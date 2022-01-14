Накопилось

Доброе утро!

Король Нидерландов Виллем-Александер решил, чтоб больше не будет ездить на открытие парламента в золотой карете XIX века, украшенной колониальными картинками, на которых убогие темнокожие, стоя на коленях, предлагают белым разнообразные товары, а белый господин в ответ протягивает им книгу. К востоку от Нидерландов все не столь прогрессивно:

Росфинмониторинг включил соратников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в список экстремистов и террористов.

Сайты правительства Украины и нескольких министерств подверглись хакерской атаке.

По данным спецслужб США, Россия готовит провокации в Украине для оправдания полномасштабного вторжения.

Казахстанские правозащитники рассказывают об избиениях и пытках задержанных участников протестов и случайных людей.

Россия иноэкстремистская

Росфинмониторинг включил соратников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в список террористов и экстремистов. Люди, включенные в этот список, лишаются возможности пользоваться любыми банковскими услугами. Для живущих за границей Волкова и Жданова это никаких дополнительных проблем не создаст, но Иван Жданов предупреждает: всё, что было опробовано на ФБК, в дальнейшем всегда получало самое широкое применение.

Национальная комиссия по защите данных Португалии оштрафовала мэрию Лиссабона на 1,25 млн евро за предоставление российскому посольству и МИД РФ личных данных трех организаторов акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Ранее был уволен чиновник, предоставивший эти данные.

Минюст, как всегда по пятницам, обновил реестр “иностранных агентов”. На этот раз туда попали юрлица, созданные “физлицами, выполняющими функцию СМИ – иностранного агента” по требованию закона об “иностранных агентах”: ООО “Данное сообщение”, зарегистрированное Региной Хисамовой и Региной Гималовой из регионального проекта Радио Свобода Idel.Реалии, и ООО “Номер семьдесят семь”, созданное корреспондентом Русской службы “Би-би-си” Андреем Захаровым (он значится в списке “физлиц, выполняющих…” под номером 77).

Российский Минюст разъяснил редактору Настоящего Времени Екатерине Сурначевой, за что ее включили в список “физлиц, выполняющих…”: за то, что она работает в Настоящем Времени (проект Радио Свобода, давно объявленный “иностранным агентом”), принимала участие в журналистских расследованиях “различных изданий о коррупции во властных структурах” и давала ссылки на них в своем фейсбуке.

По данным Free Russia Foundation, в 2021 году из России уехали более полутора тысяч активистов и журналистов (речь идет исключительно о политических эмигрантах). Вот беседы с некоторыми из них.

Из России уехал белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко – по его словам, из-за давления со стороны КГБ Беларуси (сейчас он в Киеве). Зато в Минск отправится ветеран российской политики Борис Грызлов – он назначен послом России в братском государстве.

Гордума Геленджика утвердила новый генплан города, против которого местные жители протестовали всю осень. Он запрещает жилую постройку в прибрежной зоне, из-за чего простые люди могут лишиться своих домов, но в то же время узаконивает все виллы и дворцы, уже построенные на побережье. Народ возмущен.

Но случается и хорошее

“Тотальный диктант” вновь получил президентский грант, которого его в прошлом году лишили за выбор “неправильного” современного автора.

Суд в Москве оправдал (!) координатора проекта Gulagu.net во Владимирской области Бориса Ушакова, которого обвиняли в изнасиловании бывшего следователя МВД (Ушакова задержали летом 2020 года; по его словам, следователи принуждали его дать ложные показания против основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, чтобы получить возможность выдвинуть против него уголовные обвинения и добиться его экстрадиции из Франции, куда Осечкин уехал в 2015 году).

Радиотехническое и кибервоенное

В Москве по делу о взятке арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан. Взятку в размере не менее пяти миллионов ему якобы дал гендиректор Нижегородского НИИ радиотехники.

Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о “локализации” иностранных IT-компаний. Второй компаний, занявшейся “локализацией”, стала сингапурская соцсеть коротких видео Likee.

Суд в Москве арестовал двоих предполагаемых хакеров REvil. Ранее ФСБ отчиталась о задержании 14 членов этой группы. В сообщении ФСБ говорится, что основанием для ликвидации стало обращение “компетентных органов” США. В июне 2021 года ФБР обвинило REvil в кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса – бразильскую компанию JBS. Из-за атаки JBS остановила работу своих заводов в США, Канаде и Австралии и вынуждена была выплатить хакерам 11 млн долларов. В США не исключали, что за REvil стоят российские спецслужбы. Деятельность хакерской группировки внезапно прекратилась в июле 2021 года после звонка Байдена Путину.

В ночь на 14 января сайты правительства Украины и нескольких министерств подверглись хакерской атаке. На заглавной странице сайта МИД хакеры разместили такое сообщение: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли". Официальных обвинений в адрес какой-либо страны пока не последовало, но все вслух подумали на Россию. Атака обсуждала на встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС в Бресте (Франция). Днем 14 января стало известно, что НАТО и Украина подпишут соглашения об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Польское министерство обороны расследует возможную утечку базы материального обеспечения национальной армии, в которой перечислено все имущество, стоящее на учете министерства.

В ожидании провокации

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе трехчасовой пресс-конференции об итогах работы ведомства за прошлый год объяснил, зачем Россия в ультимативной форме потребовала от США и НАТО “гарантий безопасности”: “Накопилось”, – сказал он. Из ответов Лаврова на другие вопросы понятно, что Россия не считает самостоятельными международными игроками не только Украину или отдельные страны Европы, но и Евросоюз в целом. В Украине это тоже понимают: президент Зеленский предложил Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным.

У администрации США есть данные, что Россия подготовила группу лиц для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения.

В Украине активно готовятся к войне (в том числе партизанской), а Швеция на всякий случай укрепила оборону острова Готланд. Российской фондовый рынок продолжил падение – вместе с рублем.

Алматы под присмотром спецслужб

В Казахстане продолжаются задержания участников протестов: по официальному сообщению, в крупнейшем городе страны Алматы задержаны еще две тысячи человек, семь человек власти считают пропавшими без вести. Правозащитники считают пропавшими без вести не менее 350 человек, и число убитых среди них постоянно растет по мере подтверждения информации. Участников митингов забирают не только из дома, но и из больниц и даже из реанимации. Задержанных избивают и пытают – вот несколько историй с именами и фамилиями. Делается это, вероятно, с целью обнаружения “террористов”, о нападении которых на страну заявлял президент Токаев. По мнению политолога Димаша Альжанова, Алматы еще долго будет оставаться под пристальным вниманием спецслужб, а реакция граждан на происходящее последует, когда станет понятным масштаб расправ.

Из Казахстана выведены кыргызские, таджикские, армянские и белорусские военные, полный вывод российских частей ожидается к 19 января.

Тем временем журналисты “Важных историй” нашли у сына президента Казахстана Тимура Токаева квартиру и дом в Швейцарии – в придачу к квартире и даче в Москве.

Хроники пандемии

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 23 820, смертность остается на прежнем уровне – 739 человек в сутки. Московская мэрия ожидает резкого роста заболеваемости (от 30 до 90 тысяч за сутки) в ближайшие две недели – в этом случае в городе могут объявить внеочередные каникулы или перевести школьников на дистанционное обучение.

Вице-премьер Голикова обещает, что с 1 февраля станет возможным получение QR-кода по уровню антител: этой опцией смогут воспользоваться переболевшие, но не обращавшиеся к врачу, а также иностранцы, привитые западными вакцинами.

В Турции скоро начнут делать платные прививки иностранным туристам, в том числе вакциной Pfizer. Поскольку турецкие QR-коды подключены к европейской системе, потом с ними можно будет свободно путешествовать по Европе.

Власти Австралии вновь аннулировали визу непривитому теннисисту Джоковичу. Шансы на то, что он сможет принять участие в Australian Open, начинают таять.

Ссылки для чтения

История. Отрывок из книги Павла Лукина “Новгород и Венеция: сравнительно-исторические очерки становления республиканского строя” (изд-во ЕУ СПб) – о том, зачем венецианцам понадобилась легенда об их происхождении от жителей древней Трои. Или фрагмент исследования Андрея Щеглова “«Навеки вместе»: Швеция, Дания и Норвегия в XIV-XV веках” (изд-во “Евразия”) – об особенностях союза, заключенного тремя странами в шведском городе Кальмаре в 1397 году.

Отрывок из книги Павла Лукина “Новгород и Венеция: сравнительно-исторические очерки становления республиканского строя” (изд-во ЕУ СПб) – о том, зачем венецианцам понадобилась легенда об их происхождении от жителей древней Трои. Или фрагмент исследования Андрея Щеглова “«Навеки вместе»: Швеция, Дания и Норвегия в XIV-XV веках” (изд-во “Евразия”) – об особенностях союза, заключенного тремя странами в шведском городе Кальмаре в 1397 году. Философия. Двухчастная беседа с историком философии Петром Резвых, специалистом по Шеллингу – в шеллинговедении, как выясняется, не так давно случились эпохальные открытия: часть первая, часть вторая.

Двухчастная беседа с историком философии Петром Резвых, специалистом по Шеллингу – в шеллинговедении, как выясняется, не так давно случились эпохальные открытия: часть первая, часть вторая. Лингвисты и литературоведы. Глава из книги Марии Бурас “Лингвисты, пришедшие с холода” (вышла в “Редакции Елены Шубиной”), посвященная Владимиру Успенскому. Или беседа Татьяны Вольтской с мандельштамоведами – об открывающейся 17 января в Петербурге международной конференции "Страх и муза: Ахматова, Мандельштам и их время".

Глава из книги Марии Бурас “Лингвисты, пришедшие с холода” (вышла в “Редакции Елены Шубиной”), посвященная Владимиру Успенскому. Или беседа Татьяны Вольтской с мандельштамоведами – об открывающейся 17 января в Петербурге международной конференции "Страх и муза: Ахматова, Мандельштам и их время". Разговоры с переводчиками. Интервью с востоковедом и лингвистом Юрием Боевым, который перевел на русский язык культовое произведение тайской прозы “Дети Исана” писателя Кхампхуна Бунтхави. Или беседа с журналистом Леонидом Бершидским, который заново перевел “Процесс” Кафки и нашел там “несколько неожиданных вещей”.

Интервью с востоковедом и лингвистом Юрием Боевым, который перевел на русский язык культовое произведение тайской прозы “Дети Исана” писателя Кхампхуна Бунтхави. Или беседа с журналистом Леонидом Бершидским, который заново перевел “Процесс” Кафки и нашел там “несколько неожиданных вещей”. Науки о странном. Отрывок из исследования Кристиана Буша “Неслучайная случайность: Как управлять удачей и что такое серендипность” (изд-во “Альпина Паблишер”) – о том, как развить серендипное мировоззрение. Или фрагмент из книги американского нейробиолога Майкла Газзаниги “Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии” (изд-во Corpus) – о важности бессознательных процессов, которые управляют нашими поступками.

Искренне Ваши,

Семь Сорок