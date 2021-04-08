Выбор между идеей и курицей

Доброе утро!
Наклейки “Россия будет счастливой”, изъятые при обыске в петербургском штабе Навального, отправятся на экспертизу: компетентные органы будут искать в них “признаки экстремизма”. В остальном так:
- Навальный опубликовал в соцсетях философский трактат о победе духа над жареной курицей. Врачей к нему по-прежнему не допускают.
- Мосгорсуд отменил домашний арест нескольким обвиняемым по “санитарному делу”.
- На двух жен Рамзана Кадырова записана недвижимость стоимостью 800 млн рублей, причем у официальной жены есть вторая, фальшивая личность.
- Европейский лекарственный регулятор признал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca.
Покров – Петушки
Алексей Навальный продолжает голодовку в медсанчасти покровской колонии. По словам его адвоката Вадима Кобзева, он теряет по килограмму веса в день. Ходит сам, но испытывает при этом боль. Здесь оглашенный накануне диагноз Навального и возможности лечения комментирует врач Вячеслав Егоров. Деятели российской культуры начали записывать видеообращения в поддержку Алексея.
В соцсетях Навального опубликован его рассказ о ходе голодовки и сути нынешнего российского режима. Факты уже известны: как только Навальный объявил голодовку, ему в карманы стали подкладывать конфеты, а на кухне в отряде – жарить курицу. “Я ухмыльнулся и подумал, что это у них инструкция такая, – пишет Навальный. – А потом подумал еще и понял: нет, это просто то, во что они свято верят. Суть этой власти. Никто и никогда не будет отстаивать свои принципы и бороться за свои права, если вот же она, совсем рядом, вкусная жареная курочка. Вся банда воров от Путина и его министров до холуев внизу системы искренне не верят, что выбирая между идеями и курицей, кто-то выберет идеи”. Возможно, это лучший философский анализ российской ситуации последних двадцати лет.
Возле колонии в Покрове в среду задержали волонтерку штаба Навального Кристину Джонсон-Рамирес, она оставлена до суда в отделении полиции в Петушках. Четверым сторонникам Навального, задержанным у колонии во вторник, назначены административные аресты: одной из задержанных дали 9 суток, остальным – по 8. Решение принимал Петушинский районный суд Владимирской области.
В связи с Навальным
- Мосгорсуд изменил меру пресечения Любови Соболь, Олегу Навальному, Константину Янкаускасу и Люсе Штейн на запрет определенных действий. Сегодня суд будет рассматривать апелляции других обвиняемых в рамках “санитарного дела”. Ранее по той же схеме изменили меру пресечения главе “Альянса врачей” Анастасии Васильевой – здесь рассказывается, как она, врач-офтальмолог, неожиданно для самой себя пришла в политику.
- Ростовский областной суд оставил в СИЗО 66-летнего отца директора ФБК Ивана Жданова.
- Суд в Москве дал два года колонии таксисту, толкнувшему заграждение в сторону росгвардейца на акции в поддержку Навального 23 января.
- О том, как преследуют участников акций в защиту Навального во Владивостоке, читайте тут. Известно уже о десятке обвиняемых по уголовным делам – больше только в Москве и Петербурге.
- В Москве прошел обыск у администратора телеграм-бота “Глаз бога” (бот ищет контакты человека по утекшим и открытым базам данных).
- Здесь правозащитница Марина Литвинович комментирует свое исключение из московской Общественной наблюдательной комиссии, следящей за соблюдением прав заключенных. По ее словам, в московской ОНК “чуть больше половины – это представители неких организаций, связанных с силовиками в широком плане”. В расследовании “Медузы” подробно рассказывается об этой половине: почти все эти люди странным образом связаны с московским районом Митино и охранным бизнесом.
В российских верхах
- Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который вводит новое понятие – "лицо, аффилированное с иностранным агентом", а также определяет порядок участия физлиц – "иностранных агентов" и "аффилированных с ними лиц в выборах" (они должны будут декларировать себя в качестве таковых во всех избирательных документах).
- Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола – он возглавлял республику с 2007 года.
- Как выяснило издание The Bell, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов был одним из первых и самых крупных инвесторов небоскреба "Федерация" в Москва-Сити. В 2005 году он смог вложить в строительство более миллиарда рублей. Откуда у него взялись эти деньги, неизвестно.
- В расследовании “Важных историй” рассказывается, что в прошлом году советник Путина Валентин Юмашев (сам он женат на дочери Ельцина, а его дочь от первого брака была замужем за Дерипаской) купил виллу на Карибах стоимостью 15 млн евро. Юмашев говорит, что вилла куплена на заработанные непосильным трудом деньги.
- Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко может стать советником главы "Роснефти" в ранге вице-президента. Именно она выступала свидетельницей обвинения по делу о взятке бывшего министра Улюкаева главе “Роснефти” Сечину. Улюкаева приговорили к восьми годам, вину он не признал, а свой процесс называл “цирком”.
Вокруг Чечни
- По данным издания "Проект", у главы Чечни Рамзана Кадырова по меньшей мере две жены (хотя в прессе писали и о третьей), и на них записана недвижимость стоимостью 800 млн рублей. У второй жены – несколько квартир в Москве и роскошный дворец в Грозном, а у первой, официальной жены есть не только квартиры, но и вторая, фальшивая личность, которой она пользуется для регистрации недекларируемой недвижимости и поездок за границу в обход санкций.
- В ДТП погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, которого в прессе называли “единственным чеченским мэром не из команды Кадырова”. Темирбаева отправили в отставку в 2019 году, после чего задержали и около полутора лет содержали в секретной тюрьме. В начале нынешнего года его выпустили. Противники Кадырова считают ДТП подставным – для прикрытия убийства.
- Сценаристу сериала “Топь” Дмитрию Глуховскому поступают угрозы в связи с обидой на образ “чеченки” (хотя в сериале национальность героини не указана). В чеченском телеграм-канале выложили адрес и телефон Глуховского.
- Еще один фильм о Чечне снят с показа на "Артдокфесте", это "Граница" Марьяны Калмыковой, в которой рассказывается о передаче ингушских земель Чечне. Картине не дали прокатное удостоверение. В связи с фильмом о чеченце-гее, вынужденном бежать за границу, депутат Милонов обратился в ФСБ: просит привлечь к ответственности организаторов фестиваля за “экстремизм”.
Смертельная любовь между Россией и Украиной
- Полиция и активисты SERB вчера вечером пришли на “Артдокфест” в московском кинотеатре “Октябрь”. Они пытались сорвать показ картины Кирилла Ненашева "Дорога домой", в котором рассказывается о человеке, переехавшем в украинское село “после аннексии полуострова”.
- В конце марта вступил в силу указ Путина, запрещающий иностранцам владеть землей в приграничных районах России. Под ограничения попали почти все районы аннексированного Крыма. Здесь объясняется, что будет с участками, которыми владеют иностранцы (преимущественно украинцы). Спойлер: их принудительно выставят на торги и продадут за бесценок, но деньги прежним владельцам перевести будет невозможно, потому что банковские операции между аннексированным полуостровом и материковой Украиной заблокированы.
- Scanner Project рассказал, как насосы Siemens и Grundfos оказались, вопреки санкциям, на станции водоснабжения Симферополя в аннексированном Крыму.
- Украина больше не зависит от России в газовом вопросе – как это удалось сделать и какие споры остаются пока неразрешенными, рассказывается в большом интервью главы “Нафтогаза”.
- О перспективах вступления Украины в НАТО, которые вновь стали серьезно обсуждаться в связи с концентрацией российских войск вдоль украинской границы, читайте тут. Россия реагирует нервно.
Вокруг света
- Минчанке, помогавшей пострадавшим во время протестов и рассказавшей о пытках на Окрестина, дали три года “домашней химии”. Корреспондента Настоящего Времени Романа Васюковича оштрафовали за владение книгой "Белорусский Донбасс" – штраф, по нынешним белорусским меркам, невысокий, около 220 долларов.
- В Кыргызстане нашли мертвой молодую женщину, которую похитили для вступления в брак.
- США планируют возобновить помощь Палестинской автономии и ведут с Ираном непрямые переговоры по ядерной сделке.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал – до 8294. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 606 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 101 480 человек (+374 за сутки).
Российская вакцина “Спутник V” продолжает триумфальное шествие по Европе: Бавария намерена закупить ее, не дожидаясь одобрения европейским регулятором, в Чехии ради закупки “Спутника” сменили министра здравоохранения: уволенный Ян Блатны отказывался начинать переговоры с Россией, пока Брюссель не даст добро. Хуже всего в ЕС дело с вакцинацией обстоит в Латвии – несмотря на небольшую численность населения. Почему люди не хотят прививаться, рассказано тут.
Европейское агентство лекарственных средств признало тромбы очень редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca, но призвало продолжить ее использование. В Британии AstraZeneca теперь не рекомендована людям моложе 30 лет, там начинают прививать препаратом Moderna.
В Бразилии за сутки умерло рекордное число заболевших – более четырех тысяч человек.
В связи с пандемией численность среднего класса в мире снизилась впервые за 30 лет. Amnesty International в ежегодном докладе отмечает значительное ухудшение ситуации с правами человека из-за пандемии – особенно пострадали женщины, пожилые люди, представители ЛГБТ, этнические меньшинства, медики, мигранты и беженцы.
Шесть ссылок
- Книги. Разговор с писателем Александром Стесиным о том, как совместить литературу с другой профессией. Или беседа с критиком Ольгой Баллой о том, чем библиофаг отличается от библиофила.
- Художества. Рассказ Александра Бренера о встрече с Уильямом Берроузом. Или интервью с новосибирским куратором Петром Жеребцовым о мифах, сложившихся вокруг сибирского современного искусства.
- Наука. Фрагмент из книги астрофизика Жанны Левин “Блюз черных дыр и другие мелодии космоса” (изд-во Corpus) – о том, как ученые охотились за гравитационными волнами. Или понятное объяснение сути исследований одного из лауреатов Абелевской премии этого года – математика Ави Вигдерсона.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.