“Безумие, которое там творится”

Доброе утро!

Великобритания и Россия вернулись к старым добрым довоенным практикам – возобновили шпионскую войну: в лондонском аэропорту Гатвик задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России. В остальном так:

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд, включая противокорабельные ракеты "Гарпун".

МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны.

В Нижнем Новгороде и Петропавловске-Камчатском возбуждены уголовные дела о “дискредитации” армии против активистов, уже оштрафованных за “дискредитацию”.

В Москве задержан муниципальный депутат Левон Смирнов.

“Газпром” остановил еще одну турбину “Северного потока”; Евросоюз, Израиль и Египет подписали соглашение о поставках израильского газа в ЕС через египетские терминалы.

Администрация США выделяет дополнительное финансирование для поставщиков бесплатных VPN-услуг в Россию.

Военные сводки

Ситуация на Донбассе не меняется. Российская армия продолжает контролировать Северодонецк, а украинская – северодонецкий завод “Азот”. По словам представителя “народной милиции” так называемой “ЛНР”, с территории завода, где скрываются сотни мирных жителей и украинские солдаты, в среду вышел один человек. По мнению западных разведок, в войне наступил переломный момент: в ближайшие дни одна из сторон должна добиться какого-то успеха. Один из вариантов успеха для России – пробиться к Славянску и Краматорску. Пока этого не происходит: по словам мэра Славянска Вадима Ляха, в последние дни город обстреливается меньше, чем раньше, а российские войска пока не могут придумать, как им форсировать Северский Донец. Но вообще обстрелы не прекращаются: в районе Покровска Донецкой области ракета попала в состав с гуманитарной помощью от организации World Central Kitchen, один вагон с едой уничтожен полностью.

Россия испытывает недостаток в живой силе: по данным правозащитников, в Чечне мужчин принудительно отправляют воевать в Украину, их запугивают и угрожают уголовными делами. Украина же испытывает недостаток тяжелых вооружений, который, однако, в ближайшее время может быть восполнен: вот репортаж из расположенного в Штутгарте международного центра по координации доноров, где специалисты из 26 стран круглосуточно налаживают и поддерживают поставки оружия и боеприпасов в Украину. В среду США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на миллиард долларов – он включает в себя артиллерийские установки и противокорабельные ракеты “Гарпун”. (Правда, с поставками обещанных ранее беспилотников Gray Eagle у США возникли сложности.)

Россия продолжает обстрелы Николаевской (губернатор Виталий Ким сообщает о пяти раненых) и Днепропетровской областей (в результате обстрела села Апостолово убиты четверо мирных жителей, один ранен). В ночь на четверг была обстреляна Сумская область. Есть сообщения о некоторых успехах украинской армии в районе Изюма. МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны (о подробностях обещали рассказать после войны).

Представления о дальнейшем ходе событий в России и Украине прямо противоположные. Глава Госдумы Володин уже погрузился в правовую интеграцию Донбасса в РФ и предложил сохранить на этих территориях смертную казнь, хотя в России на нее объявлен мораторий, а замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира. В Украине горизонт планирования не такой далекий: генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил в интервью, что как только обещанное Западом оружие будет получено, “целью номер один” станет Крымский мост.

По данным британской Daily Telegraph, под Харьковом в плен попали двое граждан США, воевавшие на стороне Украины. Власти США пока не комментируют эту информацию.

Погибшие

Полных данных о потерях c обеих сторон нет, но кое-что о погибших все же известно:

Вот истории пяти украинских военных, убитых на разных фронтах – от Мариуполя до Харькова, а вот разговор с матерью бойца херсонской теробороны, замученного в российском плену.

На Донбассе погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника.

Вот репортаж с похорон 19-летнего контрактника Георгия Астахина в городе Новая Ладога Ленинградской области. Он погиб 29 марта вместе со всем своим батальоном – об этом на церемонии прощания рассказал молодой лейтенант Владимир Чеботарев: “Георгий погиб при исполнении обязанностей военной службы… вместе со всем батальоном. В батальоне 350 человек. Были отрезаны от своих, окружены и разгромлены. Я надеюсь, в ближайшее время наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин примет все меры, правильные решения, чтобы предотвратить то безумие, которое там творится”.

Путин пока только награждает: ордена Жукова удостоился 239-й танковый полк, который, по данным журналистов, причастен к убийствам мирных жителей в селе Богдановка к востоку от Киева. Движение “Трибунал для Путина”, объединяющее украинских волонтеров, юристов и правозащитников, уже зафиксировало около 10 тысяч преступлений, совершенных российскими военными на оккупированных территориях.

Международное эхо войны

“Газпром” остановил еще одну турбину “Северного потока”, что приведет к очередному снижению экспорта газа в Германию. Чтобы не злить Путина, канцлер Шольц, по слухам, отложил на неопределенный срок полную национализацию немецкой дочки “Газпрома” Gazprom Germania. А чтобы не остаться совсем без газа, Евросоюз, Израиль и Египет подписали соглашение о поставках израильского природного газа в страны ЕС через египетские терминалы. Евросоюз окажет финансовую помощь обеим странам в развитии их газодобычи и газопереработки.

Олаф Шольц побывал с визитом в Сербии, куда несколько дней назад не смог приехать глава российского МИД Сергей Лавров. Какую игру ведут вокруг Сербии России и Европа, понятно рассказано здесь: ЕС склоняет Белград к тому, чтобы он присоединился к санкциям в отношении России и признал Косово, а Москва создает там нестабильность, чтобы удерживать Сербию в своей орбите, не давая ей уйти в ЕС.

В Украине возбуждено уголовное дело о призывах к геноциду и захвату государственной власти против директора вещания телеканала Russia Today – это Антон Красовский. С февраля он находится под санкциями ЕС.

Правительство США выделит дополнительное финансирование VPN-сервисам, предоставляющим бесплатный доступ российским пользователям.

IKEA объявила о "сокращении масштаба бизнеса" в России: все четыре фабрики будут проданы, а сотрудников ждет "оптимизация".

Голоса из России

Высшее российское чиновничество продолжает рассказывать о своем видении будущего: накануне глава ВТБ Костин объявил о конце эры глобализации, а в среду глава “Ростеха” Чемезов как бы вступил с ним в полемику – глобализация, может, и кончилась, но “попытка сделать все своими руками – это путь в никуда”.

Условно осужденный за убийство лося Валерий Рашкин перестал возглавлять московский горком КПРФ, а топ-менеджер “Аэрофлота” Михаил Минаев, отвечавший за покупку и лизинг самолетов, арестован по делу о мошенничестве.

Антивоенные голоса из России:

Против войны выступил бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов (он готов к тому, что его за это “посадят или убьют”).

Основатель сети комфортных центров проживания для пожилых людей Алексей Сиднев подписал антивоенное письмо благотворителей, после чего был уволен из собственной компании. Вот его соображения на этот счет.

История активиста и предпринимателя из Ленобласти Дмитрия Скурихина, который использует собственный магазин для информирования о ходе войны и находит полное понимание у односельчан (о дальнейшем же думает в таком ключе: “Посадят – буду сидеть. Положат – буду лежать”).

Интервью лидера группы "Ногу Свело!" Максима Покровского, в котором он комментирует свою последнюю песню “Украина”, опубликованную в День России.

Политические преследования в России и Беларуси

Стало известно сразу о двух уголовных делах о “дискредитации” российской армии – они возбуждены против активистов из Нижнего Новгорода и Петропавловска-Камчатского , которых ранее уже штрафовали по административной статье о “дискредитации”.

Нижнего Новгорода Петропавловска-Камчатского В Москве задержан очередной муниципальный депутат – Левон Смирнов. Пока известно только то, что им занялись сотрудники Центра “Э”. Сам он объясняет задержание попыткой запугать независимых муниципальных депутатов и лишить их возможности баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах.

задержан В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге здания ФСБ.

задержан На Марка Фейгина, живущего в Киеве и ведущего ежедневные эфиры с Арестовичем, составили протокол за неисполнение обязанностей “иностранного агента”. Вот интервью с другим “иностранным агентом” – художницей из Комсомольска-на-Амуре Юлией Цветковой, которую скоро должны приговорить по делу о “распространении порнографии” (прокурор требует три года и два месяца колонии).

составили Вот интервью требует Белорусский фотограф Евгений Ерчак, автор многих ярких снимков протестов 2020 года, арестован на 15 суток – и, возможно, это только начало.

арестован Суд в Минске приговорил к 2,5 годам "химии" главного редактора газеты "Новы час" Оксану Колб – за участие в акции протеста 16 августа 2020 года. Задержали ее 20 апреля 2022 года.

Семь ссылок

Злободневное. (1) Беседа с политологом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым о том, поменялась ли за последнее время природа путинского режима. (2) Анализ дебатов об отмене русской культуры, в которые погрузилась российская интеллигенция, пока на соседнюю страну падали бомбы. (3) Новые военные стихи Александра Дельфинова.

(1) Беседа с политологом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым о том, поменялась ли за последнее время природа путинского режима. (2) Анализ дебатов об отмене русской культуры, в которые погрузилась российская интеллигенция, пока на соседнюю страну падали бомбы. (3) Новые военные стихи Александра Дельфинова. Полузабытые имена. Рассказ о личном и творческом пути Ивана Аксенова (1884–1935) – русского авангардиста-энциклопедиста, занимавшегося сразу всем и всеми же и позабытого. Или эссе Вероники Зусевой-Озкан о Марии Лёвберг – писательнице Серебряного века, сборник произведений которой она составила и откомментировала.

Рассказ о личном и творческом пути Ивана Аксенова (1884–1935) – русского авангардиста-энциклопедиста, занимавшегося сразу всем и всеми же и позабытого. Или эссе Вероники Зусевой-Озкан о Марии Лёвберг – писательнице Серебряного века, сборник произведений которой она составила и откомментировала. Альбатросы и тираннозавры. Отрывок из книги американского эколога и зоолога Карла Сафины “Глазами альбатроса” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный колонии темноспинных альбатросов на тихоокеанском атолле Мидуэй. Или рассказ о том, как палеонтологи решили поделить тираннозавра на три разных вида и зачем им это понадобилось.

Искренне Ваши,

Семь Сорок