытках задержанного в Магнитогорске.

В Петербурге участник акции “Он нам не царь”, которого обвиняют в причинении ущерба здоровью полицейского, вышел под подписку о невыезде после года в СИЗО.

Россия отклонила часть вопросов ЕСПЧ по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова как выходящие за пределы компетенции суда в Страсбурге. Вот тут почитайте интервью с адвокатом Дмитрием Динзе, который защищает Сенцова (оно не конкретно об этом деле, но очень хорошее).

Правозащитники навестили в колонии-поселении главу чеченского отделения “Мемориала” Оюба Титиева, приговоренного к четырем годам за якобы распространение наркотиков. Здесь Олег Орлов рассказывает, как и что.

Прочее

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения по обвинениям в работе в качестве иностранного агента без уведомления генерального прокурора США. Девять месяцев она уже отсидела. По окончании срока Бутину депортируют в Россию.

В генпрокуратуре Украины не знают, где находится Владимир Рубан, проходящей вместе с Надеждой Савченко по делу о подготовке терактов (есть сведения, что он уехал из страны). В корпорации Daimler не знают, откуда у Ким Чен Ына сразу два роскошных “Мерседеса” – мол, санкции против КНДР автоконцерн не нарушал.

Власти Австралии планируют истребить два миллиона диких кошек, потому что они истребляют множество существующих только в Австралии видов животных. Защитники животных, не живущие в Австралии, в ужасе.

Ссылки для чтения

Искренне Ваши,

Семь Сорок