Попугай Кадырова

Доброе утро!

Российская ФСИН отозвала свое требование о переводе в СИЗО главы “Альянса врачей” Анастасии Васильевой, ознакомившись с возражениями адвоката. Это было единственное за сутки проявление здравого смысла:

Навальному предъявили новое обвинение – в создании "организации, посягающей на личность и права граждан".

В Черном море у Новороссийска огромное пятно нефти – в 400 тысяч раз больше, чем объявила компания, по вине которой произошел разлив.

Беларусь отозвала согласие на прием посла США.

Facebook заблокировал около 300 связанных с Россией аккаунтов, распространявших мемы против западных вакцин от коронавируса.

Кары кремлевские

Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному новое обвинение – в создании “организации, посягающей на личность и права граждан”. Имеется в виду ФБК, “побуждавший”, по версии следствия, к “совершению противоправных деяний”. Которое это по счету уголовное дело против Навального, уже и сказать сложно – вот здесь их считает Леонид Волков.

Бывший глава штаба Навального в Кургане Алексей Шварц объявлен в федеральный розыск по делу о “нарушении тайны телефонных переговоров” (он опубликовал запись, на которой региональные начальники обсуждали методы фальсификации явки на голосование по одобрению поправок к конституции). Шварц уехал из России.

В отношении московской экоактивистки, которая сидела с арбалетом на дереве в знак протеста против незаконного строительства около ее дома, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (сейчас она отбывает административный арест).

Московского нацбола Михаила Галяшкина задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 10 суток, и арестовали еще на 10 суток.

В Ростове-на-Дону вынесли второй приговор бизнесмену из “списка Титова”, который первым вернулся в Россию. Первый приговор был условным, на этот раз – 4,5 года колонии.

Природа-мать, когда бы таких людей

В Черном море у Новороссийска образовалось огромное пятно нефти. Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. В своем сообщении об инциденте компания, по вине которой это случилось, сообщила о пятне в 400 тысяч раз меньшем, чем на самом деле. Пока нефть расползлась по поверхности воды, но в дальнейшем возможно загрязнение побережья.

В Красноярском крае возле села Хатанга инспектор охотнадзора Александр Беляев обнаружил 56 туш мертвых оленей, 17 из которых были убиты выстрелами, а остальные утонули при переправе через реку. Беляев пригласил полицию, но никакого расследования по этому поводу не ведется, туши просто исчезли, а самого охотинспектора теперь вынуждают уволиться. В местной прессе пишут, что это могла быть только стрельба ради развлечения – иначе туши забрали бы.

Почему Россия не выиграет от глобального изменения климата (вопреки большим планам на Арктику), объясняется здесь, а почему России уже никогда не влиться на первых ролях в глобальную “зеленую экономику”, здесь рассказывает политик Владимир Милов.

Хроники помрачения умов

Российский министр обороны Сергей Шойгу назвал Терешкову, Гагарина и Окуджаву символами России, на которые "нельзя позволять посягать". Трудно представить, кто захочет посягнуть на Терешкову, но вот на Сахалине останки памятника Гагарину обнаружили на свалке, после чего случился скандал роскосмического масштаба.

Замминистра обороны России рассказал, как проходит военно-политическая подготовка в армии: “текстового материала”, говорит, солдатам стали давать меньше, им не прочитать, но зато им дают смотреть михалковского “Бесогона” – для формирования “нормального сознание воина-патриота”.

В Башкортостане на заводе "Цемикс" во встрече с президентом Владимиром Путиным вместо рабочих участвовали сотрудницы местной администрации, переодетые в спецовки. Перед встречей они провели две недели в закрытом пансионате, чтобы не дай бог не заразить дорогого Владимира Владимировича.

Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда призвал их кланяться перед начальством, потому что власть – от бога.

Рамзан Кадыров победил в конкурсе мобильных репортеров и получил телеканала "Грозный" премию в 45 тысяч рублей – он снимал попугая у себя в саду (“эксклюзивные видеокадры из труднодоступной местности”).

Дагестанский борец Абдулрашид Садулаев рассказал с благодарностью, что получил от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева миллион долларов за золото на Олимпиаде в Токио. В прошлом году единоросс Гаджиев задекларировал в качестве дохода чуть более девяти миллионов рублей – это примерно $123 тысячи.

Россия на мировой арене

Несколько компаний, связанных с Олегом Белавенцевым, близким другом Сергея Шойгу и бывшим полномочным представителем президента России в аннексированном Крыму, без конкурса получают на полуострове государственные контракты на миллиарды рублей, пишет в своем расследовании сайт Крым.Реалии (здесь полностью).

Facebook заблокировал более 300 фейсбук- и инстаграм-аккаунтов, участвовавших в кампании по дискредитации западных вакцин от коронавируса. В частности, сеть распространяла мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки вакциной AstraZeneca. Все эти аккаунты были связаны с британским рекламным агентством Fazze, российское происхождение которого доказано журналистами. Ранее популярные блогеры из Франции и Германии рассказывали о предложении покритиковать вакцины за деньги, поступившем им от этого агентства.

“Би-би-си” получила доступ к найденному в Ливии планшету бойца ЧВК Вагнера. В нем обнаружилась карта заминированных районов, а также документ с заявкой на технику, которая есть только у российской армии. В Кремле отрицают участие вагнеровцев в ливийском конфликте на стороне генерала Халифы Хафтара, но при этом не объяснят, что делал на московском совещании с Хафтаром “повар Путина” Евгений Пригожин, финансирующий вагнеровцев (впрочем, это он тоже отрицает).

В Германии задержан сотрудник британского посольства, предположительно работавший на российскую разведку.

ФСБ обвиняет ныне покойных финских политических и военных деятелей высшего звена в геноциде “в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии” во время Второй мировой войны. Здесь это странное уголовное дело, ради которого ФСБ даже рассекретила часть своих драгоценных архивов, комментирует финский историк Антти Лайне.

Вокруг Беларуси

Беларусь отозвала согласие на прием посла США и предложила до 1 сентября сократить штат сотрудников посольства США в Минске до пяти человек. Джули Фишер, которую Минск сначала согласился, а теперь отказался принять, могла бы стать первым за 12 лет послом США в Беларуси.

Латвия вслед за Литвой обвинила Беларусь в ведении “гибридной войны” с Евросоюзом. На латвийско-белорусской границе действует режим ЧС, позволяющий властям не принимать заявления на статус беженца от приходящих из Беларуси граждан Ирака и других ближневосточных и африканских стран. Вот репортаж, в котором уже прибывшие в Литву мигранты рассказывают о своей тяжелой жизни: они считают, что это не Беларусь их использует, а они используют Беларусь.

На белорусском государственном ТВ вышло интервью с девушкой Романа Протасевича Софьей Сапегой, в котором она уверяет, что на борту самолета, который принудительно посадили в Минске ради ареста Протасевича, сотрудников КГБ Беларуси не было (как она их отличает от обычных людей, у нее не спросили). Российский государственный телеканал RT показал интервью с Романом Протасевичем, в котором тот называет себя “соучастником госпереворота”.

Силовики провели обыски у бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени и других делегатов виртуальной платформы "Сход", задержаны свыше 20 человек; прокурор запросил 8,5 лет колонии для Степана Латыпова – жителя Минска, который защищал мурал с изображением диджеев от попыток его закрасить; чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина, выданного Беларуси Россией, несмотря на запрет ЕСПЧ, приговорили к 2,5 годам колонии за “сопротивление милиции”.

В мире

По данным The Washington Post, Пентагон морально готов к падению Кабула и даже прогнозирует, что столица Афганистана будет захвачена талибами в течение 90 дней. Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что как раз Кабул талибам совершенно не нужен – более того, он полагает, что им не удастся удержать и уже захваченные города (вот карта).

Власти Судана выдадут Международному уголовному суду бывшего президента Омара аль-Башира и еще двоих обвиняемых по делу о преступлениях против человечности в провинции Дарфур.

Польша усложняет допуск на рынок иностранных СМИ. Власти объясняют инициативу необходимостью противодействовать пропаганде из России, Китая и арабских стран, оппозиция говорит, что закон направлен против американского канала TVN, который часто критикует правящую партию "Право и справедливость".

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 21 571. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 513 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 167 241 человека (+799 за сутки). Этот рекордный показатель суточной смертности достигался в последнее время уже четыре раза: видимо, 800 – это “красная линия”, через которую велено не переходить.

Вот разговор с адвокатом из Красноярска, который взялся судиться с властями, требующими от работодателей обеспечить вакцинацию сотрудников: он не против всеобщей вакцинации, но не понимает, почему государство переложило реализацию этой задачи на частный бизнес.

Все, что известно о влиянии ковида на когнитивные способности, изложено тут.

Шесть ссылок

Религиозное. Отрывок из книги культурного антрополога Сергея Зотова “Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе” (изд-во “Эксмо”) о зверообразных евангелистах. Или фрагмент из книги Дмитрия Окреста и Егора Сенникова “Они отвалились: как и почему закончился социализм в Восточной Европе” (тоже “Эксмо”) – о том, как социалистическая Польша строила костелы.

Отрывок из книги культурного антрополога Сергея Зотова “Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе” (изд-во “Эксмо”) о зверообразных евангелистах. Или фрагмент из книги Дмитрия Окреста и Егора Сенникова “Они отвалились: как и почему закончился социализм в Восточной Европе” (тоже “Эксмо”) – о том, как социалистическая Польша строила костелы. Музейное. Рассказ о петербургских литературных музеях и том, как они создавались (почти всегда из ничего). Или разговор с Сергеем Фофановым – куратором только что закрывшейся и всеми расхваленной московской выставки “Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии”.

Рассказ о петербургских литературных музеях и том, как они создавались (почти всегда из ничего). Или разговор с Сергеем Фофановым – куратором только что закрывшейся и всеми расхваленной московской выставки “Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии”. Океаническое. Отрывок из книги Иэна Урбины “Океан вне закона. Работорговля, пиратство и контрабанда в нейтральных водах” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или фрагмент из монографии историка науки Сары Драй “Воды мира: Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты” (тоже “Альпина нон-фикшн”) – о том, как ученые открыли механизмы глубоководных течений.

Отрывок из книги Иэна Урбины “Океан вне закона. Работорговля, пиратство и контрабанда в нейтральных водах” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или фрагмент из монографии историка науки Сары Драй “Воды мира: Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты” (тоже “Альпина нон-фикшн”) – о том, как ученые открыли механизмы глубоководных течений. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок