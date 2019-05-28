История равна педофилии, протесты – расстрелам

Доброе утро!

В Мурманской области кто-то украл мост через речку Умба, а у Навального опять украли Россию будущего – в смысле название партии, которую он упорно пытается зарегистрировать. В остальном так:

Директора Медвежьегорского музея Сергея Колтырина приговорили к 9 годам колонии за педофилию. Он вместе с Юрием Дмитриевым раскапывал захоронения жертв сталинских расстрелов в Сандармохе.

Вынесенный в Новгородской области штраф за “сказочного Путина” порождает новые протоколы о “явном неуважении к власти”: теперь их составляют за комментарии к первому штрафу.

Песков сказал, что вопрос об освобождении украинских моряков (отпустить которых Россию обязал Международный трибунал по морскому праву) должен решать российский суд. Мосгорсуд оставил их всех под арестом.

Парламент Австрии выразил недоверие канцлеру Курцу и его правительству.

Карельские “педофилы” и московские “экстремисты”

Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии по статье о педофилии Сергея Колтырина – краеведа, историка и директора Медвежьегорского музея, соратника главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Ранее обвинения по аналогичной статье были предъявлены самому Дмитриеву – с той разницей, что его обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней приемной дочери.

Колтырин не раз выступал в поддержку Дмитриева. Именно он курировал раскопки в Сандармохе, где Дмитриев нашел захоронения расстрелянных в годы сталинского террора. Защита краеведов связывает уголовные дела с желанием ФСБ выдать захоронения жертв репрессий за могилы советских военнопленных, якобы расстрелянных финнами в ходе Зимней войны.

Суд в Москве продлил на полгода аресты обвиняемым по делу о “создании экстремистской организации” “Новое величие”. При этому “секретный свидетель”, на показаниях которого все это дело построено, жалуется на “травлю в интернете” со стороны правозащитников.

Украинские моряки

Утром в понедельник пресс-секретарь Путина, комментируя постановление Международного трибунала ООН по морскому праву о немедленном освобождении 24 украинских моряков и трех кораблей, сказал, что их судьбу должен решить российский суд. Вечером в понедельник Мосгорсуд оставил их всех под арестом.

МИД Украины требует от Москвы назвать время и место освобождения моряков, захваченных в Черном море в ноябре прошлого года, и призывает внешнеполитические ведомства других стран тоже обратиться с этим вопросом в российский МИД.

Что будет дальше, предсказать никто не берется. По словам адвоката Ильи Новикова, до сих пор никто не решался нарушить прямой приказ Международного трибунала. Здесь интервью с Новиковым и с отцом одного из захваченных моряков.

Эффект “сказочного”

В конце апреля в Чудово Новгородской области был вынесен первый штраф по закону о “явном неуважении к власти” за высказанный в ВК тезис “Путин – сказочный *******” (цитата из фильма). Теперь на ближайшего соратника Навального Леонида Волкова (отбывающего 20 суток за организацию митинга против пенсионной реформы) составлен протокол о “явном неуважении к власти” за публикацию в твиттере аудиозаписи оглашения чудовского решения, а на жителя Смоленска – за комментарий в ВК к новости о чудовском решении: “Знает каждый гражданин, кто ***** №1”.

“Кровь святых царственных страстотерпцев”

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства церкви св. Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга с расстрелом царской семьи. Сейчас, по его словам, из Екатеринбурга “прогремел вызов”, как сто лет назад – выстрел. И пролилась “кровь святых царственных страстотерпцев”.

По данным ОВД-Инфо, защитникам сквера звонят неизвестные, представляются сотрудниками ФСБ и уголовного розыска и зовут на беседы. Депутату заксобрания Саратовской области Николаю Бондаренко пришлось по требованию Роскомнадзора удалить со своего канала в ютьюбе видео о протестах в Екатеринбурге.

В Архангельской области, где уже почти год продолжаются протесты против строительства мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес, охранники избили протестующих. Двое попали в больницу, еще двоих задержали. Вот здесь целый фильм об этом противостоянии.

Прочее российское

Нападения на журналистов. В Ставрополе человек с ножом напал на сотрудников газеты КПРФ, не принявших его статью о Сталине (четверо ранены). Глава одного из районов Хакасии напал на журналиста после вопроса о том, почему погорельцы уже четыре года живут в нечеловеческих условиях (главу района оперативно исключили из "Единой России", СК возбудил уголовное дело).

Новости суверенного туризма. Сотрудникам Росгвардии в Новосибирской области с середины мая разрешено посещать только 14 стран (Китай, Кубу, Беларусь, Азербайджан, Вьетнам, Индонезию, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). При этом про Китай генконсульство России в Гуанчжоу предупреждает: на границе люди в форме выборочно читают переписку въезжающих в мессенджерах и, прочитав, могут развернуть обратно.

Женщины в Чечне. Здесь история о том, что происходит, когда женщина пытается пожаловаться в полицию на изнасилование, здесь – хороший рассказ о документальном спектакле "Голоса" на основе свидетельств женщин из ЛГБТ-сообщества, которым удалось бежать из Чечни.

Украинское

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил передовые позиции войск в Донбассе; администрация Зеленского собирается до конца года переехать из здания на Банковой, потому что там плохой интернет.

Вернувшийся в Украину олигарх Коломойский в большом интервью назвал Зеленского “циничным бизнесменом” и пообещал Юлии Тимошенко поддержку на парламентских выборах. Ранее Коломойский публично посоветовал Зеленскому объявить дефолт Украины, чтобы договориться о новых условиях финансирования с Международным валютным фондом. Сегодня Зеленский как раз встречается с представителями МВФ.

В мире

Сегодня в Брюсселе состоится экстренный саммит ЕС по итогам выборов в Европарламент. (Вот здесь хороший комментарий к этим самым итогам).

Парламент Австрии выразил недоверие канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству после скандала с “богатой россиянкой”. Временно исполнять обязанности канцлера будет бывший министр финансов Хартвиг Лёгер, потом президент назначит временного канцлера. Внеочередные выборы в парламент должны пройти в сентябре.

После заявления уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна о том, что евреям в Германии лучше не носить кипу просто так, газета Bild вышла с выкройкой кипы на обложке. В комментарии главреда говорится: “Если хоть один человек в нашей стране не может носить кипу, не подвергая себя опасности, то ответ на это может быть только один – кипу должны носить все”.

В Японии мужчина с ножом напал на людей, ждавших автобуса на остановке. Около 15 раненых (среди них – дети), два человека, по предварительным данным, погибли. Нападавший перед задержанием успел нанести ранения самому себе.

Шесть ссылок

Тяжкие раздумья. Текст Николая Эппле о том, как принять трудное прошлое – он написан в защиту историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева (и до приговора Колтырину). Или текст иного рода – позднее эссе Симоны Вейль “Личность и священное”, в котором она отзывается на проект политической декларации голлистской группы в Лондоне, громит персонализм, понятие прав и свобод и апеллирует к священному.

Три разговора. (1) Большое интервью, которое Любовь Аркус (киновед, сценарист, режиссер, главред журнала “Сеанс”, учредитель фонда “Выход в Санкт-Петербурге” и руководитель Центра “Антон тут рядом”) то ли дала, то ли не дала Катерине Гордеевой – как всегда у Катерины Гордеевой, очень проникновенно. (2) Разговор с философом Еленой Петровской – о детском чтении, выборе пути, Институте философии 90-х годов, приездах Деррида и прочих занимательных вещах. (3) Интервью с популяризатором науки Александром Панчиным об истоках консприрологии и кризисе авторитета науки в наши дни (это интервью – часть очередного выпуска “Новой этики” о суевериях и теориях заговора, почитайте).

О медведях. Хороший текст Алисы Веселковой о том, почему белые медведи все чаще встречаются с человеком – с конкретикой, а не просто про изменение климата.

Искренне Ваши,

Семь Сорок