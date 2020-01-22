Сантехники с диппаспортами

Доброе утро!

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила направлять на принудительное лечение россиян, неоднократно выпивавших в общественных местах – правительства в России как такового не было, а комиссия, выходит, работала. Теперь вообще все наладится:

Объявлен новый состав российского правительства. Лавров, Шойгу и Колокольцев сохранили посты.

Казахстан не будет выдворять в Китай этнических казахов, бежавших из Синьцзяна. Им дали по году колонии.

Отмечен первый случай заражения китайским коронавирусом в США. В Китае погибли девять человек.

Дональд Трамп и Грета Тунберг выступили в Давосе. Сегодня будет говорить Зеленский.

Сбалансировали

Российский премьер Мишустин объявил состав нового правительства, а Путин тут же подписал указы о назначении всех объявленных и назвал новый состав “сбалансированным” – в том смысле, что некоторых убрали, а некоторых оставили. Свои должности сохранили главы МИД, МВД и министерства обороны Лавров, Колокольцев и Шойгу. Вице-премьеров стало девять вместо десяти, часть из них заменили, министерство по делам Кавказа упразднили, предложив бывшему генпрокурору Чайке отправиться туда в качестве представителя президента.

Вот тут новый состав представлен наглядно. Своих должностей лишились министр здравоохранения Вероника Скворцова (ей предложили возглавить Росздравнадзор – вместо назначенного на ее бывшее министерское место Михаила Мурашко), министр просвещения Ольга Васильева (вот здесь список ее свершений на посту министра), министр экономического развития Максим Орешкин (он уйдет советником в Кремль), министр культуры Владимир Мединский (читайте список его подвигов) – его тоже заберут в Кремль помощником по культуре. Если учесть, что на посту его сменила бывшая глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова, становится ясно, что ждать резкой перемены культурного курса не стоит. Здесь перечислены все уволенные.

О новых людях в правительстве подробно рассказано здесь, о составе экономического блока читайте тут – главная новая фигура там бывший помощник Путина по экономике, жесткий государственник Андрей Белоусов. Говорят, он правда верит, что Россия находится в кольце врагов. Вот здесь новые назначения комментируют политолог Дмитрий Орешкин и обозреватель “Новой газеты” Кирилл Мартынов. Они предсказывают рост госинвестиций и дают этому правительству два года.

“Реальность, в которой мы существуем”

Совет Госдумы рассмотрел законопроект о поправках в Конституцию России, который накануне внес Путин. В первом чтении принимать его будут, видимо, уже в четверг. "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" уже заявили, что поддержат законопроект. КПРФ подумает и, видимо, тоже поддержит. Разные ведомства и регионы должны подготовить свои отзывы на законопроект в течение одного дня. Рабочая группа из видных деятелей планирует предложить свои поправки ко второму чтению.

Отвечая на вопрос, куда все так спешат с этими поправками, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что любые инициативы президента реализуются в приоритетном порядке, потому что “это реальность, в которой мы существуем”.

Митинг 1 февраля против поправок в Конституцию, согласованный московской мэрией по заявке членов Либертарианской партии, видимо, не состоится.

Вот хороший разговор с бывшим федеральным судьей о состоянии судебной системы в целом и том, какой она станет после изменения Конституции.

Судебно-следственное

Навальный и ФБК. Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников региональных штабов Навального по делу об отмывании денег в ФБК.

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников региональных штабов Навального по делу об отмывании денег в ФБК. Армия. Замглавы Генштаба вооруженных сил России Халила Арсланова обвинили в миллиардных хищениях при исполнении госконтракта на обслуживание и ремонт спецтехники.

Замглавы Генштаба вооруженных сил России Халила Арсланова обвинили в миллиардных хищениях при исполнении госконтракта на обслуживание и ремонт спецтехники. Полиция. МВД Бурятии частично выиграло иск к сенатору Вячеславу Мархаеву, обвинившему полицию в противоправных действиях на митинге: суд постановил, что полиция действовала законно, но не стал обязывать Мархаева опровергнуть свои слова в Совете Федерации.

МВД Бурятии частично выиграло иск к сенатору Вячеславу Мархаеву, обвинившему полицию в противоправных действиях на митинге: суд постановил, что полиция действовала законно, но не стал обязывать Мархаева опровергнуть свои слова в Совете Федерации. Жительница Грозного требует от СК возбудить уголовное дело против собственных родителей за то, что они насильно лечили ее в психиатрической клинике и палкой изгоняли из нее “джинна” из-за того, что она лесбиянка.

требует от СК возбудить уголовное дело против собственных родителей за то, что они насильно лечили ее в психиатрической клинике и палкой изгоняли из нее “джинна” из-за того, что она лесбиянка. ЕСПЧ признал Россию виновной в похищении и гибели 20 жителей Кавказа и присудил их родным 1,6 млн евро.

признал Россию виновной в похищении и гибели 20 жителей Кавказа и присудил их родным 1,6 млн евро. Казахстан не будет высылать в Китай двух бежавших из Синьцзяна этнических казахов – им просто дали по году колонии за незаконное пересечение границы.

не будет высылать в Китай двух бежавших из Синьцзяна этнических казахов – им просто дали по году колонии за незаконное пересечение границы. В Китае бывший глава Интерпола получил 13,5 лет колонии за взятки, которые он якобы брал, будучи замминистра общественной безопасности Китая.

Давос

В Швейцарии открылась 50-я сессия Всемирного экономического форума, там уже выступили Трамп, который рассказал о сказочных экономических достижениях США под его руководством, и Грета Тунберг – она, как обычно, обратилась к публике с кратким и гневным призывом немедленно отказаться от ископаемого топлива. Сегодня ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Но самое интересное происходило в Давосе в августе. Тогда швейцарские органы безопасности обратили внимание на двух россиян, которые приехали на три недели, представились сантехниками, но предъявили дипломатические паспорта. Финансист Билл Браудер тут же заявил, ссылаясь на швейцарскую полицию, что целью предполагаемой спецоперации “сантехников” был он.

Трагедии

В Томской области в пожаре на лесопилке погибли десять граждан Узбекистана. Предприятие принадлежит гражданам Китая.

В уфимском следственном изоляторе №1 умер 17-летний подросток, который жаловался на здоровье, но так и не дождался медицинской помощи. Его должны были судить за угон двух машин.

Сегодня состоится экстренное заседание ВОЗ в связи с китайским коронавирусом. Зарегистрирован первый случай заражения на территории США, в Китае скончались девять человек, более 300 человек больны. Вирус может передаваться от человека к человеку.

Вокруг света

Сенат США начал рассмотрение дела об импичменте президента Трампа. Республиканцы заблокировали запрос дополнительных документов по Украине.

Источники американского издания Politico утверждают, что администрация Трампа планирует расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в США, еще на семь государств, среди которых Беларусь и Кыргызстан.

Сегодня в Израиле открывается пятый Всемирный форум памяти Холокоста.

Шесть ссылок

XX век. Отрывок из книги Евгения Добренко “Поздний сталинизм: эстетика политики” (изд-во НЛО), посвященный патриотической кампании в советской науке. Или фрагмент исследования Ричарда Вайнена “Долгий '68: радикальный протест и его враги” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Отрывок из книги Евгения Добренко “Поздний сталинизм: эстетика политики” (изд-во НЛО), посвященный патриотической кампании в советской науке. Или фрагмент исследования Ричарда Вайнена “Долгий '68: радикальный протест и его враги” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Классики. К 150-летию со дня смерти Александра Герцена – хороший текст Андрея Тесли об авторе “Былого и дум”. Или вторая часть рассказов об участниках платоновских диалогов – ссылку на первую найдете внутри (очень, кстати, занимательно).

К 150-летию со дня смерти Александра Герцена – хороший текст Андрея Тесли об авторе “Былого и дум”. Или вторая часть рассказов об участниках платоновских диалогов – ссылку на первую найдете внутри (очень, кстати, занимательно). Современники. Рассказ украинской дизайнерки и архивистки Кристины Буний об онлайн-проекте carpathiancult, исследующем культуру Карпатского региона (заодно узнаете, что такое лижники). Или отчет научного руководителя портала gramma.ru Светланы Друговейко-Должанской об изменениях, которые русский язык претерпел за последние десять лет.

Искренне Ваши,

Семь Сорок