“Безумие, которое там творится”

Доброе утро!
Великобритания и Россия вернулись к старым добрым довоенным практикам – возобновили шпионскую войну: в лондонском аэропорту Гатвик задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России. В остальном так:
- США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд, включая противокорабельные ракеты "Гарпун".
- МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны.
- В Нижнем Новгороде и Петропавловске-Камчатском возбуждены уголовные дела о “дискредитации” армии против активистов, уже оштрафованных за “дискредитацию”.
- В Москве задержан муниципальный депутат Левон Смирнов.
- “Газпром” остановил еще одну турбину “Северного потока”; Евросоюз, Израиль и Египет подписали соглашение о поставках израильского газа в ЕС через египетские терминалы.
- Администрация США выделяет дополнительное финансирование для поставщиков бесплатных VPN-услуг в Россию.
Военные сводки
Ситуация на Донбассе не меняется. Российская армия продолжает контролировать Северодонецк, а украинская – северодонецкий завод “Азот”. По словам представителя “народной милиции” так называемой “ЛНР”, с территории завода, где скрываются сотни мирных жителей и украинские солдаты, в среду вышел один человек. По мнению западных разведок, в войне наступил переломный момент: в ближайшие дни одна из сторон должна добиться какого-то успеха. Один из вариантов успеха для России – пробиться к Славянску и Краматорску. Пока этого не происходит: по словам мэра Славянска Вадима Ляха, в последние дни город обстреливается меньше, чем раньше, а российские войска пока не могут придумать, как им форсировать Северский Донец. Но вообще обстрелы не прекращаются: в районе Покровска Донецкой области ракета попала в состав с гуманитарной помощью от организации World Central Kitchen, один вагон с едой уничтожен полностью.
Россия испытывает недостаток в живой силе: по данным правозащитников, в Чечне мужчин принудительно отправляют воевать в Украину, их запугивают и угрожают уголовными делами. Украина же испытывает недостаток тяжелых вооружений, который, однако, в ближайшее время может быть восполнен: вот репортаж из расположенного в Штутгарте международного центра по координации доноров, где специалисты из 26 стран круглосуточно налаживают и поддерживают поставки оружия и боеприпасов в Украину. В среду США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на миллиард долларов – он включает в себя артиллерийские установки и противокорабельные ракеты “Гарпун”. (Правда, с поставками обещанных ранее беспилотников Gray Eagle у США возникли сложности.)
Россия продолжает обстрелы Николаевской (губернатор Виталий Ким сообщает о пяти раненых) и Днепропетровской областей (в результате обстрела села Апостолово убиты четверо мирных жителей, один ранен). В ночь на четверг была обстреляна Сумская область. Есть сообщения о некоторых успехах украинской армии в районе Изюма. МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны (о подробностях обещали рассказать после войны).
Представления о дальнейшем ходе событий в России и Украине прямо противоположные. Глава Госдумы Володин уже погрузился в правовую интеграцию Донбасса в РФ и предложил сохранить на этих территориях смертную казнь, хотя в России на нее объявлен мораторий, а замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира. В Украине горизонт планирования не такой далекий: генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил в интервью, что как только обещанное Западом оружие будет получено, “целью номер один” станет Крымский мост.
По данным британской Daily Telegraph, под Харьковом в плен попали двое граждан США, воевавшие на стороне Украины. Власти США пока не комментируют эту информацию.
Погибшие
Полных данных о потерях c обеих сторон нет, но кое-что о погибших все же известно:
- Вот истории пяти украинских военных, убитых на разных фронтах – от Мариуполя до Харькова, а вот разговор с матерью бойца херсонской теробороны, замученного в российском плену.
- На Донбассе погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника.
- Вот репортаж с похорон 19-летнего контрактника Георгия Астахина в городе Новая Ладога Ленинградской области. Он погиб 29 марта вместе со всем своим батальоном – об этом на церемонии прощания рассказал молодой лейтенант Владимир Чеботарев: “Георгий погиб при исполнении обязанностей военной службы… вместе со всем батальоном. В батальоне 350 человек. Были отрезаны от своих, окружены и разгромлены. Я надеюсь, в ближайшее время наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин примет все меры, правильные решения, чтобы предотвратить то безумие, которое там творится”.
Путин пока только награждает: ордена Жукова удостоился 239-й танковый полк, который, по данным журналистов, причастен к убийствам мирных жителей в селе Богдановка к востоку от Киева. Движение “Трибунал для Путина”, объединяющее украинских волонтеров, юристов и правозащитников, уже зафиксировало около 10 тысяч преступлений, совершенных российскими военными на оккупированных территориях.
Международное эхо войны
“Газпром” остановил еще одну турбину “Северного потока”, что приведет к очередному снижению экспорта газа в Германию. Чтобы не злить Путина, канцлер Шольц, по слухам, отложил на неопределенный срок полную национализацию немецкой дочки “Газпрома” Gazprom Germania. А чтобы не остаться совсем без газа, Евросоюз, Израиль и Египет подписали соглашение о поставках израильского природного газа в страны ЕС через египетские терминалы. Евросоюз окажет финансовую помощь обеим странам в развитии их газодобычи и газопереработки.
Олаф Шольц побывал с визитом в Сербии, куда несколько дней назад не смог приехать глава российского МИД Сергей Лавров. Какую игру ведут вокруг Сербии России и Европа, понятно рассказано здесь: ЕС склоняет Белград к тому, чтобы он присоединился к санкциям в отношении России и признал Косово, а Москва создает там нестабильность, чтобы удерживать Сербию в своей орбите, не давая ей уйти в ЕС.
В Украине возбуждено уголовное дело о призывах к геноциду и захвату государственной власти против директора вещания телеканала Russia Today – это Антон Красовский. С февраля он находится под санкциями ЕС.
Правительство США выделит дополнительное финансирование VPN-сервисам, предоставляющим бесплатный доступ российским пользователям.
IKEA объявила о "сокращении масштаба бизнеса" в России: все четыре фабрики будут проданы, а сотрудников ждет "оптимизация".
Голоса из России
Высшее российское чиновничество продолжает рассказывать о своем видении будущего: накануне глава ВТБ Костин объявил о конце эры глобализации, а в среду глава “Ростеха” Чемезов как бы вступил с ним в полемику – глобализация, может, и кончилась, но “попытка сделать все своими руками – это путь в никуда”.
Условно осужденный за убийство лося Валерий Рашкин перестал возглавлять московский горком КПРФ, а топ-менеджер “Аэрофлота” Михаил Минаев, отвечавший за покупку и лизинг самолетов, арестован по делу о мошенничестве.
Антивоенные голоса из России:
- Против войны выступил бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов (он готов к тому, что его за это “посадят или убьют”).
- Основатель сети комфортных центров проживания для пожилых людей Алексей Сиднев подписал антивоенное письмо благотворителей, после чего был уволен из собственной компании. Вот его соображения на этот счет.
- История активиста и предпринимателя из Ленобласти Дмитрия Скурихина, который использует собственный магазин для информирования о ходе войны и находит полное понимание у односельчан (о дальнейшем же думает в таком ключе: “Посадят – буду сидеть. Положат – буду лежать”).
- Интервью лидера группы "Ногу Свело!" Максима Покровского, в котором он комментирует свою последнюю песню “Украина”, опубликованную в День России.
Политические преследования в России и Беларуси
- Стало известно сразу о двух уголовных делах о “дискредитации” российской армии – они возбуждены против активистов из Нижнего Новгорода и Петропавловска-Камчатского, которых ранее уже штрафовали по административной статье о “дискредитации”.
- В Москве задержан очередной муниципальный депутат – Левон Смирнов. Пока известно только то, что им занялись сотрудники Центра “Э”. Сам он объясняет задержание попыткой запугать независимых муниципальных депутатов и лишить их возможности баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах.
- В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге здания ФСБ.
- На Марка Фейгина, живущего в Киеве и ведущего ежедневные эфиры с Арестовичем, составили протокол за неисполнение обязанностей “иностранного агента”. Вот интервью с другим “иностранным агентом” – художницей из Комсомольска-на-Амуре Юлией Цветковой, которую скоро должны приговорить по делу о “распространении порнографии” (прокурор требует три года и два месяца колонии).
- Белорусский фотограф Евгений Ерчак, автор многих ярких снимков протестов 2020 года, арестован на 15 суток – и, возможно, это только начало.
- Суд в Минске приговорил к 2,5 годам "химии" главного редактора газеты "Новы час" Оксану Колб – за участие в акции протеста 16 августа 2020 года. Задержали ее 20 апреля 2022 года.
Семь ссылок
- Злободневное. (1) Беседа с политологом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым о том, поменялась ли за последнее время природа путинского режима. (2) Анализ дебатов об отмене русской культуры, в которые погрузилась российская интеллигенция, пока на соседнюю страну падали бомбы. (3) Новые военные стихи Александра Дельфинова.
- Полузабытые имена. Рассказ о личном и творческом пути Ивана Аксенова (1884–1935) – русского авангардиста-энциклопедиста, занимавшегося сразу всем и всеми же и позабытого. Или эссе Вероники Зусевой-Озкан о Марии Лёвберг – писательнице Серебряного века, сборник произведений которой она составила и откомментировала.
- Альбатросы и тираннозавры. Отрывок из книги американского эколога и зоолога Карла Сафины “Глазами альбатроса” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный колонии темноспинных альбатросов на тихоокеанском атолле Мидуэй. Или рассказ о том, как палеонтологи решили поделить тираннозавра на три разных вида и зачем им это понадобилось.
Искренне Ваши,
Семь Сорок