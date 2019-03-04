Информационно-психологическая интервенция

Доброе утро!

Космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской корпорацией SpaceX, впервые пристыковался к Международной космической станции. Если миссия завершится успешно, Crew Dragon станет новым средством доставки астронавтов на МКС. Сейчас единственными кораблями-перевозчиками являются разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз". А на Земле события такие:

Сегодня исполняется год покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В МГУ к этой дате приурочили “Скрипальские чтения” и позвали на них “Петрова и Боширова”.

В Страсбурге совершен новый акт антисемитизма – разрушен обелиск, стоявший на месте взорванной в 1940 году синагоги.

В Алжире – массовые протесты с требованием ухода 82-летнего президента Бутефлики.

Умер лауреат Нобелевской премии физик Жорес Алферов.

Скрипальские чтения

Год назад в Солсбери было совершено покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как установило британское следствие, их отравили нервно-паралитическим веществом “Новичок”, исполнителями преступления были сотрудники российского ГРУ “Петров и Боширов” (Александр Мишкин и Анатолий Чепига). Здесь британские полицейские вспоминают, как события развивались год назад.

В июле прошлого года случайными жертвами все того же “Новичка”, флакон с которым отравители просто выбросили, стали 44-летняя Дон Стерджесс и ее бойфренд Чарльз Роули. Стерджесс умерла, Роули сильно пострадал, но выжил. Сын покойной, 20-летний Эван Хоуп, написал письмо Путину с призывом позволить британским следователям допросить подозреваемых “Петрова и Боширова”. Путин пока не ответил, зато российское посольство в Лондоне выразило готовность встретиться с Хоупом, чтобы разъяснить ему официальную позицию России.

В МГУ к годовщине отравления пройдут "Первые Скрипальские чтения", на которых будет обсуждаться "опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию РФ". Организатор пригласил к участию “Петрова и Боширова”.

У российского Следственного комитета – свой путь. Там возбуждено очередное дело против основателя инвестфонда Hermitage Capital Билла Браудера. На этот раз его обвиняют в отравлении жившего в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепиличного.

Внутри России

В Усолье-Сибирском Иркутской области найдена мертвой адвокат Галина Музыка, подзащитный которой обвинил полицейских в избиении.

В Москве арестован начальник Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны Минобороны России генерал-майор в отставке Сергей Ягольников (мошенничество в особо крупном размере). Ягольникову 64 года.

В Петербурге на штабе Навального появилась надпись “штаб педофилов”. Рядом собрался пикет молодогвардейцев с плакатами "Дети в опасности" и "Навальный защищает извращенцев". Видимо, это связано с проектом Навального “Умное голосование”, но кто “извращенец”, все равно непонятно.

В Москве на акции в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, арестованного по делу о нападении на офис "Единой России" в Ховрино, задержаны трое.

Адвокат Ольга Динзе побывала в Лабытнанги в тюрьме у Олега Сенцова – украинского кинорежиссера, приговоренного в России к 20 годам за “терроризм”, и сообщает, что он поправляется после голодовки.

В мире

В Греции по запросу Украины задержан гражданин России Евгений Калинин, работавший исполнительным директором "ВЕТЭК"– компании близкого к Виктору Януковичу бизнесмена Сергея Курченко.

В Страсбурге в ночь с пятницы на субботу был разрушен обелиск, установленный на месте взорванной в 1940 году синагоги. Мэрия назвала случившееся "новым актом антисемитизма".

В Алжире десятки тысяч протестующих требуют от 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики отказаться от выдвижения на президентских выборах в апреле. В столкновениях с полицией пострадали 180 человек. Бутефлики возглавляет Алжир с 1999 года. После покушения в 2013 году он передвигается в инвалидном кресле и, по некоторым данным, находится в клинике в Женеве.

На парламентских выборах в Эстонии, исходя из предварительных данных интернет-голосования, лидирует Партия реформ, в данный момент находящаяся в оппозиции, Центристская партия нынешнего премьера – на втором месте. Речь идет только о данных интернет-голосования, но им воспользовались более четверти избирателей.

Утраты

Умер лауреат Нобелевской премии физик Жорес Алферов, ему было 88 лет. Здесь о значимости его открытий рассказывает главный научный сотрудник Физико-технического института им. Иоффе Григорий Соколовский.

Умер греческий фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии Яннис Бехракис. Тут его фотографии.

Шесть ссылок с аудиобонусом

Наука. Как в современном мире ведется борьба с инфекционными заболеваниями и что препятствует ее успешному завершению, рассказывает медицинский журналист Андрей Украинский. Культурную историю кулака (довольно цветисто) излагает Слава Ткачев.

Книжки. Длинный и очень хороший разговор (не без мата) с соредакторами независимого издательства common place Иваном и Петром Аксеновыми (“Вообще мне близка идея о том, что когда все идет по ***** и грядущий огонь уже близок, нужно обращаться к надежным, проверенным вещам — к учению Маркса, “Откровению Иоанна Богослова”, к античности, то есть к неким устоявшимся феноменам, структурированным и завершенным”). Интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой, которая создала графический роман о репрессиях и блокаде по мотивам жизни своей бабушки Валентины Викентьевны. Разговор с Александром Скиданом о его старинном, 90-х годов, романе “Путеводитель по N” (как бы про Ницше), который теперь вышел отдельной книгой.

История литературы. Большой текст Андрея Краснящих к 160-летию Шолом-Алейхема и рассказ Анны Шмаиной-Великановой о неожиданных сюжетах в сказках Андерсена (увы, только аудио).

Искренне Ваши,

Семь Сорок