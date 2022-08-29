Война с идеей Украины

Доброе утро!

По данным Financial Times, страны ЕС откажутся от упрощенной процедуры выдачи виз россиянам – решение, как ожидается, будет согласовано на этой неделе на встрече глав МИД стран-членов ЕС в Праге. В остальном так:

Украинская армия нанесла удары по российским штабам и складам в Херсонской области. Вечером в воскресенье обстрелам подвергся Энергодар – город, где расположены Запорожская АЭС (стороны обвиняют друг друга).

Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии из-за упоминаний ЗАЭС.

Путин подписал указ о социальных выплатах украинцам, “вынужденно” оказавшимся в России.

Президент Сербии отменил Европрайд в Белграде.

Военные сводки

На выходных российская армия интенсивно обстреливала Харьков (в субботу и в воскресенье), города Донецкой и Луганской областей, Сумскую область, Днепропетровскую область, город Орехов Запорожской области. Ракетный удар был нанесен по военному объекту в городе Сарны Ровенской области. В ночь на понедельник сообщалось о взрывах и пожарах в оккупированном Россией Энергодаре, где находится Запорожская АЭС.

Оккупационные власти разработали план эвакуации на случай аварии на атомной станции, а украинский “Энергоатом” выпустил прогноз загрязнения, которое повлечет за собой такая авария. МАГАТЭ собрало группу экспертов для посещения Запорожской АЭС; ожидается, что она прибудет в Энергодар на этой неделе с согласия России. В то же время Россия заблокировала принятие итогового протокола конференции ООН о нераспространении ядерного оружия, потому что документ критиковал захват Россией Запорожской АЭС.

Украина нанесла ракетные удары по российским штабам и военным складам в Херсонской области. Украинский мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщает об уничтожении военной базы в городе и здания, в котором велась подготовка к так называемому референдуму о присоединении к России. В соцсетях писали о взрывах в аннексированном Крыму и пожаре на мысе Фиолент в Севастополе (российские власти города сообщили о работе системы ПВО и сбитом беспилотнике).

По данным украинской разведки, Россия израсходовала около 55% имевшихся у нее ракет, а “Кинжалов”, “Искандеров” и “Калибров” осталось и того меньше. Американский институт изучения войны пишет, что Россия перебросит в Украину только что сформированный 3-й армейский корпус: предположительно, под Донецк, но возможно, что и на юг, в Херсонскую область. Этот корпус оснащен более современной техникой и будет, вероятно, использован для наступления.

Российское Минобороны признало гибель еще одного моряка с крейсера “Москва”.

На оккупированных территориях

В Михайловке Запорожской области нашли мертвым "руководителя полиции", назначенного российскими властями. В оккупированной Херсонской области, по слухам, убит бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалев, пошедший на сотрудничество с оккупационными властями (окончательного подтверждения этого пока нет).

Горсовет Мариуполя опубликовал фотографии из приморского лагеря, организованного оккупационными властями: на них дети в военной форме разбирают автоматы Калашникова и учатся приемам разминирования. Вот рассказ о мариупольском архитектурном фонде, до войны занимавшемся восстановлением старинных дверей в исторической части города: теперь восстановленных фондом дверей нет (как и зданий, вход в которые они открывали), а фонд переключился на сбор помощи ВСУ, хотя твердо верит, что еще поработает над восстановлением исторического наследия города.

Украина обратилась в ООН в связи с появившимся в сети видео, на котором российский наемник Игорь Мангушев (его называют прокремлевским политтехнологом и одним из руководителей ЧВК "Е.Н.О.Т") произносит речь со сцены, держа в руках, как он говорит, череп убитого украинца, защищавшего "Азовсталь" во время оккупации Мариуполя. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены".

Путин подписал указ о социальных выплатах украинцам, “вынужденно” оказавшимся в России (большинству раздадут по 10 тысяч рублей, некоторым категориям беженцев – чуть больше).

В Украине продолжается эвакуация из городов Донецкой области – вот репортаж из Торецка. Вывозом лежачих больных занимаются волонтеры благотворительной организации "Восток-SOS". С Донбасса людей везут сначала в относительно безопасную Днепропетровскую область, а потом и дальше на Запад. Вот репортаж из Львова, где беженцам с востока Украины часто приходится нелегко.

Международное эхо войны

Проект Радио Свобода Крым.Реалии пишет, что для погрузки зерна, вывезенного с оккупированных территорий Украины, на иностранные суда в морском порту Феодосии используются зерновозы ООО "Агро-Фрегат" – это предприятие зарегистрировано в Батайске Ростовской области. В начале лета для вывоза украинского зерна с оккупированных территорий в Крым приглашали перевозчиков со всего юга России.

В рамках стамбульского продовольственного соглашения Украина экспортировала через свои черноморские порты уже миллион тонн зерна. Тем не менее, в украинских зернохранилищах не хватает места для нового урожая, необходима интенсификация экспорта.

Правительство Украины разрешило выезд из страны морякам торгового флота по согласованию с военными – профсоюз моряков дважды направлял властям страны петицию на этот счет.

Болгария отказалась обсуждать новые контракты с “Газпромом” до прихода к власти нового правительства, которое должно быть сформировано по результатам внеочередных выборов 2 октября.

Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России.

Казахстан на год приостановил экспорт вооружений и военной техники (до войны власти страны, наоборот, планировали его наращивать – главным образом, в Россию). Две южнокорейские компании подписали контракты с правительством Польши на поставки танков и гаубиц на общую сумму в 5,76 млрд долларов.

В России

В Москве задержана 65-летняя женщина, которая якобы совершила поджог BMW X6, принадлежащего сотруднику секретного отдела Генерального штаба российской армии. В субботу связанные с российскими силовиками телеграм-каналы сообщали, что при задержании женщина скандировала “Азов – сила”, а в воскресенье они же писали, что задержанную ввели в заблуждение некие мошенники.

В Москве против активиста Александра Низамова возбудили уголовное дело из-за акции с добавлением в фонтан “Музыка славы” краски “цвета крови”; сам он задержан.

В отношении якутского активиста и лидера панк-группы Crispy Newspaper Айхала Аммосова возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии. Поводом послужил баннер "Yakutian punk against war", который Аммосов пытался вывесить на здании в центре Якутска 13 августа – в день приезда в город российского премьера Мишустина. Сейчас активист отбывает 15 суток в связи с этой акцией.

В России продолжают отменять концерты группы “Сплин”. Ранее фронтмен группы Александр Васильев выступил в поддержку музыкантов, которые были вынуждены уехать из России из-за войны.

В Анапе суд оправдал местную жительницу, обвинявшуюся в “дискредитации” армии по доносу соседок, с которыми у нее был бытовой конфликт.

В Петербурге наложен арест на недвижимость бывшей главы местного штаба Навального Ирины Фатьяновой (вероятно, чтобы обеспечить компенсацию МВД за работу полицейских на митингах в поддержку Навального, организатором которых считают Фатьянову). Сама она утверждает, что никакой недвижимости у нее нет.

Вокруг света

Сербия и частично признанная республика Косово достигли соглашения об отмене въездных и выездных документов для поездок друг к другу. Сербские власти через 11 лет прекратят выдачу таких документов гражданам Косова, чьи удостоверения личности до этого Белград не признавал. Последний конфликт по этому поводу произошел месяц назад.

Президент Сербии объявил об отмене в Белграде Европрайда, ссылаясь на давление правых кругов и Сербской православной церкви. Организаторы мероприятия заявили, что оно пройдет, как было запланировано.

В столице Ливии после двухлетнего затишья снова начались бои.

Шесть ссылок

Вопросы мира и капитализма. Фрагмент из книги историка Михаила Давыдова “Цена утопии: История российской модернизации” (изд-во “НЛО”), в котором сравнивается модернизация России и Японии и ее результаты в обеих странах. Или отрывок из книги Алисон Леандру Маскару “Государство и политическая форма” (изд-во “Горизонталь”) – о том, почему демократия никогда не победит капитализм.

Фрагмент из книги историка Михаила Давыдова “Цена утопии: История российской модернизации” (изд-во “НЛО”), в котором сравнивается модернизация России и Японии и ее результаты в обеих странах. Или отрывок из книги Алисон Леандру Маскару “Государство и политическая форма” (изд-во “Горизонталь”) – о том, почему демократия никогда не победит капитализм. Женское. Мини-трактат о положении женщин в древнем Египте, древнем Иране и древних Греции и Риме. Или рассказ о темной стороне прогрессивной гендерной политики раннего СССР.

Мини-трактат о положении женщин в древнем Египте, древнем Иране и древних Греции и Риме. Или рассказ о темной стороне прогрессивной гендерной политики раннего СССР. Художества. Краткая история мужского тела в русском искусстве. Или рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о том, как пейзаж стал важным жанром русской и советской живописи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок