“Послушай, Майк, идет война”

Добрый день!

Сегодня в Минске ожидается новый марш солидарности женщин. Возможно, они будут петь – в знак солидарности со студентами:

Белорусский ОМОН избил из задержал студентов Минского государственного лингвистического университета, которые стояли в холле и пели “Марсельезу”.

Светлана Тихановская просит ООН направить в Беларусь международную наблюдательную миссию и ввести санкции против фальсификаторов и силовиков.

В Беларуси опубликовали "перехваченный разговор Варшавы и Берлина" об отравлении Навального.

Россия ввела санкции против Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Банальное отсутствие завтрака

Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Беларуси, опубликовал аудиозапись якобы “перехваченного разговора Берлина и Варшавы”, в ходе которого Ник из Берлина говорит Майку из Варшавы, что канцлеру Меркель сообщили об отравлении Навального. “Отравление подтверждается точно?” – спрашивает Варшава. “Послушай, Майк, – говорит Берлин. – В данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши”. После чего собеседники доходчиво объясняют телезрителю, что отравление Навального необходимо для свержения Лукашенко, который оказался “крепким орешком”, – телеканал ОНТ показал в эфире эту пародию на плохой детектив.

Der Spiegel, ссылаясь на источники, пишет, что в лаборатории Бундесвера обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального. Следы отравляющего вещества нашли и на бутылке, которая была у него с собой. Специалисты предполагают, что содержимое бутылки не было отравлено, а Навальный пил из нее уже после отравления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России полностью раскрыть информацию о разработке веществ из группы "Новичок" и передать эти сведения Организации по запрещению химического оружия. Посла России в США вызвали в связи с этим в Госдепартамент.

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении Навального. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев не видит в отравлении Навального никакого криминала: “Откуда ему там быть?”. Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев утверждает, что Навальный впал в кому, потому что до этого сидел на диетах, чтобы похудеть. "Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что ухудшение началось внезапно, даже банальное отсутствие завтрака", – сказал Сабаев.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков хорошо описывает стратегию “белого шума”, которая создается сейчас в российских государственных медиа, и утверждает, что покушение на убийство Навального связано с успехом “Умного голосования”. Юрист ФБК Любовь Соболь полагает, что решение отравить Навального определялось тремя факторами: событиями в Беларуси, демонстрациями в Хабаровске и растущей популярностью “Умного голосования”.

Allons enfants de la Patrie

Студенты Минского государственного лингвистического университета собрались в холле, чтобы спеть "Марсельезу" – в знак того, что они не согласны с задержаниями своих товарищей и недовольны происходящим в стране. В здание ворвался ОМОН и начал жестко задерживать певших. Некоторых били. Ректор МГЛУ заявила, что это "серьезное ЧП", но силовиков не остановила.

Издателю The Village Беларусь и Kyky (эти медиа освещают протесты) Александру Василевичу и его жене Надежде Зеленковой предъявлены обвинения, но какие – МВД не говорит. Василевича оставили под стражей, Зеленкова –​ на седьмом месяце беременности, ее отпустили.

Суд назначил шести журналистам, задержанным во время студенческой акции 1 сентября по трое суток ареста по статье о “нарушении порядка организации массовых акций”, они уже вышли на свободу. К аргументам о том, что они работали, а не участвовали в акции, никто не прислушался. Вот разговор с другим журналистом – Руслана Кулевича задержали в Гродно вместе с женой и сломали ему обе руки: “Покормили нас только на третий день. Ну как покормили – сказали: «Священники передали воду вам»”. О том, как священники и верующие реагируют на события в Беларуси, участвуют в них и меняются под их влиянием, хорошо рассказано тут.

Следственный комитет Беларуси заявил о причастности жестоко избитого силовиками 17-летнего подростка Тимура Мицкевича к вооруженному нападению на водителя грузовика. Мицкевича избили так, что врачам пришлось вводить его в искусственную кому. Ранее губернатор Гродненской области и бывший замминистра здравоохранения говорил, что Мицкевич “отравился психотропами”, хотя в его анализах нет следов наркотиков или алкоголя. Здесь дочь убитого в Бресте дальнобойщика Геннадия Шутова рассказывает, как родственников не пускали в больницу, отказывались отдавать тело, а теперь не заводят уголовное дело.

Светлана Тихановская выступила по видеосвязи на неформальном заседании Совета Безопасности ООН: попросила осудить применение силы, направить в страну мониторинговую миссию и ввести санкции в отношении режима Лукашенко. Евросоюз, по данным Die Welt, вводить санкции против Лукашенко пока не готов, но балтийские страны договорились о совместном бойкоте БелАЭС, запуск которой планируется (или уже планировался?) этой осенью.

Вот разговоры с бывшими белорусскими дипломатами о возможном развитии ситуации: Павел Латушко встречается с политиками в Польше и Литве и планирует переманить на сторону протестующих чиновнический аппарат; уволенный с должности посла Беларуси в Словакии Игорь Лещеня сидит у себя на даче под Минском – он думает, что позиция белорусских аппаратчиков будет зависеть от развития ситуации внутри Беларуси.

Бывший следователь СК Беларуси Игорь Лобан, публично осудивший действия силовиков и теперь уволенный из органов, говорит, что силовики начнут переходить на сторону протестующих, только когда их победа станет очевидной.

Российская повседневность

Суд в Москве дал 14 суток ареста исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову – формально за пост в фейсбуке с анонсом сбора подписей под коллективным иском об отмене поправок к российской Конституции (дело было 15 июля). В “Открытой России” арест связывают с выборами 13 сентября – при поддержке организации в разных регионах выдвинуты более 500 кандидатов.

Мэрия Хабаровска согласовала на 12 сентября митинг на 70 тысяч человек. Ранее протестующие выходили на ежедневные акции без разрешения. Вот разговор с депутатом Законодательной думы Хабаровского края Петром Емельяновым о том, что будет в городе дальше.

“Ведомости” нашли у родителей главы Минторга России Дениса Мантурова пятизвездочный отель в центре Москвы.

ФСБ сообщила о задержании в разных регионах 13 участников “интернет-сообщества”, якобы планировавших массовые расстрелы в школах. Один из задержанных – 15-летний школьник из Красноярского края.

Тем временем пандемия

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России, объявленный утром в пятницу, снова перевалил за пять тысяч – 5 110, всего заболевших с начала эпидемии больше миллиона. Число жертв эпидемии составляло на утро пятницы 17 649 человек (+121 за сутки), за день в Москве скончались еще 11 человек.

На самом деле, даже по официальным данным, число жертв эпидемии значительно больше: Росстат сообщает, что только в июле умерли более 10 тысяч инфицированных коронавирусом. В статистику оперативного штаба попали меньше пяти тысяч из них (у остальных коронавирус не указан как “основная причина” смерти).

На сайте британского медицинского журнала The Lancet вышла статья о результатах клинических испытаний российской вакцины “Спутник V”. Московский мэр уже привился и “ничего не почувствовал”. Он не исключает “локальных вспышек” Covid-19 в городе этой осенью.

Из Кыргызстана не могут вернуться российские врачи, ездившие туда помогать своим коллегам на пике эпидемии. Вот объяснения, почему в соседних странах Центральной Азии такая разная статистика по коронавирусу.

Коронавирусом заразился почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко). Ему 91 год, он в больнице.

Вокруг света

Правительство России внезапно пополнило санкционный список в отношении Украины 41 фамилией – в список, в частности, попали Петр Порошенко и Святослав Вакарчук.

Журналисты расследовательского проекта “Схемы” выяснили цепочку, по которой семья “кума Путина” Медведчука продает произведенные в Ростовской области нефтепродукты в США, несмотря на санкции.

Сербия и Косово достигли соглашения о нормализации экономических отношений при посредничестве президента США. Трамп объявил об “историческом успехе”. Ранее он объяснил своим избирателям в Пенсильвании свою позицию по отношению к России: "Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо. Ладить с другими странами – это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо".

Ссылки для чтения

Старое кино. Дмитрий Волчек рассказывает о фильмах архивного кинофестиваля в Болонье, который только выиграл от того, что прошел в опасных для жизни условиях. Или рассказ о том, как были устроены кинотеатры в начале XX века.

Дмитрий Волчек рассказывает о фильмах архивного кинофестиваля в Болонье, который только выиграл от того, что прошел в опасных для жизни условиях. Или рассказ о том, как были устроены кинотеатры в начале XX века. Новое кино. Разговор с режиссером Андреем Хржановским, фильмом которого “Нос, или Заговор „не таких"“ откроется 31-й “Кинотавр”. Или беседа с французским режиссером и этнографом Винсентом Муном, снимающим фильмы о разных музыкальных традициях и формирующихся вокруг них сообществах (например, о грузинской общине духоборов).

Разговор с режиссером Андреем Хржановским, фильмом которого “Нос, или Заговор „не таких"“ откроется 31-й “Кинотавр”. Или беседа с французским режиссером и этнографом Винсентом Муном, снимающим фильмы о разных музыкальных традициях и формирующихся вокруг них сообществах (например, о грузинской общине духоборов). Архитектура. Рассказ о польском архитектурном наследии на территории современной Беларуси. Или комментированная подборка работ главного архитектурного фотографа СССР Наума Грановского.

Рассказ о польском архитектурном наследии на территории современной Беларуси. Или комментированная подборка работ главного архитектурного фотографа СССР Наума Грановского. Советские страдания. Рассказ об истории Кузбасса – как репрессированных заставили дать стране угля. Или воспоминания о массовой депортации советских немцев в республику Коми.

Рассказ об истории Кузбасса – как репрессированных заставили дать стране угля. Или воспоминания о массовой депортации советских немцев в республику Коми. Звери и птицы. Отрывок из книги английской писательницы Кио Маклир “Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений” (изд-во Ad Marginem), посвященной городскому бердвотчингу. Или фрагмент из книги историка искусства Софьи Багдасаровой “Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону” (изд-во “Бомбора”) – о Зверях Апокалипсиса.

Отрывок из книги английской писательницы Кио Маклир “Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений” (изд-во Ad Marginem), посвященной городскому бердвотчингу. Или фрагмент из книги историка искусства Софьи Багдасаровой “Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону” (изд-во “Бомбора”) – о Зверях Апокалипсиса. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок