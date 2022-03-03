Изюм и Пезаро

Доброе утро!

Минобороны РФ впервые назвало число российских военнослужащих, погибших в Украине: 498. Неизвестно, на сколько надо помножить эту цифру, чтоб она стала правдой, но президент Украины считает, что больше чем на 10 – в своем вечернем обращении к украинцам он сказал, что российская армия потеряла девять тысяч человек (глава СНБО Украины пишет о шести тысячах убитых и двух тысячах сложивших оружие). Основные новости такие:

Ночью под обстрел попали жилые районы Изюма, в центре Киева слышались взрывы. После авиаударов в Харькове в среду горели здания университета и областной полиции. Число беженцев перевалило за 800 тысяч.

Сегодня должен состояться второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями на территории Беларуси, больших ожиданий от них нет.

Генассамблея ООН призвала Россию прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины.

По данным Роскомсвободы, в России готовятся заблокировать YouTube.

Фронтовые сводки

В среду российская армия продолжала массированные обстрелы Харькова, утром в результате авианалета загорелись здания университета и областной полиции (вот видео ударов и разрушений), днем обстреливали отдельные районы Киева (вот репортаж из детской больницы, где пациентов приходится держать в подвале). Из Мариуполя сообщают, что город находится под постоянным обстрелом, есть раненые, разрушены дома. Ночью был обстрелян Изюм Харьковской области – погибли по меньшей мере восемь мирных жителей.

Российская армия взяла под контроль Херсон. В городе не хватает еды, лекарств, нет возможности вывезти раненых и убитых – работают российские снайперы (вот разговор с мэром города). Вот репортаж из находящейся неподалеку Новой Каховки – город был взят русскими еще 24 февраля, они особо охраняют ГЭС, есть жертвы среди мирных граждан. Захвачен также курортный город Приморск в Запорожской области: мэр города говорит, что завтра ему предстоят переговоры с российскими оккупантами).

Жители Энергодара встали "живым щитом" и заблокировали дорогу, которая ведет к Запорожской АЭС – чтобы не пустить туда российских солдат. Военные тяжело ранили двоих человек светошумовой гранатой (видео). Вот рассказ о том, как люди выживают в Гостомеле под Киевом, где бои идут уже неделю.

Российские подразделения, воюющие в Украине, как минимум частично комплектуются из солдат-срочников, которых заставляют подписывать контракт: вот еще одно тому доказательство. Воевать эти срочники не хотят, но им угрожают статьей о дезертирстве (до 10 лет).

По мнению американских военных, российская армия к северу от Киева ведет перегруппировку и пока не наступает. Здесь прогнозы по дальнейшему ходу войны дает украинский журналист и бывший участник трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш (спойлер: время работает на Украину, но угрозу применения Россией ядерного оружия следует рассматривать серьезно).

По данным ООН, Украину покинули 836 тысяч беженцев. Вот беседы с некоторыми из них, вот видео из палаточного лагеря в Молдове.

Фотографии седьмого дня войны смотрите здесь.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Россия: кольцо сжимается

Госдума РФ собирается рассматривать закон о тюремном заключении сроком до 20 лет за распространение “фейков о российской армии”. В российских аэропортах офицеры ФСБ выборочно задерживают уезжающих за границу – для “беседы”, в ходе которой пристально изучают содержимое их телефонов и задают вопросы об их политических взглядах (вот монологи уже уехавших). Власти Петербурга собирают сведения о находящихся в городе гражданах Украины – по крайней мере, гостиницы и хостелы обязали о них сообщать (на вопрос “зачем” в Смольном не отвечают). Украинская разведка считает, что в пятницу Кремль введет военное положение: 4 марта должны состояться внеплановые заседания Госдумы и Совета Федерации.

Центробанк РФ запретил гражданам стран, которые ввели санкции против России, отправлять переводы из России на счета за рубежом. Если у вас, например, двойное гражданство, и вы хотите перекинуть свои деньги с российского счета на зарубежный, то уже поздно.

За новости о войне в Украине заблокирован сайт The Village, Радио Свобода получило от Роскомнадзора уведомление о блокировке сайта, заблокирована еще порция украинских СМИ. “Яндекс.Дзен” по требованию Роскомнадзора удалил канал “Эха Москвы”, а “ВКонтакте” по требованию Генпрокуратуры заблокировал паблики “Дождя” и “Эха”. Главный редактор “Дождя” Тихон Дзядко уехал из России, получив некие угрозы. По данным “Роскомсвободы”, готовится блокировка YouTube.

Всероссийский открытый урок

В среду антивоенные акции прошли по меньшей мере в 33 городах России, задержано около 780 человек (всего с начала войны – свыше 7600). Вот видео с разных протестных акций, вот фотографии протестных граффити и плакатов в разных городах.

К ежедневным протестам призвал Навальный: "Каждого арестованного должны сменить двое пришедших", – пишет он в соцсетях. Один из ближайших соратников Навального Иван Жданов говорит в интервью, что решающий момент наступил: “Либо сейчас Россия изменится, либо никогда”. В Следственном комитете создаются специальные группы для пресечения антивоенных выступлений, а пока вовсю используются “воспитательные методы” – здесь студенты рассказывают, как их прессуют за плакаты и пикеты.

Команда Навального выпустила расследование о вилле, принадлежащей Сергею Матвиенко – сыну главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она находится близ города Пезаро (регион Марке) на участке в 26 га с собственным выходом к морю. Виды адриатического побережья, перемежающиеся речами Матвиенко о необходимости войны и кадрами разрушенных украинских городов, особенно отрезвляют.

Со своей стороны, российские власти – помимо распространения обычных фейков о том, что украинская армия сама обстреливает свои города – ведут “правильное” информирование населения. Сегодня в полдень Минпросвещения РФ будет транслировать всероссийский открытый урок об “освободительной миссии” в Украине. Вот методичка, разосланная по школам (операция пройдет “быстро и эффективно”, она нужна, потому что Украина восемь лет убивала людей на Донбассе, неприятности от западных экономических санкций быстро сгладятся). Разбору аргумента “про восемь лет” посвящены сразу два интервью – с журналистом Павлом Каныгиным и с правозащитницей Варварой Пахоменко, которая работала в миссии ООН на Донбассе.

Совершают власти и символические жесты: губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (он женат на двоюродной племяннице Путина) приказал в официальных документах писать название региона как “КуZбасс”, а не “Кузбасс” – потому что это “знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества” (еще до войны наблюдатели заметили на российской военной технике у границ с Украиной букву Z – скорее всего, это означает “Западный военный округ”).

Международное

Генассамблея ООН одобрила резолюцию с осуждением российского вторжения в Украину и призывом к России прекратить военные действия и вывести войска. Против проголосовали пять стран – Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались 35 стран, среди которых Китай, Индия, Казахстан и другие. Казахстан, видимо, поверил Пескову: тот сказал, что слова Путина о том, что Украину создал Ленин, к другим республикам бывшего СССР не относятся, можно не бояться.

Президент Украины после ракетного удара в район Бабьего Яра призвал всех евреев мира “не молчать”. Главный раввин Украины записал обращение к русским с призывом “проснуться”. Здесь политолог Федор Крашенинников объясняет, почему сравнивать Путина с Гитлером совершенно бессмысленно.

Сегодня в Беларуси должен состояться второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Накануне глава российского МИД повторил требования Москвы: признание российского суверенитета над Крымом, независимости “ДНР” и “ЛНР” в границах Донецкой и Луганской областей, полная “демилитаризация” Украины и, конечно же, “денацификация”.

Болгария выслала двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Санкции и их последствия

ЦБ России решил пока не возобновлять торги на московской бирже – они не проводятся с 25 февраля. Издание “Агентство” утверждает, что финансово-экономический блок российского правительства и руководство многих госкомпаний не были готовы к вторжению и соответствующим западным санкциям; почти никто за пределами самого узкого круга приближенных Путина не знал о решении начать войну.

Эксперт по международным отношениям Павел Лузин считает, что Россия не сможет долго существовать в условиях экономической блокады и что хорошим выходом для элит было бы “сдать Владимира Владимировича и его, так скажем, тушкой прикрыть себе пятые точки”, но, с его точки зрения, этого не произойдет и “агонию” попытаются продлить. Легкой эта агония не будет:

США расширили санкции в отношении России и Беларуси. Новый пакет затрагивает 22 российские компании, связанные с оборонным сектором, вводится контроль за экспортом технологий, относящихся к нефте- и газопереработке. Беларуси тоже досталось за содействие в вооруженном вторжении.

Евросоюз с 12 марта отключает от SWIFT семь российских банков и запрещает ввоз в Россию банкнот евро.

Канада вводит санкции против десяти представителей "Роснефти" и "Газпрома", Япония заморозит активы четырех российских банков.

В Гамбурге арестована 156-метровая яхта Алишера Усманова.

Роман Абрамович решил продать футбольный клуб "Челси" и создать на эти деньги фонд помощи жертвам войны в Украине. (В отношении Абрамовича санкции не вводились).

Попавший под американские санкции Российский фонд прямых инвестиций выступил за мир и дипломатию.

Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.

В Минтрансе России обсуждают национализацию самолетов Airbus и Boeing на фоне западных санкций. Национализировать, конечно, можно, но кто их будет потом обслуживать?

В среду в России не открылись магазины, торгующие техникой Apple. Список компаний, отказавшихся иметь дело с Россией становится все длиннее. Даже H&M приостановила продажи.

Три ссылки

Дневник известного украинского кинокритика Наталии Серебряковой, живущей в городе Сумы, который уже несколько дней атакуют российские войска.

Рассказ об антивоенных акциях российских художников.

И – несколько преждевременно – манифест Генриха Бёлля о том, как писать на руинах, оставленных войной.

Искренне Ваши,

Семь Сорок