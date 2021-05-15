Им не место в метро

Доброе утро!

Судья Арбитражного суда Москвы Карина Мороз, вынося вердикт по экономическому спору между двумя компаниями, оставила в решении фразу “НО НЕ УВЕРЕНА”. Уверенным в наши дни нельзя быть ни в чем:

Издание VTimes признано “иностранным агентом”. Заблокированы банковские счета Радио Свобода в Москве.

Из московского метрополитена массово увольняют сторонников Навального.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян попросил Путина о военной помощи.

Израиль наращивает удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Вокруг Навального

Московский метрополитен уволил по меньшей мере сорок сотрудников – все они либо регистрировались на сайте “Свободу Навальному”, либо участвовали в акциях в его поддержку. Кому-то руководство предложило выбор между увольнением по соглашению сторон и увольнением за прогул, а кто-то вообще узнал о том, что уволен, только потому что на счет пришли деньги за не отгулянный отпуск. Директор ФБК Иван Жданов объявил, что команда Навального окажет всем уволенным юридическую помощь.

“ОВД-инфо” пишет, что за последние два дня восемь юристов проекта сопровождали москвичей, вызванных в полицию по следам акции 21 апреля. На всех составляют протоколы об участии в несанкционированной акции, всех идентифицировали по камерам наблюдения.

Мария Петухова, работавшая координатором штаба Навального в Калининграде, уехала из России. В Казани в отношении сторонника Навального возбуждено административное дело о распространении фейков за рассуждения о законности проведения митингов. Участнику митинга 23 января в Брянске Ивану Холоду назначили штраф в 160 тысяч рублей по делу о применении насилия к полицейскому. Павлу Грин-Романову, распылившему баллончик на митинге 31 января в Москве, повезло меньше – он получил 3,5 года колонии, вот интервью с его женой.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков назвал Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской школе, “волонтером Навального”. Бывшие сотрудники штаба Навального в Казани говорят, что это не так, но логика властей понятна: раз уж начал демонизировать, обязательно дойдешь до крови младенцев.

Отголоски стрельбы

На самом деле в казанском колледже ТИСБИ, похоже, была какая-то секта: другой студент этого колледжа, покончивший с собой год назад, тоже объявлял себя богом. Студенты колледжа говорят, что Галявиев предлагал им вступить в секту, но они решили, что это шутка. О причинах, которые приводят к подобным инцидентам, здесь рассуждает психолог Каринэ Гюльазизова (говорит, что страна пребывает в хроническом стрессе). Который только усугубляется новыми уголовными делами: в отношении тюменского подростка возбудили дело о ложном сообщении о теракте из-за того, что он отправил подруге видео со стрельбой.

Пресса и просветительство

Российский минюст внес издание VTimes, созданное бывшими сотрудниками "Ведомостей", в список "СМИ – иностранных агентов". Администратор доменного имени сайта VTimes.io зарегистрирован в Нидерландах, но юридически это не СМИ.

Московский офис Радио Свобода посетили судебные приставы – чтобы сообщить о возбуждении исполнительного производства по десяти штрафам на общую сумму в пять миллионов рублей. Офис опечатывать не стали, но банковские счета московского бюро заблокировали.

Разработанный правительством проект постановления, регулирующего просветительскую деятельность, отправлен на доработку. Вот любопытное интервью с преподавателем мехмата МГУ Михаилом Лобановым, в котором он, среди прочего, рассуждает, к чему приведет необходимость “литовать” любые публичные лекции и выступления (спойлер: ждем нового расцвета андеграунда).

В государственной системе просвещения всё по-прежнему: в одной из подмосковных школ на смотре строя и песни детки маршировали с автоматами в руках, периодически выкрикивая: “Мы – русские! С нами – бог!”. В Тверской области все-таки прошел парад "малышковых войск" с участием детсадовцев, не смогли сдержать патриотизма.

Прочее российское

В Госдуме увеличивают штрафы за раскрытие личных данных силовиков более чем в 10 раз и вводят санкции за получение информации, доступ к которой ограничен законом. Вероятно, это делается для борьбы с журналистскими расследованиями.

Пока с ними борются методом уголовных дел иного характера: журналист из Сургута Эдуард Шмонин получил восемь лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве и распространению порнографии. Шмонин – автор фильма "Криминальная нефть" о хищениях нефти в ХМАО – Югре. Ему начали угрожать сразу после выхода фильма.

“МБХ медиа” подтвердили, что “ВКонтакте” и “Одноклассники” передавали следствию номера телефонов и IP-адреса бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой, позже осужденной по "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

В Москве задержан (и к вечеру арестован) сын бывшего главы Мордовии Алексей Меркушкин. Его подозревают в даче взятки в 7 млн рублей за то, чтобы власти закрыли глаза на нарушения в "Мордовпромстройбанке", акционером которого он был.

В Ямало-ненецком автономном округе прорвало нефтепровод, вылилось около трех тысяч кубометров нефти; паводок на Амуре затопил десятки домов.

Из познавательного. Рассуждения политолога Александра Кынева о стратегии власти на предстоящих осенью выборах в Госдуму и политтехнологическом смысле “карнавализации” этого процесса. И сага о том, как в Калининграде уже 13 лет не могут построить онкоцентр.

Зачистка по-киевски

Президент России вдруг озаботился политической жизнью Украины: там, оказывается, “совершается зачистка политического поля”. Так он прокомментировал дело о госизмене в отношении своего кума Виктора Медведчука. Тут ему виднее: в смысле “зачисток поля” он большой мастер.

Здесь украинский социолог Алексей Антипович объясняет, кто в Украине голосует за Медведчука и пророссийские политические силы (сейчас, по его данным, таких граждан около 13%). Одним из пророссийски настроенных регионов всегда был Донбасс, но теперь он разделен и эффективно отторгнут от Украины. Участник Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш считает, что России Донбасс сам по себе не нужен (так с некоторых пор стали считать в ЕС) – России нужен подконтрольный ей Донбасс, через который она могла бы влиять на политическую ситуацию внутри Украины.

Видимо, в порядке борьбы с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против воров в законе по всему миру. В списке 557 известных преступников, въезд в Украину им отныне запрещен. Живущим за границей гражданам Украины из этого списка (их 15 человек) придется публично “раскороноваться”, чтобы вернуться на родину.

Другие соседи России

В Беларуси начался суд по “делу студентов”: на скамье подсудимых десять студентов разных вузов, недавняя выпускница и преподавательница. Суть обвинений в том, что они хотели протестовать. В пятницу у здания суда были задержаны 14 человек (всего поддержать обвиняемых пришли около 200 человек). Бывшего сотрудника Генштаба Беларуси Дениса Урада приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене. Его обвинили в передаче информации телеграм-каналу Nexta.

Бывший соратник президента Кыргызстана Садыра Жапарова обвинил его в получении взятки в $10 миллионов от бывшего президента Сооронбая Жээнбекова "в обмен на гарантии безопасности". Сейчас этот бывший соратник сидит в СИЗО по делу о вымогательстве, ранее он возглавлял предвыборный штаб Жапарова в Чуйской области.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян попросил Путина о военной помощи.

Израиль готов идти дальше

Израиль наращивает удары по целям в секторе Газа на фоне продолжающихся пятые сутки ракетных обстрелов с палестинской территории. На результаты обстрелов с обеих сторон конфликта можно посмотреть тут. Из сектора Газа сообщают, что число погибших превысило сто человек, ранены около шестисот. Чем воюют палестинцы, объясняется здесь, откуда у них может быть относительно современное российское оружие, тут рассказывают российский и украинский военные эксперты.

Политолог Зеев Ханин полагает, что израильское руководство на этот раз перейдет к масштабной наземной операции, которую он описывает так: “Совершить процесс зачистки сектора Газа от террористической инфраструктуры, ликвидировать, демонтировать режим ХАМАСа, ну а дальше – «как Господь даст»".

Гадания о том, зачем в арабо-израильский конфликт на этот раз влез Рамзан Кадыров, читайте здесь.

У России два врага

Правительство России утвердило перечень “недружественных стран” – в него попали только США и Чехия. В Чехии ушел в отставку генпрокурор Павел Земан – из-за давления со стороны министра юстиции в связи с расследованием о причастности ГРУ к взрывам на оружейных складах в деревне Врбетице. Земан сказал, что больше не хочет иметь дело с действующими министрами; он уверен, что дело, обнародования которого он добился, не “застрянет”, когда и если в стране сменится власть.

Посольство США в Москве сообщило о решении российских властей отложить запрет на наем иностранцев. Суд в США приговорил бывшего бойца американского военного спецназа Питера Дзибински Деббинса к 15 годам 8 месяцам заключения по обвинению в шпионаже в пользу России. Американские спецслужбы активно расследуют случаи так называемого “гаванского синдрома” (пострадавших уже более 130 человек, причем некоторых из них недуг поразил прямо в Вашингтоне), основным подозреваемым остается Россия.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России подскочил до 9462 (в Москве число заболевших выросло на треть). Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 923 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 115 116 человек (+393 за сутки).

Группа эпидемиологов и биологов из разных стран в статье, опубликованной в журнале The Lancet, подвергла серьезным сомнениям имеющиеся данные о третьей фазе клинических испытаний вакцины “Спутник V” и выводы о ее эффективности и безопасности.

Ссылки для чтения

Скандальные историки. Фрагмент из книги британского историка идей Роджера Скрутона “Дураки, мошенники и поджигатели. Мыслители новых левых” (Издательский дом ВШЭ) – о Бадью и Жижеке (Скрутон их, мягко говоря, недолюбливает). Или отрывок из книги бесед польского историка Яна Гросса с журналисткой Александрой Павлицкой, которая выходит в издательстве Ивана Лимбаха: Гросс исследует роль поляков в уничтожении еврейского населения Польши, за что официально считается полонофобом.

Фрагмент из книги британского историка идей Роджера Скрутона “Дураки, мошенники и поджигатели. Мыслители новых левых” (Издательский дом ВШЭ) – о Бадью и Жижеке (Скрутон их, мягко говоря, недолюбливает). Или отрывок из книги бесед польского историка Яна Гросса с журналисткой Александрой Павлицкой, которая выходит в издательстве Ивана Лимбаха: Гросс исследует роль поляков в уничтожении еврейского населения Польши, за что официально считается полонофобом. Советские репрессии. История о том, как украинские архивы помогают людям по всему миру восстанавливать семейные истории и какая помощь нужна самим этим архивам. Или хороший профайл Денис Карагодина – томича-философа, который с 2012 года ведет расследование о расстреле своего прадеда и собирается добиться от ФСБ выдачи его тела и суда над убийцами.

История о том, как украинские архивы помогают людям по всему миру восстанавливать семейные истории и какая помощь нужна самим этим архивам. Или хороший профайл Денис Карагодина – томича-философа, который с 2012 года ведет расследование о расстреле своего прадеда и собирается добиться от ФСБ выдачи его тела и суда над убийцами. Литературные фрагменты. Подборка отрывков из дневников и записных книжек поэта Олега Юрьева (1959–2018). Или эссе режиссера, израильского палестинца из Хайфы Амира Низар Зуаби с предисловием художницы Ольги Житлиной.

Подборка отрывков из дневников и записных книжек поэта Олега Юрьева (1959–2018). Или эссе режиссера, израильского палестинца из Хайфы Амира Низар Зуаби с предисловием художницы Ольги Житлиной. Художники. К столетию Йозефа Бойса – путеводитель по его мифам и сказаниями. Или статья Бориса Гаспарова “Путь к «неслыханной простоте»: симфоническое творчество Гавриила Попова и судьба авангарда 1920-х годов” – о совершенно теперь позабытом художнике (1904–1972).

К столетию Йозефа Бойса – путеводитель по его мифам и сказаниями. Или статья Бориса Гаспарова “Путь к «неслыханной простоте»: симфоническое творчество Гавриила Попова и судьба авангарда 1920-х годов” – о совершенно теперь позабытом художнике (1904–1972). Кино. Путеводитель по творчеству Ларса фон Триера. Или беседа Дмитрия Волчека с режиссером Виталием Суслиным, снимающим фильмы о бестолковых и наивных людях (кинокритики Суслина хорошо знают, но в прокат его фильмы почти не идут).

Путеводитель по творчеству Ларса фон Триера. Или беседа Дмитрия Волчека с режиссером Виталием Суслиным, снимающим фильмы о бестолковых и наивных людях (кинокритики Суслина хорошо знают, но в прокат его фильмы почти не идут). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок