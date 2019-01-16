Туманный Альбион и условная Рыбка

Доброе утро!

Китайцам удалось прорастить на Луне семена хлопка, а на Земле дела все как-то не клеятся:

Британский парламент отверг договор о выходе из ЕС, подготовленный правительством Терезы Мэй. Лидер лейбористов внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству консерваторов.

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах возросло до четырех.

Суд в Москве продлил арест двадцати из двадцати четырех украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Черном море. Остальные четыре дела будут рассмотрены сегодня.

Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку и депортации в Беларусь и Россию соответственно.

Have you got a plan, Mrs. May?

Парламент Великобритании отклонил проект договора по выходу из ЕС, предложенный Терезой Мэй. Против проголосовали 432 депутата, за – 202, это крупнейшее поражение правительства с 1924 года.

Лидер оппозиции Джереми Корбин внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству консерваторов. Этот вопрос парламент рассмотрит сегодня. Корбин склоняется к необходимости проведения досрочных выборов и новых переговоров с Евросоюзом.

Тереза Мэй в течение трех рабочих дней должна представить план “Б”. Вероятно, он у нее есть, но о нем никто, даже ближайшие коллеги, не знает. Жан-Клод Юнкер тоже просит Великобританию “прояснить намерения”.

Возможные варианты развития событий изложены тут. Самым вероятным сейчас выглядит отсрочка брекзита и новые переговоры с Брюсселем. Теоретически возможны также “жесткий” выход из ЕС 29 марта без договора или повторный референдум.

Ясно одно: Терезе Мэй не удастся решить проблему брекзита с той же легкостью, с какой ее американский коллега решает проблему шатдауна. Дональд Трамп не стал отменять прием в Белом доме из-за того, что там не работает кухня, – он просто купил гостям 300 бигмаков с картошкой фри. Не пятью хлебами, конечно, но все же.

Жертвы

Разбирая завалы дома в Шахтах Ростовской области, где в понедельник произошел взрыв газа, спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины. Число жертв выросло таким образом до четырех. Неизвестной остается судьба одного человека.

И два интервью с жертвами: жертвой российской ФСИН Сергеем Мохнаткиным, который лежит сейчас в больнице после освобождения из колонии, и жертвой преследования гомосексуалов в Чечне – он дает интервью под вымышленным именем.

Обитатели российских СИЗО

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест двадцати из двадцати четырех украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Черном море в ноябре. Суд проходил в закрытом режиме по просьбе ФСБ. Дела оставшихся четырех моряков будут рассмотрены сегодня. Все, что известно о сидящих под арестом моряках, рассказано здесь.

Кроме того, аресты продлены:

Обвиняемому в госизмене 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву (несмотря на заступничество президента РАН);

Шестерым обвиняемым по делу о создании “террористического сообщества” “Сеть”.

Американским дипломатам разрешили дважды в месяц посещать в Лефортово Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже.

Прокуратура нашла у арестованного экс-главы Серпуховского района Московской области Александр Шестуна имущества на 10 миллиардов рублей. Защита Шестуна подала новую жалобу в Европейский суд по правам человека.

Приговоры за пределами России

Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку за нелегальную трудовую деятельность и депортации в Беларусь и Россию соответственно. Теперь Рыбку может ждать встреча с ее любимым миллиардером Дерипаской, из-за рассказов о встречах которого с вице-премьером Приходько предположительно и началось это дело. (Впрочем, встреча состоится не раньше, чем Дерипаска вернется из Давоса, куда он все-таки едет как видный общественник в компании Вексельберга и Костина).

В Азербайджане к голодовке активистов в поддержку блогера Гусейнова присоединилась известная журналистка Хадиджа Исмайлова. Гусейнов отбывает срок по обвинению в клевете на полицию, но в колонии против него завели новое дело, что и вызвало волну протестов в стране.

В Китае вынесен смертный приговор гражданину Канады Роберту Шелленбергу. Это ответ на задержание в Канаде финансового директора и дочери основателя Huawei Ванчжоу Мэн.

Шесть ссылок

История. Разговор о политическом насилии, приуроченный к столетию убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Или очерк о Петре Альбединском, успевшем в ходе своей крайне удачной карьеры повозглавлять сразу три западных окраины Российской империи.

Первопроходцы. Рассказ об Александре Шмидте (1871–1939) – обрусевшем немце, который создал российское исламоведение. Или разговор о художнике и писателе Борисе Лурье (1924–2008), чудом избежавшем гибели в годы Второй мировой войны и впоследствии создавшем в Нью-Йорке движение NO!art.

Против экологии дурных идей. Первая часть из книги Феликса Гваттри “Три экологии”. Или отрывок из книги экономиста и нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса “Мир трех нулей: Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды”, смысл которого в том, что надо срочно перестать делать бессмысленную работу.

Искренне Ваши,

Семь Сорок