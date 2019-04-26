Пожар в холодильнике

Добрый день!
Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов. В нем 15 параметров, первым идет уровень лояльности президенту. Прежний перечень критериев эффективности, действовавший с 2017 года, включал в себя 24 пункта, и первым там стояла ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Времена меняются, и губернаторы вместе с ними. Новости такие:
- В России завели уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, которая идет на экспорт.
- В Архангельске заведено первое административное дело по закону о распространении “фейковых новостей”.
- Россиянка Мария Бутина приговорена в США к 18 месяцам колонии за деятельность иностранного агента без соответствующей регистрации. Девять из них она уже отсидела.
- Власти Австралии планируют истребить два миллиона диких кошек.
Умышленное загрязнение нефти
В России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". По словам советника президента "Транснефти" Игоря Демина, в Самаре в офисах нескольких частных организаций прошли обыски. Утверждается, что вброс хлорорганических соединений происходил через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей. Замгендиректора "Самаратранснефть-Терминал", в свою очередь, утверждает, что узел слива и компаундирования нефти Самара – Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, был продан в конце 2017 года. Ранее Украина, Польша, Венгрия, Германия и Чехия временно прекратили отбор российской нефти через нефтепровод "Дружба".
Пожары
Был ли умышленным пожар в здании Российского государственного университета нефти и газа в Москве, никто пока не объяснил. Крупный пожар произошел также на оборонном заводе “Красмаш” в Красноярске. На “Красмаше” делают ракеты “Синева” и “Сармат”, но также и холодильники “Бирюса” – вот они и сгорели. В довершение всего в Москве на ВДНХ немного горел (по другим сведениям – только дымился) фонтан “Каменный цветок”, только что открывшийся после дорогой реставрации.
Друзья, родственники и сослуживцы кролика
- Старый друг Путина Аркадий Ротенберг, только что завершивший строительство рекордного по стоимости Крымского моста, теперь будет строить мост через Волгу в объезд Тольятти. Этот проект не сильно дешевле, финансировать его частично будет государство, но дорога будет платная. Почему мосты в России в последнее время строит только Ротенберг, объясняется тут.
- Мария Воронцова, то есть предположительно старшая дочь Путина, включена указом Путина в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий. На реализацию этой программы в 2019–2027 годах государство планирует потратить 127 миллиардов рублей. 111 миллиардов будет выделено из федерального бюджета.
- Суд арестовал на два месяца полковника ФСБ Кирилла Черкалина (по обвинению во взяточничестве) и двух его бывших подчиненных-решальщиков (по обвинению в хищении). Ожидается, что по масштабности это дело будет сравнимо с делом полковника ФСБ Захарченко.
Из жизни гражданского общества
- В Архангельске на организатора антимусорного митинга Елену Калинину составили административный протокол по закону о “фейковых новостях”: она опубликовала в ВК анонс несогласованной акции 7 апреля. Полицейские решили, что раз акция не согласована, то и новость о ней – фейковая (и неважно, что на этот митинг в реальности пришли около трех тысяч человек). Это первый в России случай применения новоиспеченного закона об ответственности за распространение недостоверной информации.
- Суд обязал "Новую газету" по требованию ФСБ удалить статью о пытках задержанного в Магнитогорске.
- В Петербурге участник акции “Он нам не царь”, которого обвиняют в причинении ущерба здоровью полицейского, вышел под подписку о невыезде после года в СИЗО.
- Россия отклонила часть вопросов ЕСПЧ по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова как выходящие за пределы компетенции суда в Страсбурге. Вот тут почитайте интервью с адвокатом Дмитрием Динзе, который защищает Сенцова (оно не конкретно об этом деле, но очень хорошее).
- Правозащитники навестили в колонии-поселении главу чеченского отделения “Мемориала” Оюба Титиева, приговоренного к четырем годам за якобы распространение наркотиков. Здесь Олег Орлов рассказывает, как и что.
Прочее
- Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения по обвинениям в работе в качестве иностранного агента без уведомления генерального прокурора США. Девять месяцев она уже отсидела. По окончании срока Бутину депортируют в Россию.
- В генпрокуратуре Украины не знают, где находится Владимир Рубан, проходящей вместе с Надеждой Савченко по делу о подготовке терактов (есть сведения, что он уехал из страны). В корпорации Daimler не знают, откуда у Ким Чен Ына сразу два роскошных “Мерседеса” – мол, санкции против КНДР автоконцерн не нарушал.
- Власти Австралии планируют истребить два миллиона диких кошек, потому что они истребляют множество существующих только в Австралии видов животных. Защитники животных, не живущие в Австралии, в ужасе.
Ссылки для чтения
- Литература. Константин Львов рассказывает о судьбе и стихах акмеиста Владимира Нарбута (1888–1938), здесь печальная история поэта Валерия Исаянца, он же Поэтарх Айас (1945–2019) – входить в литературу ему помогали Анастасия Цветаева и Арсений Тарковский, а вышел он из нее персонажем и мифом.
- История не столь отдаленная. Книга: московский Музей истории ГУЛАГа подготовил сборник графических новелл “ГУЛАГ. Вы-жившие” – истории детей, родители которых сгинули в сталинских лагерях или были расстреляны (это мультимедийный проект – перед каждой новеллой есть ссылка на видеоинтервью с героями). Здесь директор музея Роман Романов рассказывает, зачем рассказывать о репрессиях с помощью комиксов. Выставка: экспозиция “Литературные войны 1920-1930-х годов: РАПП и попутчики” открыта до 19 мая в Музее истории российской литературы, вот рассказ о ней.
- История неочевидная. Царскосельский лицей, связанный для нас с Пушкиным, работал до 1918 года, и в 1925 году многие его выпускники были репрессированы по так называемому “делу лицеистов”. Уехавшие из СССР лицеисты организовали специальное общество выпускников под председательством графа Коковцева – здесь подробно рассказано о его деятельности. Или вот еще: катастрофа на Чернобыльской АЭС 33 года назад имела не только экологические последствия – она повлияла на судьбы других АЭС, планировавшихся или уже строившихся в эти годы. Несколько из них превратились в объекты-призраки, в том числе и Чигиринская АЭС в Черкасской области Украины и ее город-спутник Орбита.
- Как бы этнография. Игорь Мокин рассказывает о ключевых понятиях шведской культуры. Или вот разговор с американским историком Эриком Скоттом – его книга “Свои чужаки” о грузинской диаспоре в СССР выходит в НЛО.
- Кино. Историк Елизавета Жданков рассказывает, как смотрели кино в СССР в 20-е годы. Два разговора с режиссером Надавом Лапидом – его фильм “Синонимы” только что вышел в российский прокат: первое и второе. В издательстве Rosebud вышел русский перевод книги Филипа Френча “Беседы с Луи Малем”, вот небольшой отрывок из нее.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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