История равна педофилии, протесты – расстрелам

Доброе утро!
В Мурманской области кто-то украл мост через речку Умба, а у Навального опять украли Россию будущего – в смысле название партии, которую он упорно пытается зарегистрировать. В остальном так:
- Директора Медвежьегорского музея Сергея Колтырина приговорили к 9 годам колонии за педофилию. Он вместе с Юрием Дмитриевым раскапывал захоронения жертв сталинских расстрелов в Сандармохе.
- Вынесенный в Новгородской области штраф за “сказочного Путина” порождает новые протоколы о “явном неуважении к власти”: теперь их составляют за комментарии к первому штрафу.
- Песков сказал, что вопрос об освобождении украинских моряков (отпустить которых Россию обязал Международный трибунал по морскому праву) должен решать российский суд. Мосгорсуд оставил их всех под арестом.
- Парламент Австрии выразил недоверие канцлеру Курцу и его правительству.
Карельские “педофилы” и московские “экстремисты”
Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии по статье о педофилии Сергея Колтырина – краеведа, историка и директора Медвежьегорского музея, соратника главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Ранее обвинения по аналогичной статье были предъявлены самому Дмитриеву – с той разницей, что его обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней приемной дочери.
Колтырин не раз выступал в поддержку Дмитриева. Именно он курировал раскопки в Сандармохе, где Дмитриев нашел захоронения расстрелянных в годы сталинского террора. Защита краеведов связывает уголовные дела с желанием ФСБ выдать захоронения жертв репрессий за могилы советских военнопленных, якобы расстрелянных финнами в ходе Зимней войны.
Суд в Москве продлил на полгода аресты обвиняемым по делу о “создании экстремистской организации” “Новое величие”. При этому “секретный свидетель”, на показаниях которого все это дело построено, жалуется на “травлю в интернете” со стороны правозащитников.
Украинские моряки
Утром в понедельник пресс-секретарь Путина, комментируя постановление Международного трибунала ООН по морскому праву о немедленном освобождении 24 украинских моряков и трех кораблей, сказал, что их судьбу должен решить российский суд. Вечером в понедельник Мосгорсуд оставил их всех под арестом.
МИД Украины требует от Москвы назвать время и место освобождения моряков, захваченных в Черном море в ноябре прошлого года, и призывает внешнеполитические ведомства других стран тоже обратиться с этим вопросом в российский МИД.
Что будет дальше, предсказать никто не берется. По словам адвоката Ильи Новикова, до сих пор никто не решался нарушить прямой приказ Международного трибунала. Здесь интервью с Новиковым и с отцом одного из захваченных моряков.
Эффект “сказочного”
В конце апреля в Чудово Новгородской области был вынесен первый штраф по закону о “явном неуважении к власти” за высказанный в ВК тезис “Путин – сказочный *******” (цитата из фильма). Теперь на ближайшего соратника Навального Леонида Волкова (отбывающего 20 суток за организацию митинга против пенсионной реформы) составлен протокол о “явном неуважении к власти” за публикацию в твиттере аудиозаписи оглашения чудовского решения, а на жителя Смоленска – за комментарий в ВК к новости о чудовском решении: “Знает каждый гражданин, кто ***** №1”.
“Кровь святых царственных страстотерпцев”
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства церкви св. Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга с расстрелом царской семьи. Сейчас, по его словам, из Екатеринбурга “прогремел вызов”, как сто лет назад – выстрел. И пролилась “кровь святых царственных страстотерпцев”.
По данным ОВД-Инфо, защитникам сквера звонят неизвестные, представляются сотрудниками ФСБ и уголовного розыска и зовут на беседы. Депутату заксобрания Саратовской области Николаю Бондаренко пришлось по требованию Роскомнадзора удалить со своего канала в ютьюбе видео о протестах в Екатеринбурге.
В Архангельской области, где уже почти год продолжаются протесты против строительства мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес, охранники избили протестующих. Двое попали в больницу, еще двоих задержали. Вот здесь целый фильм об этом противостоянии.
Прочее российское
- Нападения на журналистов. В Ставрополе человек с ножом напал на сотрудников газеты КПРФ, не принявших его статью о Сталине (четверо ранены). Глава одного из районов Хакасии напал на журналиста после вопроса о том, почему погорельцы уже четыре года живут в нечеловеческих условиях (главу района оперативно исключили из "Единой России", СК возбудил уголовное дело).
- Новости суверенного туризма. Сотрудникам Росгвардии в Новосибирской области с середины мая разрешено посещать только 14 стран (Китай, Кубу, Беларусь, Азербайджан, Вьетнам, Индонезию, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). При этом про Китай генконсульство России в Гуанчжоу предупреждает: на границе люди в форме выборочно читают переписку въезжающих в мессенджерах и, прочитав, могут развернуть обратно.
- Женщины в Чечне. Здесь история о том, что происходит, когда женщина пытается пожаловаться в полицию на изнасилование, здесь – хороший рассказ о документальном спектакле "Голоса" на основе свидетельств женщин из ЛГБТ-сообщества, которым удалось бежать из Чечни.
Украинское
Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил передовые позиции войск в Донбассе; администрация Зеленского собирается до конца года переехать из здания на Банковой, потому что там плохой интернет.
Вернувшийся в Украину олигарх Коломойский в большом интервью назвал Зеленского “циничным бизнесменом” и пообещал Юлии Тимошенко поддержку на парламентских выборах. Ранее Коломойский публично посоветовал Зеленскому объявить дефолт Украины, чтобы договориться о новых условиях финансирования с Международным валютным фондом. Сегодня Зеленский как раз встречается с представителями МВФ.
В мире
- Сегодня в Брюсселе состоится экстренный саммит ЕС по итогам выборов в Европарламент. (Вот здесь хороший комментарий к этим самым итогам).
- Парламент Австрии выразил недоверие канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству после скандала с “богатой россиянкой”. Временно исполнять обязанности канцлера будет бывший министр финансов Хартвиг Лёгер, потом президент назначит временного канцлера. Внеочередные выборы в парламент должны пройти в сентябре.
- После заявления уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна о том, что евреям в Германии лучше не носить кипу просто так, газета Bild вышла с выкройкой кипы на обложке. В комментарии главреда говорится: “Если хоть один человек в нашей стране не может носить кипу, не подвергая себя опасности, то ответ на это может быть только один – кипу должны носить все”.
- В Японии мужчина с ножом напал на людей, ждавших автобуса на остановке. Около 15 раненых (среди них – дети), два человека, по предварительным данным, погибли. Нападавший перед задержанием успел нанести ранения самому себе.
Шесть ссылок
- Тяжкие раздумья. Текст Николая Эппле о том, как принять трудное прошлое – он написан в защиту историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева (и до приговора Колтырину). Или текст иного рода – позднее эссе Симоны Вейль “Личность и священное”, в котором она отзывается на проект политической декларации голлистской группы в Лондоне, громит персонализм, понятие прав и свобод и апеллирует к священному.
- Три разговора. (1) Большое интервью, которое Любовь Аркус (киновед, сценарист, режиссер, главред журнала “Сеанс”, учредитель фонда “Выход в Санкт-Петербурге” и руководитель Центра “Антон тут рядом”) то ли дала, то ли не дала Катерине Гордеевой – как всегда у Катерины Гордеевой, очень проникновенно. (2) Разговор с философом Еленой Петровской – о детском чтении, выборе пути, Институте философии 90-х годов, приездах Деррида и прочих занимательных вещах. (3) Интервью с популяризатором науки Александром Панчиным об истоках консприрологии и кризисе авторитета науки в наши дни (это интервью – часть очередного выпуска “Новой этики” о суевериях и теориях заговора, почитайте).
- О медведях. Хороший текст Алисы Веселковой о том, почему белые медведи все чаще встречаются с человеком – с конкретикой, а не просто про изменение климата.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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