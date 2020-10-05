Мы идем по лужам

Доброе утро!

Сегодня начинается нобелевская неделя – первым объявят лауреата в области медицины и физиологии, будет на что отвлечься. Но пока так:

Марш за освобождение политзаключенных в Минске разогнали водометами. По всей стране задержаны больше 30 человек.

В Хабаровске в субботу прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала.

Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Премьер Армении заявил, что цель Азербайджана и Турции – уничтожение армян.

Число случаев Covid-19 во всем мире превысило 35 миллионов.

Цветы и водометы

В субботу в городах Беларуси прошли традиционные женские акции – участницы несли в руках белые цветы. Сообщалось об обысках у журналистов и их задержаниях, по телевизору сказали, что в стране началась работа по обновлению конституции.

В воскресенье Марш за освобождение политзаключенных в Минске разогнали водометами; несколько станций метро были закрыты, некоторые торговые центры, в которых часто укрываются протестующие, не работали, мобильный интернет отключался. По всей стране задержаны больше 30 человек. Вот подборка комментариев политологов о протестах (только видео).

Сегодня Светлана Тихановская начинает двухдневный визит в Германию. Здесь о работе “альтернативного белорусского МИДа” за рубежом интересно рассказывает руководитель “Свободного театра” Николай Халезин: по его словам, режим Лукашенко долго не продержится, а уже введенные против Беларуси западные санкции следует воспринимать как первый шаг – если ситуация не улучшится, будут вводиться новые.

Президент Украины подписал указ, облегчающий белорусам въезд и легализацию в Украине, белорусским айтишникам упростят процедуру трудоустройства. Белорусское телевидение откликнулось на непризнание Лукашенко законным президентом Беларуси: теперь не признавшие его страны именуются в титрах телесюжетов “бывшей УССР”, “бывшей Польской народной республикой” и так далее.

Российское

В субботу в Хабаровске прошел очередной марш в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Участники прошли по улицам, скандируя: "Мы идем по лужам – Путин нам не нужен". В субботу был 85-й день непрерывных протестов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал пост, в котором выразил скорбь в связи с самосожжением журналистки Ирины Славиной и высоко отозвался о ее работе. Ранее коммунальщики убрали народный мемориал на месте ее гибели, а полиция выставила охрану (посмотрите фотографии – там чудовищный памятник жандарму, нквдшнику и полицейскому, который теперь приобрел новый смысл). В субботу дочь Славиной вышла на одиночный пикет с плакатом “Пока моя мама горела заживо, вы молчали”.

Новых арестов на выходных не было, но можно почитать о старых уголовных делах:

Разговор с юристом Константином Свитневым, главным фигурантом дела о торговле детьми от суррогатных матерей (он считает, что цель этого дела – создать образ “геев-расчленителей” и заодно переделить рынок суррогатного материнства). Арестованы четыре врача.

Разговор с Иваном Асташиным – человеком, кинувшим бутылку с "коктейлем Молотова" в здание отдела ФСБ по Юго-Западному округу Москвы, и отсидевшим за это почти 10 лет. Он рассказывает о настроениях в колонии, давлении со стороны ФСБ и т.д.

Глава МИД Германии сказал в интервью, что если отравление Навального “Новичком” подтвердят эксперты ОЗХО, введение новых санкций в отношении России станет неизбежным. Стратегия России в этом деле объясняется тут – она схожа с реакцией Москвы на сбитый над Донбассом “Боинг”, цель – посеять сомнения в истинности версии Германии.

Тем временем пандемия

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 499 (это уровень середины мая). В одной Москве выявлено 3327 новых заболевших, в Петербурге – 392. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 215 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 21 358 человек (+107 за сутки). За день в Москве скончались еще 27 человек.

При этом московский мэр утверждает, что ситуация в городе “несколько стабилизировалась”. Здесь собраны слухи о том, как на вторую волну собираются реагировать московские власти и что по этому поводу думает Кремль. Здесь – обзор мер, которые принимают власти других стран. В Париже со вторника опять закрывают все бары.

Врачи сообщают об улучшении состояния президента США, его могут выписать из госпиталя уже сегодня. Коронавирус обнаружен у трех американских сенаторов.

С коронавирусом госпитализирован бывший президент Украины Петр Порошенко, основатель модного дома Kenzo умер от Covid-19. Общее число заболевших во всем мире превысило 35 миллионов человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.

Вокруг света

В Кыргызстане состоялись парламентские выборы – в парламент проходят четыре партии, три из них пропрезидентские. Оппозиция заявила, что не признает итогов.

Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Президент Азербайджана объявил о взятии города Джебраил (Мехакаван), в Армении это сообщение назвали дезинформацией. Премьер Армении Никол Пашинян в обращении к народу сказал, что цель Азербайджана и Турции – продолжение геноцида армян. Турцию он обвинил в прямой поддержке Баку. Вооруженный конфликт продолжается уже неделю.

Шесть ссылок

Общественная мысль. Переписка между Николаем Некрасовым и Алексеем Толстым о том, надо ли уважать мужика. Или эссе нидерландского интеллектуала Яна Мооя “Волокнистая ткань: смысл и бессмыслица понятия «европейская культура»”.

Переписка между Николаем Некрасовым и Алексеем Толстым о том, надо ли уважать мужика. Или эссе нидерландского интеллектуала Яна Мооя “Волокнистая ткань: смысл и бессмыслица понятия «европейская культура»”. Политические тайны. Отрывок из книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган “Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль: соотечественники, агенты и враги режима” (изд-во “Альпина нон-фикшн”, вот отрывки из других мест: первый, второй). Или фрагмент из биографии Любимого и Уважаемого Товарища Ким Чен Ына, которую написала журналистка Анна Файфилд (“Альпина Паблишер”), он посвящен сестре северокорейского вождя Ким Ё Чжон.

Отрывок из книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган “Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль: соотечественники, агенты и враги режима” (изд-во “Альпина нон-фикшн”, вот отрывки из других мест: первый, второй). Или фрагмент из биографии Любимого и Уважаемого Товарища Ким Чен Ына, которую написала журналистка Анна Файфилд (“Альпина Паблишер”), он посвящен сестре северокорейского вождя Ким Ё Чжон. Птички небесные. Каталог интересных птиц, которых можно увидеть осенью в разных регионах России. Или разговор с художником-примитивистом Таракаем об искусстве выживания.

Каталог интересных птиц, которых можно увидеть осенью в разных регионах России. Или разговор с художником-примитивистом Таракаем об искусстве выживания. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок