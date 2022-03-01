"Град", "Смерч" и "Ураган"

К концу пятого дня российского вторжения в Украину прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе этого вторжения. В остальном так:

В понедельник массированному обстрелу подверглись жилые районы Харькова, Киев и пригороды. Десятки людей ранены, есть убитые.

Переговоры между делегациями России и Украины продолжались около пяти часов. Предполагается второй раунд после консультаций.

Украина подала официальную заявку на вступление в ЕС.

Рубль обновил исторический минимум. Фондовая биржа закрыта на неделю. Путин запретил россиянам зачислять валюту на зарубежные счета.

Фронтовые сводки

Сегодня ночью российские войска начали штурм Херсона и обстреливали пригороды Киева (наступление громадных колонн российской техники на украинскую столицу продолжается). В результате ночного авианалета оказался полностью обесточенным Мариуполь, однако он остается под контролем украинской армии. Высадка российского десанта в районе Одессы или Николаева пока не произошла из-за неблагоприятной погоды, но она ожидается. Вот репортаж из Одессы.

В понедельник массированным обстрелам подвергся Харьков – по меньшей мере 11 человек погибли, десятки ранены, практически уничтожено здание школы. Вот монолог мэра города. По словам Руслана Левиева из Conflict Intelligence Team, в городе применялись “не только "Грады", но еще и ракетные системы залпового огня "Смерч", "Ураган" – большего калибра и более смертоносные”. Левиев отмечает, что он и его коллеги наблюдали ту же тактику российской армии в Сирии: артиллерия и авиация активно готовят почву для наземного наступления, что влечет за собой огромное число жертв и является военным преступлением с точки зрения международного права.

Уже несколько дней авиаударам подвергается город Балаклея в 70 км от Харькова. Там есть военные объекты, поэтому население эвакуировали заранее, но авиация разрушает дома, едва восстановленные после предыдущей войны. Вот что рассказывает мэр.

В Бердянске, занятом российскими войсками, жители устроили пятичасовой митинг против российских оккупантов и в конце концов добились, чтобы они освободили здание горадминистрации. Здесь видео и рассказ очевидца.

Вот фотографии пятого дня войны из разных украинских городов, вот рассказы украинских врачей о работе в условиях войны.

Минобороны России рассказало о своих успехах в “обезвреживании” украинской военной техники и констатировало, что России удалось достичь господства в воздухе (сразу после этого стало известно, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 56 МиГ-29 и 14 Су-25). О своих потерях Россия не сообщает, о погибших говорят только на уровне регионов: Калмыкия и Курская область, Кузбасс, обнаруживаются и родители российских военнопленных. По версии Минобороны Украины, российские потери с начала войны составили 5300 человек. По данным ООН, в Украине погибли более ста мирных жителей, полмиллиона человек уехали из страны.

Люди по всему миру встревожены приказом Путина о переводе российских ядерных сил на “особый режим боевого дежурства”, но президент США заверил американцев, что бояться ядерной войны не стоит. Возможно, американцам и не стоит: по словам бывшего российского военного Владимира Бекиша, Путин вполне может считать, что после уничтожения Москвы ядерным ударом столицу России можно будет перенести в Новосибирск и жить дальше, а вот Европы (и, соответственно, “расширения НАТО на восток”) после этого можно будет уже не опасаться.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Переговоры, разговоры, позиции

Днем в Беларуси прошли переговоры между российской делегацией во главе с советником Путина, большим историком Владимиром Мединским и украинской делегацией, в составе которой был министр обороны Украины Алексей Резников. По их завершению стороны сделали умеренно оптимистические заявления о необходимости второго раунда. Здесь о подготовке этой встречи и общем настрое высшего руководства Украины рассказывает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Владимира Зеленского, прямо во время переговоров российские войска обстреляли Киев. Примерно в это же время Путину звонил Эммануэль Макрон. Он просил его прекратить обстреливать мирных жителей, и Путин выдвинул три условия: признание российского суверенитета над Крымом, “демилитаризацию” и “денацификацию” Украины и обеспечение ее нейтрального статуса.

Ученые, занимающиеся историей Второй мировой войны, Холокостом, геноцидом и нацизмом выступили с разгневанным заявлением о цинизме, с которым Путин извращает эти понятия. Вряд ли это его остановит: в российские школы уже поступили методички о том, как объяснять детям происходящее в Украине (“специальная миротворческая операция по сдерживанию националистов, притесняющих русскоязычное население”). Как раз из-за несогласия с такими формулировками из берлинского видеоагентства Ruptly (подразделение RT) массово увольняются сотрудники: оказалось, что не все готовы называть войну миром. При этом “Литературной газете” удалось найти внушительное количество мастеров художественного слова, горячо и бескорыстно поддерживающих войну в Украине. Среди них – Евгений Рейн.

Президент Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, ее уже официально рассматривают, президенты восьми стран ЕС поддержали заявку раньше, чем она успела доехать до Брюсселя.

На специальной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке недовольство войной в Украине высказал представитель Китая. Ранее Китай считал “легитимной” озабоченность России гарантиями ее безопасности. США высылают 12 сотрудников российского постоянного представительства при ООН, потому что они занимались “не соответствующей статусу деятельностью”, то есть шпионажем.

Санкции порождают санкции

На фоне введенных западными странами экономических санкций в отношении России рубль, как и ожидалось, обновил исторический минимум, а торги на фондовой бирже просто отменили на целую неделю. Днем в понедельник Путин долго совещался с главой Центробанка и прочими экономистами, после чего подписал указ, обязывающий экспортеров продавать 80% валютной выручки и запрещающий россиянам зачислять валюту на зарубежные счета. Смысл этой новой попытки “бомбить Воронеж” объясняется здесь. Прогнозы о будущем российской экономики – тут.

США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева (РФПИ занимался экспортом “Спутника V”), а Евросоюз расширил список попавших под санкции российских чиновников, богачей и пропагандистов (помимо главы “Роснефти”, совладельцев “Альфа-банка” и Геннадия Тимченко, туда попали виолончелист Ролдугин, писатель Прилепин, пресс-секретарь Песков и многие другие). Великобритания тоже обещает новый пакет ограничений против российской финансовой системы. Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила, что выйдет из совместных предприятий с российским “Газпромом” и откажется от участия в “Северном потоке – 2”.

Есть и развлекательные неприятности: Warner Bros. отложила премьеру “Бэтмена” в России, Disney отказалась показывать свои фильмы в российских кинотеатрах, НХЛ прекратила все контакты с Россией, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех турнирах. И это далеко не всё.

Тем временем в тылу

Минобороны России предлагает потратить в текущем году 5,01 млрд рублей из федерального бюджета на выплаты участникам "специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года". Они получат статус ветеранов боевых действий и выплаты в соответствии с поправками к закону "О ветеранах". Проект этих поправок опубликовали 28 февраля.

Московское подразделение ФСБ призывает – под угрозой уголовной ответственности за шпионаж – сообщать о контактах с возможными “украинскими шпионами”. Этот призыв, очевидно, адресован живущим в России украинцам, поскольку россиян в таких случаях обвиняют по статье о госизмене. Здесь адвокат Иван Павлов комментирует угрозы Генпрокуратуры сажать на 20 лет за помощь Украине: советует не особенно бояться, потому что больше 15-20 уголовных дел о госизмене в год следователям ФСБ просто не по зубам.

В разных городах продолжаются акции протеста против российского вторжения в Украину, особенно зверски задерживают почему-то в Петербурге. По данным “ОВД-Инфо”, всего с начала войны в России задержали более 6 440 протестующих.

Роскомнадзор заблокировал российское издание The New Times, проект Радио Свобода Крым.Реалии, а также сайты основных украинских медиа. Сегодня утром стало известно о блокировке сибирского новостного сайта “Тайга.инфо”. Все блокировки вызваны неправильным информированием о “миротворческой операции”.

Участницу Pussy Riot Марию Алехину арестовали на очередные 15 суток за “неповиновение полиции”. Задержали ее при этом в такси.

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации "Международного Мемориала".

В суде над Навальным, который продолжается в покровской колонии, эксперт обвинения признал, что ни Навальный, ни члены его семьи никогда не получали ни копейки от ФБК. “Так за что же меня судят?” – спросил Навальный. Эксперт в ответ захихикал. Кроме того, состоялся допрос еще одного свидетеля обвинения, который перевел денег ФБК, но оказался обманутым в своих ожиданиях. Этот свидетель давал показания по видеосвязи и был примерно в таком же состоянии здоровья, сознания и сохранности органов чувств, что и ветеран, суд об оскорблении которого Навальным состоялся год назад. Вот онлайн “Медиазоны” из Покрова.

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко лишили мандата – он якобы нарушил антикоррупционное законодательство, так как собирал донаты, пользуясь статусом депутата. Бондаренко – самый популярный политик в Саратовской области, на его YouTube-канал подписаны более 1,7 млн человек.

Искренне Ваши,

Семь Сорок