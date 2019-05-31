Доброе утро!
Жители Екатеринбурга предложили 53 места под строительство церкви св. Екатерины. В епархии сказали, что эта цифра говорит о нехватке церквей. События в мире подчиняются примерно такой же логике:
- В Татарстане отменили штраф за баннер "Путин – вор". Песков “абсолютно оскорбился” этой фразой.
- Главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева пытались заставить в СИЗО написать явку с повинной.
- Пентагон запретил американским компаниям пользоваться услугами России при запусках спутников с 2023 года.
- Временным канцлером Австрии назначена председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.
Труды и дни верховного оскорбляемого
- Верховный суд Татарстана отменил штраф в 3500 рублей, назначенный активисту "бессрочного протеста" Василю Тарасову из-за баннера с надписью "Путин – вор". Тарасова обвиняли в нарушении правил благоустройства. А надо было обвинять в оскорблении властей – по мнению пресс-секретаря Путина, фраза “Путин – вор” абсолютно оскорбительная. Пока по этому делу составляется новый протокол, почитайте очень симпатичный репортаж про еще одного “оскорбителя власти”, свиновода Юрия Шадрина из вологодского села Верховажье.
- Адресат оскорбительных реплик проведет свою 17-ю прямую линию с народом 20 июня. Вчера он провел открытое совещание о том, как стать “властелином мира” – для этого, по словам Путина, надо “обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта”. Для России он такую задачу не ставит – России пока хватит “суверенитета в сфере искусственного интеллекта”.
- Кроме того, Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия договора о ракетах средней и малой дальности. Президентским указом, оказывает, можно приостановить только выполнение договора, а его действие должен отменять закон.
- Агентство Bloomberg утверждает, что Путин запретил продавать Ирану С-400 (чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке).
Ядерные испытания и коммерческие спутники
Российский МИД назвал “абсолютно беспочвенными” подозрения главы американской военной разведки в том, что Россия проводит испытания ядерного оружия малой мощности. В общем, с этим согласны и российские эксперты: первый, второй.
Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых американским компаниям запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года для запуска спутников. В список также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Сотрудничество с этими странами, сказано в документе, "создает неприемлемый риск в сфере кибербезопасности США".
“Дело может закончиться трупом”
- В СИЗО Петрозаводска сокамерники пытались заставить главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева написать явку с повинной. После того, как Дмитриев объяснил руководству СИЗО, что ему придется защищаться и “дело может закончиться трупом”, его перевели в другую камеру.
- На станции Шиес в Архангельской области продолжают задерживать протестующих против строительства полигона для московского мусора.
- В Петербурге суды из-за нарушений отказались рассматривать более сотни административных дел мигрантов, задержанных в ходе полицейского рейда. При этом еще более сотни аналогичных дел начали рассматриваться. По ним назначаются штрафы и выдворения. Это про мигрантов – как избавляются от беженцев, читайте здесь.
- И вот еще любопытный репортаж из поселка Шира (не склоняется), глава которого подрался с журналистом и теперь ходит под уголовным делом.
- А российский сотрудник миссии ООН, которого прокуратура Косова обвиняет в причастности к организованной преступной группе, тихо уехал из Косова в Белград.
Рачительное хозяйствование
- Феерическая история о том, как накануне визита президента Мирзиёева жителям Андижанской области Узбекистана подарили дома, а после его отъезда забрали их обратно.
- Замглавы таможни Кыргызстана удалось вывести из страны 700 млн долларов с помощью никому не известного гражданина Китая.
- И еще более загадочная комбинация: российский “Газпром” в ходе перестройки системы распределения подрядов создал компанию "Газстройпром", которую в своей внутренней документации называет “единым подрядчиком”. Серьезной долей в этом едином подрядчике владеет простой водитель микроавтобуса Сергей Фурин. Судя по всему, это теперь такая мода – записывать активы, связанные с “Газпромом” и Газпромбанком на случайных людей.
В разных странах
- Верховная Рада Украины не стала отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Президент Зеленский в ответ потребовал уволить глав МИД, Минобороны и СБУ.
- В Беларуси вспоминают жертв давки на станции метро Немига в Минске. 20 лет назад там погибли 53 человека.
- Президент Австрии Александр ван дер Беллен назначил временным канцлером председателя Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн. Она останется на этом посту до сентября, когда в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы.
- Суд Турции приговорил к пожизненному заключению 74 бывших военных, якобы причастных к попытке государственного переворота в июле 2016 года.
- Джулиана Ассанжа положили в тюремную больницу, слушания по его делу об экстрадиции в США отложены.
- В Дунае продолжают искать пассажиров прогулочного катера, затонувшего в центре Будапешта в среду вечером. Из 35 находившихся на борту семь человек погибли и 21 считается пропавшим без вести. Затонувший катер был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией, его капитан, 64-летний одессит по имени Юрий, задержан полицией.
Шесть ссылок
- Архаисты и новаторы. Ирина Мак рассказывает о российских и заграничных музеях памяти и особой логике, необходимой, чтобы показать там то, о чем удобнее забыть. Или отрывок из книжки Игоря Дмитриева и Натальи Кузнецовой “Академия благих надежд” (НЛО), в которой рассказывается об устроенном Петром I беспощадном прорыве в чуждое и непонятное будущее.
- Художества. Хорошее, длинное эссе Владислава Дегтярева о прерафаэлитах, мифе о Деметре и Персефоне, меланхолии и декадансе. Или краткая история фотографии и того, как она сама себя понимает.
- Творцы. Рассказ о литературной судьбе Василия Кондратьева (1967–1999) – автора, связавшего западные эксперименты начала XX века и современную российскую словесность. Или разговор с композитором Дмитрием Курляндским по случаю московской премьеры его оперы “Октавия. Трепанация”, либретто которой основано на эссе Троцкого о Ленине (1924) и фрагментах приписываемой Сенеке пьесы о римском императоре Нероне.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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