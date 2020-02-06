Экстремистские йыйыны

Доброе утро!

В США умер актер Кирк Дуглас. Еще раз: Кирк Дуглас, не Майкл. Спартаку из фильма Кубрика было 103 года. Но некоторые претендуют на большее:

Сенат США оправдал президента Трампа по обеим статьям импичмента. Трамп вывесил в твиттере видео, в котором обещает править вечно.

Путин сказал, что у нового российского правительства нет ни минуты на раскачку. Это по меньшей мере 14-я итерация этой фразы за 20 лет.

В Тюрингии либеральные партии воспользовались поддержкой “Альтернативы для Германии” для формирования правительства. Это конец бойкота крайне правых.

Число жертв коронавируса выросло до 563. Заболевших более 28 тысяч.

Trump 4ever

Сенат США, как и ожидалось, оправдал президента Трампа по обеим статьям импичмента – "злоупотребление властью" и "воспрепятствование работе Конгресса". За обвинение в злоупотреблении проголосовали 48 человек – 47 сенаторов от Демократической партии и республиканец Митт Ромни. По второму пункту обвинение поддержали только демократы. Для отстранения Трампа от должности требовалось 67 голосов.

Сразу после оправдания Трамп опубликовал в твиттере видео, где он продолжает избираться президентом каждые четыре года до конца времен (который, впрочем, тоже не просматривается).

Сегодня Трамп выступит со специальным заявлением в связи с завершением процесса импичмента. Есть мнение, что все это значительно укрепит его позиции на предстоящих в ноябре президентских выборах.

В Айове продолжают считать результаты предварительных выборов Демпартии. После обработки 92% данных показатели двух лидеров гонки – Пита Буттиджича и Берни Сандерса – практически сравнялись. Кто они такие, читайте здесь.

Вечное возвращение

У Путина опять, по меньшей мере в 14-й раз за 20 лет, нет времени на раскачку – точнее, не у самого Путина, а у нового российского правительства по словам Путина.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил блок поправок к седьмой главе российской Конституции (8 принято, 13 отклонено). Работы впереди еще много, времени на раскачку нет, вечные “правовые байпасы” будут разбиты.

Победа будет за нами. Госдума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня. Депутат Яровая предлагает начинать ее в 12:15, когда стали передавать сообщение Молотова.

У главы РПЦ опять нашли очень дорогие часы. Предыдущие, в два раза дороже, таинственно исчезали с фотографий в 2012 году.

Издание “Проект” опять представило перечень чиновничьих владений – на этот раз бывшего министра обороны Сердюкова и его семьи. В общей сложности на 1,2 млрд рублей.

Вирусные сводки

Число скончавшихся от коронавируса в Китае выросло (англ.) до 563 человек, количество зараженных превысило 28 тысяч. 144 россиянина, эвакуированные из Китая, на 14 дней помещены в пансионат под Тюменью, их там охраняет Росгвардия. МВД России подготовило законопроект о депортации мигрантов "с опасными болезнями" (хотя это неэффективно – не говоря уже о том, что негуманно).

Суды, аресты, обыски

В Москве арестован за госизмену некто Виктор Королев. Кто он такой и что сделал, не известно. Предыдущий похожий арест был в октябре – тогда в госизмене обвинялся некто Алексей Валуев. С тех пор про него так никто ничего и не узнал.

Жителю Вологодской области вынесли второй за год штраф за оскорбление Путина. Первый раз его оштрафовали на 30 тысяч рублей, теперь – на 50.

Суд в Петербурге признал, что избирком округа “Черная речка” действовал в интересах "Единой России" – итоги выборов по этому округу отменили 31 января.

В Ингушетии и Северной Осетии задержали 12 участников протестов против передачи земель Чечне – по меньшей мере одному из них собираются предъявить обвинения в экстремизме.

Прокуратура Башкортостана обратилась в Верховный суд республики с иском о запрете деятельности общественной организации "Башкорт", ее требуют признать экстремистской. Среди прочего прокуратуре не нравятся йыйыны (народные сходы), которые проводит движение.

В Латвии и Эстонии прошли обыски в офисах компании “Балтийский медиа альянс” – которая транслирует в том числе и российские каналы. Поводом стало подозрение, что в компании “обеспечили доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС” за Украину.

Вокруг света

В Германии произошло мелкое, но историческое событие: традиционные право-либеральные партии воспользовались поддержкой “Альтернативы для Германии”, чтобы избрать премьер-министра Тюрингии. Им стал Томас Кеммерих из Свободной демократической партии. Ранее все партии бойкотировали крайне правых популистов.

Сегодня в ООН пройдет брифинг по ситуации в сирийской провинции Идлиб – с начала декабря оттуда бежали полмиллиона человек.

В аэропорту Стамбула после жесткой посадки развалился на части и загорелся пассажирский самолет – три человека погибли, более 150 пострадали.

При сходе лавины на востоке Турции погибли не менее 38 человек, большинство из них спасатели.

В Туркменистане мужчинам-чиновникам старше 40 запретили закрашивать седину. Чего не делает Бердымухамедов, не положено и другим.

И отдельно про Азербайджан

В Лондоне завершился процесс по делу Замиры Гаджиевой – жены бывшего госбанкира из Азербайджана, сейчас отбывающего там срок. Гаджиева стала первой, кому вынесли Unexplained Wealth Order – требование объяснить, откуда взялись деньги на покупку дома в Лондоне и поместья с гольф-полем в провинции. Гаджиева почти год оспаривала законность требования, но теперь все ее апелляции отклонены, и вслед за ней объяснять свои богатства придется и другим подозрительным богачам, в том числе из России. Если продемонстрировать законное происхождение богатства не получится, недвижимость будет конфисковываться в пользу британской казны.

"Шел тридцатый год моей жизни. И мне до смерти надоели два вопроса: "Когда женишься?" и "Когда защитишь диссертацию?" – такое бывает в любой стране, но в Азербайджане проблема принуждения к браку стоит особенно остро.

Удивительный фотопроект о том, как живут люди, бежавшие от армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе 30 лет назад. В Азербайджане беженцев разместили в пионерском лагере “Волна” – они и теперь там.

Шесть ссылок

История. В 1920-е в 300 км к северу от Томска учитель Петр Афанасьев пытался создать модель образования для аборигенов Севера – и все получалось, пока Афанасьева не расстреляли. Или зарисовки о восьми исторических российских городах, исчезающих прямо сейчас.

В 1920-е в 300 км к северу от Томска учитель Петр Афанасьев пытался создать модель образования для аборигенов Севера – и все получалось, пока Афанасьева не расстреляли. Или зарисовки о восьми исторических российских городах, исчезающих прямо сейчас. Литература. Интервью с филологом-классиком Алексеем Любжиным, который доперевел “Илиаду” александрийским стихом – о поэтических переводах, необходимости обращения к классике, библиофильстве и неточных рифмах. Или разговор с лауреатом нынешнего НОСа Александром Стесиным – о работе, врачебной и писательской, эмигрантском опыте, философии, религии и Африке.

Интервью с филологом-классиком Алексеем Любжиным, который доперевел “Илиаду” александрийским стихом – о поэтических переводах, необходимости обращения к классике, библиофильстве и неточных рифмах. Или разговор с лауреатом нынешнего НОСа Александром Стесиным – о работе, врачебной и писательской, эмигрантском опыте, философии, религии и Африке. Кино. Рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах Роттердамского кинофестиваля или его же интервью с украинским режиссером Валентином Васяновичем о его картине “Атлантида” (2025 год. Украина одержала победу, Донбасс полностью перешел под ее контроль, бывшие ветераны пытаются достроить стену на границе с Россией) – и о войне.

Искренне Ваши,

Семь Сорок