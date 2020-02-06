Экстремистские йыйыны

Доброе утро!
В США умер актер Кирк Дуглас. Еще раз: Кирк Дуглас, не Майкл. Спартаку из фильма Кубрика было 103 года. Но некоторые претендуют на большее:
- Сенат США оправдал президента Трампа по обеим статьям импичмента. Трамп вывесил в твиттере видео, в котором обещает править вечно.
- Путин сказал, что у нового российского правительства нет ни минуты на раскачку. Это по меньшей мере 14-я итерация этой фразы за 20 лет.
- В Тюрингии либеральные партии воспользовались поддержкой “Альтернативы для Германии” для формирования правительства. Это конец бойкота крайне правых.
- Число жертв коронавируса выросло до 563. Заболевших более 28 тысяч.
Trump 4ever
Сенат США, как и ожидалось, оправдал президента Трампа по обеим статьям импичмента – "злоупотребление властью" и "воспрепятствование работе Конгресса". За обвинение в злоупотреблении проголосовали 48 человек – 47 сенаторов от Демократической партии и республиканец Митт Ромни. По второму пункту обвинение поддержали только демократы. Для отстранения Трампа от должности требовалось 67 голосов.
Сразу после оправдания Трамп опубликовал в твиттере видео, где он продолжает избираться президентом каждые четыре года до конца времен (который, впрочем, тоже не просматривается).
Сегодня Трамп выступит со специальным заявлением в связи с завершением процесса импичмента. Есть мнение, что все это значительно укрепит его позиции на предстоящих в ноябре президентских выборах.
В Айове продолжают считать результаты предварительных выборов Демпартии. После обработки 92% данных показатели двух лидеров гонки – Пита Буттиджича и Берни Сандерса – практически сравнялись. Кто они такие, читайте здесь.
Вечное возвращение
- У Путина опять, по меньшей мере в 14-й раз за 20 лет, нет времени на раскачку – точнее, не у самого Путина, а у нового российского правительства по словам Путина.
- Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил блок поправок к седьмой главе российской Конституции (8 принято, 13 отклонено). Работы впереди еще много, времени на раскачку нет, вечные “правовые байпасы” будут разбиты.
- Победа будет за нами. Госдума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня. Депутат Яровая предлагает начинать ее в 12:15, когда стали передавать сообщение Молотова.
- У главы РПЦ опять нашли очень дорогие часы. Предыдущие, в два раза дороже, таинственно исчезали с фотографий в 2012 году.
- Издание “Проект” опять представило перечень чиновничьих владений – на этот раз бывшего министра обороны Сердюкова и его семьи. В общей сложности на 1,2 млрд рублей.
Вирусные сводки
Число скончавшихся от коронавируса в Китае выросло (англ.) до 563 человек, количество зараженных превысило 28 тысяч. 144 россиянина, эвакуированные из Китая, на 14 дней помещены в пансионат под Тюменью, их там охраняет Росгвардия. МВД России подготовило законопроект о депортации мигрантов "с опасными болезнями" (хотя это неэффективно – не говоря уже о том, что негуманно).
Суды, аресты, обыски
- В Москве арестован за госизмену некто Виктор Королев. Кто он такой и что сделал, не известно. Предыдущий похожий арест был в октябре – тогда в госизмене обвинялся некто Алексей Валуев. С тех пор про него так никто ничего и не узнал.
- Жителю Вологодской области вынесли второй за год штраф за оскорбление Путина. Первый раз его оштрафовали на 30 тысяч рублей, теперь – на 50.
- Суд в Петербурге признал, что избирком округа “Черная речка” действовал в интересах "Единой России" – итоги выборов по этому округу отменили 31 января.
- В Ингушетии и Северной Осетии задержали 12 участников протестов против передачи земель Чечне – по меньшей мере одному из них собираются предъявить обвинения в экстремизме.
- Прокуратура Башкортостана обратилась в Верховный суд республики с иском о запрете деятельности общественной организации "Башкорт", ее требуют признать экстремистской. Среди прочего прокуратуре не нравятся йыйыны (народные сходы), которые проводит движение.
- В Латвии и Эстонии прошли обыски в офисах компании “Балтийский медиа альянс” – которая транслирует в том числе и российские каналы. Поводом стало подозрение, что в компании “обеспечили доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС” за Украину.
Вокруг света
- В Германии произошло мелкое, но историческое событие: традиционные право-либеральные партии воспользовались поддержкой “Альтернативы для Германии”, чтобы избрать премьер-министра Тюрингии. Им стал Томас Кеммерих из Свободной демократической партии. Ранее все партии бойкотировали крайне правых популистов.
- Сегодня в ООН пройдет брифинг по ситуации в сирийской провинции Идлиб – с начала декабря оттуда бежали полмиллиона человек.
- В аэропорту Стамбула после жесткой посадки развалился на части и загорелся пассажирский самолет – три человека погибли, более 150 пострадали.
- При сходе лавины на востоке Турции погибли не менее 38 человек, большинство из них спасатели.
- В Туркменистане мужчинам-чиновникам старше 40 запретили закрашивать седину. Чего не делает Бердымухамедов, не положено и другим.
И отдельно про Азербайджан
- В Лондоне завершился процесс по делу Замиры Гаджиевой – жены бывшего госбанкира из Азербайджана, сейчас отбывающего там срок. Гаджиева стала первой, кому вынесли Unexplained Wealth Order – требование объяснить, откуда взялись деньги на покупку дома в Лондоне и поместья с гольф-полем в провинции. Гаджиева почти год оспаривала законность требования, но теперь все ее апелляции отклонены, и вслед за ней объяснять свои богатства придется и другим подозрительным богачам, в том числе из России. Если продемонстрировать законное происхождение богатства не получится, недвижимость будет конфисковываться в пользу британской казны.
- "Шел тридцатый год моей жизни. И мне до смерти надоели два вопроса: "Когда женишься?" и "Когда защитишь диссертацию?" – такое бывает в любой стране, но в Азербайджане проблема принуждения к браку стоит особенно остро.
- Удивительный фотопроект о том, как живут люди, бежавшие от армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе 30 лет назад. В Азербайджане беженцев разместили в пионерском лагере “Волна” – они и теперь там.
Шесть ссылок
- История. В 1920-е в 300 км к северу от Томска учитель Петр Афанасьев пытался создать модель образования для аборигенов Севера – и все получалось, пока Афанасьева не расстреляли. Или зарисовки о восьми исторических российских городах, исчезающих прямо сейчас.
- Литература. Интервью с филологом-классиком Алексеем Любжиным, который доперевел “Илиаду” александрийским стихом – о поэтических переводах, необходимости обращения к классике, библиофильстве и неточных рифмах. Или разговор с лауреатом нынешнего НОСа Александром Стесиным – о работе, врачебной и писательской, эмигрантском опыте, философии, религии и Африке.
- Кино. Рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах Роттердамского кинофестиваля или его же интервью с украинским режиссером Валентином Васяновичем о его картине “Атлантида” (2025 год. Украина одержала победу, Донбасс полностью перешел под ее контроль, бывшие ветераны пытаются достроить стену на границе с Россией) – и о войне.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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