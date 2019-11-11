Наполеон в Мойке

Доброе утро!

Пока Германия с размахом отмечала 30-летие падения Берлинской стены (фотографии), на берегах реки Мойки происходило страшное:

Петербургская полиция выловила в Мойке доцента истфака СПбГУ с отрезанными женскими руками в рюкзаке. Позже у него дома нашли голову его ученицы, с которой они вместе жили.

В офис пермского “Мемориала” ввалилась съемочная группа РЕН-ТВ с вопросами о “педофилии”.

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Вслед за ним ушли еще около десятка высших чиновников.

Петербургский историк убил аспирантку

Сегодня суд в Петербурге изберет меру пресечения доценту Института истории СПбГУ 63-летнему Олегу Соколову. Утром в субботу его выловили из реки Мойки. В рюкзаке историка нашли отрезанные женские руки. Голову молодой аспирантки, с которой он жил, обнаружили у него дома. Соколов сознался в убийстве.

Теперь водолазы ищут в Мойке другие фрагменты тела (то, что Соколов бросал в реку какие-то пакеты, зафиксировали камеры видеонаблюдения). Пока обнаружены лишь череп и часть скелета неизвестного человека, явно попавшего в реку не два дня назад, – это будет другое уголовное дело.

Кандидат исторических наук Олег Соколов занимался историей Франции времен Наполеона, часто изображал императора в исторических реконструкциях (реконструкторы называли Соколова “Сир”), был награжден орденом Почетного легиона, входил в ученый совет Института социологических, экономических и политических наук в Лионе, а также в руководство Российского военно-исторического общества под председательством Мединского (лионские институт сразу же исключил его из своего совета, РВИО безуспешно пыталось сделать вид, что Соколов никогда к нему отношения не имел). В СПбГУ о Соколове отзываются исключительно положительно.

Убитая аспирантка была не первой ученицей, с которой доцента связывали близкие отношения. В 2008 году другая его ученица обвинила его в домашнем насилии, но никаких последствий для Соколова это обращение в полицию не имело.

Соколову назначена психиатрическая экспертиза, защита будет добиваться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта – тогда он получит не более трех лет колонии.

Снова “педофилия”

Пермскому “Мемориалу” вернули изъятые при обыске технику и документы. Обыск проводился по делу о незаконной вырубке деревьев (так квалифицируется уборка на лесном кладбище репрессированных). Однако руководитель организации Роберт Латыпов подозревает, что на самом деле он был устроен для сбора компромата. Возвращая вещи и документы, следователь предъявила ему текст, в котором была фраза “я клянусь оставаться маленькой хорошенькой девочкой”. Это шуточная клятва при посвящении в волонтеры, проводившегося много лет назад в летних детских лагерях. На следующий день в офис “Мемориала” ворвалась съемочная группа РЕН-ТВ с требованием прокомментировать “обвинения в педофилии”. Именно “педофильские” статьи используются для преследования главы карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева.

Прочее российское

Главреда сайта “Такие дела” поставили на профилактический учет в полиции за одиночный пикет в поддержку журналиста Голунова, которому в июне полицейские подкинули наркотики. Организаторы задержания Голунова не наказаны, сегодня суд в Москве продолжит рассмотрение жалобы на бездействие следствия.

В Москве прошли пикеты с требованием освободить обвиняемых по делу “Нового величия”, в Сыктывкаре митинг против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес собрал четыре тысячи человек.

Из “китовой тюрьмы” в Приморье выпустили всех белух, но экологи подозревают, что там остаются моржата.

Бывший мэр подмосковной Истры, которого обвиняют в присвоении 100 млн рублей, куда-то исчез и объявлен в федеральный розыск.

И почитайте разговор с женой и адвокатом Сергея Климова – последователя Свидетелей Иеговы, приговоренного на прошлой неделе к шести годам заключения. Впечатляет.

Россия на мировой арене

В Вильнюсе на выходных проходил VIII Форум свободной России, собравший правозащитников и поневоле бездействующих политиков, живущих в России и за границей. В итоге решили организовать флешмоб против строительства “Северного потока–2”.

В Донецкой области в районе села Петровское началось разведение сил пророссийских сепаратистов и украинской армии.

В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинской националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура – в России его обвиняют в участии в первой чеченской войне на стороне боевиков. Суд передал Мазура на поруки украинскому консулу, тот будет жить в генконсульстве Украины, пока суд будет рассматривать вопрос о его экстрадиции в Россию. Польские официальные лица дали понять, в Россию его не выдадут.

The Sunday Times опубликовала имена российских богачей, которые могли спонсировать брекзит. Эти фамилии якобы фигурируют в докладе о российском вмешательстве в британскую политику, подготовленным парламентским комитетом по разведке. Имена эти известны и так – куда больший скандал вызвало в Великобритании то, что правительство отложило публикацию этого доклада до после выборов.

Выборы и президенты

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке – вслед за ним ушли в отставку еще около десяти высокопоставленных чиновников. Ранее Моралес на фоне протестов согласился аннулировать официальные результаты президентских выборов и провести новое голосование. Массовые протесты в Боливии начались в конце октября, когда соперник Моралеса на президентских выборах не признал их результатов и заявил о массовых фальсификациях.

В Испании прошли вторые в этом году досрочные парламентские выборы – судя по предварительным результатам, большинство опять никто не получил, лидируют социал-демократы.

Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли действующий президент Клаус Йоханнис и экс-премьер страны Виорика Дэнчилэ. Второй тур состоится 24 ноября.

Экс-президент Бразилии Лула вышел на свободу, но может статься, что ненадолго.

Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг подал документы на регистрацию кандидатом на первичные выборы Демократической партии США в штате Алабама.

Культура, уж какая есть

За решением ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике, рекомендовавшим профессору Гусейнову извиниться за фейсбучный пост (почитайте протокол, он как раз написан тем самым “убогим русским”, о котором шла речь в посте Гусейнова), последовали открытые письма в его поддержку.

В сети обнаружилось видео выступления Максима Галкина в Новосибирске, в котором он, как может, высмеивает Путина и жалуется на цензуру в телевизоре. Ведущие Первого канала уже объяснили Галкину, что никакой цензуры нет.

Шесть ссылок

К 30-летию падения Берлинской стены. Интервью с Дмитрием Врубелем, автором “Братского поцелуя” на восточной стороне стены и хроника событий, приведших к объединению Германий после падения стены.

Интервью с Дмитрием Врубелем, автором “Братского поцелуя” на восточной стороне стены и хроника событий, приведших к объединению Германий после падения стены. Разговоры с творцами. Беседа с Николаем В. Кононовым, чей роман “Восстание” вошел в короткий список премии “НОС” – он посвящен Норильскому восстанию и написан от лица одного из его лидеров, Сергея Соловьева. Или интервью с директором красноярской филармонии Евгением Стодушным о том, что значит заведовать музыкальной культурой в крупнейшем регионе Сибири.

Беседа с Николаем В. Кононовым, чей роман “Восстание” вошел в короткий список премии “НОС” – он посвящен Норильскому восстанию и написан от лица одного из его лидеров, Сергея Соловьева. Или интервью с директором красноярской филармонии Евгением Стодушным о том, что значит заведовать музыкальной культурой в крупнейшем регионе Сибири. Факты. Отрывок из книги Джессики Браун “Поговорим о дыхании” (изд-во “Олимп-бизнес”) – о том, почему мы не можем задержать дыхание больше, чем на одну-две минуты. Или история двух чеченцев, уехавших из России в 2005 и 2015 году – попытка понять, почему поток беженцев из Чечни не прекращается, хотя война вроде бы давно закончилась.

Искренне Ваши,

Семь Сорок