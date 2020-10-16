Родину-мать не взорвать

Доброе утро!

По данным “Левада-Центра”, 70% россиян считают США главным врагом России. На втором месте с большим отрывом находится Украина, в ней врага усматривают лишь 14% опрошенных. Но в новостях – совсем другие враги:

Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении России из-за отравления Навального.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Через некоторое время было объявлено об отставке спикера парламента. Президентские полномочия переходят к премьеру Садыру Жапарову.

В Беларуси лишен лицензии адвокат Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.

В России снова зафиксирована рекордная суточная смертность от Covid-19.

Пандемия на марше

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 13 491 (это меньше, чем сутками ранее). В Москве выявлено 3942 новых случая, в Петербурге – 638. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 354 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру четверга 23 491 человека (+286 за сутки – это новый рекорд). За день в Москве скончались еще 54 человека.

Московские власти пытаются ужесточить ограничения, не ужесточая их: в транспорт обещают не пускать без масок и перчаток, в ночные клубы и бары будут пускать только после специальной регистрации по QR-коду, чтобы потом можно было отследить контактировавших с заболевшим. В Подмосковье ночные развлечения просто запрещают.

В российских больницах, по словам лидера независимого профсоюза “Альянс врачей”, остро ощущается нехватка медперсонала на фоне наплыва пациентов; от перепрофилирования больниц под Covid-19 страдают пациенты с обычными болезнями – вот пример из Башкирии.

Вокруг Навального

Евросоюз и Великобритания ввели санкции против шести российских чиновников и ГосНИИОХТ, где, как считается, разрабатывались “Новички”. Накануне попавших под санкции чиновников уже называли в прессе: это глава ФСБ Бортников, сотрудники АП Сергей Кириенко и Андрей Ярин, заместители Шойгу Криворучко и Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (формулировки, с которыми их включили в санкционный список, можно посмотреть тут). Отдельно санкции введены против “повара Путина” Евгения Пригожина – формально за ЧВК “Вагнера” и поставки оружия в Ливию, однако его активное участие в травле Навального тоже сыграло свою роль – об этом The Wall Street Journal сказали несколько европейских дипломатов.

Пресс-секретарь Путина назвал санкции ЕС “сознательным недружественным шагом”, который поставил отношения ЕС с Россией “в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции”. При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России идет подготовка к визиту экспертов ОЗХО.

В день введения санкций королева Великобритании посетила лабораторию Портон-Даун в Солсбери – ее сотрудники принимали участие в расследовании отравления Скрипалей старой версией “Новичка”, вряд ли это совпадение.

О том, что могут сделать спецдокладчики ООН, к которым Навальный обратился с просьбой расследовать свое отравление, рассказано тут.

Российское

Блогер, освещающий протесты в Хабаровске, рассказал, что его похитили, вывезли из города в лес, там профессионально избили, после чего высадили на кладбище. Нападавших было семеро, на всех были зеленые балаклавы.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила журналистам, что бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу требуется медицинская помощь вне пределов изолятора.

Во Владивостоке докеры заняли кабинет бывшего гендиректора и отказались пускать другого начальника, протестуя против смены руководства.

Составлен административный протокол на еще одну участницу акции Pussy Riot с радужными флагами Марию Тимофееву.

ФСБ отчиталась об убийстве двух членов террористической группировки “Катиба Таухид валь-Джихад” в Волгограде – убитые уроженцы Узбекистана якобы планировали взорвать “Родину-мать”.

Новый Кыргызстан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков – после митинга с требованием его отставки – ушел в отставку. По конституции, исполняющим обязанности президента стал спикер парламента Канат Исаев. К вечеру премьер-министр Садыр Жапаров объявил на митинге своих сторонников, что Исаев не считает возможным исполнять обязанности президента, и поэтому, по конституции, полномочия президента переходят к премьеру, то есть к самому Жапарову. Правда, в этом статусе его еще должен утвердить парламент.

Кто такой Жапаров и кого он уже успел назначить в правительство, рассказано тут. Что ждать от новой власти, рассказывает политолог Медет Тюлегенов: определенной политической программы у Жапарова нет, правильнее назвать его популистом, однако ходят слухи, что за ним могут стоять некие группы влияния, которые себя пока не проявили. Вот забавное интервью с соратником Жапарова, который все эти слухи решительно отвергает.

Россия приостановила предоставление любой финансовой поддержки Кыргызстану до стабилизации политической ситуации.

В Беларуси

Адвокатской лицензии лишен Александр Пыльченко, защищающий Виктора Бабарико и Марию Колесникову. По его словам, поводом послужило его интервью порталу tut.by о том, какие действия должны были бы предпринять власти Беларуси в связи с массовыми избиениями задержанных в изоляторах и автозаках в середине августа. Лицензии лишена также адвокат Юлия Леванчук, которая защищала Максима Хорошина, владельца цветочного магазина, жестоко избитого 13 октября.

Баскетболистку Елену Левченко, отсидевшую 15 суток, после освобождения задержали еще раз, чтобы оштрафовать за участие в другой акции протеста. По ее словам, условия содержания в изоляторе можно назвать издевательскими.

На "Беларуськалии" очередной горняк приковал себя наручниками в шахте, передав наверх свои политические требования. Через несколько часов его подняли на поверхность и отвезли в психоневрологический диспансер. Теперь, наверное, уволят.

Вот разговор с преподавателем Белорусского госуниверситета культуры и искусства Дмитрием Матуйзо – его уже уволили за открытую поддержку протестов.

Другие битвы

Россия выходит из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по вопросу катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом. Все потому, что Нидерланды с самого начала придерживались только одной версии катастрофы, не допуская милого российской душе плюрализма.

Офис президента Украины огласил все вопросы, вынесенные на “всеукраинский опрос”, который пройдет во время местных выборов 25 октября. Осталось только прояснить правовой статус опроса, причем времени на это – в обрез.

Президент Азербайджана заявил в интервью турецкому телевидению, что азербайджанская армия с начала военных действий в конце сентября заняла более 40 населенных пунктов в самопровозглашенном Нагорном Карабахе (даже если это правда, то это была не совсем азербайджанская армия: по данным газеты Washington Post, в Карабахе погибли более 50 сирийских наемников из поддерживаемых Турцией военных формирований). Со своей стороны, представители Нагорного Карабаха сообщили, что столица региона Степанакерт вновь подверглась ракетному обстрелу вооруженными силами Азербайджана.

Принадлежащая Руперту Мердоку газета New York Post опубликовала материал с компроматом на сына Джо Байдена Хантера. Сама публикация, якобы основанная на материалах ноутбука, который Байден-младший сдал в ремонт, а потом за ним не явился, вызывает вопросы по содержанию, но еще больше вопросов в США вызвала блокировка ссылок на эту статью в Фейсбуке и Твиттере. Соцсети обвиняют в цензуре, ну а в чем можно обвинить подконтрольные Мердоку медиа, все знают из скандалов почти десятилетней давности в Австралии и Великобритании.

Шесть ссылок

Греция, древняя и новая. История филологического спора об авторстве “Прометея прикованного” и роль статистики в доказательстве того, что автор – не Эсхил. Или рассказ о греческой экспериментальной поэзии XX века.

История филологического спора об авторстве “Прометея прикованного” и роль статистики в доказательстве того, что автор – не Эсхил. Или рассказ о греческой экспериментальной поэзии XX века. Русская поэзия. Филолог Алина Бодрова рассказывает, как складывалась литературная репутация Евгения Баратынского. Или большой фрагмент из не публиковавшейся ранее беседы Наума Коржавина с Раисой Орловой.

Филолог Алина Бодрова рассказывает, как складывалась литературная репутация Евгения Баратынского. Или большой фрагмент из не публиковавшейся ранее беседы Наума Коржавина с Раисой Орловой. Художества. Архивная публикация “Артгида” – статья о польской арт-группе “Оранжевая альтернатива”, действовавшей во Вроцлаве в конце 1980-х: текст вышел в 1989 году в рижском журнале “Родник” с картинками-”дебилками” Николая Уварова, сейчас смотрится еще актуальнее, чем тогда. Или разговор с медиахудожницей иранского происхождения Морешин Аллахьяри – в том числе и о политических мотивах в ее творчестве.

Архивная публикация “Артгида” – статья о польской арт-группе “Оранжевая альтернатива”, действовавшей во Вроцлаве в конце 1980-х: текст вышел в 1989 году в рижском журнале “Родник” с картинками-”дебилками” Николая Уварова, сейчас смотрится еще актуальнее, чем тогда. Или разговор с медиахудожницей иранского происхождения Морешин Аллахьяри – в том числе и о политических мотивах в ее творчестве. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок