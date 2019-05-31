Доброе утро!

Жители Екатеринбурга предложили 53 места под строительство церкви св. Екатерины. В епархии сказали, что эта цифра говорит о нехватке церквей. События в мире подчиняются примерно такой же логике:

В Татарстане отменили штраф за баннер "Путин – вор". Песков “абсолютно оскорбился” этой фразой.

Главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева пытались заставить в СИЗО написать явку с повинной.

Пентагон запретил американским компаниям пользоваться услугами России при запусках спутников с 2023 года.

Временным канцлером Австрии назначена председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

Труды и дни верховного оскорбляемого

Верховный суд Татарстана отменил штраф в 3500 рублей, назначенный активисту "бессрочного протеста" Василю Тарасову из-за баннера с надписью "Путин – вор". Тарасова обвиняли в нарушении правил благоустройства. А надо было обвинять в оскорблении властей – по мнению пресс-секретаря Путина, фраза “Путин – вор” абсолютно оскорбительная. Пока по этому делу составляется новый протокол, почитайте очень симпатичный репортаж про еще одного “оскорбителя власти”, свиновода Юрия Шадрина из вологодского села Верховажье.

Адресат оскорбительных реплик проведет свою 17-ю прямую линию с народом 20 июня. Вчера он провел открытое совещание о том, как стать “властелином мира” – для этого, по словам Путина, надо “обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта”. Для России он такую задачу не ставит – России пока хватит “суверенитета в сфере искусственного интеллекта”.

Кроме того, Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия договора о ракетах средней и малой дальности. Президентским указом, оказывает, можно приостановить только выполнение договора, а его действие должен отменять закон.

Агентство Bloomberg утверждает, что Путин запретил продавать Ирану С-400 (чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке).

Ядерные испытания и коммерческие спутники

Российский МИД назвал “абсолютно беспочвенными” подозрения главы американской военной разведки в том, что Россия проводит испытания ядерного оружия малой мощности. В общем, с этим согласны и российские эксперты: первый, второй.

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых американским компаниям запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года для запуска спутников. В список также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Сотрудничество с этими странами, сказано в документе, "создает неприемлемый риск в сфере кибербезопасности США".

“Дело может закончиться трупом”

В СИЗО Петрозаводска сокамерники пытались заставить главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева написать явку с повинной. После того, как Дмитриев объяснил руководству СИЗО, что ему придется защищаться и “дело может закончиться трупом”, его перевели в другую камеру.

На станции Шиес в Архангельской области продолжают задерживать протестующих против строительства полигона для московского мусора.

В Петербурге суды из-за нарушений отказались рассматривать более сотни административных дел мигрантов, задержанных в ходе полицейского рейда. При этом еще более сотни аналогичных дел начали рассматриваться. По ним назначаются штрафы и выдворения. Это про мигрантов – как избавляются от беженцев, читайте здесь.

И вот еще любопытный репортаж из поселка Шира (не склоняется), глава которого подрался с журналистом и теперь ходит под уголовным делом.

А российский сотрудник миссии ООН, которого прокуратура Косова обвиняет в причастности к организованной преступной группе, тихо уехал из Косова в Белград.

Рачительное хозяйствование

Феерическая история о том, как накануне визита президента Мирзиёева жителям Андижанской области Узбекистана подарили дома, а после его отъезда забрали их обратно.

Замглавы таможни Кыргызстана удалось вывести из страны 700 млн долларов с помощью никому не известного гражданина Китая.

И еще более загадочная комбинация: российский “Газпром” в ходе перестройки системы распределения подрядов создал компанию "Газстройпром", которую в своей внутренней документации называет “единым подрядчиком”. Серьезной долей в этом едином подрядчике владеет простой водитель микроавтобуса Сергей Фурин. Судя по всему, это теперь такая мода – записывать активы, связанные с “Газпромом” и Газпромбанком на случайных людей.

В разных странах

Верховная Рада Украины не стала отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Президент Зеленский в ответ потребовал уволить глав МИД, Минобороны и СБУ.

В Беларуси вспоминают жертв давки на станции метро Немига в Минске. 20 лет назад там погибли 53 человека.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен назначил временным канцлером председателя Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн. Она останется на этом посту до сентября, когда в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы.

Суд Турции приговорил к пожизненному заключению 74 бывших военных, якобы причастных к попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Джулиана Ассанжа положили в тюремную больницу, слушания по его делу об экстрадиции в США отложены.

В Дунае продолжают искать пассажиров прогулочного катера, затонувшего в центре Будапешта в среду вечером. Из 35 находившихся на борту семь человек погибли и 21 считается пропавшим без вести. Затонувший катер был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией, его капитан, 64-летний одессит по имени Юрий, задержан полицией.

Шесть ссылок

Архаисты и новаторы. Ирина Мак рассказывает о российских и заграничных музеях памяти и особой логике, необходимой, чтобы показать там то, о чем удобнее забыть. Или отрывок из книжки Игоря Дмитриева и Натальи Кузнецовой “Академия благих надежд” (НЛО), в которой рассказывается об устроенном Петром I беспощадном прорыве в чуждое и непонятное будущее.

Художества. Хорошее, длинное эссе Владислава Дегтярева о прерафаэлитах, мифе о Деметре и Персефоне, меланхолии и декадансе. Или краткая история фотографии и того, как она сама себя понимает.

Творцы. Рассказ о литературной судьбе Василия Кондратьева (1967–1999) – автора, связавшего западные эксперименты начала XX века и современную российскую словесность. Или разговор с композитором Дмитрием Курляндским по случаю московской премьеры его оперы “Октавия. Трепанация”, либретто которой основано на эссе Троцкого о Ленине (1924) и фрагментах приписываемой Сенеке пьесы о римском императоре Нероне.

Искренне Ваши,

Семь Сорок