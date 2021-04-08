Выбор между идеей и курицей

Доброе утро!

Наклейки “Россия будет счастливой”, изъятые при обыске в петербургском штабе Навального, отправятся на экспертизу: компетентные органы будут искать в них “признаки экстремизма”. В остальном так:

Навальный опубликовал в соцсетях философский трактат о победе духа над жареной курицей. Врачей к нему по-прежнему не допускают.

Мосгорсуд отменил домашний арест нескольким обвиняемым по “санитарному делу”.

На двух жен Рамзана Кадырова записана недвижимость стоимостью 800 млн рублей, причем у официальной жены есть вторая, фальшивая личность.

Европейский лекарственный регулятор признал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca.

Покров – Петушки

Алексей Навальный продолжает голодовку в медсанчасти покровской колонии. По словам его адвоката Вадима Кобзева, он теряет по килограмму веса в день. Ходит сам, но испытывает при этом боль. Здесь оглашенный накануне диагноз Навального и возможности лечения комментирует врач Вячеслав Егоров. Деятели российской культуры начали записывать видеообращения в поддержку Алексея.

В соцсетях Навального опубликован его рассказ о ходе голодовки и сути нынешнего российского режима. Факты уже известны: как только Навальный объявил голодовку, ему в карманы стали подкладывать конфеты, а на кухне в отряде – жарить курицу. “Я ухмыльнулся и подумал, что это у них инструкция такая, – пишет Навальный. – А потом подумал еще и понял: нет, это просто то, во что они свято верят. Суть этой власти. Никто и никогда не будет отстаивать свои принципы и бороться за свои права, если вот же она, совсем рядом, вкусная жареная курочка. Вся банда воров от Путина и его министров до холуев внизу системы искренне не верят, что выбирая между идеями и курицей, кто-то выберет идеи”. Возможно, это лучший философский анализ российской ситуации последних двадцати лет.

Возле колонии в Покрове в среду задержали волонтерку штаба Навального Кристину Джонсон-Рамирес, она оставлена до суда в отделении полиции в Петушках. Четверым сторонникам Навального, задержанным у колонии во вторник, назначены административные аресты: одной из задержанных дали 9 суток, остальным – по 8. Решение принимал Петушинский районный суд Владимирской области.

В связи с Навальным

Мосгорсуд изменил меру пресечения Любови Соболь, Олегу Навальному, Константину Янкаускасу и Люсе Штейн на запрет определенных действий. Сегодня суд будет рассматривать апелляции других обвиняемых в рамках “санитарного дела”. Ранее по той же схеме изменили меру пресечения главе “Альянса врачей” Анастасии Васильевой – здесь рассказывается, как она, врач-офтальмолог, неожиданно для самой себя пришла в политику.

Ростовский областной суд оставил в СИЗО 66-летнего отца директора ФБК Ивана Жданова.

Суд в Москве дал два года колонии таксисту, толкнувшему заграждение в сторону росгвардейца на акции в поддержку Навального 23 января.

О том, как преследуют участников акций в защиту Навального во Владивостоке, читайте тут. Известно уже о десятке обвиняемых по уголовным делам – больше только в Москве и Петербурге.

В Москве прошел обыск у администратора телеграм-бота “Глаз бога” (бот ищет контакты человека по утекшим и открытым базам данных).

Здесь правозащитница Марина Литвинович комментирует свое исключение из московской Общественной наблюдательной комиссии, следящей за соблюдением прав заключенных. По ее словам, в московской ОНК “чуть больше половины – это представители неких организаций, связанных с силовиками в широком плане”. В расследовании “Медузы” подробно рассказывается об этой половине: почти все эти люди странным образом связаны с московским районом Митино и охранным бизнесом.

В российских верхах

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который вводит новое понятие – "лицо, аффилированное с иностранным агентом", а также определяет порядок участия физлиц – "иностранных агентов" и "аффилированных с ними лиц в выборах" (они должны будут декларировать себя в качестве таковых во всех избирательных документах).

Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола – он возглавлял республику с 2007 года.

Как выяснило издание The Bell, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов был одним из первых и самых крупных инвесторов небоскреба "Федерация" в Москва-Сити. В 2005 году он смог вложить в строительство более миллиарда рублей. Откуда у него взялись эти деньги, неизвестно.

В расследовании “Важных историй” рассказывается, что в прошлом году советник Путина Валентин Юмашев (сам он женат на дочери Ельцина, а его дочь от первого брака была замужем за Дерипаской) купил виллу на Карибах стоимостью 15 млн евро. Юмашев говорит, что вилла куплена на заработанные непосильным трудом деньги.

Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко может стать советником главы "Роснефти" в ранге вице-президента. Именно она выступала свидетельницей обвинения по делу о взятке бывшего министра Улюкаева главе “Роснефти” Сечину. Улюкаева приговорили к восьми годам, вину он не признал, а свой процесс называл “цирком”.

Вокруг Чечни

По данным издания "Проект", у главы Чечни Рамзана Кадырова по меньшей мере две жены (хотя в прессе писали и о третьей), и на них записана недвижимость стоимостью 800 млн рублей. У второй жены – несколько квартир в Москве и роскошный дворец в Грозном, а у первой, официальной жены есть не только квартиры, но и вторая, фальшивая личность, которой она пользуется для регистрации недекларируемой недвижимости и поездок за границу в обход санкций.

В ДТП погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, которого в прессе называли “единственным чеченским мэром не из команды Кадырова”. Темирбаева отправили в отставку в 2019 году, после чего задержали и около полутора лет содержали в секретной тюрьме. В начале нынешнего года его выпустили. Противники Кадырова считают ДТП подставным – для прикрытия убийства.

Сценаристу сериала “Топь” Дмитрию Глуховскому поступают угрозы в связи с обидой на образ “чеченки” (хотя в сериале национальность героини не указана). В чеченском телеграм-канале выложили адрес и телефон Глуховского.

Еще один фильм о Чечне снят с показа на "Артдокфесте", это "Граница" Марьяны Калмыковой, в которой рассказывается о передаче ингушских земель Чечне. Картине не дали прокатное удостоверение. В связи с фильмом о чеченце-гее, вынужденном бежать за границу, депутат Милонов обратился в ФСБ: просит привлечь к ответственности организаторов фестиваля за “экстремизм”.

Смертельная любовь между Россией и Украиной

Полиция и активисты SERB вчера вечером пришли на “Артдокфест” в московском кинотеатре “Октябрь”. Они пытались сорвать показ картины Кирилла Ненашева "Дорога домой", в котором рассказывается о человеке, переехавшем в украинское село “после аннексии полуострова”.

В конце марта вступил в силу указ Путина, запрещающий иностранцам владеть землей в приграничных районах России. Под ограничения попали почти все районы аннексированного Крыма. Здесь объясняется, что будет с участками, которыми владеют иностранцы (преимущественно украинцы). Спойлер: их принудительно выставят на торги и продадут за бесценок, но деньги прежним владельцам перевести будет невозможно, потому что банковские операции между аннексированным полуостровом и материковой Украиной заблокированы.

Scanner Project рассказал, как насосы Siemens и Grundfos оказались, вопреки санкциям, на станции водоснабжения Симферополя в аннексированном Крыму.

Украина больше не зависит от России в газовом вопросе – как это удалось сделать и какие споры остаются пока неразрешенными, рассказывается в большом интервью главы “Нафтогаза”.

О перспективах вступления Украины в НАТО, которые вновь стали серьезно обсуждаться в связи с концентрацией российских войск вдоль украинской границы, читайте тут. Россия реагирует нервно.

Вокруг света

Минчанке, помогавшей пострадавшим во время протестов и рассказавшей о пытках на Окрестина, дали три года “домашней химии”. Корреспондента Настоящего Времени Романа Васюковича оштрафовали за владение книгой "Белорусский Донбасс" – штраф, по нынешним белорусским меркам, невысокий, около 220 долларов.

В Кыргызстане нашли мертвой молодую женщину, которую похитили для вступления в брак.

США планируют возобновить помощь Палестинской автономии и ведут с Ираном непрямые переговоры по ядерной сделке.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал – до 8294. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 606 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 101 480 человек (+374 за сутки).

Российская вакцина “Спутник V” продолжает триумфальное шествие по Европе: Бавария намерена закупить ее, не дожидаясь одобрения европейским регулятором, в Чехии ради закупки “Спутника” сменили министра здравоохранения: уволенный Ян Блатны отказывался начинать переговоры с Россией, пока Брюссель не даст добро. Хуже всего в ЕС дело с вакцинацией обстоит в Латвии – несмотря на небольшую численность населения. Почему люди не хотят прививаться, рассказано тут.

Европейское агентство лекарственных средств признало тромбы очень редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca, но призвало продолжить ее использование. В Британии AstraZeneca теперь не рекомендована людям моложе 30 лет, там начинают прививать препаратом Moderna.

В Бразилии за сутки умерло рекордное число заболевших – более четырех тысяч человек.

В связи с пандемией численность среднего класса в мире снизилась впервые за 30 лет. Amnesty International в ежегодном докладе отмечает значительное ухудшение ситуации с правами человека из-за пандемии – особенно пострадали женщины, пожилые люди, представители ЛГБТ, этнические меньшинства, медики, мигранты и беженцы.

Шесть ссылок

Книги. Разговор с писателем Александром Стесиным о том, как совместить литературу с другой профессией. Или беседа с критиком Ольгой Баллой о том, чем библиофаг отличается от библиофила.

Разговор с писателем Александром Стесиным о том, как совместить литературу с другой профессией. Или беседа с критиком Ольгой Баллой о том, чем библиофаг отличается от библиофила. Художества. Рассказ Александра Бренера о встрече с Уильямом Берроузом. Или интервью с новосибирским куратором Петром Жеребцовым о мифах, сложившихся вокруг сибирского современного искусства.

Рассказ Александра Бренера о встрече с Уильямом Берроузом. Или интервью с новосибирским куратором Петром Жеребцовым о мифах, сложившихся вокруг сибирского современного искусства. Наука. Фрагмент из книги астрофизика Жанны Левин “Блюз черных дыр и другие мелодии космоса” (изд-во Corpus) – о том, как ученые охотились за гравитационными волнами. Или понятное объяснение сути исследований одного из лауреатов Абелевской премии этого года – математика Ави Вигдерсона.

Фрагмент из книги астрофизика Жанны Левин “Блюз черных дыр и другие мелодии космоса” (изд-во Corpus) – о том, как ученые охотились за гравитационными волнами. Или понятное объяснение сути исследований одного из лауреатов Абелевской премии этого года – математика Ави Вигдерсона. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок