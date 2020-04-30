Плато ожиданий

Доброе утро!

Стоило чешским властям частично снять карантин, как в Праге и Брно прошли антиправительственные демонстрации – в масках и с дистанцированием. Удастся ли российским коммунистам устроить первомайские демонстрации в условиях самоизоляции, вы узнаете в понедельник 4 мая, когда получите следующую рассылку – в Первомай 7:40 будут отдыхать от коронавируса.

Число инфицированных в России подошло к ста тысячам, число жертв эпидемии превысило тысячу.

Amnesty International пишет, что власти России, Азербайджана и стран Центральной Азии прибегают к репрессиям на фоне борьбы с эпидемией.

“Роснефть” собирается вложить до миллиарда долларов в “изучение генома россиян” под руководством старшей дочери Путина. Правда, в компании говорят, что это неправда.

Сегодня состоится онлайн-саммит в нормандском формате. Будут дистанционно урегулировать конфликт на Донбассе.

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Кремль робко надеется

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 5841 (чуть меньше, чем сутками ранее), всего заболевших почти сто тысяч, умерли 972 человека. В Москве в среду скончались 65 человек.

Минобороны России сообщает о 1044 инфицированных в армии, среди жертв коронавируса – 34-летний сотрудник ФСО (там около 20 случаев инфицирования, но тестировать всех поголовно никто не рвется – проверяют только тех, кто работает в Ново-Огареве, где сидит Путин). Издание “Проект” пишет, что Covid-19 переболел сам Кириенко, но это слухи – как и то, что в Кремле сильно недовольны антикоронавирусной активностью московского мэра.

Пресс-секретарь Путина сказал, что они “робко надеются”, что мы вышли “на долгожданное плато” – правда, до него то же самое сказал губернатор Московской области, опять регионы опередили Кремль.

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакону Андрею Кураеву за то, что тот критиковал настоятеля Елоховского собора в Москве, который умер от коронавируса. На самом деле в РПЦ в связи с эпидемией – те же метания, что и в Ново-Огареве: вот тут разбирается политика запретов и рассказывается о вспышках инфекции в церковных учреждениях. Covid-19 заболел православный олигарх Константин Малофеев – сам рассказал об этом на своем “Царьград-ТВ”.

Вспышки эпидемии продолжают возникать в закрытых учреждениях – например, в доме инвалидов в Сызрани.

Репрессивные меры

Amnesty International отмечает в своем коронавирусном докладе, что борьба с эпидемией в России, Азербайджане и странах Центральной Азии имеет характер репрессий. Блокировка Роскомнадзором сайта Vademecum за статью о порядке оплаты лечения коронавирусных пациентов в Москве из Фонда обязательного медицинского страхования – хороший тому пример: то, что в статье написана правда, в ФОМС подтвердили. Вот разговор с шеф-редактором сайта (они готовят иски к РКН и Генпрокуратуре). Суд в Петербурге отклонил коллективный иск к властям города о незаконности введенных ограничений, приговор будут обжаловать.

Наказание в 5 тысяч рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей России, хотя штрафов и так предостаточно: в Нижнем Новгороде оштрафованы, например, люди, водившие хоровод в лесу. В Якутии прокуратура начала разбираться с бунтом вахтовиков на Чаяндинском месторождении – вот хороший репортаж оттуда. В Уфе полиция задержала родственников онкобольного, которые вышли на пикет, потому что ему отказали в операции. Эпидемия – огромная проблема для тех, кто болеет раком, их, по сути, оставляют умирать дома.

На этом фоне Национальный антитеррористический комитет сообщает, что в Екатеринбурге “ликвидированы три боевика” (раньше столь лапидарные сообщения с использованием подобной лексики делались только в отношении Северного Кавказа), МВД предпринимает очередные попытки получить доступ к банковской тайне, а в Нижегородской области выпускают из-под домашнего ареста полицейских, обвиняемых в пытках (хотя домашний арест сейчас мало чем отличается от свободы).

Но есть и послабления: правительство России разрешило выехать в страну проживания россиянам с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране (но только один раз и только на машине), иностранцам въезд в Россию по-прежнему запрещен. В Москве запретили до конца года отключать из-за задолженности свет, воду и прочие блага ЖКХ.

Большие люди

Русская служба “Би-би-си” рассказала, что “Роснефть” собирается вложить до миллиарда долларов в центр генетических исследований, который будет изучать “геном россиян” под руководством предполагаемой старшей дочери Путина. Располагаться этот центр должен рядом с “долиной МГУ”, которую курирует предполагаемая младшая дочь Путина. После публикации материала “Роснефть” объявила, что подаст в суд на “Би-би-си” для “опровержения ложной информации, признания сведений недостоверными и возмещения ущерба репутации” компании (как будто вложения в генетику – это что-то плохое).

Сделка по продаже газеты “Ведомости” отложена. Может оказаться, что газете грозит банкротство и переход под контроль Кремля.

История с поджогом леса иркутскими чиновниками оказалась разборкой усть-кутских властных элит. (Так можно доразбираться до беды, потому что лес горит, вот репортаж из Забайкалья, где жители отчаянно окапываются и никакие волонтеры на фоне эпидемии им помочь не могут).

И самая загадочная весть из высших сфер: Минобороны собирается лишить генералов каракулевых шапок. Почему и зачем, никто не знает.

Мировые коронавирусные хроники

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 3 млн 200 тысяч, за последние сутки умерли больше 10 тысяч человек – это вдвое больше, чем сутками ранее. Отчасти такой скачок объясняется тем, что Великобритания включила в статистику 3654 ранее не учтенных человека, умерших с начала пандемии вне больниц (например, дома или в домах престарелых). Таким образом Великобритания вышла на второе место в Европе по числу жертв Covid-19 – 26 097 человек, больше – только в Италии.

Международная организация труда ООН утверждает, что около половины всех работников в мире могут остаться без средств к существованию из-за пандемии. Экономика США в первом квартале сократилась впервые за шесть лет. В Украине ограничили зарплаты главам госкомпаний, но бизнес страдает – у здания правительства произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые требовали снятия карантина.

Карантинные меры постепенно ослабляются в Казахстане и Узбекистане; в Таджикистане больницы переполнены пациентами с пневмонией, но коронавируса там официально по-прежнему нет (хотя некоторые ограничения вводятся). В Беларуси от коронавируса по-прежнему никто не умирает – вот репортаж оттуда.

Американская Gilead Sciences сообщила о многообещающих результатах клинических испытаний ремдесивира – первого специфического лекарства от коронавируса. Оксфордский университет и ВОЗ ведут свои испытания.

С подобными медицинскими новостями связаны большие ожидания – а вот от видеоконференции лидеров России, Украины, Германии и Франции по ситуации на Донбассе, которая состоится сегодня, ожиданий почти никаких. А еще пару месяцев назад это была бы главная новость.

Восемь ссылок

Герои уходящей эпохи. Большой разговор с Андреем Макаревичем, который прервал из-за эпидемии юбилейный тур к 50-летию создания “Машины времени”. Или байопик главреда “Эха Москвы” Алексея Венедиктова, можно издавать в ЖЗЛ (если эпидемия не прикончит издательства).

Большой разговор с Андреем Макаревичем, который прервал из-за эпидемии юбилейный тур к 50-летию создания “Машины времени”. Или байопик главреда “Эха Москвы” Алексея Венедиктова, можно издавать в ЖЗЛ (если эпидемия не прикончит издательства). Эпидемии. (1) Ответы российских издателей и книготорговцев о масштабах кризиса, который постиг (и еще постигнет) книжную отрасль в связи с коронавирусом. А без книг было бы не узнать (2) историю чумы и (3) не полюбоваться на античные маски, которые защищали совсем не от коронавируса.

(1) Ответы российских издателей и книготорговцев о масштабах кризиса, который постиг (и еще постигнет) книжную отрасль в связи с коронавирусом. А без книг было бы не узнать (2) историю чумы и (3) не полюбоваться на античные маски, которые защищали совсем не от коронавируса. Холокост. (1) Разговор с польским историком Дариушем Столой об отношении поляков к Холокосту; (2) рассказ о Гельмуте Оберлендере – первом обвиняемом в военных преступлениях, выдачи которого хочет добиться Россия (Обелендер, советский немец, работал у нацистов переводчиком – российские власти хотят доказать его причастность к убийствам евреев в Змиевской балке Ростова-на-Дону, в Шахтах и в Морозовском районе Ростовской области; (3) интервью Сергея Лозницы о фильме, над котором он работал до карантина – о расстреле евреев в Бабьем Яру в Киеве.

Искренне Ваши,

Семь Сорок