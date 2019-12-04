Смысловая нагрузка лягушат

Доброе утро!

Пародия на плохой детектив: один житель Петербурга за 10 тысяч евро взялся перевести четверых мигрантов через финскую границу. Поставил самодельные столбы в лесу, привел их туда пешком: вот, говорит, граница. Тут-то их и повязали доблестные российские пограничники. Этот житель Петербурга живет в городе недавно, поэтому и не знал, что у них там сильно задолго до границы начинается особо охраняемая зона. Прочие новости под стать:

Заочно арестован еще один обвиняемый по “московскому делу”, его зовут Сергей Меденков.

Названо настоящее имя задержанного за убийство чеченского полевого командира в Берлине. Следствие считает, что он может быть связан с российскими властями.

Сегодня начинаются слушания по импичменту Трампа в юридическом комитете Палаты представителей. Результаты расследования опубликованы.

90-летнему прозаику Милану Кундере, который давно пишет по-французски, дали чешское гражданство (взамен отобранного когда-то чехословацкого).

“Московское дело”: заочный арест и лягушата

Басманный суд Москвы заочно арестовал нового обвиняемого в рамках “московского дела” Сергея Меденкова. Он якобы тоже напал на росгвардейца на акции 27 июля. Тогда его задержали и впоследствии оштрафовали на 10 тысяч рублей. Сам он утверждал, что ни в чем не участвовал, а просто сидел на скамейке на Трубной площади.

В суде по делу студента ВШЭ Егора Жукова (ему вменяют “призывы к экстремизму” в видеоблоге) защита долго расспрашивала эксперта-фсбшника о том, как он ищет экстремизм (у эксперта нет профильного образования – он просто открывает Уголовный кодекс и смотрит, на какую статью похоже то, что говорится в видеоролике). Прокурор, в свою очередь, спрашивал Жукова, какую смысловую нагрузку несут в видеороликах фигурки лягушат, изъятые у него при обыске. Жуков уверял, что никакой. Вот репортаж с заседания.

В суде по делу Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова (которые якобы повалили росгвардейца на землю) весь день смотрели видео. Защита видела в записях избиение мирных граждан, прокуроры – избиение Росгвардии.

Сегодня будут новые суды – и над якобы нападавшими на росгвардейцев молодыми людьми, и по поводу ущерба, который якобы нанесли главному управлению московского МВД “организаторы акций”.

Прочее российское

Активист Сергей Мохнаткин, отсидевший два срока из-за участия в прошлой волне протестов, попал в больницу в обездвиженном состоянии. Проблемы со здоровьем у него начались, когда в колонии ему сломали позвоночник. Мохнаткин лежит в больнице, где ему ничем помочь не могут, и ждет перевода в клинику, где его могут прооперировать. В данный момент над ним висят еще два уголовных дела, заведенных уже в колонии.

Российская Госдума одобрила во втором, основном, чтении штрафы для СМИ – иностранных агентов и для физлиц – иностранных агентов (максимальное наказание для отдельных людей за “грубое нарушение” нового закона – штраф до 100 тысяч рублей или 15 суток административного ареста). При этом конкретные требования, которые должны выполнять люди – “иностранные агенты”, дабы не нарушать закон, еще не придумали.

Еще одному подрядчику при строительстве космодрома “Восточный” дали 11 лет колонии за хищения. Всего в связи с возведением этого космического объекта заведено 140 уголовных дел.

В Белгородской области из-за взрыва газового котла обрушился дом, по меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие.

Санкции и возможный повод для новых

США обвинили двоих россиян в попытке купить турбину в нарушение санкций, один из них задержан. О том, как крупный бизнес совершенно безнаказанно нарушает крымские санкции, читайте здесь.

Немецкие следователи и расследователи из The Insider и Bellingcat независимо друг от друга пришли к выводу, что настоящее имя россиянина, который в конце августа убил в Берлине участника российско-чеченской войны гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, – Вадим Красиков. В 2013 году он совершил очень похожее убийство в Москве (тоже был на велосипеде), полиция вычислила убийцу и объявила его в розыск, но потом розыск почему-то прекратили, а данные о разыскиваемом начали вычищать из баз МВД и Интерпола. Это может указывать на связь Красикова с российскими властями (как и его фальшивый паспорт на имя несуществующего “Вадима Соколова”).

Вокруг света

На юбилейном саммите НАТО в Лондоне президенты Франции и США обменялись взаимной критикой прямо на глазах журналистов (Макрон безуспешно пытался объяснить Трампу, что НАТО – это не только США, вот видео – англ.).

Американские власти обещают ввести стопроцентные пошлины на целый ряд французских товаров в ответ на то, что Франция ввела трехпроцентный “цифровой налог”, под который подпадают Google, Apple, Amazon и Facebook.

Сегодня в юридическом комитете Палаты представителей начнутся слушания об импичменте президента США. Трамп присутствовать отказался. Накануне был опубликован отчет о расследовании, Трампа обвиняют в злоупотреблении президентскими полномочиями и препятствовании расследованию его действий в Конгрессе. И то, и другое может служить поводом для импичмента, но окончательное решение принимает Сенат, где большинство у республиканцев.

Северокорейский вождь Ким Чен Ын торжественно открыл новый город – фотографии завораживают (особенно шапки на вождях).

90-летнему прозаику Милану Кундере, который с 1975 года живет в эмиграции, дали чешское гражданство взамен отобранного некогда чехословацкого. Инициатива исходила от чешского премьера Андрея Бабиша – сам Кундера гражданство не просил, не сильно способствовал публикации своих книг в Чехии и даже запретил переводить свои французские романы на чешский.

Шесть ссылок

История. Конфликт между российским МИДом и старостой пражского предместья Ржепорые (да, они роют репу) вызвал волну интереса к истории освобождения Праги от нацистов – вот материал о 1-й дивизии РОА под командованием Сергея Буняченко и о захоронениях погибших власовцев в Праге. Или отрывок из книжки Виктора Бердинских и Владимира Веремьева “Краткая история Гулага” (изд-во “Ломоносовъ”) о послевоенном упадке лагерной системы в СССР.

Конфликт между российским МИДом и старостой пражского предместья Ржепорые (да, они роют репу) вызвал волну интереса к истории освобождения Праги от нацистов – вот материал о 1-й дивизии РОА под командованием Сергея Буняченко и о захоронениях погибших власовцев в Праге. Или отрывок из книжки Виктора Бердинских и Владимира Веремьева “Краткая история Гулага” (изд-во “Ломоносовъ”) о послевоенном упадке лагерной системы в СССР. Пираты и денди. Список самых известных в истории пиратов, с пояснениями – вы удивитесь, какой он длинный, и Фрэнсис Дрейк даже не самый выдающийся. Или рассказ о монокле Юрия Анненкова из новой книги историка костюма Ольги Хорошиловой “Мода и гении” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”).

Список самых известных в истории пиратов, с пояснениями – вы удивитесь, какой он длинный, и Фрэнсис Дрейк даже не самый выдающийся. Или рассказ о монокле Юрия Анненкова из новой книги историка костюма Ольги Хорошиловой “Мода и гении” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Художница и композитор. Фрагмент из автобиографии Марины Абрамович “Пройти сквозь стены” (изд-во АСТ) – о несчастном детстве. Или большой разговор с композитором Борисом Филановским, хороший.

Искренне Ваши,

Семь Сорок