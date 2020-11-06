Сведи меня скорей с “Бродягой”, “Лесником”

Доброе утро!

Победитель президентских выборов в США по-прежнему не определился, и, кажется, все начали к этому привыкать:

В США зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом, в Греции вводится локдаун по образцу весеннего, в России кончаются места в больницах.

В Госдуму внесен проект поправок к закону о гарантиях экс-президенту – они разрешают Путину совершать практически любые преступления.

В Беларуси основателей телеграм-канала Nexta обвинили в организации массовых беспорядков.

Как хорошо уметь считать

Победитель президентских выборов в США по-прежнему не известен, но подвижки все же имеются. Если накануне исход выборов решался в шести штатах, то теперь он решается только в четырех: Аризоне, Неваде, Джорджии и Пенсильвании. Висконсин и Мичиган отошли к Байдену. Когда закончится подсчет оставшихся голосов, никто не знает – утешает, что бюллетеней всё же конечное число.

Американцы, которым надоело просто сидеть и ждать, выходят на акции протеста (вот фотографии). Джо Байден продолжает призывать граждан к спокойствию, а Трамп заявил о своей победе, если считать только “законные голоса”, и сказал, что наблюдателей-республиканцев не пускают на участки наблюдать за подсчетом (это не так). Три американских телеканала прекратили трансляцию выступления президента, поскольку, по их оценкам, оно состояло из одних ложных утверждений.

О грядущем – разговор с Евгением Фельдманом (он хорошо объясняет, почему голоса подсчитывают и учитывают так долго и почему не нужно бояться пересчетов) и беседа с американисткой Александрой Филипповой (она рассказывает о том, что исход выборов, каким бы он ни был, будет значить для России).

Коммунарка заполнена

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 19 404 – второй день подряд этот показатель превышает 19 тысяч. В Москве выявлено 5255 новых случаев, в Петербурге – 1093. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 713 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру четверга 29 509 человек (+292 за сутки). За день в Москве скончались еще 69 человек.

Крупнейшая в Москве ковидная больница в Коммунарке заполнена на сто процентов, в Петербурге остались свободными девять процентов коечного фонда в ковидных стационарах. На этом фоне московский мэр еще раз повторил, что не планирует вводить в городе карантин (при этом дистанционное обучение для старших школьников продлили еще на две недели). В Петербурге закрыли фудкорты и детские комнаты в торговых центрах, детские кружки перевели в онлайн, ограничили численность массовых мероприятий 70 участниками; работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу всех пожилых сотрудников и 30% остальных.

По всей России отмечают дефицит лекарств, которые чаще всего назначают при Covid-19. Система здравоохранения с эпидемией не справляется: вот репортаж из Новосибирска, вот история барнаульского врача-реаниматолога, который работал с высокой температурой и умер, так и не выйдя на больничный. Как (не) лечат пенсионеров в самых разных регионах, рассказано здесь. Главу Минздрава Омской области все-таки уволили – через неделю после того, как скорые, пациентов которых отказывались принимать в городских больницах, подъехали прямо к Минздраву.

В других странах ситуация с коронавирусом тоже не улучшается. В США установлен новый суточный рекорд заболевших – более 108 тысяч человек. Строгий карантин по образцу весеннего с 7 ноября вводится в Греции, на Кипре ввели комендантский час.

Распятие на Лубянке

В Госдуму внесен проект поправок к закону о гарантиях бывшему главе государства: сенатор Клишас и его соавторы предлагают оградить экс-президента от ответственности за любые совершенные им действия (а не только за совершенные в период президентства) и усложнить процедуру лишения неприкосновенности. Если закон будет принят, Путин сможет совершенно законно грабить и убивать, даже когда перестанет быть президентом.

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией и студии “Навальный LIVE” снова прошел обыск. В отношении директора ФБК Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении приговора суда. Один из сотрудников ФБК утверждает, что при обыске у него из рюкзака украли 17 тысяч рублей. Ранее Навальный опубликовал текст постановления томского суда о том, что невозбуждение уголовного дела по факту его отравления является законным: в этом документе ни разу не упомянута его фамилия – Навального там называют “лицом, претендующим на роль потерпевшего”.

Суд в Перми заменил реальный срок на условный волонтеру штаба Навального по делу о "чучеле Путина" – суд первой инстанции приговорил его к двум годам колонии.

В Москве задержали активиста Павла Крисевича: он пришел на Лубянку, встал на табуретку и привязал руки к деревянному кресту, имитируя распятие Христа. На земле вокруг лежали уголовные дела, которые другие участники перформанса подожгли. Ранее Крисевич уже устраивал акции в поддержку политзаключенных.

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров подал к телеведущему Владимиру Соловьева иск о защите чести и достоинства – последний называл его “подстилкой Ходорковского”, “ничтожеством”, “скотиной” и “мелкой сволочью”. Пивоваров требует пять миллионов рублей.

Суд в Москве заочно арестовал Константина Свитнева – главного подозреваемого по уголовному делу о суррогатном материнстве (Свитнев успел уехать за границу, врачи арестованы).

В Красноярске Минлесхоз забирает участок у общины Виссариона. Сам Виссарион – под арестом по делу о вымогательстве и психологическом насилии над людьми.

"Живьем брать не будут"

Обнародован отчет ОБСЕ о президентских выборах в Беларуси – организация призывает Минск провести новые выборы в соответствии с международными стандартами.

В Минске пока только множатся уголовные дела, задержания и угрозы протестующим:

Против основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.

Ко вчерашнему вечеру были задержаны 12 жильцов “протестного дома” на улице Притыцкого в Минске.

Силовики ворвались в квартиру 73-летней активистки Нины Багинской, чтобы провести "следственный эксперимент" по делу, якобы связанному с ее внучкой. В ответ на сегодня запланирован женский марш (Багинская – один из символов протестного движения в Беларуси).

Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков в интервью государственному изданию "Беларусь сегодня" сказал, что нападающих на силовиков и их семьи "бандитов" они "живьем брать не будут".

Лукашенко приказал не впускать в Беларусь врачей, уехавших в Польшу: "Уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал".

И порция новых разговоров: с отчисленными студентами, с экс-послом Беларуси в Аргентине и с бывшим следователем Андреем Остаповичем, который создал общественное объединение By_Pol, кода вошли силовики, отказавшиеся выполнять приказы о разгоне протестующих.

Все прочее

Президент Косова Хашим Тачи объявил об отставке – после того, как в Гааге подтвердили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, предъявленные ему в июне. После пресс-конференции Тачи сдался следователям.

Защита Олега Пулатова – одного из обвиняемых по делу о крушении "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года, собирается допросить главу так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Захарченко убили два года назад. Кроме того, адвокаты хотят поговорить со "Шмелем", "Питоном", "Басмахом", "Злым", "Лесником", "Топазом", "Бродягой" и "Добрым". В добрый путь.

Астрономы нашли источник странных коротких радиосигналов, обнаруженных довольно давно – он находится в 30 тысячах световых лет от Земли в созвездии Лисички. Вот интересный разговор с астрономом Сергеем Поповым о том, что все это может значить.

Шесть ссылок

К 80-летию Дмитрия Александровича Пригова. Путеводитель по основным темам и мотивам приговского творчества и расшифровка беседы Дмитрия Александровича с Сергеем Курехиным, случившейся в Петербурге 7 марта 1996 года.

Путеводитель по основным темам и мотивам приговского творчества и расшифровка беседы Дмитрия Александровича с Сергеем Курехиным, случившейся в Петербурге 7 марта 1996 года. Русские судьбы. История жизни и гибели уругвайского врача Владимира Рослика – потомка русских эмигрантов и последней жертвы военной хунты, которая увидела в нем агента КГБ. Или рассказ о писателе-народнике Александре Левитове (1835–1877).

История жизни и гибели уругвайского врача Владимира Рослика – потомка русских эмигрантов и последней жертвы военной хунты, которая увидела в нем агента КГБ. Или рассказ о писателе-народнике Александре Левитове (1835–1877). Традиционное. Путеводитель по языковым табу в разных культурах. Или рассказ историка Сергея Зотова о вотивах-объектах, вотивах-образах, ретаблос (мексиканских и европейских) и псевдоретаблос.

Искренне Ваши,

Семь Сорок