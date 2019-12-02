Доброе утро!

Сегодня в Мадриде открывается двухнедельный Всемирный форум по климату – больших ожиданий в связи с этим нет, но очередную волну негодования по поводу Греты Тунберг в российском фейсбуке можно гарантировать. Выходные были относительно спокойными:

По всей России прошли пикеты врачей под лозунгом “За достойную медицину”.

Лев Пономарев создал новую правозащитную организацию на базе ликвидированного движения “За права человека”.

1 декабря приступил к работе новый состав Еврокомиссии под руководством бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен.

Умер дирижер Марис Янсонс.

Российское политическое

В субботу в 16 городах России прошли массовые одиночные пикеты (да, количество оксюморонов в российской жизни зашкаливает) врачей под лозунгом “За достойную медицину”. Их организовал независимый профсоюз “Альянс врачей”, от особо активных членов которого руководители больниц предпочитают избавляться.

В Архангельске прошел пикет против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес. Собрались около ста человек.

Рэперу Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение в рамках “московского дела”. Ранее суд вернул его дело в прокуратуру, потому что в обвинении в качестве места совершения преступления (броска пластиковой бутылки в сторону росгвардейцев) был указан несуществующий адрес. Теперь адрес поправили, даже померили – с точностью до 10 см – расстояние от места преступления до ближайших городских точек. Теперь дело снова пойдет в суд.

Лев Пономарев основал новую правозащитную организацию на основе движения “За права человека”, ликвидированного по требованию Минюста РФ.

В Ленобласти обнаружили вагон электрички с информационными стендами о крупнейших случившихся в России терактах, сделанными в стилистике РЖД. В транспортной полиции их назвали “экстремистскими”, но дело возбудили по статье “вандализм”.

Суд в Брянске приговорил к трем годам колонии трансгендерную женщину, запостившую в ВК несколько рисунков из манги (“распространение порнографии”). Проблема, помимо самого обвинения, в том, что приговоренная не завершила трансгендерный переход и по документам остается мужчиной. Если ее отправят в мужскую колонию, живой она вряд ли оттуда вернется. А так она работала врачом-эндокринологом в детской больнице.

Медицинское

В воскресенье был Всемирный день борьбы со СПИДом, в связи с чем академик Покровский, возглавляющий федеральный центр по борьбе с ВИЧ, напомнил цифры: в России больше миллиона ВИЧ-инфицированных, в прошлом году от СПИДа умерло рекордное количество россиян – 37 тыс. человек. Около 40% случаев заражения связаны с употреблением наркотиков. Вот здесь рассказывается о проекте Safe Box, в рамках которого людям, входящим в группы риска, раздают тест на ВИЧ.

С 1 декабря в России еще три препарата включили в список сильнодействующих средств: противоэпилептический препарат прегабалин, опиоидное обезболивающее тапентадол и… капли для расширения зрачка тропикамид. Последнее озадачило офтальмологов.

Погибшие и убитые

В Забайкальском крае упал с моста пассажирский автобус, погибли 19 человек.

В центре Киева обстреляли машину депутата облсовета и бывшего заместителя председателя правления “Нафтогаза” Вячеслава Соболева. Погиб его трехлетний сын.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение с ножом в центре Лондона, жертвами которого в пятницу стали два человека (вот здесь подробно о них рассказано, оба выпускники Кембриджа). Никаких доказательств своей причастности террористическая организация не привела. Теракт совершил британец пакистанского происхождения Усман Хан, ранее осужденный бессрочно за терроризм (позднее, когда такие приговоры отменили, он получил 16 летний срок и освободился досрочно). Случившееся сразу же стало основной темой предвыборной кампании.

Вокруг света

1 декабря официально приступил к работе новый состав Еврокомиссии во главе с бывшим министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. На посту председателя совета ЕС Дональда Туска сменил бывший премьер Бельгии Шарль Мишель.

Премьер Ирака объявил об отставке на фоне продолжающихся массовых антиправительственных выступлений.

В воскресенье в Гонконге продолжились акции протеста.

Президент Бразилии обвинил актера Леонардо Ди Каприо в поджоге лесов в Амазонии. Отрадно, что не во всем в этом мире виноват Сорос.

В Петербурге умер дирижер Марис Янсонс. Ему было 76 лет. Вот рассказ о его музыкальной карьере.

Семь ссылок

Язык и литература . (1) Двухчастное объяснение лингвиста Александра Пиперски про феминитивы: здесь он рассказывает, что такое грамматический род и откуда он взялся, а здесь показывает, как образуются феминитивы сейчас (там мощная схема) и как их следовало бы образовывать по уму. (2) И очень симпатичный монолог Александра Архангельского (профессию обозначить трудно – по-английски таких людей обычно называют “автор”) о чтении, литературе и философии.

. (1) Двухчастное объяснение лингвиста Александра Пиперски про феминитивы: здесь он рассказывает, что такое грамматический род и откуда он взялся, а здесь показывает, как образуются феминитивы сейчас (там мощная схема) и как их следовало бы образовывать по уму. (2) И очень симпатичный монолог Александра Архангельского (профессию обозначить трудно – по-английски таких людей обычно называют “автор”) о чтении, литературе и философии. История. К 80-летию Финской (или Зимней) войны – подборка донесений секретных агентов с высказываниями советских граждан о новой военной кампании (по материалам украинских архивов КГБ). Или рассказ о непростой коммерческой операции по вывозу состоятельных евреев из Третьего рейха, в которой поучаствовали Гестапо, НКВД и японские спецслужбы.

К 80-летию Финской (или Зимней) войны – подборка донесений секретных агентов с высказываниями советских граждан о новой военной кампании (по материалам украинских архивов КГБ). Или рассказ о непростой коммерческой операции по вывозу состоятельных евреев из Третьего рейха, в которой поучаствовали Гестапо, НКВД и японские спецслужбы. Лубочное. Большой, хороший проект о русском лубке, создатели которого настаивают, что лубок – это мемы своего времени. Или забавный обзор русских предрассудков о поляках, составленный по литературным источникам.

Искренне Ваши,

Семь Сорок