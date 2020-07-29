Изъятые ножи и топоры

Доброе утро!

В недрах российской администрации готовятся списки лиц, поспособствовавших изменению конституции – Путин наградит их всех орденами, медалями и почетными грамотами: от Терешковой до Машкова, от Шахназарова до Исинбаевой. А с новостями так:

Акции протеста в Хабаровске продолжаются уже 18 дней. Владелец фургаломобиля арестован на восемь суток.

Следствие предложило Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, раскрыть свои журналистские источники в обмен на срок до 10 лет.

В Минске возле здания КГБ задержали около 50 человек. Лукашенко сообщил, что переболел Covid-19 на ногах.

В разных городах США продолжаются столкновения между вооруженными федеральными агентами и местными жителями.

Профессиональные провокаторы

В Хабаровске на восемь суток арестован владелец фургаломобиля Ростислав Буряк. Забавный раскрашенный микроавтобус возглавлял все протестные шествия. Буряка признали виновным в создании помех движению транспорта. Вечером колонна протестующих изменила маршрут и устроила акцию у здания городского суда. Люди скандировали "Отпускай!".

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев устроил очередной стрим в инстаграме и сказал, что на рекордной по численности акции в субботу полиция изъяла у ее участников несколько ножей и даже топор. Никаких доказательств он не привел, зато координатор “Открытой России” Сергей Наумов, на которого напали 24 июля, узнал в одном из нападавших охранника Дегтярева.

На встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края врио губернатора жаловался, что в город “со всей страны слетелись профессиональные провокаторы”, но что, мол, расстраиваться не надо: за всеми ведется наблюдение, работает система распознавания лиц. Самое смешное, что Дегтярев прав: жители Хабаровска действительно замечают много приезжих, которых они называют провокаторами или “эшниками”, а как эти специально подготовленные провокаторы обычно действуют, здесь рассказывает адвокат Дмитрий Динзе.

По данным “Левада-Центра”, почти половина россиян поддерживают протесты в Хабаровске. По мнению политолога Константина Калачева, это свидетельствует о переменах в российском обществе; причины протеста он видит в недовольстве регионов путинским унитаризмом, а единственный выход для власти – в том, что новому главе региона удастся построить избирательный процесс так, чтобы никаких подобных Фургалу неожиданностей в будущем уже не возникало.

В Москве на 10 суток арестован координатор “Левого фронта” Сергей Удальцов – его признали виновным в организации “незаконных акций” в поддержку хабаровчан, он объявил голодовку. Когда Пескова спросили, почему в Хабаровске несогласованные митинги не разгоняют, а в других городах людей задерживают, он не смог придумать достойного ответа: закон, конечно, для всех один, но для некоторых однее.

“Маловато майданутых”

У здания КГБ в Минске задержали около 50 человек – желающих поручиться за Виктора Бабарико и журналистов, которые это освещали. Ранее глава штаба Бабарико Мария Колесникова объявила, что подаст ходатайство об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство, и призвала неравнодушных граждан выступить поручителями.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская второй раз выступила по государственному телевидению, ответив на постоянные заявления президента Лукашенко о том, что “майдана он не допустит”. Сам Лукашенко ведет предвыборную кампанию главным образом в воинских частях – вчера мвдшники показали ему тренировку по разгону акции протеста, а президент сообщил им, что перенес Covid-19 “на ногах, бессимптомно”. Скольких человек он при этом заразил, Лукашенко, понятное дело, не знает.

Как будут разгонять протестующих в Беларуси, если такой приказ поступит, рассказывает руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. Он не исключает, что силовики могут на низовом уровне саботировать приказы – это зависит от настроений в обществе, которые очень волатильны. У политического обозревателя Франака Вячорки прогнозы куда более мрачные: он считает, что Тихановскую на днях снимут с выборов, а в день голосования некому будет снимать происходящее в Минске, потому что всех журналистов задержат.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро вторника, в России за сутки выявлено 5395 новых случаев Covid-19 (каждый день фиксируется примерно на сто случаев меньше, чем накануне). За сутки умерли 150 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро вторника 13 504, за день в Москве скончались еще 13 человек. Губернатор Чукотки попал в больницу с пневмонией и подозрением на COVID-19; в Норильске приняли отставку мэра города, который ранее просил содействия региональных властей и жаловался на заниженную статистику.

Пока российские власти анонсируют через “источники” государственных информагентств возобновление сообщения с новыми странами и “открывают” Танзанию, в которую нет прямых авиарейсов, народ едет на своих машинах отдыхать на Алтай – вот репортаж о туристическом буме в сердце Евразии, с фотографиями пробок на Чуйском тракте. Из Горно-Алтайска в Усть-Коксу ежедневно летает легкомоторный самолет, и все билеты раскуплены. Соответственно, в регионе растет число инфицированных.

Когда закончится пандемия, никто не знает. Вот рассказ о том, сколько может продлиться третий этап испытания вакцины, начавшийся сейчас в США. В то же время Билл Гейтс предсказывает серьезное падение летальных исходов – в связи с использованием новых антивирусных препаратов. В Европе серьезно опасаются второй волны, но Венецианский кинофестиваль, который проходит в начале сентября, оптимистически объявил программу.

Разное российское

Госорганы. Правительство предлагает засекретить госзакупки “Роскосмоса” и разрабатывает законопроект, который позволит властям переводить в Пенсионный фонд денежные накопления граждан, законное происхождение которых невозможно доказать. Генпрокуратура прямо сейчас требует изъять имущество семьи Арашуковых на $20 млн.

Правительство предлагает засекретить госзакупки “Роскосмоса” и разрабатывает законопроект, который позволит властям переводить в Пенсионный фонд денежные накопления граждан, законное происхождение которых невозможно доказать. Генпрокуратура прямо сейчас требует изъять имущество семьи Арашуковых на $20 млн. Штрафы. Фонду борьбы с коррупцией выписали два штрафа на 300 тысяч рублей в один день – за отсутствие где-то еще маркировки, которая требуется по закону об “иностранных агентах”. В прошлом году точно так же бесконечно штрафовали “Мемориал”. Суд в Москве оштрафовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр на 18 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.

Фонду борьбы с коррупцией выписали два штрафа на 300 тысяч рублей в один день – за отсутствие где-то еще маркировки, которая требуется по закону об “иностранных агентах”. В прошлом году точно так же бесконечно штрафовали “Мемориал”. Суд в Москве оштрафовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр на 18 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Вести из СИЗО. ФСБ предлагала Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, раскрыть свои журналистские источники в обмен на срок не более 10 лет. Ранее ведомство утверждало, что дело Сафронова никак не связано с его журналистской деятельностью. Сафронов отказался от сделки. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, больше двух лет находящийся в СИЗО, объявил новую голодовку (предыдущая длилась 223 дня).

Вокруг света

В Крыму при странных обстоятельствах утонул трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова. ФСБ не отпустила отца на похороны.

Командир полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова Замид Чалаев выложил в инстаграме фотографию лейтенанта по имени Арсен и поздравил его с днем рождения. На груди у лейтенанта как-то очень много наград. Когда в комментариях спросили, за что он их получил, Чалаев честно ответил, что за участие в вооруженных конфликтах в Украине, Ливии, Сирии и Южной Осетии. Официально чеченский спецназ отправляют только в Сирию.

YouTube заблокировал аккаунты телеканала "Царьград", который финансирует православный олигарх Малофеев (активно помогавший с войной в Донбассе) и прокремлевского политолога Дугина – все из-за санкций США.

Агентство Associated Press и газета New York Times рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США. Twitter продолжает бороться коронавирусными фейками в аккаунтах семейства Трампов.

Бывший президент Украины Леонид Кучма ушел с поста полномочного представителя страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. О перспективах перемирия, установленного с понедельника, читайте тут.

В Египте суд дал по два года тюрьмы пятерым девушкам-блогерам: их обвинили в безнравственности.

Мэры шести городов США потребовали от Конгресса запретить президенту без их согласия направлять в регионы дополнительные полицейские силы для подавления беспорядков. Введение федеральных сил в разные города спровоцировало новую волну протестов, уже отнюдь не мирных.

Шесть ссылок

Русская литература. Отрывок из книги филолога Кирилла Осповата “Придворная словесность” (изд-во НЛО), посвященный тому, как русские поэты XVIII века осмысляли притчу об Иове. Или грандиозный материал о русских травелогах – от Афанасия Никитина до Александра Стесина.

Отрывок из книги филолога Кирилла Осповата “Придворная словесность” (изд-во НЛО), посвященный тому, как русские поэты XVIII века осмысляли притчу об Иове. Или грандиозный материал о русских травелогах – от Афанасия Никитина до Александра Стесина. Нерусская литература. Разговор Евгения Когана с польским писателем Яцеком Денелем – недавно в издательстве Jaromir Hladik Press вышел его роман “Кривоклят”. Или отрывок из книги, готовящейся к выходу в том же издательстве, романа Рэймона Федермана “Тсс…” – 16 июля 1942 года, когда французская полиция арестовала 13 тысяч евреев, мать спрятала Федермана в чулане.

Разговор Евгения Когана с польским писателем Яцеком Денелем – недавно в издательстве Jaromir Hladik Press вышел его роман “Кривоклят”. Или отрывок из книги, готовящейся к выходу в том же издательстве, романа Рэймона Федермана “Тсс…” – 16 июля 1942 года, когда французская полиция арестовала 13 тысяч евреев, мать спрятала Федермана в чулане. Мастерицы своего дела. Полевой орнитолог Елена Шнайдер рассказывает, как спасать птиц, не ломая им психику. Или монолог соосновательницы феминистского издательства No Kidding Press Светы Лукьяновой о работе, не только издательской.

Полевой орнитолог Елена Шнайдер рассказывает, как спасать птиц, не ломая им психику. Или монолог соосновательницы феминистского издательства No Kidding Press Светы Лукьяновой о работе, не только издательской. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок