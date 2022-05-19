И снова концлагеря

Доброе утро!

Лидеры четырех фракций Мосгордумы предложили назвать территорию у здания посольства США в Москве "площадью Защитников Донбасса", тем самым продемонстрировав недостижимый для российского МИДа уровень дипломатичности: вряд ли США будут возражать против чествования украинских военных, защищающих Донбасс от наступления российской армии. Которое продолжается:

По данным главы Донецкой обладминистрации, за сутки жертвами российских обстрелов стали 10 человек. Украинская часть Луганской области обесточена.

Часть бойцов полка “Азов”, вышедших с территории предприятия, доставлены в СИЗО Таганрога. Пушилин сказал, что их судьбу будет решать суд.

ФСБ сообщила о поимке “сторонника украинских нацистов” в Кемерове; в Подмосковье совершена попытка поджога военкомата.

В России заочно арестован основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев; бывший директор ФБК Иван Жданов заочно арестован второй раз.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, Турция заблокировала переговоры об этом до рассмотрения своих требований.

Еврокомиссия разработала план энергетических реформ, которые приведет к отказу от российских энергоносителей. Шестой пакет санкций ЕС так и не принят.

Военные сводки

Генштаб Украины сообщает об освобождении еще одной деревни близ Харькова. Украинская армия стремится выйти к городу Волчанску, чтобы получить возможность для обстрела колонн российского снабжения, но пока ей это не удается.

На Донбассе российская армия обстреливает украинские позиции по всей линии соприкосновения. По данным главы Донецкой областной администрации, за сутки жертвами обстрелов стали 10 гражданских лиц, в том числе дети. В Луганской области в результате ожесточенных боев близ Лисичанска была повреждена последняя крупная электроподстанция – находящаяся под контролем Украины часть области обесточена.

В среду обстрелам подверглись Днепр, Одесская область, Николаев и область. Подсчитаны жертвы авиаобстрела поселка Десна Черниговской области 17 мая – 11 человек погибли, еще 14 ранены. Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле села Солохи, а губернатор Курской обвинил Украину в гибели человека при обстреле местного спиртзавода.

ООН смогла подтвердить гибель 3752 мирных жителей в Украине с начала войны – реальные цифры значительно выше.

Анализируя ход войны, западные эксперты отмечают, что российская армия несет слишком большие потери в людях и технике, компенсировать которые без мобилизации невозможно. Битва за Донбасс будет трудной и долгой, ее успех зависит от скорости поставок Киеву западной дальнобойной артиллерии (поставлять которую Запад пока не спешит). О том, как Starlink Илона Маска обеспечивает украинских военных бесперебойным спутниковым интернетом, подробно рассказано тут.

Вышедшие с “Азовстали”

Минобороны России сообщило о вывозе 959 украинских военных с территории завода “Азовсталь” в Мариуполе. Тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, 89 человек привезли в СИЗО-2 Таганрога, остальные отправлены в исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в этой колонии уже находятся три-четыре тысячи мариупольцев, не прошедших так называемую “фильтрацию”. По доходящим оттуда сведениям, их пытают и подвергают жестокому обращению.

Андрющенко отказывается комментировать дальнейшую судьбу бойцов “Азова”, потому что операция по их спасению, по данным украинских властей, еще не завершена. Сколько еще людей могут оставаться на предприятии, не известно. Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин заявил, что дальнейшую судьбу уже вышедших с “Азовстали” решит суд. Из российской Госдумы на этот счет в среду ничего не доносилось. Замминистра обороны Украины Анна Маляр продолжает настаивать, что заявления российских политиков предназначаются исключительно для внутренней пропаганды.

Вот рассказ жены военнослужащего полка “Азов” Анны Зайцевой – она сама провела в подземельях “Азовстали” два месяца, о судьбе своего мужа ничего не знает, но уверена, что обмен состоится: “Если весь мир не спасет наших украинских ребят, то это будет означать, что весь мир проиграл рашизму, проиграл жестокости, проиграл геноциду”.

Военные странности

После освобождения украинской армией части Харьковской области на нейтральной полосе между Украиной и Россией уже несколько дней сидят военные из так называемых “ЛНР” и “ДНР”, причем среди них есть как бойцы регулярных формирований, так и принудительно мобилизованные. Здесь эту непонятную ситуацию комментирует основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (в среду он был заочно арестован в России по делу о распространении “фейков” о российской армии): не ясно, то ли их хотят перебросить на другой участок фронта, не завозя в Россию, то ли отправить обратно отбивать уже освобожденные Украиной территории. Принудительно мобилизованные в “ДНР” и “ЛНР” в принципе бесправны, а в случае ранения их пытаются повторно мобилизовать сразу после выписки из госпиталя – вот подборка таких историй и рассказ об организации военного дела в “народных республиках”.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список кадыровцев и так называемых добровольцев из Чечни, которых в марте – мае 2022 года отправили воевать в Украину. Журналисты “Кавказ.Реалий” подтвердили подлинность списка и поговорили с родственниками некоторых погибших – во многих случаях складывается впечатление, что добровольцами они не были. В Астраханской области обсуждают странный перекос статистики: 80% убитых в Украине астраханских военных оказались почему-то казахами, хотя доля казахов в населении региона не превышает 16% (возможные объяснения читайте тут).

О том, как воюют на стороне Украины антифашисты и анархисты всех стран и народов, рассказано здесь – многие из них бежали в Украину от преследований в своих странах задолго до войны.

На оккупированных Россией территориях Украины тоже происходит странное: вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин приехал в Мелитополь, где объяснил гражданам, что теперь Запорожская АЭС будет работать на Россию, а Украине придется покупать произведенное там электричество. Украинские региональные медиа утверждают, что в тот же день в Мелитополе были взорваны пути под российским военным поездом.

Военные преступления

В Киеве начался суд над российским военнопленным Вадимом Шишимариным, которого обвиняют в убийстве мирного жителя. На заседании он полностью признал свою вину. Вот онлайн первого дня процесса, а вот разговор с матерью Шишимарина – она живет в Усть-Илимске Иркутской области и войну не поддерживает, потому что ей жалко “и тех, и других”.

В российских СИЗО содержатся насильно вывезенные из Украины гражданские лица, их там пытают. По данным российских правозащитников, незадолго до войны заключенных из изоляторов и колоний в приграничных областях начали перевозить вглубь России, а освободившиеся места сейчас заполняются украинцами – их там уже по меньшей мере несколько сотен.

Human Rights Watch выпустила доклад о военных преступлениях, совершенных российской армией под Киевом. Преступления фиксируют и журналисты: вот репортаж “Би-би-си” из находящегося в Буче детского лагеря “Лучистый”, в подвале которого пытали и расстреливали местных жителей. Украинский журналист Евгений Спирин, работавший волонтером в бучанском морге, в интервью Настоящему Времени рассказывает историю одного из замученных в этом подвале: как показала экспертиза, погибшему в течение трех дней срезали со спины кожу, а потом расстреляли.

По данным полиции, в Киевской области найдено почти 1300 тел мирных жителей, и большинство из них были убиты из автоматического оружия. Семья полицейского из Бородянки Ивана Симороза – исключение: 26 февраля его бабушка, отец, мать, брат, жена и дочь погибли от прямого попадания снаряда в их семейный дом, вот репортаж.

Здесь жители села Катюжанка под Киевом рассказывают, как кадыровцы заставили их сниматься в пропагандистском ролике и благодарить Кадырова за заботу – понадобилось несколько дублей, чтобы испуганные дети смогли правильно произнести фамилию благодетеля.

“Нет Путина – нет России”

Настоящее Время публикует первую часть расследования о коррупционных скандалах, сопровождавших первые шаги Путина во власти: в феврале 1993 года в Петербурге задержали контейнер с колумбийской тушенкой, в котором обнаружилось больше тысячи килограмм кокаина – члены израильского наркокартеля, организовывавшего доставку, оказались за решеткой, а кокаин куда-то исчез, насладитесь.

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев опубликовал фрагменты переписки пользователя Maria V в чате выпускников МГУ. Предполагается, что это дочь Путина Мария Воронцова. В телеграме она пишет примерно то же, что ее отец говорит с высоких трибун: в 90-е годы Россия была сырьевым придатком Запада, Сорос организовал утечку мозгов, а ЦРУ напрямую управляет российскими независимыми СМИ и оппозицией. Словом, наследница готова.

По данным источников РБК, в Кремле решили не отменять сентябрьские выборы губернаторов, чтобы показать, что в стране все нормально.

Госдума одобрила в первом чтении неисполнение решений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта, а Леонид-Зайчутка-Слуцкий стал преемником Жириновского, официально возглавив фракцию ЛДПР.

Поджигатели, экстремисты, дискредитаторы

ФСБ отчиталась о поимке "сторонника украинских нацистов" в Кемерове, который якобы повредил две опоры ЛЭП и собирался поджечь военкомат (имя не называется). В подмосковном Щелкове предпринята еще одна попытка поджога военкомата – 12-я с начала войны.

Помимо “распространителя фейков” Руслана Левиева, в среду в России заочно арестовали бывшего топ-менеджера “Аэрофлота” Андрея Панова, призвавшего российский бизнес саботировать войну (“мошенничество”), и бывшего директора ФБК Ивана Жданова (“создание экстремистского сообщества”).

В Благовещенске возбуждено первое в истории России дело о повторной “дискредитации” российской армии за десять антивоенных постов. Ранее фигурант этого дела правозащитник Владислав Никитенко был оштрафован на 45 тысяч рублей за то, что потребовал привлечь губернатора Амурской области к уголовной ответственности за пропаганду агрессивной войны. В данный момент Никитенко отбывает 15 суток за “демонстрацию экстремистской символики”.

По административным делам о первичной “дискредитации” российской армии вынесены штрафы в Петербурге (30 тысяч рублей, акция в вышиванке), Нижнем Тагиле (35 тысяч рублей, антивоенный плакат на чувашском и татарском языках), Якутске (30 тысяч рублей, пикет с плакатом “Жених приехал” у городского морга).

Роскомнадзор потребовал от “Википедии” удалить статьи на английском языке о войне в Украине и “рашизме”. Ранее “Википедию” оштрафовали на 5 млн рублей за русскую статью о вторжении России в Украину.

Российское юрлицо Google готовится к банкротству – в декабре 2021 года суд назначил компании оборотный (то есть зависимый от выручки) штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. Российских сотрудников перевезут в Дубай.

Отмененная русская культура

Пострадавший от режима режиссер Кирилл Серебренников, пребывающий сейчас во Франции, осудил войну прямо на Каннском кинофестивале. Так и сказал: “Нет войне”.

Кинопродюсер Александр Роднянский, с началом войны бросивший бизнес в России, займется съемкой сериала о Путина по книге Зыгаря “Вся кремлевская рать”. Можно вывезти Роднянского из России, но нельзя…

Весь мир смотрит документальный фильм “Оккупант” – 20-минутную подборку видео с телефона российского военнопленного. Вот разговор с создателем этой энциклопедии русской жизни.

Лидер “ДДТ” Юрий Шевчук сказал на концерте в Уфе, что “Родина – это не жопа президента, которую надо все время целовать”.

Группа Pet Shop Boys с нетерпением ждет, когда фашизм в России падет.

Что же касается отмены русской культуры в мире, то здесь изложено все, что об этом нужно знать.

Война в остальном мире

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, и Турция сразу же заблокировала переговоры по этому вопросу до рассмотрения своих претензий, суть которых представлена тут. Президент США уверен, что ему удастся уговорить Турцию снять блокировку. Заблокировать вступление этих стран хочет еще президент Хорватии – но это исключительно из желания попасть в новости (в Хорватии церемониальный президент находится в жесткой оппозиции к имеющему реальную власть премьеру). Польша и страны Балтии выразили желание расширить присутствие сил НАТО на своей территории.

Евросоюзу не удается согласовать шестой пакет санкций в отношении России – против нефтяного эмбарго продолжает выступать Венгрия. Зато Еврокомиссия представила план реформы энергетики, которая обеспечит полный отказ от российских газа и нефти. Это потребует дополнительных вложений, но реализация плана должна их окупить.

По данным американского министерства торговли, Китай резко сократил экспорт технологий в Россию.

Россия объявила о высылке 85 дипломатов (итальянских, французских, испанских) и закрытии московского корпункта Канадской вещательной корпорации.

Канада запретила въезд Путину, Лаврову и еще почти тысяче человек.

О том, как Грузия балансирует в этой войне между Россией и Украиной, понятно рассказано здесь.

В Беларуси

Лукашенко подписал поправки к Уголовному кодексу: теперь за покушение на терроризм может грозить смертная казнь; в стране запретили продавать роман Оруэлла “1984”, задержали директора и бухгалтера газеты "Белорусы и рынок" и возбудили еще одно уголовное дело на главу BYSOL Андрея Стрижака – за "финансирование военного конфликта за рубежом". Теперь все знают не только откуда на Беларусь готовилось нападение, но и на чьи деньги.

Шесть ссылок

История. Историк Александр Гогун рассказывает, каким оружием Сталин хотел сокрушить Америку в ходе Третьей мировой войны, развязать которую ему помешала смерть. Или история о том, как строительство Берлинской стены чуть не привело к ядерному апокалипсису.

Историк Александр Гогун рассказывает, каким оружием Сталин хотел сокрушить Америку в ходе Третьей мировой войны, развязать которую ему помешала смерть. Или история о том, как строительство Берлинской стены чуть не привело к ядерному апокалипсису. Литература. Эссе Льва Оборина о поэзии Алексея Цветкова - Цветкова не стало 12 мая. Или беседа с прозаиком Леной Элтанг о ее новом романе “Радин”.

Эссе Льва Оборина о поэзии Алексея Цветкова - Цветкова не стало 12 мая. Или беседа с прозаиком Леной Элтанг о ее новом романе “Радин”. Далекое. Рассказ о гомоэротической культуре Японии эпохи Эдо. Или трактат об ориентализме – влиянии придуманного Востока на западную культуру.

Искренне Ваши,

Семь Сорок