Вводят и выводят

Доброе утро!

В США человеку впервые в истории пересадили сердце генно-модифицированной свиньи – это не значит, что пациент проживет долго, но пока он жив. В остальном так:

Президент Казахстана объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане. Вывод войск должен начаться завтра.

Из России уехал бывший глава штаба Навального в Костроме.

В Беларуси солдату-срочнику дали три месяца гауптвахты за участие в митинге в августе 2020 года.

Российские власти ожидают нового всплеска заболеваемости COVID-19; по прогнозам ВОЗ, в ближайшие два месяца ковидом переболеет половина населения Европы.

Все на борьбу с назарбаевщиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в парламенте с программной речью, в которой объявил о стабилизации обстановки в стране и завершении миссии ОДКБ: вывод войск, по его словам, должен начаться 13 января. Эксперты сходятся во мнении, что столь быстрый вывод обусловлен нервным отношением граждан Казахстана к присутствию иностранных войск, однако Аркадий Дубнов считает, что Путин вынужден будет согласиться с решением Токаева о выводе, а Дмитрий Орешкин уверен, что российский президент найдет возможность оставить на территории “братской страны” хотя бы ограниченный контингент.

В своей речи Токаев говорил о необходимости расправы с “террористами” и пообещал провести реформу правоохранительной системы, усилив Нацгвардию и спецподразделения МВД. По свидетельствам владельцев разграбленных алматинских магазинов, “террористов” больше всего интересовала выпивка и сигареты, а вооружены они были преимущественно дубинами. По данным МВД, в связи с беспорядками по всей стране задержаны почти 10 тысяч человек.

Токаев также отметил проблемы имущественного неравенства и раскритиковал экономическую политику первого президента, благодаря которой в Казахстане “появились очень прибыльные компании и прослойка богачей”. Токаев предложил этим богачам жертвовать в фонд, из средств которого будут решаться социальные проблемы. Зарплаты высших руководителей и депутатов он советует заморозить на пять лет. Отдельно Токаев потребовал прекратить работу компании по утилизации отходов, связанной с младшей дочерью Назарбаева Алией. Здесь экономическую и “террористическую” часть речи президента Казахстана комментирует глава казахстанского Бюро по правам человека Евгений Жовтис.

В Узбекистане журналистам и блогерам запретили освещать события в Казахстане. Видимо, таким образом узбекские власти отреагировали на призыв Лукашенко “извлечь уроки” из казахстанских беспорядков.

Кафки народов мира

В Петербурге на члена КПРФ Алексея Филиппова составлен административный протокол по статье о возбуждении ненависти и вражды в связи с его постом в ВК за апрель 2017 года. Пост представляет собой фотографию “мужчины в очках” с цитатой “Любой антикоммунист — сволочь…”, “авторство которой приписывают гражданину Франции Жан-Полю Сартру, философу и писателю” (цитаты – из протокола).

В Москве полиция составила административный протокол на блогера Полину Моругину после публикации ее обнаженной фотографии на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Рассматривается также вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об “оскорблении чувств верующих”.

Зачем россияне так часто фотографируются в голом виде на фоне церквей – вопрос, наукой пока не решенный. Как не решен и вопрос о причинах массовой загрузки фотографий высшего нацистского руководства на сайт “Бессмертного полка”: в Волгограде за отправленный туда портрет Мюллера на 300 тысяч рублей оштрафован местный студент (“реабилитация нацизма”).

Во Владимире возбуждено уголовное дело о вандализме за сломанную деревянную дверь бутафорского уазика времен войны, выставленного в парке “Патриот”.

В Екатеринбурге на юристку “Ресурсного центра для ЛГБТ” составили два административных протокола по статье о “пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних”. Вина ее в том, что она составляла программу городских ЛГБТ-мероприятий и так “завлекательно” описала одну из площадок, что создала “в глазах неокрепшей психики подростков привлекательный и желательный образ”.

В Туркменистане работников госучреждений заставляют за свой счет покупать новые портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова, которые отличаются от старых только цветом пиджака (в прошлом году пиджак был черный, а в этом – темно-синий).

Россия начала импортировать колбасу из так называемой “ДНР”.

На Алтае неизвестные застрелили табун лошадей на выпасе.

Россия на мировой арене

Сегодня в Брюсселе состоятся переговоры между Россией и НАТО. Накануне, чтобы поддержать напряженность, Минобороны РФ анонсировало новые военные учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Госдепартамент США потребовал разъяснений.

В Украине прошли консультации между дипломатическими советниками глав Германии и Франции и руководителем офиса Зеленского. Зеленский настаивает на необходимости проведения нового саммита в “нормандском формате” для урегулирования кризиса на Донбассе.

В Тверской области ФСБ задержала 18-летнего студента, подозреваемого в модерировании телеграм‑каналов движения неонацистов М.К.У. Возбуждено дело об участии в “экстремистском сообществе” и приготовлении к теракту. Граждан, якобы причастных к М.К.У., в России задерживают уже год, причем их деятельность связывают с Украиной. Здесь рассказывается, в чем эта связь может состоять. Есть ли потерпевшие по российским делам, не известно.

В Латвии задержали двоих человек, подозреваемых в работе на военную разведку России.

В России выдан первый “паспорт негражданина”. Закон о таких документах вступил в силу в августе 2021 года. В 90-е и нулевые годы Россия яростно критиковала Латвию и Эстонию за наличие у них таких документов.

Российское тюремное

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить полмиллиона евро компенсации пострадавшим от пыток в Грозном, Казани и Самаре в 2003–2008 годах.

По данным проекта Gulagu.net, администрация ИК-10 в Еврейской автономной области пообещала “ломать” заключенных за любые жалобы на вымогательства или пытки.

Член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала о двух недавних самоубийствах в московском СИЗО №4. Один арестованный покончил с собой в карцере, другой – в общей камере. Ранее Меркачева рассказывала, что бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, предотвратила самоубийство сокамерницы в СИЗО №6.

Начальник СИЗО “Лефортово” Алексей Ромашкин ушел на пенсию. На его место назначен бывший следователь ФСБ Михаил Свинолуп, знаменитый делами о госизмене и шпионаже. Именно он вел дело многодетной матери из Вязьмы Светланы Давыдовой, которая в 2014 году позвонила в посольство Украины, чтобы предупредить братскую страну об опасности, грозящей ей со стороны России.

Российское повседневное

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить пострадавшим и родственникам погибших в Беслане еще 360 тысяч евро компенсации.

В Москве на сроки от 10 до 15 суток арестованы десять нацболов, задержанных в понедельник вечером в офисе незарегистрированной партии “Другая Россия Эдуарда Лимонова”.

Отца бывшего главы ФБК Ивана Жданова заключили под стражу на время апелляции по его делу – за нарушение подписки о невыезде.

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Костроме Александр Зыков уехал из России, обманув оперативников. Скорее всего, его собирались задержать 28 декабря – в тот же день, что Ксению Фадееву в Томске и Захара Сарапулова в Иркутске.

Вот интервью с покинувшим Россию сатириком и публицистом Виктором Шендеровичем, а вот большой разговор об “иноагентстве” с Дмитрием Шевченко, главой экологической организации "Гражданская инициатива против экологической преступности", которому удалось добиться исключения своей НКО из реестра “иностранных агентов”.

В Беларуси

В Минске солдат-срочник получил три месяца гауптвахты за участие в акции протеста в августе 2020 года.

Лидера белорусских протестов Марию Колесникову этапировали из СИЗО в гомельскую женскую колонию №4. Она приговорена к 11 годам лишения свободы.

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович рассказали в интервью Reuters, что власти Беларуси обвинили их в поддержке оппозиции и отстранили от участия в международных соревнованиях. Андриюк собирается уехать в Польшу.

В Польше политического беженца из Беларуси обвинили в незаконном пересечении границы, ему грозит до трех лет тюрьмы, хотя он получил в стране политическое убежище. Наказание грозит также его польским друзьям, встречавших его на машине на берегу Западного Буга, который он переплыл.

RIP

В Мюнхене умер писатель, один из создателей журнала “Страна и мир” Борис Хазанов. Ему было 93 года.

В Москве в возрасте 46 лет умер телеведущий Михаил Зеленский.

В Италии умер спикер Европарламента, бывший журналист Давид Сассоли. Ему было 65 лет.

Хроники пандемии

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал фиксировать рост суточной заболеваемости COVID-19 (+17 525 новых случаев) и смертности (783 человека за сутки). Российские власти провели онлайн-совещание о предстоящем, в ходе которого глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что с распространением штамма омикрон суточный прирост новых случаев будет выражаться в шестизначных цифрах. Мэр Москвы тоже ожидает значительного роста в ближайшие 7–10 дней.

Накануне в США было выявлено почти 1,4 млн новых заражений за сутки, показатели госпитализации тоже ежедневно обновляют максимумы. В сутки умирают около 1700 человек по сравнению с 1400 в начале зимы. По прогнозам ВОЗ, в ближайшие полтора-два месяца омикроном может заразиться половина населения Европы. Новые локальные вспышки отмечены в Китае.

Но есть люди, которым в условиях пандемии жить только интереснее – вот веселое интервью с вологодским молекулярным биологом Дмитрием Кривошеевым.

Шесть ссылок

Отдых. Краткая история туризма в Российской империи. Или рассказ о художественном проекте Катерины Ковалевой “История болезни. Право на отдых”, посвященном истории советских курортов черноморского побережья Кавказа.

Краткая история туризма в Российской империи. Или рассказ о художественном проекте Катерины Ковалевой “История болезни. Право на отдых”, посвященном истории советских курортов черноморского побережья Кавказа. Сибирское. Беседа с бывшим главой Польского культурного центра в Москве Дариушем Клеховским о судьбах ссыльных поляков в Сибири (часто счастливых). Или разговор с писателем Леонидом Юзефовичем – в том числе о последнем эпизоде Гражданской войны, битве близ якутского села Сасыл-Сысыы между колчаковским генералом Пепеляевым и отрядом красных под руководством латыша Строда.

Беседа с бывшим главой Польского культурного центра в Москве Дариушем Клеховским о судьбах ссыльных поляков в Сибири (часто счастливых). Или разговор с писателем Леонидом Юзефовичем – в том числе о последнем эпизоде Гражданской войны, битве близ якутского села Сасыл-Сысыы между колчаковским генералом Пепеляевым и отрядом красных под руководством латыша Строда. Китайское. Историк экономики Александр Иванов рассказывает, почему в Китае XI века началась, но так и не случилась промышленная революция. Или глава из книги Джеймса Гриффитса “Великий китайский файрвол: как создать свой собственный интернет и управлять им” (изд-во “Бомбора”) – о том, как крупные американские корпорации идут на уступки китайским цензорам, чтобы не терять рынок.

Искренне Ваши,

Семь Сорок