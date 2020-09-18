При Шнобеле

Доброе утро!

В Таджикистане в среду вечером на полтора часа пропал интернет. Случайным образом это совпало с выступлением в одном из американских университетов лидера запрещенной в Таджикистане партии и онлайн-трансляцией этого мероприятия. Бывают странные совпадения:

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси и призывает ЕС ввести санкции против него. Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей.

Европарламент призвал провести международное расследование отравления Навального. Соратники Алексея рассказали, как забрали из гостиничного номера в Томске бутылку, на которой нашли следы “Новичка”.

В Москве на выходе из спецприемника после 14 суток ареста задержан исполнительный директор “Открытой России”.

Общее число инфицированных Covid-19 в мире превысило 30 млн. Прирост новых случаев в Европе сейчас выше, чем в марте.

Отстроить общую защиту

Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой отказался признать Александра Лукашенко законным президентом и призвал ввести санкции против него и поддерживающих его россиян. Депутаты рекомендуют руководству ЕС ускорить создание гуманитарного коридора для тех, кто покидает Беларусь по политическим причинам или нуждается в лечении.

Вечером, выступая на форуме “Женщины за Беларусь”, Лукашенко объявил, что закрывает границу с Литвой и Польшей, “усиливает” границу с Украиной и собирается "отстроить" общую защиту Союзного государства". Он призвал народы Литвы, Польши и Украины “остановить своих безумных политиков” и не дать “развязаться войне”. Белорусские пограничники о закрытии границ ничего не знают; журналист Франак Вячорка реагирует на заявление Лукашенко так: "Почти все, что он говорит, – это блеф, спекуляция или попытка манипулировать общественным сознанием".

Репрессии в Минске становятся все изобретательнее: задержаны руководители компании “Белтяжмаш”, сдававшей офис предвыборному штабу Виктора Бабарико и затем Координационному совету оппозиции.

Реакции на репрессии тоже имеются:

В знак протеста против ареста двух фотожурналистов белорусские СМИ вышли без фотографий.

Исполнительный секретарь КС оппозиции Иван Кравцов направил в Следственный комитет Беларуси заявление с требованием возбудить уголовное дело о своем похищении и незаконном лишении свободы.

Светлана Тихановская (которую Лукашенко, кстати, назвал “гуайдихой”) анонсировала создание санкционного списка, в который будут включены силовики, участвовавшие в разгоне и пытках протестующих. Список будет носить имя Александра Тарайковского – первого погибшего во время протестов.

Свидетельства о полицейском насилии множатся, а само насилие продолжается:

В обнародованном вчера докладе Human Rights Watch приводится рассказ 30-летнего программиста из Минска, которого омоновцы изнасиловали дубинкой в автозаке.

21-летний студент из Минска рассказывает, что было после его задержания 12 сентября: “Называли координатором из Варшавы, все время били, пугали изнасилованием”. Результат – закрытая черепно-мозговая травма, субарахноидальное кровоизлияние, перелом носа, ушибы. Он в больнице.

Пострадавшие от действий полиции, а также решившие уйти из органов силовики получают помощь из фондов солидарности – здесь об их работе рассказывает член Координационного совета оппозиции Андрей Стрижак.

Святой источник

Европарламент призвал провести международное расследование отравления Навального и разработать новую стратегию отношений с Россией. Группа депутатов предлагала даже заморозить европейские активы героев расследований ФБК, но в итоговую резолюцию это не вошло.

Соратники Навального рассказали, что бутылку воды “Святой источник”, на которой специалисты лаборатории Бундесвера нашли следы "Новичка", они забрали из гостиничного номера Алексея в Томске, когда узнали, что он отравлен. Это значит, что Навального отравили до того, как он поехал в аэропорт, и скорее всего в гостинице. Изданию “Проект” удалось узнать, что силовики изъяли из гостиницы все сервера системы видеонаблюдения и технику, обеспечивающую доступ к этой системе. Теперь томская полиция вызвала “на опрос” двух сотрудников ФБК, сопровождавших Навального во время поездки в Томск – Илью Пахомова и Марию Певчих. Уголовного дела об отравлении до сих пор нет.

Актрису Яну Троянову, которая 21 августа вышла на Красную площадь с плакатом “Путин, отпусти Навального”, оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Германия передала результаты токсикологических анализов проб, взятых у Навального в Берлине, в Организацию по запрещению химического оружия. Здесь подробно рассказано, как Москва может получить доступ к этим данным.

Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира. Может оказаться в одной компании с Трампом.

Российские будни

Исполнительного директора “Открытой России” Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 14 суток за июльский сбор подписей против поправок к Конституции. Новое задержание связано с какой-то еще акцией, сегодня будет суд.

Официальный представитель Следственного комитета сказала в интервью “КП”, что неонацист Максим Марцинкевич (Тесак), найденный мертвым в СИЗО, перед смертью признался в нескольких давних убийствах, и поэтому “мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный”. Адвокаты говорят, что Тесака пытали.

В Дагестане полицейского, осужденного за убийство задержанного, амнистировали в честь 70-летия Победы (потому что дело было заведено в 2014 году).

Блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в разглашении гостайны, оставили под арестом. Он отказался от признания вины. Вот разговор с его адвокатом, там много непонятного.

В Калининграде возбуждено уголовное дело против военнослужащих, которые помыли ботинки в святой воде в часовне; в Красноярске расследуется уголовное дело за фотографию свастики, сложенной из георгиевских лент.

Под Екатеринбургом СОБР и ОМОН по непонятной причине избили около сорока посетителей кафе. Всех избитых отвезли в отделение полиции, где посадили на корточки и держали в такой позе до утра. Потом отпустили без протоколов.

Ушел в отставку губернатор Белгородской области Евгений Савченко, руководивший регионом с 1993 года. Теперь пойдет в Совет Федерации. Здесь про него подробнее.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, российские власти решили не сокращать в 2021 году финансирование государственных СМИ, а также выделили 130 млрд рублей на создание импортозамещенного “Суперджета”.

Тем временем пандемия

В России растет число новых случаев Covid-19 – по данным на утро четверга, суточный прирост составил 5 762, всего заболевших с начала эпидемии один миллион 85 тысяч. Число жертв эпидемии достигло к утру четверга 19 069 человек (+144 за сутки), за день в Москве скончались еще 8 человек. В Москве ежедневно выявляется все больше инфицированных, но мэр Собянин связывает это ростом количества тестов (и рекомендует при этом по возможности сохранять удаленный режим работы).

В Украине в последние дни выявляют по 3,5 тысячи новых случаев. Мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику “Шарите” в тяжелом состоянии, он болеет больше трех недель. У медиков ситуация сложная – вот репортаж из Киевской области, где сотрудникам скорой помощи не хватает элементарных медикаментов, а защитный костюм всего один. Паломников-хасидов праздновать Рош а-Шана в Умань так и не пустили – там действуют такие жесткие меры антиковидной предосторожности, что местные хасиды начали жаловаться на антисемитизм. Впрочем, в Израиле тоже вступил в силу строгий карантин по образцу весеннего.

Общее число инфицированных в мире превысило 30 миллионов. Количество новых заражений коронавирусом в Европе превысило показатель первого, мартовского пика. Лидировать по числу заболевших продолжают Соединенные Штаты.

Руководители девяти стран получили Шнобелевскую премию в категории “Медицинское образование”. Среди награжденных – Путин, Трамп, Лукашенко, Болсонару, Борис Джонсон, Гурбангулы Бердымухамедов.

Вот разговор с научным журналистом, биологом Ириной Якутенко о том, что всех нас ждет.

Шесть ссылок

Кино. Старое интервью Алексея Германа – в 1999 году режиссер рассказывает журналу Les Inrockuptibles о фильме “Хрусталёв, машину!” и разных интересных вещах. Или отрывок из книги Елены и Боженны Гощило “Выцветание красного: бывший враг времен холодной войны в русском и американском кино 1990–2005 годов” (изд-во Academic Studies Press).

Старое интервью Алексея Германа – в 1999 году режиссер рассказывает журналу Les Inrockuptibles о фильме “Хрусталёв, машину!” и разных интересных вещах. Или отрывок из книги Елены и Боженны Гощило “Выцветание красного: бывший враг времен холодной войны в русском и американском кино 1990–2005 годов” (изд-во Academic Studies Press). Магические практики. Подборка рекомендаций на все случаи жизни из двухтомника “Магические практики севернорусских деревень” (изд-во Пропповского центра). Или разговор с историком Ильей Яблоковым о конспирологии, ютубе, фейкньюс и Михаиле Ефремове.

Подборка рекомендаций на все случаи жизни из двухтомника “Магические практики севернорусских деревень” (изд-во Пропповского центра). Или разговор с историком Ильей Яблоковым о конспирологии, ютубе, фейкньюс и Михаиле Ефремове. ЛГБТ. Краткая история геев и лесбиянок в России в изложении Ильи Фокина или путеводитель по дореволюционному квир-Петербургу.

Краткая история геев и лесбиянок в России в изложении Ильи Фокина или путеводитель по дореволюционному квир-Петербургу. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок