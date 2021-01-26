Трусы на копыто коня

Доброе утро!

Если вам очень хочется публично отождествить роли СССР и Германии во Второй мировой войне, то поспешите сделать это до 1 июля, потому что именно к этой дате Путин поручил подготовить законопроект о запрете такого отождествления. Если же вернуться в настоящее, то происходит вот что:

В связи с субботними митингами в России возбуждены не менее 15 уголовных дел.

В воскресенье в Петербурге полиция задержала около 40 участников акции, которой не было.

Юриста ФБК, гражданина Беларуси Владлена Лося вывезли из России в наручниках с мешком на голове.

Джо Байден вернул трансгендерам право служить в американской армии.

Дворец ничейный в рамках закона

В честь Татьянина дня Путин пообщался по видеосвязи со студентами. Студент из Уфы по фамилии Чемезов спросил Путина про дворец. Тот отвечал семь минут. Фильм ФБК он не смотрел, но “листал видеоподборки”. Дворец ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежал, но вообще заключать брачный договор президент студентам не рекомендует, а детей желает побольше. И стилем баттерфляй он плавает “корявенько”. Но когда отойдет от дел, устроится юрисконсультом в “Абрау-Дюрсо”. Потому что бизнес его никогда не интересовал. (Вот полная расшифровка этого риторического шедевра).

Меж тем еще один подрядчик подтвердил связь между дворцом в Геленджике и Путиным, а Росреестр скрыл данные о недвижимости еще одной группы высокопоставленных чиновников МВД.

Студенты спросили Путина и про митинги 23 января. Он подтвердил, что все люди имеют право выражать свою точку зрения, но “в рамках закона”. И дальше долго говорил про Первую мировую войну, ужасные 90-е, катастрофический распад СССР и недавний захват Капитолия сторонниками Трампа. В общем, “раскачка” общества и государства – это плохо, тем более, что времени на нее нет.

Про недопустимость “прикрываться детьми” Путин тоже сказал, но полностью эту тему отработали на государственных телеканалах, где митингующих называли “политическими педофилами”. На митингах общей численностью в 300 тысяч человек полиции удалось найти 195 несовершеннолетних. Здесь эксперты рассказывают, как власть искажает портрет протестующих в России.

Рамки закона

Прокуратура Химок не нашла нарушений в том, что Навального судили прямо в отделении полиции по представлению начальника химкинского ОВД №2.

Российские власти называют митинги 23 января незаконными, потому что никто не подавал заявок на их проведение (чтобы не получать неминуемый отказ). Почему иначе поступить было нельзя, здесь объясняет директор ФБК Иван Жданов. Следующие акции, назначенные на полдень воскресенья, 31 января, тоже согласовываться не будут.

По обновленным данным, в минувшую субботу по всей России было задержано 3770 человек. В одной только Москве возбуждено 448 административных дел (из них рассмотрены только 93), 30 человек арестованы на срок от 7 до 15 суток, 64 человека оштрафованы на суммы от 10 до 250 тысяч рублей. Уголовных дел по всей стране не менее 15, вот их обзор. В Краснодаре, в частности, возбуждено уголовное дело о “хулиганстве по мотивам ненависти”: во время митинга гражданин Егоров залез на памятник Кубанскому казачеству возле администрации Краснодарского края, после чего “надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок”. Еще частные случаи:

В Москве преподавателя Института театрального искусства им. Кобзона, задержанного на акции в субботу, уволили с работы за “аморальный поступок”. Приказ был подписан до того, как суд назначил теперь уже бывшему преподавателю штраф.

В воскресенье в Петербурге полиция задержала на Невском около 40 случайных прохожих; на них составили протоколы об участии в несанкционированной акции (которой на самом деле не было).

В Астрахани силовики задержали студентку Веру Иноземцеву, отобрали у нее телефон, запостили от ее имени призывы выходить на митинг, отпустили, а потом снова задержали, чтобы предъявить ей обвинение в призывах к участию в незаконных действиях. Вот ее рассказ.

В Хабаровске используют прошлогоднюю московскую методику: человеку назначают наказание, а потом моментально задерживают для назначения следующего, уже по другому поводу. Журналиста Бориса Жирнова арестовали на 10 суток и оштрафовали на 150 тысяч рублей, главу хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина оштрафовали на 150 тысяч за “нарушение правил проведения митинга” и задержали на выходе из суда за “неповиновение законному требованию полиции”.

И вопрос чисто теоретический: можно ли завести уголовное дело за снежок, брошенный в полицейского? На практике, понятно, можно, а что говорит закон?

Препятствующие объекты

По уточненным данным, в Москве в субботу разного рода ранения получили 40 человек. Среди них несколько журналистов, вот что они рассказывают.

Символом полицейского насилия стала Маргарита Юдина, которую омоновец ударил ногой в живот и сбил на землю. Вот разговор с ней. Юдина сожалеет, что растерялась, когда силовики пришли к ней в больницу просить прощения: “Надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу”. Теперь она все же собирается обратиться с заявлением в Следственный комитет. Возбудить уголовное дело в связи с насилием по отношении к Юдиной требовал даже депутат Госдумы Александр Хинштейн. В то же время доверенное лицо Путина на выборах, бывший представитель оперштаба по коронавирусу, врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия омоновца, назвав Юдину “объектом, препятствующим выполнению его (омоновца) задачи”.

Здесь – подборка рассказов участников акции, избитых в Петербурге и Пскове.

Реакции и комментарии

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков подвел итоги субботних акций. Он назвал их успешными, отметив небывалую географию протестов, их всенародный характер и “300 тысяч побед над страхом”.

На акциях в разных российских городах было довольно много известных людей, вот целое видео о них. Вот впечатления Татьяны Лазаревой и Виктора Шендеровича, а вот прогноз политолога Андрея Колесникова: “Конфликтность будет усиливаться, потому что власть не будет уже слушать гражданское общество, она выбрала силовой сценарий, никаких уступок не будет”.

На сайте “КиноСоюза” (это такой альтернативный союз кинематографистов России) появилось заявление с осуждением уголовного преследования Алексея Навального и его соратников.

Глава МИД Украины тоже осудил преследование Навального по принципу “враг моего врага – мой друг” (отметив, что за слова “Крым – не бутерброд” ему еще придется ответить перед Украиной) и призвал страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении России. Страны Евросоюза этот вопрос обсудили и решили для начала попытаться миром склонить российские власти к освобождению Навального.

Послу США в России выразили протест в связи с публикацией в соцсетях маршрутов субботних акций, но тот ответил, что должен был предупредить о протестах граждан США и показать, куда ходить не надо (участвовать в акциях им не рекомендовалось).

Лось и Лосик

Юрист ФБК, гражданин Беларуси Владлен Лось рассказал, что после окончания административного ареста его вывезли из Москвы на границу Беларуси в наручниках и с мешком на голове и запретили въезд в Россию на пять лет. Дорога заняла около десяти часов. В Беларуси его задерживать не стали, и он уже улетел за границу.

Белорусский блогер Игорь Лосик прекратил голодовку в СИЗО (она продолжалась более 40 дней). В сообщении, переданном через адвоката, он сказал, что его потрясла волна солидарности и просьбы сотен и тысяч белорусов дожить до победы здоровым.

Американское

Президент США Джо Байден отменил введенный Трампом запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах.

Сенат США занимается утверждением членов новой администрации, но Палата представителей уже передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Процесс ее рассмотрения начнется 8 февраля.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 19 290. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 738 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 69 918 человек (+456 за сутки). Россия разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

В других странах по-разному: Израиль на неделю прерывает международное авиасообщение, чтобы в страну не попали новые штаммы коронавируса (хотя компания Moderna заявляет, что ее вакцина с ними справляется). Украина ослабляет ограничения, в столице Испании Мадриде они, наоборот, усиливаются. В Австрии и Франции в общественные места теперь можно ходить только в респираторах FFP2, причем во Франции обсуждают еще и новый локдаун.

В Нидерландах недовольные локдауном протестуют уже два дня подряд; в Бишкеке на протесты к Минздраву вышли родственники умерших от Covid-19.

Шесть ссылок

Достоевский. Беседа с достоевистом Татьяной Касаткиной о “Братьях Карамазовых”. Или 13 самых популярных легенд о Достоевском.

Беседа с достоевистом Татьяной Касаткиной о “Братьях Карамазовых”. Или 13 самых популярных легенд о Достоевском. Годовщины. К дню рождения Высоцкого – разговор с Константином Мустафиди, который стал первым записывать его на профессиональную аппаратуру. К 120-летию Михаила Ромма – рассказ об одном из главных его фильмов, “Девять дней одного года”.

К дню рождения Высоцкого – разговор с Константином Мустафиди, который стал первым записывать его на профессиональную аппаратуру. К 120-летию Михаила Ромма – рассказ об одном из главных его фильмов, “Девять дней одного года”. Художники. Беседа с искусствоведом Михаилом Рашковецким о художнике-авангардисте Алексее Грищенко (1883–1977) – Рашковецкий перевел дневник Грищенко “Мои годы в Царьграде” с украинского (изд-во Grundrisse). Или интервью с художником и куратором Дмитрием Булатовым об art&science, этическом измерении технологического искусства и постчеловеческом кураторстве.

Беседа с искусствоведом Михаилом Рашковецким о художнике-авангардисте Алексее Грищенко (1883–1977) – Рашковецкий перевел дневник Грищенко “Мои годы в Царьграде” с украинского (изд-во Grundrisse). Или интервью с художником и куратором Дмитрием Булатовым об art&science, этическом измерении технологического искусства и постчеловеческом кураторстве. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок