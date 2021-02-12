Ноль плюс порнография

Доброе утро!

Сегодня в Москве продолжится суд над Навальным по делу о клевете на ветерана. Накануне вечером в московском штабе политика прошел обыск в связи с чьей-то жалобой, что там печатают порнографию. В остальном так:

В преддверии объявленной ФБК акции с фонариками российские Генпрокуратура, СК и МВД предупредили об ответственности за участие в незаконных акциях.

В совместном расследовании Bellingcat и The Insider показано, что за политиком Владимиром Кара-Мурзой всюду ездила группа фсбшников, предпринявшая две попытки отравления.

Лукашенко обещал Всебелорусскому народному собранию, что проект новой конституции будет готов уже в этом году, и сказал, что уйдет с гарантиями безопасности, только когда кончатся протесты.

Китай запретил вещание Всемирной службы “Би-би-си” на своей территории.

Натовцы проинструктировали

Российские власти очень серьезно восприняли призыв штабов Навального выйти в воскресенье вечером во двор и включить фонарики на телефонах. Генпрокуратура и Следственный комитет предупредили граждан об ответственности за участие в "массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка". В МВД к этому добавили, что по итогам двух прошлых акций возбуждено 90 уголовных дел. Государственные агентства ТАСС и РИА Новости распространяли утверждения анонимных источников о готовящихся по всей стране терактах. На государственных телеканалах показывали во весь экран посты Леонида Волкова и объясняли, что вся эта “подрывная деятельность” ведется по наущению врагов России, “натовцы проинструктировали своих агентов влияния”.

Здесь этот странный энтузиазм российских властей комментирует глава региональных штабов Навального Леонид Волков: “Если они реально попытаются отправить ОМОН и Росгвардию во все дворы крупных городов, это очень поможет продвижению идеи нашей акции”. Политолог Екатерина Шульман называет стояние с фонариком важным этапом в большом протестном движении накануне думских выборов и говорит, что будет очень полезно посмотреть на реакцию репрессивного аппарата.

Продолжается преследование ближайших соратников Навального. Вот разбор уголовного дела Леонида Волкова – вовлечение несовершеннолетних в протест следствие усмотрело в том, что его ролик на YouTube имел возрастное ограничение 0+. Любови Соболь предъявлены обвинения в проникновении в квартиру фсбшника Константина Кудрявцева, который рассказал Навальному по телефону, как отстирывались его трусы. Теперь Соболь будут каждый день возить на машине из-под домашнего ареста в Следственный комитет, чтобы она могла прочитать свое дело.

Кстати, о Кудрявцеве

Росреестр скрыл данные жены предполагаемого сотрудника Института криминалистики ФСБ Константина Кудрявцева. Два месяца назад она была записана в качестве совладелицы квартиры, теперь вместо ее данных стоит "Российская Федерация".

Как следует из совместного расследования Bellingcat и The Insider, этот женатый на Российской Федерации Кудрявцев причастен и к отравлениям политика Владимира Кара-Мурзы: по меньшей мере в двух поездках, совпадающих с передвижениями Кара-Мурзы по России, Кудрявцев сопровождал Александра Самофала – предположительно, сотрудника 2-го управления ФСБ, ответственного за охрану конституционного строя. Журналисты предполагают, что в первом случае отравления яд был нанесен на нижнее белье политика либо у него дома в Москве, либо в гостиничном номере. Во втором случае носителем яда могла быть зубная щетка. Вот полная версия расследования по-русски, а вот комментарий самого Владимира Кара-Мурзы. Как и Навальный, он тоже позвонил одному из своих отравителей Роману Мезенцеву, убедился, что номер действительно его, но пранком, как Навальный, заниматься не стал. Когда Кара-Мурза представился, Мезенцев бросил трубку.

Последствия январских акций

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович направила письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с требованием разъяснить массовые задержания и применение насилия в отношении участников протестов. Россия нарушила сразу несколько статей Европейской конвенции о правах человека, которой, как член Совета Европы, обязана следовать.

В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в нападении на силовиков на акции 31 января.

Сегодня в Краснодаре начинается суд по делу о перформансе на митинге 23 января, когда местный музыкант Владимир Егоров забрался на конную статую казака и, повернувшись задом к зданию краевой администрации, спустил штаны. Егоров уже отсидел 10 суток и даже извинился перед казачеством, но уголовному делу о хулиганстве (до пяти лет колонии) все равно дали ход.

Суд в Петербурге сократил рэперу Гнойному арест с семи суток до одних (то есть до отбытого). В суде огласили только резолютивную часть постановления, поэтому пока не ясно, снят ли со слова “клитор” ярлык нецензурной брани.

В ЦВСИГ в Сахарове условия содержания ужесточились – главред “Медиазоны” Сергей Смирнов передает, что в камере днем стоит “адская жара”, а на ночь отопление отключают, и становится очень холодно.

Здесь бывший депутат Госдумы, новосибирский политик Аркадий Янковский рассказывает о жутком холоде в спецприемнике, где он заразился коронавирусом.

Федеральное бюро партии “Яблоко” единогласно поддержало позицию Явлинского по Навальному. Сам Явлинский объяснялся в эфире “Эха Москвы”, продолжая винить Навального в том, что люди страдают в спецприемниках (куда их, получается, Навальный и посадил).

Издание “Проект” рассказывает о полицейском-кинологе из Подмосковья, который уволился из органов, отказавшись идти в усиление и разгонять митинг. Проректор белгородского вуза, обманом собиравшая студентов на “путинг”, извинилась и уволилась. Свои действия она объяснила тем, что выполняла “соцзаказ”.

Прочее российское

Суд в Чите приговорил Алексея Закружного, известного как блогер Лёха Кочегар, к 2 годам и 3 месяцам условно по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму. Ему назначили испытательный срок в 3 года и запретили заниматься публичной деятельностью. Дело с январскими протестами никак не связано, оно было возбуждено в мае 2020 года из-за роликов, в которых Лёха Кочегар критиковал местные антиковидные ограничения.

В Хабаровске блогер и автор газеты "Арсеньевские вести" Дмитрий Тимошенко получил в общей сложности 400 тысяч рублей штрафов за освещение местных протестов. Вот разговор с ним, останавливаться он не собирается.

Бывший начальник пресс-службы московского управления МВД, уволенный в связи с тем, что публиковал фейковые новости по делу журналиста Ивана Голунова, возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

В Беларуси

Выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил, что в течение года появится проект новой Конституции, а в начале следующего его вынесут на референдум. По его словам, он уйдет из власти, когда в стране восстановится порядок, то есть прекратятся протесты, и когда он получит гарантии безопасности для себя и всех своих сторонников. Что такое Всебелорусское народное собрание (оно проходит уже шестой раз), рассказано здесь – нечто вроде клуба поклонников Лукашенко. Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя по случаю созыва “народного схода” обратилась к Лукашенко с открытым письмом, в котором напомнила, что запугать протестующих невозможно и что они все равно победят.

Анонсированные накануне масштабные акции протеста не состоялись – но состоялось множество локальных, без задержаний тоже не обошлось.

В Солигорске по административному обвинению задержали члена стачкома “Беларуськалия” Юрия Корзуна; минскому программисту дали четыре года колонии за “возведение баррикад”.

Вокруг света

Самого известного коррупционера Кыргызстана Раимбека Матраимова суд оштрафовал на 0,00043% от предполагаемой суммы ущерба, теперь он на свободе. Прокурор сбежал от журналистов, не желая комментировать приговор.

В Аргентине начался суд по делу о 12 чемоданах с наркотиками в школе при посольстве России. Оба обвиняемых, выходцы из России, вину не признают и кивают на Ковальчука (но не на того, который “Банк Россия”).

В Сенате США, где рассматривается виновность подвергнутого импичменту бывшего президента Трампа, закончила представлять свои аргументы сторона обвинения. В пятницу и субботу слово будет передано защите.

Власти Китая запретили вещание на территории страны британского телеканала BBC World News – Всемирной службы “Би-би-си” на английском языке.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России слегка вырос – до 15 038. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 28 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 78 687 человек (+553 за сутки). Почему все эти цифры оперативного штаба не имеют никакого значения, здесь объясняет бывший сотрудник Росстата, демограф Алексей Ракша, а здесь – специалист по анализу данных из университета Тюбингена Дмитрий Кобак. Оба настаивают, что обнародованную Росстатом избыточную смертность за прошлый год в 324 тысячи человек и следует считать реальным числом жертв эпидемии в России за прошлый год.

В Европе с заболеваемостью значительных улучшений нет. Где-то локдауны продляют, где-то вводят снова, но есть по меньшей мере две европейские страны, которые не могут решить этот вопрос: Италия, потому что там пока не сформировано новое правительство, и Чехия – потому что там оппозиция окончательно поссорилась с правительством, и парламент отказался продлевать чрезвычайное положение, в рамках которого правительство до сих пор устанавливало ограничения. Вакцинация в ЕС замерла в ожидании новых партий прививок.

Шесть ссылок

История. Рассказ о месте Финляндии в составе Российской империи и особенностях восприятия финнов русскими и русских финнами. Или история первой русской зарубежной типографии, созданной по инициативе Петра I в Амстердаме около 1700 года.

Рассказ о месте Финляндии в составе Российской империи и особенностях восприятия финнов русскими и русских финнами. Или история первой русской зарубежной типографии, созданной по инициативе Петра I в Амстердаме около 1700 года. Литература. Илья Виницкий рассказывает о сенсационном “автографе” пушкинского письма Николаю I с признанием в авторстве “Гаврилиады” и ставит его появление в советский политический контекст, связывая с делом Синявского и Даниэля. Или отрывок из книги “Глазами ящерицы. Дневник чтения одной несуществующей книги” (Новое издательство), в котором Филипп Дзядко анализирует стихотворение Михаила Айзенберга.

Илья Виницкий рассказывает о сенсационном “автографе” пушкинского письма Николаю I с признанием в авторстве “Гаврилиады” и ставит его появление в советский политический контекст, связывая с делом Синявского и Даниэля. Или отрывок из книги “Глазами ящерицы. Дневник чтения одной несуществующей книги” (Новое издательство), в котором Филипп Дзядко анализирует стихотворение Михаила Айзенберга. Разговоры о современности. Беседа с философом Михаилом Ямпольском о глобальном и локальном в современном мире. Или интервью со специалистом по машинному обучению Алексеем Тихоновым о силе и слабости современных нейросетей.

Беседа с философом Михаилом Ямпольском о глобальном и локальном в современном мире. Или интервью со специалистом по машинному обучению Алексеем Тихоновым о силе и слабости современных нейросетей. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок