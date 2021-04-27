Просьба проследовать в отделение

Доброе утро!

Российское правительство задумалось, не привлечь ли заключенных к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. На фоне массовых арестов вопрос и правда актуальный:

В Москве продолжают арестовывать, штрафовать и задерживать активистов и рядовых участников митингов в поддержку Навального.

Региональные штабы Навального объявили о приостановке деятельности после соответствующего решения прокуратуры.

Из-за “Артдокфеста” приостановлена деятельность петербургского отделения Союза кинематографистов.

Bellingcat связал взрывы оружейных складов в Чехии с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева: цель состояла в том, чтобы ослабить Украину.

Сядут все

В понедельник московские суды арестовывали и штрафовали задержанных накануне граждан:

Либертарианец Михаил Светов получил 9 суток ареста за призывы к митингу 23 января и 30 тысяч штрафа за 21 апреля. Полиция задержала четверых либертарианцев, вывесивших баннер в его поддержку.

Блогера Дмитрия Чернышева (mi3ch) арестовали на 15 суток, регионального менеджера штабов Навального Анну Самкову – на 10, экс-координатора кемеровского штаба Навального Ксению Пахомову – на 10, активиста Евгения Приходько – на 7 (подробности здесь). К участникам акции 21 апреля стали приходить участковые с просьбой “проследовать в отделение”. Людей вычисляют по камерам наблюдения.

Юриста ФБК Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за “повторное нарушение правил проведения митинга” – за призывы, высказанные в эфире “Эха Москвы” (адвокат, правда, утверждает, что она ни слова не говорила о митинге).

Но случаются и проявления гуманизма:

Трем редакторам студенческого издания DOXA разрешили гулять два часа, а не одну минуту в день (в этом подкасте они рассказывают о своих ежедневных допросах).

Активисту Николаю Ляскину, обвиняемому по “санитарному делу”, разрешили гулять 12 часов вместо двух.

Суд не стал арестовывать главу штаба Навального во Владивостоке Екатерину Остапенко по уголовным делам в связи с акцией 23 января и отпустил ее под подписку о невыезде.

Навальный и его штабы

Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме, и они объявили, что пока работать не будут. И хотя ни у кого нет сомнений в том, что суд признает ФБК и штабы Навального “экстремистскими организациями” (вот комментарий политолога Андрея Колесникова), адвокатам приходится несладко: помимо того, что в деле есть засекреченные материалы, в суде так и не смогли решить, кто будет представлять интересы штабов Навального, а это важный юридический вопрос. Здесь всё это объясняет адвокат Владимир Воронин.

Навальный хочет сам участвовать в этом процессе, но пока не понятно, дадут ли ему такую возможность. Тем временем защита Навального подала три иска к покровской колонии (о незаконном присвоении статуса “склонного к побегу”, о невыдачи книг и цензурировании газет посредством ножниц). Омбудсмен Москалькова заявила, что с 24 марта по 20 апреля Навального “регулярно посещали” гражданские врачи. Какие именно, она не пояснила, а представители Навального пока не комментировали это удивительное утверждение.

Вот интервью главы штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксении Середкиной, в котором она подробно объясняет, как ее похитили и истязали в минувшие выходные.

Российская жизнь

Культура. Суд в Петербурге приостановил на месяц работу петербургского Союза кинематографистов из-за сорванных полицией показов в рамках фестиваля "Артдокфест" – они якобы нарушали ковидные ограничения. Другой суд в Петербурге (все-таки культурная столица) запретил еще пять аниме.

Суд в Петербурге приостановил на месяц работу петербургского Союза кинематографистов из-за сорванных полицией показов в рамках фестиваля "Артдокфест" – они якобы нарушали ковидные ограничения. Другой суд в Петербурге (все-таки культурная столица) запретил еще пять аниме. Политика памяти. Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж памятника Дзержинскому на Лубянке в 1991 году. В Братске (Иркутская область) во время репетиции Дня Победы обрушилась трибуна стадиона.

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж памятника Дзержинскому на Лубянке в 1991 году. В Братске (Иркутская область) во время репетиции Дня Победы обрушилась трибуна стадиона. Медиа. Главный редактор кузбасского издания “Новости Киселевска” уехала из России после нападения и угроз. В отношении Юрия Дудя возбуждено административное дело “на предмет пропаганды запрещенных веществ” (проверка осуществлялась по доносу дочери сенатора Мизулиной). RuTube заблокировал "Открытых медиа" об окружении Путина.

Беларусь: два года за две минуты

Жительницу Минска приговорили к двум годам “домашней химии” за то, что во время августовских протестов она стояла с флагом на пешеходном переходе посреди проезжей части: одну минуту во время одного митинга и еще минуту во время другого.

Главный редактор издания Intex-press оштрафован на 226 долларов за публикацию интервью со Светланой Тихановской.

Вот обновленный материал о белорусских политзаключенных – их уже 360 человек, а вот разговоры с людьми, которые пострадали от избиений силовиков и пытаются опротестовать их действия в судах.

В тихой Чехии черти водятся

Во второй части расследования Bellingcat о связи взрывов на чешских оружейных складах в 2014 году с отравлением болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева рассказывается, что чешские диверсии и покушения на жизнь Гебрева объяснялись желанием России воспрепятствовать поставкам оружия в Украину. Гебрев был единственным поставщиком боеприпасов, подходящих для украинского оружия (другие продавцы контролировались Россией). ГРУшники могли не знать, что оружие, которое Гебрев хранил на складах в Чехии, в ближайшее время в Украину никто отправлять не собирался (сначала они пытались его перекупить). Журналисты подробно проследили поездки российских ГРУшников в Болгарию и выяснили, что “Новичок” для отравления Гебрева и его заместителя был, скорее всего, доставлен в Софию диппочтой. Операция имела высокий статус, так как сразу по ее завершении нескольким участникам дали Героя России и квартиры в Москве (всем в одном доме). Здесь главред российского издания The Insider, в партнерстве с которым работает Bellingcat, кратко пересказывает расследование.

Продолжает развиваться внутричешский скандал, связанный с этими взрывами. Слова президента Чехии Милоша Земана о том, что расследуются две версии, и одна из них никак с Россией не связана, сначала опроверг глава МВД Чехии, а потом и премьер-министр (чешск.). В Сенате Чехии рассмотрят возможность (чешск.) подачи конституционной жалобы с обвинением президента республики в госизмене.

Диверсии в Чехии, ситуацию в Украине и здоровье Навального Путин обсудил по телефону с президентом Франции (по инициативе Макрона, естественно). Президент Украины поручил своему Офису заняться подготовкой встречи с Путиным.

Международное

Румыния выслала одного российского дипломата; Россия выслала итальянского (в ответ на высылку из Рима двух российских дипломатов после шпионского скандала).

Великобритания ввела санкции против 14 россиян, связанных с делом Магнитского.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, в 2020 году Россия стала четвертой страной в мире по объему военных расходов.

Интересный рассказ о наемничестве в Африке (там воюют и россияне) читайте здесь.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8803. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 771 тысяча. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 108 588 человек (+356 за сутки). Минтруд России не рекомендовал работодателям снижать зарплаты за май в связи с 10 нерабочими днями и дал им право самим определять, кто будет работать, а кто нет. Большинство решили работать.

Индия продолжает обновлять рекорды по числу заболевших. Турция вводит локдаун до 17 мая. Евросоюз, где процесс вакцинации наконец ускорился, подает в суд на компанию AstraZeneca в связи со срывом поставок вакцин в конце прошлого – начале нынешнего года.

Много ссылок

К 35-й годовщине чернобыльской аварии. Отрывок из книги Сергея Плохия “Чернобыль. История ядерной катастрофы” (“Новое издательство”) плюс интервью с самим Плохием о том, насколько по-разному катастрофа сказалась на дальнейшем развитии Украины, Беларуси и России. История благотворительного проекта, в рамках которого не менее 500 тысяч белорусских детей с загрязненных территорий смогли по несколько лет подряд проводить каникулы за границей плюс большая подборка других чернобыльских историй и фильмов. Интервью с украинским моушн-дизайнером, визуализировавшем архивные данные о катастрофе, и разговоры с российскими ликвидаторами о жизни после Чернобыля.

Отрывок из книги Сергея Плохия “Чернобыль. История ядерной катастрофы” (“Новое издательство”) плюс интервью с самим Плохием о том, насколько по-разному катастрофа сказалась на дальнейшем развитии Украины, Беларуси и России. История благотворительного проекта, в рамках которого не менее 500 тысяч белорусских детей с загрязненных территорий смогли по несколько лет подряд проводить каникулы за границей плюс большая подборка других чернобыльских историй и фильмов. Интервью с украинским моушн-дизайнером, визуализировавшем архивные данные о катастрофе, и разговоры с российскими ликвидаторами о жизни после Чернобыля. Романы. Рассказ о забытой книге литературоведа Бориса Грифцова “Теория романа”, опубликованной в 1927 году и больше не переиздававшейся. Или рассуждения Дмитрия Бавильского о романах Тургенева.

Рассказ о забытой книге литературоведа Бориса Грифцова “Теория романа”, опубликованной в 1927 году и больше не переиздававшейся. Или рассуждения Дмитрия Бавильского о романах Тургенева. Философия. Интервью с французским философом Жаком Рансьером (р. 1940) о демократии и радикальной политике. Или глава из книги Грэма Хармана (р. 1968) “Объектно-ориентированная онтология: новая теория всего” (изд-во Ad Marginem).

Интервью с французским философом Жаком Рансьером (р. 1940) о демократии и радикальной политике. Или глава из книги Грэма Хармана (р. 1968) “Объектно-ориентированная онтология: новая теория всего” (изд-во Ad Marginem). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок