Накопилось

Доброе утро!
Король Нидерландов Виллем-Александер решил, чтоб больше не будет ездить на открытие парламента в золотой карете XIX века, украшенной колониальными картинками, на которых убогие темнокожие, стоя на коленях, предлагают белым разнообразные товары, а белый господин в ответ протягивает им книгу. К востоку от Нидерландов все не столь прогрессивно:
- Росфинмониторинг включил соратников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в список экстремистов и террористов.
- Сайты правительства Украины и нескольких министерств подверглись хакерской атаке.
- По данным спецслужб США, Россия готовит провокации в Украине для оправдания полномасштабного вторжения.
- Казахстанские правозащитники рассказывают об избиениях и пытках задержанных участников протестов и случайных людей.
Россия иноэкстремистская
- Росфинмониторинг включил соратников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в список террористов и экстремистов. Люди, включенные в этот список, лишаются возможности пользоваться любыми банковскими услугами. Для живущих за границей Волкова и Жданова это никаких дополнительных проблем не создаст, но Иван Жданов предупреждает: всё, что было опробовано на ФБК, в дальнейшем всегда получало самое широкое применение.
- Национальная комиссия по защите данных Португалии оштрафовала мэрию Лиссабона на 1,25 млн евро за предоставление российскому посольству и МИД РФ личных данных трех организаторов акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Ранее был уволен чиновник, предоставивший эти данные.
- Минюст, как всегда по пятницам, обновил реестр “иностранных агентов”. На этот раз туда попали юрлица, созданные “физлицами, выполняющими функцию СМИ – иностранного агента” по требованию закона об “иностранных агентах”: ООО “Данное сообщение”, зарегистрированное Региной Хисамовой и Региной Гималовой из регионального проекта Радио Свобода Idel.Реалии, и ООО “Номер семьдесят семь”, созданное корреспондентом Русской службы “Би-би-си” Андреем Захаровым (он значится в списке “физлиц, выполняющих…” под номером 77).
- Российский Минюст разъяснил редактору Настоящего Времени Екатерине Сурначевой, за что ее включили в список “физлиц, выполняющих…”: за то, что она работает в Настоящем Времени (проект Радио Свобода, давно объявленный “иностранным агентом”), принимала участие в журналистских расследованиях “различных изданий о коррупции во властных структурах” и давала ссылки на них в своем фейсбуке.
- По данным Free Russia Foundation, в 2021 году из России уехали более полутора тысяч активистов и журналистов (речь идет исключительно о политических эмигрантах). Вот беседы с некоторыми из них.
- Из России уехал белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко – по его словам, из-за давления со стороны КГБ Беларуси (сейчас он в Киеве). Зато в Минск отправится ветеран российской политики Борис Грызлов – он назначен послом России в братском государстве.
- Гордума Геленджика утвердила новый генплан города, против которого местные жители протестовали всю осень. Он запрещает жилую постройку в прибрежной зоне, из-за чего простые люди могут лишиться своих домов, но в то же время узаконивает все виллы и дворцы, уже построенные на побережье. Народ возмущен.
Но случается и хорошее
“Тотальный диктант” вновь получил президентский грант, которого его в прошлом году лишили за выбор “неправильного” современного автора.
Суд в Москве оправдал (!) координатора проекта Gulagu.net во Владимирской области Бориса Ушакова, которого обвиняли в изнасиловании бывшего следователя МВД (Ушакова задержали летом 2020 года; по его словам, следователи принуждали его дать ложные показания против основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, чтобы получить возможность выдвинуть против него уголовные обвинения и добиться его экстрадиции из Франции, куда Осечкин уехал в 2015 году).
Радиотехническое и кибервоенное
- В Москве по делу о взятке арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан. Взятку в размере не менее пяти миллионов ему якобы дал гендиректор Нижегородского НИИ радиотехники.
- Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о “локализации” иностранных IT-компаний. Второй компаний, занявшейся “локализацией”, стала сингапурская соцсеть коротких видео Likee.
- Суд в Москве арестовал двоих предполагаемых хакеров REvil. Ранее ФСБ отчиталась о задержании 14 членов этой группы. В сообщении ФСБ говорится, что основанием для ликвидации стало обращение “компетентных органов” США. В июне 2021 года ФБР обвинило REvil в кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса – бразильскую компанию JBS. Из-за атаки JBS остановила работу своих заводов в США, Канаде и Австралии и вынуждена была выплатить хакерам 11 млн долларов. В США не исключали, что за REvil стоят российские спецслужбы. Деятельность хакерской группировки внезапно прекратилась в июле 2021 года после звонка Байдена Путину.
- В ночь на 14 января сайты правительства Украины и нескольких министерств подверглись хакерской атаке. На заглавной странице сайта МИД хакеры разместили такое сообщение: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли". Официальных обвинений в адрес какой-либо страны пока не последовало, но все вслух подумали на Россию. Атака обсуждала на встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС в Бресте (Франция). Днем 14 января стало известно, что НАТО и Украина подпишут соглашения об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности.
- Польское министерство обороны расследует возможную утечку базы материального обеспечения национальной армии, в которой перечислено все имущество, стоящее на учете министерства.
В ожидании провокации
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе трехчасовой пресс-конференции об итогах работы ведомства за прошлый год объяснил, зачем Россия в ультимативной форме потребовала от США и НАТО “гарантий безопасности”: “Накопилось”, – сказал он. Из ответов Лаврова на другие вопросы понятно, что Россия не считает самостоятельными международными игроками не только Украину или отдельные страны Европы, но и Евросоюз в целом. В Украине это тоже понимают: президент Зеленский предложил Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным.
У администрации США есть данные, что Россия подготовила группу лиц для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения.
В Украине активно готовятся к войне (в том числе партизанской), а Швеция на всякий случай укрепила оборону острова Готланд. Российской фондовый рынок продолжил падение – вместе с рублем.
Алматы под присмотром спецслужб
В Казахстане продолжаются задержания участников протестов: по официальному сообщению, в крупнейшем городе страны Алматы задержаны еще две тысячи человек, семь человек власти считают пропавшими без вести. Правозащитники считают пропавшими без вести не менее 350 человек, и число убитых среди них постоянно растет по мере подтверждения информации. Участников митингов забирают не только из дома, но и из больниц и даже из реанимации. Задержанных избивают и пытают – вот несколько историй с именами и фамилиями. Делается это, вероятно, с целью обнаружения “террористов”, о нападении которых на страну заявлял президент Токаев. По мнению политолога Димаша Альжанова, Алматы еще долго будет оставаться под пристальным вниманием спецслужб, а реакция граждан на происходящее последует, когда станет понятным масштаб расправ.
Из Казахстана выведены кыргызские, таджикские, армянские и белорусские военные, полный вывод российских частей ожидается к 19 января.
Тем временем журналисты “Важных историй” нашли у сына президента Казахстана Тимура Токаева квартиру и дом в Швейцарии – в придачу к квартире и даче в Москве.
Хроники пандемии
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 23 820, смертность остается на прежнем уровне – 739 человек в сутки. Московская мэрия ожидает резкого роста заболеваемости (от 30 до 90 тысяч за сутки) в ближайшие две недели – в этом случае в городе могут объявить внеочередные каникулы или перевести школьников на дистанционное обучение.
Вице-премьер Голикова обещает, что с 1 февраля станет возможным получение QR-кода по уровню антител: этой опцией смогут воспользоваться переболевшие, но не обращавшиеся к врачу, а также иностранцы, привитые западными вакцинами.
В Турции скоро начнут делать платные прививки иностранным туристам, в том числе вакциной Pfizer. Поскольку турецкие QR-коды подключены к европейской системе, потом с ними можно будет свободно путешествовать по Европе.
Власти Австралии вновь аннулировали визу непривитому теннисисту Джоковичу. Шансы на то, что он сможет принять участие в Australian Open, начинают таять.
Ссылки для чтения
- История. Отрывок из книги Павла Лукина “Новгород и Венеция: сравнительно-исторические очерки становления республиканского строя” (изд-во ЕУ СПб) – о том, зачем венецианцам понадобилась легенда об их происхождении от жителей древней Трои. Или фрагмент исследования Андрея Щеглова “«Навеки вместе»: Швеция, Дания и Норвегия в XIV-XV веках” (изд-во “Евразия”) – об особенностях союза, заключенного тремя странами в шведском городе Кальмаре в 1397 году.
- Философия. Двухчастная беседа с историком философии Петром Резвых, специалистом по Шеллингу – в шеллинговедении, как выясняется, не так давно случились эпохальные открытия: часть первая, часть вторая.
- Лингвисты и литературоведы. Глава из книги Марии Бурас “Лингвисты, пришедшие с холода” (вышла в “Редакции Елены Шубиной”), посвященная Владимиру Успенскому. Или беседа Татьяны Вольтской с мандельштамоведами – об открывающейся 17 января в Петербурге международной конференции "Страх и муза: Ахматова, Мандельштам и их время".
- Разговоры с переводчиками. Интервью с востоковедом и лингвистом Юрием Боевым, который перевел на русский язык культовое произведение тайской прозы “Дети Исана” писателя Кхампхуна Бунтхави. Или беседа с журналистом Леонидом Бершидским, который заново перевел “Процесс” Кафки и нашел там “несколько неожиданных вещей”.
- Науки о странном. Отрывок из исследования Кристиана Буша “Неслучайная случайность: Как управлять удачей и что такое серендипность” (изд-во “Альпина Паблишер”) – о том, как развить серендипное мировоззрение. Или фрагмент из книги американского нейробиолога Майкла Газзаниги “Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии” (изд-во Corpus) – о важности бессознательных процессов, которые управляют нашими поступками.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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