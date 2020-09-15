Навальный обещает вернуться

Доброе утро!

Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры высокое содержание фосфина – это может быть результатом жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде. К чему нам такая внеземная жизнь, не очень понятно, тем более что в земной происходит следующее:

Путин пообещал Лукашенко кредит в полтора миллиарда долларов. Песков добавил, что резерв российских силовиков у белорусской границы будет расформирован.

Берлинская клиника “Шарите” сообщает об улучшении состояния Алексея Навального. Источники The New York Times говорят, что он намерен вернуться в Россию, как только поправится.

По итогам российских региональных выборов 13 сентября три новых партии получили право участвовать в думских выборах без сбора подписей.

Бери кредит, лети домой

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжались четыре часа. О чем они говорили, никто не знает – все видели лишь короткий диалог в присутствии журналистов. Путин пообещал Лукашенко кредит в полтора миллиона долларов “в этот сложный момент”, а Лукашенко назвал Россию старшим братом.

Никаких публичных заявлений или подписания документов после окончания переговоров не было. Позже Песков разъяснил, что Россия считает Лукашенко легитимным президентом и что резерв российских силовиков на белорусской границе будет расформирован. Что пообещал Лукашенко Путину в обмен на кредит, пока неизвестно.

Оппонент Лукашенко Светлана Тихановская прокомментировала кредит так: “Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит”. Кроме того, она напомнила россиянам, что их налогами будут оплачены избиения белорусов. Вот большой разговор с ней. Координационный совет белорусской оппозиции выступил с отдельным заявлением о том, что поддержка политики репрессий вместо диалога оставит негативный отпечаток на будущем отношений между странами.

С гаданиями политологов о смысле обещанного кредита можно ознакомиться тут, хотя можно ограничиться констатацией журналиста Франака Вячорки: “Мы находимся в плену двух диктаторов, которые относятся к нашим государствам как к собственности”.

Тем временем в Беларуси

МВД Беларуси отчиталось о воскресных задержаниях: 774 человека, из них больше 500 – в Минске (при этом, по оценкам ведомства, участников акций протеста было в десять раз меньше, чем насчитали СМИ). Кроме того, объявлено о разоблачении группы “мозырских пасквилянтов”, собиравшихся расклеивать по городу листовки с личными данными 29 милиционеров, и о задержании двоих участников “массовых беспорядков” на улице Тихой у дома, где живет глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

Генпрокуратура Беларуси пригрозила изымать детей из семей, если родители будут брать их на акции протеста, а Госпогранкомитет Беларуси довел до сведения архиепископа Тадеуша Кондрусевича, что его белорусский паспорт аннулирован.

18 сентября в Совете ООН по правам человека пройдут срочные дебаты по Беларуси. Пока же можно почитать

Разговор с композитором Сергеем Невским, который включился в общенемецкую кампанию с требованием освобождения Марии Колесниковой – они хорошо знают друг друга как коллеги-музыканты.

Рассуждения философа Максима Горюнова о прекрасной Беларуси будущего (довольно любопытно, пусть это и байки).

Вокруг Навального

Берлинская клиника “Шарите” объявила, что состояние Алексея Навального улучшается: он полностью отключен от ИВЛ и может ненадолго вставать с кровати. По данным The New York Times (англ.), Навальный уже беседовал с немецким прокурором и сказал ему, что после выздоровления намерен вернуться в Россию.

Правительство Германии сообщило, что отравление Навального “Новичком” подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции, и вновь призвало Россию объяснить, что произошло. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Путину и тоже потребовал “незамедлительно пролить свет”. Глава российского МИД Сергей Лавров отменил визит в Германию, который должен был состояться сегодня: “Западные партнеры в деле Навального перешли все приличия и рамки разумного”.

Агентству Reuters удалось поговорить с источниками, знакомыми с лечением Навального в омской больнице: они подтвердили, что гипотеза отравления рассматривалась врачами с самого начала, диабетическую кому и инсульт исключили еще в аэропорту, а отпустить Навального приказали непосредственно из Кремля. Кремль в лице Пескова все отрицает, а Генпрокуратура РФ продолжает требовать от Германии “дополнительные сведения” касательно обследования Навального.

Владимирский пень, начало начал

По итогам региональных выборов в России без второго тура и часто с рекордной поддержкой избраны 18 новых губернаторов; три новые партии получили право участвовать в думских выборах без сбора подписей – это партии Прилепина, Васи Ложкина и производителя косметики Faberlic Алексея Нечаева. В региональных законодательных органах единороссов стало меньше (в основном из-за того, что многие из них стали переходить в другие партии), в трех регионах – Новосибирске, Томске и Тамбове – единороссы утратили большинство в городских законодательных собраниях. В Республике Коми кампания партии “Родина” (щедро финансировавшаяся “поваром Путина” Евгением Пригожиным) набрала около 10% – таким образом, пригожинский политтехнолог Максим Шугалей, сидящий сейчас в заточении в Ливии, стал депутатом Госсовета республики.

Выборы проходили с многочисленными нарушениями, а рекордная поддержка действующих губернаторов объясняется растягиванием голосования на три дня и беспрецедентной нетерпимостью к наблюдателям. Здесь об этом подробно рассказывает политолог Федор Крашенинников.

И не то чтобы ЦИК России не обращает внимания на жалобы – нет, ЦИК провела масштабное расследование по “пням голосования” о поправках к Конституции, успешно выявив Ульяновский пень, Владимирский пень и Брянский пень. Остальные пни, утверждает ЦИК РФ, были фейками.

Уголовщина

Об уголовном деле, по которому экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в убийствах 15-летнией давности, не известно почти ничего. Но “Медузе” удалось собрать кое-какие сведения: о личностях других обвиняемых, а также о таинственном адвокате Алексее Ульянове, подзащитные которого имеют обыкновение подписывать самые странные бумаги. Почитайте.

Дело о 400 кг кокаина в российском посольстве в Аргентине уже как-то подзабылось, а зря – в Аргентине вокруг него бушуют жуткие страсти, связанные с масштабной государственной программой слежки.

В Чечне преследуют родственников проживающего в Австрии оппозиционного блогера Мурада Асламханова. Муфтий Чечни и имам центральной мечети оправдали насилие над активистом, которого заставили сесть на бутылку и извиниться за то, что он администрирует оппозиционный телеграм-канал.

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн с арестованных счетов Гульнары Каримовой при условии, что Ташкент обеспечит использование активов для "улучшения условий жизни народа и создаст механизма мониторинга.

Тем временем пандемия

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил, по данным на утро понедельника, 5 509 (это снова рост), всего заболевших с начала эпидемии один миллион 68 тысяч. Число жертв эпидемии составляло на утро понедельника 18 648 человек (+57 за сутки), за день в Москве скончались еще 13 человек. Российские власти не ждут никакой второй волны, вакцину “Спутник V” уже довезли до Петербурга.

ВОЗ говорит о возвращение роста заболеваемости по всему миру к рекордным показателям, но жесткие ограничительные меры возвращает пока только Израиль.

В понедельник был представлен подготовленный под эгидой ООН доклад “Мир в замешательстве”. Его авторы утверждают, что для успешной борьбы с пандемиями типа нынешней нужно не регулировать работу ресторанов, а менять всю систему на глобальном уровне.

Шесть ссылок

История. Отрывок из книги Олега Ивика “О брачной и внебрачной жизни” (изд-во НЛО) – о всяких странных брачных обычаях. Или рассказ историков литературы Алексея Вдовина и Кирилла Зубкова о том, как изучалась словесность в российских гимназиях 1860–1990 годов и как в целом складывался “школьный историзм”.

Отрывок из книги Олега Ивика “О брачной и внебрачной жизни” (изд-во НЛО) – о всяких странных брачных обычаях. Или рассказ историков литературы Алексея Вдовина и Кирилла Зубкова о том, как изучалась словесность в российских гимназиях 1860–1990 годов и как в целом складывался “школьный историзм”. Литература. Очерк Геннадия Кацова о поэте Игоре Чиннове. Или рейтинг рассказов о Шерлоке Холмсе (с комментариями), составленный поэтом и критиком Львом Обориным.

Очерк Геннадия Кацова о поэте Игоре Чиннове. Или рейтинг рассказов о Шерлоке Холмсе (с комментариями), составленный поэтом и критиком Львом Обориным. Феминистское. Отрывок из исследования Кэролайн Криадо Перес “Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин” (изд-во “Альпина Паблишер”). Или фрагмент из книжки журналиста и переводчика Дмитрия Казакова “Человек языкатый” (изд-во “Бомбора”), посвященный лаадану – одной из первых попыток создать феминистический язык.

Отрывок из исследования Кэролайн Криадо Перес “Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин” (изд-во “Альпина Паблишер”). Или фрагмент из книжки журналиста и переводчика Дмитрия Казакова “Человек языкатый” (изд-во “Бомбора”), посвященный лаадану – одной из первых попыток создать феминистический язык. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок